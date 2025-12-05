¡ã12·î3Æü¡Ê¿å¡Ë³«ºÅ ¥×¥ì¥¹¥Ä¥¢ー¥ì¥Ýー¥È¡ä·ò¹¯¤ÊÀ¸³è½¬´·¤Å¤¯¤ê¤ò¥µ¥Ýー¥È¡ÖGOOD LIFE CIRCLE¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¹þ¤á¤¿ÁÛ¤¤
¹¾ºê¥°¥ê¥³³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢·ò¹¯¤ÊÀ¸³è½¬´·¤Å¤¯¤ê¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖGOOD LIFE CIRCLE¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢ÂÎ¸³¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥°¥ê¥³ ¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¥¹¥¿¥¸¥ª¡×¤ò¥°¥é¥ó¥Õ¥í¥ó¥ÈÂçºå ¤¦¤á¤¤¿SHIP¥Ûー¥ë¤Ë¤Æ¡¢2025Ç¯12·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£³«ºÅ¤ËÀè¶î¤±¡¢12·î3Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¥á¥Ç¥£¥¢´Ø·¸¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥×¥ì¥¹¥Ä¥¢ー¤ò³«ºÅ¡£¡ÖGOOD LIFE CIRCLE¡×¤Î¼è¤êÁÈ¤ßÇØ·Ê¤ä¿Ê²½¤·¤¿¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë´Ø¤¹¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¡¢¡Ö¥°¥ê¥³ ¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¥¹¥¿¥¸¥ª¡×¤ÎÀè¹ÔÆâÍ÷¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¥ëー¥×·¿¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖGOOD LIFE CIRCLE¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¤Ï¤¸¤á¤Ë¡¢¹¾ºê¥°¥ê¥³¡¡¼ÒÄ¹¼¼¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥°¥ëー¥×Ä¹ »°ÌÚ°Í»Ò¤è¤ê¡¢¡ÖGOOD LIFE CIRCLE¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´ÀâÌÀ¡£¤Þ¤¿12·î4Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤êÁ´¹ñÊü±Ç¤¬³«»Ï¤·¤¿¿·´ë¶È¹¹ð¡ÊCM¡Ë¡ØGOOD LIFE CIRCLE ¡Ö¤«¤é¤À¤Ï¥Çー¥¿¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×ÊÓ¡Ù¢¨¤ÎÀè¹Ô¸ø³«¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Åö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢Glico¤ò¡Ö¿®Íê¤È·ò¹¯¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¡×¤È¤·¤Æ¶¦´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ÍÍ¡¹¤Ê³èÆ°¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖGOOD LIFE CIRCLE¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢Åö¼Ò¤Î¥Ñー¥Ñ¥¹¡Ö¤¹¤³¤ä¤«¤ÊËèÆü¡¢¤æ¤¿¤«¤Ê¿ÍÀ¸¡×¤òÂÎ¸½¤·¡¢ÁÏ¶È»þ¤«¤éÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤·ò¹¯¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò¿Ê²½¤µ¤»¤¿¥³¥ó¥»¥×¥È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£¤è¤ê·ò¹¯¤ÊËèÆü¡ÊGOOD LIFE¡Ë¤òÁ÷¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢·ò¹¯½¬´·¤Å¤¯¤ê¤ò»Ù±ç¤·¤è¤¦¤È¡¢2024Ç¯11·î¤Ë³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¡¢º£Ç¯¤ÏÆâÍÆ¤ò¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¤·¡¢Âçºå¤Ç¤Î³«ºÅ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢À¸³è¼Ô¤Î¿´¤ÈÂÎ¤Î¾õÂÖ¤ò¥Çー¥¿²½¤·¡¢²Ê³ØÅª¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤Ë´ð¤Å¤³«È¯¡¦Äó°Æ¤¹¤ë¾¦ÉÊ¤ä¥µー¥Ó¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ ¡ÈÎÉ¤À¸³è¡ÊGOOD LIFE¡Ë¡É¤Î¡È½Û´Ä¡ÊCIRCLE¡Ë¡É¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢»²²Ã¼Ô¤ÎÀ¼¤ò¼¡¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ä»ö¶È³«È¯¤Ë³è¤«¤¹¡¢½Û´Ä·¿¡ÊCIRCLE¡Ë¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢Glico¤Î¡Ö¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¥ëー¥×·¿¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡×¤Ç¤¹¡£
¢¨¡ØGOOD LIFE CIRCLE ¡Ö¤«¤é¤À¤Ï¥Çー¥¿¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×ÊÓ¡ÙURL:https://www.youtube.com/watch?v=iMptN6qgpPY
¢£¡Ö¥°¥ê¥³ ¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤Î¾ÜºÙ¤ª¤è¤Ó¡¢¥á¥Ç¥£¥¢Àè¹ÔÆâÍ÷
