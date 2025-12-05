Âçºå¤Ë¤ÆÄÉ²Ã¸ø±é·èÄê¡ª¡ª¡¡¸½Ìò²Î²¦¡¡ALL STAR DREAM MATCH in OSAKA¡Ê¥²¥ó¥¨¥¥«¥ª¥¦ ¥ªー¥ë¥¹¥¿ー ¥É¥êー¥à¥Þ¥Ã¥Á ¥¤¥ó ¥ª¥ª¥µ¥«¡Ë
µ®¼Ò¤Þ¤¹¤Þ¤¹¤´À¶¾Í¤Î¤³¤È¤È¤ª·Ä¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯11·î¤Ë¡¢1Ëü¿Í¤Î´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤·¡¢ÂçÀ¹¶·¤Ç½ª¤¨¤¿¡Ö¸½Ìò²Î²¦ ALL STAR DREAM MATCH¡×¡£
¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤«¤é¤Î¿ôÂ¿¤¯¤Î¤´Í×Ë¾¤Ë¤ª±þ¤¨¤·¡¢¤³¤ÎÅÙ Âçºå¤Ç¤ÎÄÉ²Ã¸ø±é¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
ËÜ¸ø±é¤Ï¡¢Æü´Ú¤Î¥È¥Ã¥×¥Üー¥«¥ê¥¹¥È¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¡¢¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤¿¡É²Î¤ÎÄº¾å·èÀï¡É¤È¤·¤ÆÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤ÀÆÃÊÌ´ë²è¡£Åìµþ¸ø±é¸å¤â³Æ¸ø¼°SNS¤ä¥×¥ì¥¤¥¬¥¤¥É¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿Â¿¿ô¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ò¼õ¤±¡¢ÂçºåÄÉ²Ã¸ø±é¤Î¼Â»Ü¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤ÎÂçºå¸ø±é¤Ç¤Ï¡¢¸½Ìò²Î²¦JAPAN¥á¥ó¥Ðー¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¿·¶Ê¤¬¤É¤³¤è¤ê¤âÁá¤¯ÈäÏª¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢´Ú¹ñ¤Î¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ç¤Î²Î¾§¶Ê¤ò²Ã¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢Åìµþ¸ø±é¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë³Ú¶Ê¹½À®¡ÊÆÃÊÌ¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¡Ë ¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¤·¤¿¡Ö¸½Ìò²Î²¦¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢2025Ç¯11·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë Åìµþ¡¦Åìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©ー¥é¥à ¥Ûー¥ëA¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ ¡Ö¸½Ìò²Î²¦ ALL STAR DREAM MATCH¡×¤Î¥³¥ó¥µー¥ÈÇÛ¿®¤â·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÇÛ¿®Æü¤Ï¡¢2026Ç¯1·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡£Âçºå¸ø±é¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤¢¤Î´¶Æ°¤òºÆ¤Ó´¶¤¸¤ÆÄº¤±¤Þ¤¹¡£
¸½Ìò²Î²¦ ALL STAR DREAM MATCH in OSAKA
¢£³« ºÅ Æü¡§ 2026Ç¯ 2·î3Æü¡Ê²Ð¡ËÍ½Äê
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ãë¸ø±é¡¡³«¾ì13:30 ³«±é14:15¡ÊÍ½Äê¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ìë¸ø±é¡¡³«¾ì17:30 ³«±é18:15¡ÊÍ½Äê¡Ë
¢£²ñ¡¡¡¡¾ì¡§¥°¥é¥ó¥¥åー¥ÖÂçºå¡¡¥á¥¤¥ó¥Ûー¥ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ê ¢©530-0005 ÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶èÃæÇ·Åç£µÃúÌÜ£³－£µ£± £²³¬¡Ë
