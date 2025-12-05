¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡Ø¤¯¤Þ¤¸¤í¤¦¡ª¤Á¤¤å¤¦¤ò¤¹¤¯¤¨¡ª¡Ù¸ø³«1½µ´Ö¤Ç¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥ïー¥¢¥Ã¥×¡ª¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÆ°²è¤â²ò¶Ø
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ö¥·¥íー¥É¥àー¥Ö¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæÌî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Âç´ÓÍ¤²ð¡¢°Ê²¼¥Ö¥·¥íー¥É¥àー¥Ö¡Ë¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡Ø¤¯¤Þ¤¸¤í¤¦¡ª¤Á¤¤å¤¦¤ò¤¹¤¯¤¨¡ª¡¡～·§½ÐË×～¡Ù¤Î¸ø³«1½µ´ÖµÇ°¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢¥¥ã¥¹¥È¤Î¹¾¸ýÂóÌé¤µ¤ó¡¦¼·³¤¤Ò¤í¤¤µ¤ó¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥á¥ó¥È¤¬²ò¶Ø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÊóÆ»´Ø·¸¤Î³§ÍÍ¤Ë¤ª¤«¤ì¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¼¤ÒËÜ¾ðÊó¤ò¤ª¼è¤ê°·¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡Ø¤¯¤Þ¤¸¤í¤¦¡ª¤Á¤¤å¤¦¤ò¤¹¤¯¤¨¡ª～·§½ÐË×～¡Ù¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥Þ¤Ë¤Æ2025Ç¯11·î28Æü(¶â)¤è¤ê¾å±Ç³«»Ï¤·¡¢Áá¤¯¤â°ì½µ´Ö¤¬·Ð¤Á¤Þ¤·¤¿¡£Âç¿Í¤â»Ò¶¡¤âÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ë¿¼¤¤Í§¾ðÊª¸ì¤È¡¢Â©¤òÆÝ¤à¤Û¤ÉÈþ¤·¤¤¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢´Ñ¤¿Êý¡¹¤«¤é´¶Æ°¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹¤ÈÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜºî¤Ï¡¢¤ª»Ò¤µ¤Þ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Âç¿Í¤ÎÊý¤âÂ¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥óËþºÜ¤ÎºîÉÊ¤Ç¤¹¡£¸ÄÀË¤«¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹ËÁ¸±¤ä¡¢¶ÛÄ¥´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤ÊÅ¸³«¡¢¤½¤·¤Æ»×¤ï¤º¶»¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ë´¶Æ°Åª¤Ê¥·ー¥ó¤Î¿ô¡¹¤¬Ì¥ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
´Ñ¤ë¤¿¤Ó¤ËÍ¦µ¤¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¯¤ë¥¹¥Èー¥êー¤Ï¡¢²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê´Ñ¤Æ¤â¿´¤Ë»Ä¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤À¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êý¤â¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò·à¾ì¤Ç¡¢¤¯¤Þ¤¸¤í¤¦¤¿¤Á¤ÎÍ¦µ¤¤¢¤Õ¤ì¤ëËÁ¸±¤òÂÎ´¶¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚËÜºî¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÆ°²è¸ø³«¡Û
ËÜºî¤Ç¤¯¤Þ¤¸¤í¤¦Ìò¤òÌ³¤á¤ë¹¾¸ýÂóÌé¤µ¤ó¡¦¥¢¥ÖÌò¤òÌ³¤á¤ë¼·³¤¤Ò¤í¤¤µ¤ó¤¬¡¢¥¹¥Èー¥êー¤Î¸«¤É¤³¤í¤ä¼ýÏ¿»þ¤ÎÎ¢ÏÃ¤ò¸ì¤ë¥³¥á¥ó¥ÈÆ°²è¤ò¡¢¥Ö¥·¥íー¥É¸ø¼°YouTube¤Ç¸ø³«Ãæ¤Ç¤¹¡ª¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¹¾¸ýÂóÌé¤µ¤ó¡¦¼·³¤¤Ò¤í¤¤µ¤ó¡¢¤ªÆó¿Í¤Ë¤è¤ë¥³¥á¥ó¥ÈÆ°²è¡§
