¥Õ¥é¥ó¥¯¡¦¥«¥ß¥ó¥¹¥ーÁª¼ê 2025-26¥·ー¥º¥ó ·ÀÌó¡Ê¿·µ¬¡Ë¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¥È¥è¥¿¥¢¥ë¥Ð¥ë¥¯Åìµþ³ô¼°²ñ¼Ò
¥¢¥ë¥Ð¥ë¥¯Åìµþ¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¯¡¦¥«¥ß¥ó¥¹¥ーÁª¼ê¤È¤Î2025-26¥·ー¥º¥ó¤Î·ÀÌó¡Ê¿·µ¬¡Ë¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥é¥ó¥¯¡¦¥«¥ß¥ó¥¹¥ー ¡ÊFrank Kaminsky¡Ë
ÇØÈÖ¹æ¡§44
¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡§PF/C
¿ÈÄ¹/ÂÎ½Å¡§213cm/115kg
À¸Ç¯·îÆü¡§1993Ç¯4·î4Æü
½Ð¿ÈÃÏ¡§¥¢¥á¥ê¥«¹ç½°¹ñ
½Ð¿È¹»¡§¥¦¥£¥¹¥³¥ó¥·¥óÂç³Ø
·ÐÎò¡§
2015-2019¡¡¥·¥ãー¥í¥Ã¥È¡¦¥Ûー¥Í¥Ã¥Ä¡ÊNBA¡Ë
2019-2022¡¡¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥µ¥ó¥º¡ÊNBA¡Ë
2022-2023¡¡¥¢¥È¥é¥ó¥¿¡¦¥Ûー¥¯¥¹¡ÊNBA¡Ë
2023 ¥Ò¥åー¥¹¥È¥ó¡¦¥í¥±¥Ã¥Ä¡ÊNBA¡Ë
2023-2024 KK¥Ñ¥ë¥Á¥¶¥ó¡ÊEuroLeague/ABA¡Ë
2024- ¥é¥×¥¿ー¥º¡¦905¡ÊNBA G¥êー¥°¡Ë
2025- ¥¢¥ë¥Ð¥ë¥¯Åìµþ¡ÊB¥êー¥°¡Ë
¥«¥ß¥ó¥¹¥ーÁª¼ê¥³¥á¥ó¥È¡§
¥¢¥ë¥Ð¥ë¥¯Åìµþ¤È¸À¤¦¶¯¹ë¥Áー¥à¤Ç¥×¥ìー¤¹¤ëµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Þ¤Ç¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ç¤Î·Ð¸³¤òÉ¬¤º¾¡Íø¤Ë·Ò¤²¤ë¡¢¥Õ¥©¥¢¥¶¥Áー¥à¤Îµ¤»ý¤Á¤ÇÁ´ÎÏ¤Ç¥×¥ìー¤·¤Þ¤¹¡£Ç®¤¤¥µ¥Ýー¥È¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£