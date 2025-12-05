¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ç¿·ÅÐ¾ì¡ª´Ú¹ñÈ¯¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö2aN¡×¤«¤é¡¢¼ê·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¿·¥é¥¤¥ó ¡Èfrom 2aN¡É ¥Ç¥Ó¥åー
´Ú¹ñÈ¯¤Î¥«¥éー¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö2aN¡Ê¥È¥¥ー¥¨ー¥¨¥Ì¡Ë¡×¤ÎÆüËÜÁíÂåÍýÅ¹
WONDER LINE³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡Ë ¤Ï¡¢¿·¥é¥¤¥ó ¡Èfrom 2aN¡Ê¥Õ¥í¥à ¥È¥¥ー¥¨ー¥¨¥Ì¡Ë¡É ¤ò2025Ç¯12·î10Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ê½ç¼¡¡¢Á´¹ñ¤Î¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥óÅ¹ÊÞ¢¨1¤Ë¤Æ¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨1°ìÉô¤ª¼è¤ê°·¤¤¤Î¤Ê¤¤Å¹ÊÞ¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢¨2¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ë¤Ä¤¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¢£ ¡Èfrom 2aN¡É¤È¤Ï
¡Ö2aN¡×¤Ï´Ú¹ñ¡¦ÆüËÜ¤ÎÈþÍÆ²È¤ä¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤«¤é»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ë¡¢
¡ÈÁÇÈ©¤òÈþ¤·¤¯Ì¥¤»¤ëÁ¡ºÙ¤Ê¿§É½¸½¡É ¤¬ÆÃÄ¹¤Î¥«¥éー¥á¥¤¥¯¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¿·¥é¥¤¥ó ¡Èfrom 2aN¡É ¤Ï¡¢
¡Ö¤â¤Ã¤È¼ê·Ú¤Ë¡¢¤â¤Ã¤È¼«Í³¤Ë2aN¤ò³Ú¤·¤à¡× ¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¥ß¥Ë¥³¥¹¥á¥·¥êー¥º¤Ç¤¹¡£
¡¦¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤Ç»ý¤Á±¿¤Ó¤ËÊØÍø
¡¦¥Ùー¥¹¡¦¥Ý¥¤¥ó¥È¡¦»Å¾å¤²¤¬´ÊÃ±¤Ë´°À®
¡¦½é¤á¤Æ¤ÎÊý¤Ç¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥«¥éーÅ¸³«
Æü¾ï»È¤¤¤«¤éÆÃÊÌ¤ÊÆü¤Î¥á¥¤¥¯¤Þ¤ÇÉý¹¤¯³èÌö¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÂ·¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー
Hearts2Hearts¡Ê¥Ïー¥Ä¡¦¥È¥¥¡¦¥Ïー¥Ä¡Ë
Æ©ÌÀ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¼¡À¤Âå¥¬ー¥ë¥º¥°¥ëー¥×¡£
¡Èfrom 2aN¡É ¤¬·Ç¤²¤ë ¡Ö¿´¤ò¤È¤¤á¤«¤»¤ëËèÆü¡× ¤òÂÎ¸½¤·¡¢
¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤ËÈ¯¿®¤·¤Þ¤¹¡£
Hearts2Hearts¡Ê¥Ïー¥Ä¡¦¥È¥¥¡¦¥Ïー¥Ä¡Ë
¢£ ¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