https://youtu.be/ikIhU1_on6M
¡ã¹¾¸ýÂóÌé¤µ¤ó¤¬À¼¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤¯¤Þ¤¸¤í¤¦¡ä
¤¯¤Þ¤¸¤í¤¦¤Ï¤¯¤Þ¤Î¿¹¤Ë½»¤à¤¯¤Þ·»Äï¤ÎÄï¡£´Å¤¤Êª¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢Å·Á³¤Ç¤ª¤Ã¤Á¤ç¤³¤Á¤ç¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢Í¥¤·¤¤¿´¤Î»ý¤Á¼ç¡£¤¢¤ëÆü¿¹¤ÇÆæ¤ÎÈ¢¤ò½¦¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤ÎÏ¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥Òー¥íー¤ËÆ´¤ì¤ë¤¯¤Þ¤¸¤í¤¦¤Ï¡¢²Ì¤¿¤·¤ÆÀ¤³¦¤òµß¤¨¤ë¤Î¤«¡¢ÃíÌÜ¤Ç¤¹¡ª
¤¯¤Þ¤¸¤í¤¦Ìò¡¦¹¾¸ýÂóÌé¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¥³¥á¥ó¥ÈÆ°²è¡§
https://youtu.be/WSYWkXPQ46s
¡ã¼·³¤¤Ò¤í¤¤µ¤ó¤¬À¼¤òÃ´Åö¤¹¤ë¥¢¥Ö¡ä
¥¢¥Ö¤Ï¸«¤¿ÌÜ¤ÏÇ¤Î¤è¤¦¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤±§ÃèÀ¸Êª¡£¹âÅÙ¤Ê¥Ï¥¤¥Æ¥¯µ»½Ñ¤ò»ý¤Ä¼ïÂ²¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÉð´ï¤ò´ïÍÑ¤ËÁà¤ëÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤º¤ë¸¤¯¤Æ¿Í¤ò¤«¤é¤«¤¦¤Î¤¬¹¥¤¤À¤¬¡¢¤Û¤ó¤È¤¦¤Ï¼ä¤·¤¬¤ê²°¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ò¤È¤ê¤Ç±§Ãè¤ò¤µ¤Þ¤è¤¤¡¢¼º¤ï¤ì¤¿²ÈÂ²¤òÃµ¤¹ËÁ¸±¤Î¹ÔÊý¤ËÌÜ¤¬Î¥¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¥¢¥ÖÌò¡¦¼·³¤¤Ò¤í¤¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¥³¥á¥ó¥ÈÆ°²è¡§
https://youtu.be/TsQXdJ4r0xg
¡ÚÆþ¾ì¼Ô¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ï¥ï¥¯¥ï¥¯¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤â¤Î¤µ¤·¡ª¡Û
±Ç²è¸ø³«¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢·à¾ì¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿³§¤µ¤ó¤Ø¡È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â¤Î¤µ¤·¡É¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª±Ç²è¤ò´Ñ¤¿Êý¤À¤±¤¬¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¡¢¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¥ì¥¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£ºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬¤®¤å¤Ã¤È¤Ä¤Þ¤Ã¤¿¥¥åー¥È¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢»È¤Ã¤Æ¤â¾þ¤Ã¤Æ¤â³Ú¤·¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò±Ç²è´Û¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¡¢¡Ø¤¯¤Þ¤¸¤í¤¦¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤ò¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢¨¿ôÎÌ¸ÂÄê¡¢Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¤ª°ì¿ÍÍÍ1²ó¤Î¤´´Õ¾Þ¤Ë¤Ä¤1¤Ä¤ªÅÏ¤·¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¤Þ¤ì¤Ë½ý¤ä±ø¤ì¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÊÖÉÊ¡¦¸ò´¹¤Ï°ìÀÚ¤ª¼õ¤±¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤´Î»¾µ²¼¤µ¤¤¡£