¢£½Ð¡¡¡¡±é¡§ Masaya¡¢TAKUYA¡¢Juni¡¢SHU¡¢ÌÚËÜ¿µÇ·²ð¡¢Shin¡¢¥¨¥Î¥¯¡¢¥Á¥§¡¦¥¹¥Û
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡Ú¥²¥¹¥È¡ÛÆó¸«ñ¥°ì¡¢³¤Â¢Î¼ÂÀ
¢£¥Á¥±¥Ã¥È¡§ VIPÀÊ¡¡20,000±ß¡ÊºÇÁ°1-7Îó Í¥ÎÉÀÊ¡¦¸½Ìò²Î²¦£Ê£Á£Ð£Á£Î¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥ÁÉÕ¤¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ »ØÄêÀÊ 12,000±ß¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ý¡Ö¸½Ìò²Î²¦JAPAN¡×FCÀè¹Ô¡ÊÃêÁªÀè¹Ô¡Ë ¢¨¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¥µ¥¤¥È¸åÆü¸ø³«
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 2025Ç¯12·î10Æü(¿å)18:00～12·î1£·Æü(¿å)23:59¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ý¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢¥×¥ì¥ê¥¶ー¥Ö¡ÊÃêÁªÀè¹Ô¡Ë ¢¨¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¥µ¥¤¥È¸åÆü¸ø³«
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2025Ç¯12·î19Æü(¶â)18:00～2026Ç¯1·î£²Æü(¶â)23:59 ¢¨12·î19Æüopen
¢£¼ç¡¡¡¡ºÅ¡§¡Ö¸½Ìò²Î²¦JAPAN¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¢£Ìä ¹ç ¤» ¡§¥é¥¤¥Ö¥¤¥ó¥Õ¥©¥áー¥·¥ç¥ó¡§0570-017-230¡ÊÊ¿Æü12:00~15:00)
¢£H¡¡¡¡ P¡§ https://www.bs4.jp/genekikaojapan/
¡Ö¸½Ìò²Î²¦ ALL STAR DREAM MATCH¡×¥³¥ó¥µー¥È¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°ÇÛ¿®
¢£ÇÛ ¿® Æü¡¡ ¡§2026Ç¯1·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë15:00～21:00
¢£Æâ¡¡ ÍÆ¡¡¡¡ ¡§¡Ö¸½Ìò²Î²¦ ALL STAR DREAM MATCH¡×Ãë¸ø±é¡¦Ìë¸ø±é¤ÎÆÃÊÌÊÔ½¸
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÜÆÃÅµ±ÇÁü
¢£½Ð ±é ¼Ô¡¡¡¡ ¡§ÃÝÃæÍºÂç¡¢Masaya¡¢TAKUYA¡¢Juni¡¢SHU¡¢ÌÚËÜ¿µÇ·²ð¡¢Shin
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Æó¸«ñ¥°ì¡¢³¤Â¢Î¼ÂÀ
¢£»þ¡¡ ´Ö¡¡¡¡ ¡§100Ê¬
¢£ÎÁ¡¡ ¶â¡¡¡¡ ¡§3,500±ß(ÀÇ¹þ)
¢£ÇÛ¿®¾ì½ê¡¡¡¡¡§PIA LIVE STREAM
¢£¥Á¥±¥Ã¥ÈÈ¯Çä¡§¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡°ìÈÌÈ¯Çä¡¡12·î10Æü¡Ê¿å¡Ë18:00～ÇÛ¿®³«»Ï30Ê¬Á°¤Þ¤ÇÈÎÇä¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡https://w.pia.jp/t/genekikao-pls/
¢£¼ç¡¡ ºÅ¡¡¡¡ ¡§¡Ö¸½Ìò²Î²¦JAPAN¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¢£Ìä ¹ç ¤» ¡¡ ¡§¥é¥¤¥Ö¥¤¥ó¥Õ¥©¥áー¥·¥ç¥ó¡§0570-017-230¡ÊÊ¿Æü12:00~15:00)
¢£ H¡¡ P ¡§ https://www.bs4.jp/genekikaojapan/
¡Ú¸½Ìò²Î²¦¡¡ALL STAR DREAM MATCH in OSAKA½Ð±é¼Ô¡Û
Masaya¡¡
