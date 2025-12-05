¡Ú¥·¥ó¥È¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¡Û ³ô¼°²ñ¼ÒNOAÍÍ¤È¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µー·ÀÌóÄù·ë¤Ë´Ø¤·¤Æ
¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥óVV¡Ê°Ê²¼¡¢STVV¡Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢³ô¼°²ñ¼ÒNOAÍÍ¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔËÅç¶è¡Ë¤È2025-2026¥·ー¥º¥ó¤Î¥«¥Ê¥ê¥¢¥¹¥¹¥Ý¥ó¥µー·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒNOAÍÍ¤Ï2024-2025¥·ー¥º¥ó¤«¤é¤Î·ÑÂ³¤È¤Ê¤ê¡¢2¥·ー¥º¥óÌÜ¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µー·ÀÌó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤ä»ØÆ³¼Ô¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î²¤½£～À¤³¦Ä©Àï¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥¹¥Ýー¥Ä¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤ºÆüËÜ¤È¥Ù¥ë¥®ー¤Î¶¶ÅÏ¤·¤È¤Ê¤ëSTVV¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë»¿Æ±¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¥«¥Ê¥ê¥¢¥¹¥¹¥Ý¥ó¥µー·ÀÌó¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú ³ô¼°²ñ¼ÒNOAÍÍ ¥³¥á¥ó¥È¡Û
¡Ö³ô¼°²ñ¼ÒNOA¤Ï¡¢¡Ú·Ò¤¬¤ê¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢Á°¿Ê¤·¡¢´¶¼Õ¤ò»ý¤Á¹ÔÆ°¤¹¤ë¡Û¤òÍýÇ°¤ËÄÌ¿®¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤ªµÒÍÍ¤«¤é´î¤Ð¤ì¤ë¥ª¥Õ¥£¥¹¤ÎÄÌ¿®´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥«¥Ê¥ê¥¢¥¹¥Ý¥ó¥µー£²Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ê¡¢º£Ç¯¤ÏºòÇ¯°Ê¾å¤Ë±þ±ç¤·¡¢¤½¤·¤ÆÍ¥¾¡¤Î½Ö´Ö¤ò¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤ÈÌ£¤ï¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª°ì½ï¤ËSTVV¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡§ ³ô¼°²ñ¼ÒNOA
ÂåÉ½¼Ô¡§ ÆàÎÉ¡¡½¡²ð
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔËÅç¶è¾åÃÓÂÞ£´ÃúÌÜ£¹ÈÖ£¸¹æ¥°¥é¥ó¥É¥á¥¾¥ó¾åÃÓÂÞ£±£°£´
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§IT¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¡¢¥Ï¥¦¥¹¥¯¥êー¥Ë¥ó¥°¶ÈÌ³¤ÎÀÁÉéµÚ¤ÓÃç²ð¡¢¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿ー¡¢OAµ¡´ï¡¢¾ðÊóÄÌ¿®µ¡´ï¤Ê¤é¤Ó¤Ë¤³¤ì¤é¤Î¼þÊÕµ¡´ïµÚ¤Ó¥µ¥×¥é¥¤ÍÑÉÊ¤Ê¤É¤ÎÈÎÇä¡¢¥ì¥ó¥¿¥ëÊÂ¤Ó¤Ë¥êー¥¹
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://noa1114.jp/
¡Ú¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥óVV¡ÊSTVV¡Ë¤È¤Ï¡Û
1924Ç¯ÁÏÎ©¤Î¥Ù¥ë¥®ー¡¦¥×¥í¡¦¥êー¥°1Éô¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥µ¥Ã¥«ー¥¯¥é¥Ö¡£ 2017Ç¯11·î¤Ë¹çÆ±²ñ¼ÒDMM.com¤¬·Ð±Ä¸¢¤ò¼èÆÀ¡£2018Ç¯¤Ë¸µFCÅìµþGM¤ÎÎ©ÀÐ·ÉÇ·¤¬ºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCEO¡Ë¤Ë½¢Ç¤ ¡£ 5¤Ä¤ÎÃì¤È¤·¤Æ¡¢¥È¥Ã¥×¥Áー¥à¤Î¶¯²½¡¦¥¢¥«¥Ç¥ßー¤Î½¼¼Â¡¦¿·¤¿¤Ê»ö¶È¥¹¥ー¥à¤Î¹½ÃÛ¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î³È½¼¡¦ITÆ³Æþ¤Ë¤è¤ëµ»½Ñ³×¿·¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¡£°ËÆ£ÎÃÂÀÏºÁª¼ê¡ÊÁ°½êÂ° ¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¡Ë¡¢»³ËÜÍý¿ÎÁª¼ê¡ÊÁ°½êÂ° ¥¬¥ó¥ÐÂçºå¡Ë¡¢¾®µ×ÊÝÎè±û¥Ö¥é¥¤¥¢¥óÁª¼ê¡ÊÁ°½êÂ° SL¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«¡Ë¡¢Ã«¸ý¾´¸çÁª¼ê¡ÊÁ°½êÂ° ¥¢¥ë¡¦¥éー¥ä¥óSC¡Ë¡¢¾¾ß·³¤ÅÍÁª¼ê¡ÊÁ°½êÂ° V¡¦¥Õ¥¡ー¥ì¥óÄ¹ºê¡Ë¡¢ÈªÂç²íÁª¼ê¡ÊÁ°½êÂ° ¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þー¥ì¡Ë¡¢¸åÆ£·¼²ðÁª¼ê¡ÊÁ°½êÂ° ¥¢¥ó¥Ç¥ë¥ì¥Ò¥È¡Ë¤¬½êÂ°¡£2024-25¥·ー¥º¥ó¤Ï¾¡¤ÁÅÀ31¤Î14°Ì¡Ê7¾¡10Ê¬13ÇÔ¡¿ÆÀ¼ºÅÀ-15¡¿41ÆÀÅÀ56¼ºÅÀ¡Ë¡¢¥×¥ìー¥ª¥Õ3¤Ï1°Ì¤Ç½ªÎ»¤·¤¿¡£