¢¨Æþ¾ì¼Ô¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ÏÈóÇäÉÊ¤Ç¤¹¡£Å¾Çä¡¢ÆâÍÆ¤ÎÊ£¼Ì¡¦Ê£À½¡¦Å¾ÍÑÅù¤Ï°ìÀÚ¶Ø»ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¡ÖGENKI SUSHI¡×¡Öµû¤Ù¤¤¡×¤È¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×Ãæ¡Û
GENKI SUSHI¡¦µû¤Ù¤¤¤Ç¤Ï¡¢±Ç²è¸ø³«¤òµÇ°¤·¤Æ¥ï¥¯¥ï¥¯ËþºÜ¤Î¥³¥é¥Ü´ë²è¤òÅ¸³«Ãæ¡ª
ÂÐ¾Ý¥á¥Ë¥åー¡Ö¥Î¥ë¥¦¥§ー»º¥µー¥â¥ó¿©¤Ù¤¯¤é¤Ù¡×¤ò¤´ÃíÊ¸¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¡È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¡É¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¤ÎÆó¼¡¸µ¥³ー¥É¤«¤é±þÊç¤¹¤ë¤È¡¢¼ç±éÀ¼Í¥¡¦¹¾¸ýÂóÌé¤µ¤ó¡õ¼·³¤¤Ò¤í¤¤µ¤ó¤Î¡ÈÊ£À½¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¼÷»Ê»®¡É¤ä±Ç²è¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¡¢¹ë²Ú¾ÞÉÊ¤¬Åö¤¿¤ëÂç¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤Þ¤¹¡ª
¤½¤Î¤Û¤«¡¢ÅÉ¤ê³¨¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ä¼ç±éÀ¼Í¥¤Ë¤è¤ëÆÃÊÌÅ¹ÆâBGMÊüÁ÷¤Ê¤É¡¢¤ª»Ò¤µ¤Þ¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë´ë²è¤¬¤â¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡£
Å¹Æâ¤Ë¤Ï¥³¥é¥Ü¥Ý¥¹¥¿ー¤ä¡¢¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥Í¥ëÆâ¤Ë¤â±Ç²è¾ðÊó¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¤ªÅ¹Á´ÂÎ¤Ç¡Ø¤¯¤Þ¤¸¤í¤¦¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤Þ¤¹¢ö
¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤ËGENKI SUSHI¡¦µû¤Ù¤¤¤Ç¤ª¤¹¤·¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢Á´¹ñ¸ø³«¤È¤Ê¤ë¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡Ø¤¯¤Þ¤¸¤í¤¦¡ª¤Á¤¤å¤¦¤ò¤¹¤¯¤¨¡ª¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤ò°ì½ï¤ËÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡ã¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×¡ä
¢£¥¥ã¥ó¥Úー¥óÌ¾¡§¡Ø¤¯¤Þ¤¸¤í¤¦¡ª¤Á¤¤å¤¦¤ò¤¹¤¯¤¨¡ª¡Ù¡ß¡ÖGENKI SUSHI¡×¡Öµû¤Ù¤¤¡×¡¡～¤ª¤¹¤·¤ò¿©¤Ù¤Æ¡¢¤Á¤¤å¤¦¤ò¤¹¤¯¤¨¡ª～
¢£¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î28Æü(¶â)～12·î18Æü(ÌÚ)¡¡¢¨¥¥ã¥ó¥Úー¥ó±þÊçÍÑ»æ¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»
¢£¥¥ã¥ó¥Úー¥óÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://kuma.movie/campaign
¡Ú¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡Ø¤¯¤Þ¤¸¤í¤¦¡ª¤Á¤¤å¤¦¤ò¤¹¤¯¤¨¡ª¡Ù³µÍ×¡Û
¢£¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡Ö¤¯¤Þ¤¸¤í¤¦¡ª¤Á¤¤å¤¦¤ò¤¹¤¯¤¨¡ª ～·§½ÐË×～¡×
¢£¥¸¥ã¥ó¥ë¡§¥¢¥Ë¥á¡¢ËÁ¸±¡¢¥³¥á¥Ç¥£¡¢¥Õ¥¡¥ß¥êー¡¢¥¥Ã¥º
¢£¾å±Ç»þ´ü¡§2025Ç¯11·î28Æü(¶â)¸ø³«
¡Ú¥¤¥ó¥È¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡Û
¤Û¤ó¤È¤¦¤Î¶¯¤µ¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡©
¤¯¤Þ¤Î·»Äï¤ÈÃç´Ö¤¿¤Á¤¬Âç³èÌö¤¹¤ëÂç¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡Ø·§½ÐË×¡Ù¥·¥êー¥º¡£