1993Ç¯7·î24ÆüÀ¸¤Þ¤ì - Ã¸Ï©Åç½Ð¿È¤Ç¡¢3¿ÍÁÈHIPHOP GROUP¡ÖAGE(¥¨¥¤¥¸)¡×¤Î¥á¥¤¥ó¥Üー¥«¥ë¡£3¥ª¥¯¥¿ー¥Ö¤ò¼«ºß¤ËÁà¤ë¥Ï¥¤¥Èー¥ó¥Ü¥¤¥¹¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¼ÂÎÏÇÉ¥·¥ó¥¬ー¡£TikTok¤Î²Î¤Ã¤Æ¤ß¤¿Æ°²è¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢ÃÏ¾åÇÈ¤Î¥«¥é¥ª¥±ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·½àÍ¥¾¡¡¢µþ¥»¥é¥Éー¥à¤Ç¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ð¥Õ¥¡¥íー¥º¤Î»î¹çÁ°¥»¥ì¥â¥Ëー¤Ë¤Æ¹ñ²ÎÆÈ¾§¤Î¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¡£
TAKUYA
1994Ç¯5·î16ÆüÀ¸¤Þ¤ì - ÀÅ²¬¸©½Ð¿È O·¿ MBTI:INFP
2018Ç¯¥Üー¥«¥ë¥°¥ëー¥×¡Ø COLOR CREATION¡Ù¤Î¥á¥ó¥Ðー¤È¤·¤Æ¥ïー¥Êー¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤è¤ê¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー¡£2025Ç¯4·î¤«¤é¤Ï¡ØJXJ¡Ù¤Î¥á¥ó¥Ðー¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥½¥í¥·¥ó¥¬ー / ºî»ì¡¦ºî¶Ê²È¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°Ãæ¡£
¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ç¿¿¤ÃÄ¾¤°ÆÏ¤¯²ÎÀ¼¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ë¡£
Juni
2001Ç¯10·î26ÆüÀ¸¤Þ¤ì - ºë¶Ì¸©½Ð¿È¤Î²Î¼ê·ó¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þー¡£¡£2019Ç¯ PRODUCE 101 JAPAN¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë³èÆ°¤ò¥¹¥¿ー¥È¡£2022Ç¯ ²»¸»¤Î¥ê¥êー¥¹¤È¤È¤â¤Ë¥½¥í³èÆ°¤ò³«»Ï¡£2024Ç¯¤«¤é¤Ï¥À¥ó¥¹¡õ¥Üー¥«¥ë¥Áー¥à¡ØSeven Deuce¡Ù¤Ë½êÂ°¤·³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼«¿È¤¬²»³Ú¤ÇÂÐ¿Í¶²ÉÝ¾É¤«¤é°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤¹Í¦µ¤¤òÌã¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¿Í¤Î¿´¤òÆ°¤«¤¹²Î¼ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
SHU ¡¡
1994Ç¯12·î26ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢
ÆüËÜÀ¸¤Þ¤ì¡¦¥«¥Ê¥À°é¤Á¤ÎÃæ¹ñ¤ÈÆüËÜ¤Î¥Ïー¥Õ¡£Æü¡¦±Ñ¡¦Ãæ¡¦¹Åì¸ì¤òÁà¤ë¥Þ¥ë¥Á¥ê¥ó¥¬¥ë¡¦¥·¥ó¥¬ー¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー¡£2022Ç¯¡ØWEIBO Account Festival¡Ù¤Ç¿·¿Í²Î¼ê¥¢¥ïー¥É¤ò¼õ¾Þ¡£EXO SUHO¤Ø¤Î³Ú¶ÊÄó¶¡¤ä¡¢ Mike Tsang¡ÔTalk To Me¡Õ¤Îºî¶Ê¡¦ÏÂÀ¼(¹á¹Á¶â¶Ê¾©¼õ¾Þ)¤·¡¢ºî²È¤È¤·¤Æ¤âÉ¾²Á¤òÆÀ¤ë¡£2024Ç¯¤Ï¼Æºé¥³¥¦Á´¹ñ¥Ä¥¢ー¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥³ー¥é¥¹¤È¤·¤Æ»²²Ã¡£
ÌÚËÜ¿µÇ·²ð¡¡
2003Ç¯9·î1ÆüÀ¸¤Þ¤ì ¡¾
¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô½Ð¿È¡£²Î¼ê¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¥É¥é¥Þー¡£ÍÄ¤¤¤³¤í¤Ï¥µ¥Ã¥«ーÁª¼ê¤òÌ´¸«¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤ÏË´¤Éã¤òÄÉ¤¤²Î¼ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Éã¿Æ¤Ï²Î¼ê¤ÎÀ¾¾ë½¨¼ù¡£
22Ì¾¤Î»²²Ã¼Ô¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤¿ÆüËÜÂåÉ½TOP7¤Î5°Ì¥¿¥¤¤È¤Ê¤ë¡£
Shin¡¡
1995Ç¯4·î16ÆüÀ¸¤Þ¤ì ¡¾