¡¡¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æº£Ç¯¤«¤é¿·¤¿¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡Ö¥°¥ê¥³ ¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹¾ºê¥°¥ê¥³ ·ò¹¯¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó»ö¶ÈËÜÉô ¾¦ÉÊ³«È¯ÉôÄ¹ Í³°æ·Ä¤è¤ê¤´ÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤ÎÂè1²óÌÜ¤Ï¡¢·ò¹¯½¬´·¤Å¤¯¤ê¤Î¡Ö¤¤Ã¤«¤±¡×¤òÄó°Æ¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢º£Ç¯¤Ï2²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¡¢¡Ö¤¤Ã¤«¤±¢ª½¬´·²½¢ª²þÁ±¡×¤Î¥µ¥¤¥¯¥ë¤ò²ó¤·¡¢¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¥ëー¥×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢ÂÎ¸³¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡Ö¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î²Ä»ë²½¡×¤È¡Ö¿´¤ÈÂÎ¤ÎÄ´»Ò¤ò¤È¤È¤Î¤¨¤ëÂÎ¸³¡×¤ò¡¢¥ê¥¢¥ë¤È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤òÏ¢·È¤µ¤»¤ÆÄó¶¡¡£¿´¤ÈÂÎ¤ÎÄ´»Ò¤ò¤È¤È¤Î¤¨¤ë¡Ö½¬´·²½¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤Ø¤È¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥°¥ê¥³ ¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤Ë¤Ï¡¢¤«¤é¤À¤ÎÄ´»Ò¤ò¤È¤È¤Î¤¨¤ë¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥ì¥¹¥È¥³ー¥¹¤È¡¢¤³¤³¤í¤ÎÄ´»Ò¤ò¤È¤È¤Î¤¨¤ë¥Òー¥ê¥ó¥°¥³ー¥¹¤Î2¼ïÎà¤¢¤ê¡¢¥×¥í¥°¥é¥à¤ÏÍ½ÌóÁ°¤Î¡Ö¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¥Á¥§¥Ã¥¯¡×¡¢¥ê¥¢¥ëÂÎ¸³¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥°¥ê¥³ ¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¥¹¥¿¥¸¥ª¡×¡¢ÀìÍÑWeb¥¢¥×¥ê¡Ö¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¥¬¥¤¥É¡×¤Ë¤è¤ë¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤Î3¤Ä¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£µ¡´ïÂ¬Äê¤ä¥¢¥×¥ê¤Ë¤è¤ë¡Ö¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î²Ä»ë²½¡×¤È¡¢Glico¤Î¿©ÉÊ³«È¯¤ÎÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¤¿¡ÖÀìÍÑ¥É¥ê¥ó¥¯¡ÊÊ´Ëö¥¿¥¤¥×¡Ë2¼ïÎà¡×¡¢¥¢¥×¥ê¾å¤ÇËèÆü¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ËÈ¼Áö¤¹¤ë¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡×¤Ë¤è¤ê¡¢·ò¹¯¤ÊÀ¸³è½¬´·¤Å¤¯¤ê¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥°¥ê¥³ ¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤Î¾ÜºÙ¤Ï11·î25ÆüÇÛ¿®¤Î¥Ë¥åー¥¹¥ê¥êー¥¹¡Êhttps://www.glico.com/jp/newscenter/pressrelease/47391/¡Ë¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¥°¥ê¥³ ¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¥¹¥¿¥¸¥ª¡×¥á¥Ç¥£¥¢Àè¹ÔÆâÍ÷¤ÎÍÍ»Ò
¢£¡Ö¥°¥ê¥³ ¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¥¹¥¿¥¸¥ª¡×¼Â»Ü³µÍ×¤ª¤è¤ÓÍ½ÌóÊýË¡
Ì¾¾Î¡§¥°¥ê¥³ ¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¥¹¥¿¥¸¥ª
²ñ¾ì¡§¤¦¤á¤¤¿SHIP¥Ûー¥ë¡Ê¢©530-0011 ÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶èÂç¿¼Ä®£´－£± ¤¦¤á¤¤¿¹¾ì¡Ë
¼Â»Ü´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î6Æü(ÅÚ) ～ 12·î9Æü(²Ð) ¡¿ 12·î13Æü(ÅÚ)～12·î16Æü(²Ð)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡10»þ30Ê¬～21»þ30Ê¬Í½Äê
ÎÁ¶â¡§4,000±ß¡¡¢¨¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¥Á¥§¥Ã¥¯¡¢ÂÎ¸³¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ê1²ó¡Ë¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2½µ´Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥×¥í¥°¥é¥à¡Ê¥É¥ê¥ó¥¯¤ò´Þ¤à¡Ë¤Î¥»¥Ã¥È¡£
½êÍ×»þ´Ö¡§Ìó90Ê¬
Äê°÷¡§1Æü¤Ë¤Ä¤¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥ì¥¹¥È48Ì¾¡Ê³Æ²ó8Ì¾¡Ë¡¢¥Òー¥ê¥ó¥°30Ì¾¡Ê³Æ²ó5Ì¾¡Ë¤ÎÀèÃå½ç
¢¨³Æ²óÄê°÷¤Ë¤Ê¤ê¼¡ÂèÄù¤áÀÚ¤ê¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
Í½ÌóÊýË¡¡§ÆÃÀß¥µ¥¤¥ÈÆâ¤ÎÍ½Ìó¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Í½Ìó´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î25Æü(²Ð) ～ 12·î16Æü(²Ð)
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://www.glico.com/jp/goodlifecircle/