À¤³¦¤Ç¤â100°Ê¾å¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤ÇÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¤µ¤ì¡¢·à¾ìÈÇ¤Ï¥·¥êー¥ºÎß·×¶½¹Ô¼ýÆþ¤¬Ìó1500²¯±ß¤òÄ¶¤¨Ëè²óÂç¥Ò¥Ã¥È¡ªËÜºî¡Ø¤¯¤Þ¤¸¤í¤¦¡ª¤Á¤¤å¤¦¤ò¤¹¤¯¤¨¡ª¡¡～·§½ÐË×～¡Ù¤â¡¢¶½¹Ô¼ýÆþÌó200²¯±ß¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê2025Ç¯6·î»þÅÀ¤Î¥ìー¥È¡Ë
¤½¤Î¡Ø·§½ÐË×¡Ù¥·¥êー¥º¤¬¤Ä¤¤¤ËÆüËÜ¤ËËÜ³Ê¾åÎ¦¡ª ÂÔË¾¤ÎÆüËÜ¸ì¿áÂØÈÇ¤Ç¤ÏW¼ç±é¤È¤Ê¤ë¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤¬·èÄê¡£Å·Á³¤À¤±¤É°¦¤µ¤ì¥¥ã¥é¤Î¤¯¤Þ¤¸¤í¤¦¤Ë¡¢¿Íµ¤À¼Í¥¡¦¹¾¸ýÂóÌé¤¬¡¢¤½¤·¤Æ¸«¤¿ÌÜ¤Ï¤«¤ï¤¤¤¤¤±¤ì¤É¤Ò¤Í¤¯¤ì¼Ô¤Î±§ÃèÀ¸Êª¥¢¥Ö¤Ë¡¢¸µÊõÄÍ²Î·àÃÄ¤ÎÇÐÍ¥¡¦¼·³¤¤Ò¤í¤¤¬È´Å§¤µ¤ì¤¿¡£
¤Ï¤¿¤·¤Æ¡¢¤¯¤Þ¤¸¤í¤¦¤È¥¢¥Ö¤Ï¡¢¤É¤ó¤ÊÂç³èÌö¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤«¡©
Èþ¤·¤¤ÃÏµå¤«¤é±§Ãè¤ØÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¤ê¡¢Ãç´Ö¤ä²ÈÂ²¤òÁÛ¤¦¤Õ¤¿¤ê¤ÎÍ§¾ð¤¬¡¢¤¤¤Þ¿·¤·¤¤´¶Æ°¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Ú¤¢¤é¤¹¤¸¡Û
¤Á¤ç¤Ã¤È¥É¥¸¤Ê¤¯¤Þ¤¸¤í¤¦¤Ï¡¢¥Òー¥íー¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌ´¸«¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Ç¤â¤¤¤Ä¤â¼ºÇÔ¤À¤é¤±¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ç¤¤ë·»¤Î¤¯¤Þ¤¿¤í¤¦¤Ë½õ¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Ð¤«¤ê¡£
¤¢¤ëÆü¡¢Ê¿ÏÂ¤Ê¿¹¤ËÆæ¤ÎÈô¹ÔÊªÂÎ¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤Æ¡¢
ÉÔ»×µÄ¤ÊÅ´¤Î²ô¤ò¤Î¤¾¤¤³¤ó¤À¤¯¤Þ¤¸¤í¤¦¤Ï¡¢ÆÍÁ³Å·ºÍ¤Ë¡ª
¤½¤ó¤Ê¤¯¤Þ¤¸¤í¤¦¤ÎÁ°¤Ë±§ÃèÀ¸Êª¤Î¥¢¥Ö¤¬¸½¤ì¤ë¡£
¥¢¥Ö¤Ï¡¢¤¯¤Þ¤¸¤í¤¦¤ÎÆ¬¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÉÔ»×µÄ¤ÊÎÏ¡Ö¥³¥¢¡×¤ò»È¤¦¤¿¤á¡¢
¤¯¤Þ¤¸¤í¤¦¤òÀâÆÀ¤·¡¢°ì½ï¤Ë¤¢¤ë¾ì½ê¤òÌÜ»Ø¤½¤¦¤È¤¹¤ë¡£
¤·¤«¤·¤½¤ÎÎ¢¤Ç¡¢µðÂç¤Ê°¤ÎÁÈ¿¥¤¬¤Õ¤¿¤ê¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ä¡ª
¤Ï¤¿¤·¤Æ¡¢¤Õ¤¿¤ê¤ÏÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ°¼Ô¤òÅÝ¤·¡¢ÃÏµå¤ÈÃç´Ö¤¿¤Á¤ò¼é¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡Ä¡©
¡Ú½Ð±é¡Û
¤¯¤Þ¤¸¤í¤¦¡§¹¾¸ýÂóÌé
¥¢¥Ö¡§¼·³¤¤Ò¤í¤
¤¯¤Þ¤¿¤í¤¦¡§Ê¡»³½á
¤¤ç¤¦¤µ¤ó¡§¿ùÅÄÃÒÏÂ
¥ß¥¹¥¿ー¡¦¥Ö¥ë¡§¿¹ÀîÃÒÇ·
¥ß¥»¥¹¡¦¥Ö¥ë¡§Æü³ÞÍÛ»Ò
¡Ú¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Û
´ÆÆÄ¡§¥ê¥ó¡¦¥Õ¥¤¥Àー¡ÊÎÓÒ»Ã£¡Ë
²»¶Á´ÆÆÄ¡§µÆÅÄ¹ÀÌ¦
ËÝÌõ¡§Æ£¸¶Í³´õ
²»¶ÁÀ©ºî¡§³Ú²»¼Ë
¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§Fantawild Animation
¸¶Âê¡§·§½ÐË×¡¦½ÅÊÖÃÏµå
ÇÛµë¡§¥Ö¥·¥íー¥É¥àー¥Ö
À©ºî¡¦Äó¶¡¡§ÌÌÇò±Ç²è
¡ã¸ø¼°HP¡¦SNS¡ä
¢¡¸ø¼°HP¡§http://kuma.movie
¢¡¸ø¼°X¡§https://x.com/Kuma20251128
¢¡¸ø¼°YouTube¡§https://youtube.com/channel/UCexhmwhQ2zmBDt2Q6qM3hdg?si=w5iDCm4tDKvP9yTF
¢¨·ÇºÜ¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡¢²¼µ¤ÎµºÜ¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
(C)Fantawild Animation Inc.