Ê¡²¬¸©½Ð¿È¡£¤½¤ÎÌ¥ÎÏÅª¤ÊÀ¼¼Á¤È¾ú¤·½Ð¤¹À¤³¦´Ñ¡¢É½¸½ÎÏ¤Ë¤ÏÄêÉ¾¤¬¤¢¤ë¡£2¿ÍÁÈ¥æ¥Ë¥Ã¥ÈPhenoMellow(¥Õ¥§¥Î¥á¥í¥¦)¤Ç¤Ï¡¢ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¢¥¢ー¥È¥ïー¥¯¤Ê¤É¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖÉôÊ¬¤âÊ»¤»¤ÆÃ´Åö¡£2023Ç¯11·î¥ê¥êー¥¹¤Î¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤Æ¤«¡¢¾Â¤Ê¤ó¤è¡×¤ÏTikTok¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー½¸ÃÄ¡Ö¤´¤Ã¤³¶æ³ÚÉô¡×¤Î³Ú¶Ê¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ë¤Æ¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¥¨¥Î¥¯
1980Ç¯2·î10ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£
¥Ç¥Ó¥åー17Ç¯ÌÜ¤ÎÂçµ¬ÌÏ¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¤Î¼ç±éÇÐÍ¥¡£
¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¤«¤é¥Ð¥éー¥É¡¢¥È¥í¥Ã¥È¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò¾Ã²½¤Ç¤¤ëÉ½¸½ÎÏ¤ò»ý¤Á¡¢Ã¼Àµ¤Ê¥ë¥Ã¥¯¥¹¤È°µÅÝÅª¤Ê¥¹¥Æー¥¸¥Þ¥Êー¡¢À®½Ï¤·¤¿Ì¥ÎÏ¤ÇÂ¿¤¯¤Î½÷À¥Õ¥¡¥ó¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Á¥§¡¦¥¹¥Û
2002Ç¯7·î1ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢
Åìµþ½Ð¿È¡£
ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò»ý¤Ä¥ªー¥ë¥é¥¦¥ó¥É¡¦¥×¥ì¥¤¥äー¡£´Ú¹ñ¤ÎÅÁÅý²»³Ú¤òÀì¹¶¤¹¤ë·Ý½ÑÁí¹ç³Ø¹»¤Î¥¨¥êー¥ÈÂç³ØÀ¸¥·¥ó¥¬ー¤ÇROCK¡¢¥Ð¥éー¥É¡¢¥È¥í¥Ã¥È¡¢¥À¥ó¥¹¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÆüËÜ¤Ç°é¤Ã¤¿·Ð¸³¤ò³è¤«¤· J-POP ¤Þ¤Ç¤³¤Ê¤¹ ¡È¥®¥ã¥Ã¥×Ì¥ÎÏ¡É ¤Î»ý¤Á¼ç¡£´Ú¹ñ¡Ö¸½Ìò²Î²¦¡×¥á¥ó¥Ðー¤ÎÃæ¤Ç¤ÏºÇÇ¯¾¯¤Ç¡¢¹ñÌ±¤«¤éÂç¤¤Ê»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
³¤Â¢Î¼ÂÀ¡¡
1990Ç¯ °¦ÃÎ¸©À¸¤Þ¤ì¡¢2018Ç¯£¶·î¡Ö°¦¤Î¥«¥¿¥Á¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥åー¤·¤¿¸½Ìò£¸Ç¯ÌÜ¤Î²Î¼ê¤À¡£
2023Ç¯¤«¤éËè½µ³Ú¶ÊÇÛ¿®¤ò¹Ô¤¦
¡ØAnniversary Every Week Project ½µ´©³¤Â¢¡Ù¤ò»ÏÆ°¡£63½µ¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿¤ò¼ùÎ©¡¢¸½ºß¤â¼«¸ÊµÏ¿¤ò¹¹¿·Ãæ¡£
Æó¸«ñ¥°ì¡¡
1998Ç¯10·î26ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢µÜºê¸©½Ð¿È¡£
±é²Î²Î¼ê¡£ ¡Ø2017Ç¯ ÆüËÜ¥¯¥é¥¦¥ó±é²Î¡¦²ÎÍØ¶Ê¿·¿Í²Î¼ê¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¡£
2017Ç¯3·î¡¢¡Ö°¥½¥Æ½¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥åー¡£¸½Ìò²Î²¦JAPAN¤Ç¤Ï¡¢±é²Î¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢Jpop¤â²Î¤¤¤³¤Ê¤·¡¢¿·¤·¤¤Ì¥ÎÏ¤ò¸«½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¸ø¼°¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥µ¥¤¥È¡Û¡¡
¢£ https://genekikaojapan.com/
¡Ú¥á¥ó¥ÐーÊÌ¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥µ¥¤¥È¡Û
¢£ Masaya¡§https://masaya.bitfan.id¡¡
¢£ TAKUYA¡§https://takuya-official.bitfan.id
¢£ Juni¡§https://juni.bitfan.id¡¡
¢£ SHU¡§https://shu.bitfan.id¡¡
¢£ ÌÚËÜ¿µÇ·²ð¡§https://kimotoshinnosuke.bitfan.id¡¡ ¡¡¡¡¡¡
¢£ SHIN¡§https://sh1n.bitfan.id