£±. ¥ß¥Ë¥°¥ì¥¤¥º¥Ð¥¦¥ó¥·¥ó¥°¥Æ¥£¥ó¥È¡ÊÁ´10¿§¡Ë
800±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë¡¿880±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥¬¥é¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ä¥ä¤È¥¯¥ê¥¢¤ÊÈ¯¿§¤¬ÆÃÄ§¤Î¥ß¥Ë¥Æ¥£¥ó¥È¡£
ÄÌ¾ïÈÇ¤è¤ê¾®¤µ¤¤¥Ý¥±¥Ã¥È¥µ¥¤¥º¤Ç¡¢³°½Ð»þ¤ÎÅÉ¤êÄ¾¤·¤Ë¤âÊØÍø¤Ç¤¹¡£
¥ß¥Ë¥°¥ì¥¤¥º¥Ð¥¦¥ó¥·¥ó¥°¥Æ¥£¥ó¥È¡ÊÁ´10¿§¡Ë
¡ú¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó¸ÂÄê
¡Ú¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¸ÂÄê¥«¥éー¡¡Á´4¿§¡Û
¡¦201 ¥Ï¥Ëー¥¢¥×¥ê¥³¥Ã¥È¡§½Õ¤ÎÆüº¹¤·¤Ë»÷¤¿¥é¥¤¥È¥¢¥×¥ê¥³¥Ã¥È
¡¦202 ¥Ôー¥Á¥Ç¥åー¡§¤·¤º¤¯¤ò´Þ¤ó¤À¤è¤¦¤ËÀ¡¤ó¤À¥Ôー¥Á¥Ô¥ó¥¯
¡¦203 ¥ê¥Ü¥ó¥Ô¥ó¥¯¡§¥¤¥¨¥Ù¡¦¥Ö¥ë¤Ù¡¢Ã¯¤Ë¤Ç¤â¤è¤¯»÷¹ç¤¦¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Ô¥ó¥¯
¡¦204 ¥¤¥Ö¥Ë¥ó¥°¥Ù¥êー¡§Íî¤ÁÃå¤¤Ê¤¬¤é¤â²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ë¥Ù¥êー¥Ô¥ó¥¯
¡ÚÄÌ¾ï¥«¥éー¡¡Á´6¿§¡Û
¡¦101 ¥Ìー¥Ç¥£ー¥³¥³¡§¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿¥Ìー¥Ç¥£ー¥Ùー¥¸¥å
¡¦102 ¥íー¥¸ー¥â¥«¡§¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¥íー¥º¥Ùー¥¸¥å
¡¦103 ¥ì¥¤¥¸ー¡§¤ä¤ï¤é¤«¤Ê¥¯ー¥ë¥Ìー¥É¥Ô¥ó¥¯
¡¦104 ¥Ôー¥Á¥·¥åー¡§½Õ¤Î¥Ç¥¤¥êー¥á¥¤¥¯¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤²¦Æ»¥Ôー¥Á¥³ー¥é¥ë
¡¦105 ¥Ð¥Ö¥êー¡§¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ëµ±¤¯¥Ç¥¤¥êー¥Ô¥ó¥¯
¡¦109 ¥¥ã¥ó¥Ç¥£¥Á¥åー¡§´Å¤¤¥«¥¯¥Æ¥ë¥Á¥§¥êー¥Ô¥ó¥¯
£². ¥é¥Ö¥¯¥íー¥Ðー¥Ñ¥ì¥Ã¥È¡Ê¥ß¥Ë¥¢¥¤¥Ñ¥ì¥Ã¥È Á´6¼ï¡Ë
1,000±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë¡¿1,100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
3¿§¤Ç ¡È¥Ùー¥¹¡¦±¢±Æ¡¦¥Ý¥¤¥ó¥È¡É ¤Î¥¢¥¤¥á¥¤¥¯¤¬´°À®¤¹¤ë¥ß¥Ë¥¢¥¤¥Ñ¥ì¥Ã¥È¡£
¹âÌ©Ãå¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ãー¤Ç¤è¤ì¤Ë¤¯¤¯¡¢¥Ç¥¤¥êー»È¤¤¤ËÊØÍø¤Ç¤¹¡£
¥é¥Ö¥¯¥íー¥Ðー¥Ñ¥ì¥Ã¥È¡Ê¥ß¥Ë¥¢¥¤¥Ñ¥ì¥Ã¥È Á´6¼ï¡Ë
¡ÚÁ´6¼ï¡Û
¡¦01 ¥Ô¥ó¥¯¥Ö¥ëー¥à¡§²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ë¥Ë¥åー¥é¥ë¥Ô¥ó¥¯¥Ñ¥ì¥Ã¥È
¡¦02 ¥Ð¥Ë¥é¥¯¥êー¥à¡§¤ä¤ï¤é¤«¤Ê¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¥Ùー¥¸¥å¥Ñ¥ì¥Ã¥È
¡¦03 ¥³¥Ã¥È¥ó¥Ô¥ó¥¯¡§¥¢¥Ã¥·¥å¤Î¥Õ¥£¥ë¥¿ー¤ò¤«¤±¤¿¤è¤¦¤Ê¤Õ¤ó¤ï¤ê¥Ô¥ó¥¯¥Ñ¥ì¥Ã¥È
¡¦04 ¥È¥í¥Ô¥«¥ë¥é¥Ö¡§È´¤±´¶¤Î¤¢¤ë¥Ô¥ó¥¯¥³ー¥é¥ë¥Ñ¥ì¥Ã¥È
¡¦05 ¥Ö¥ëー¥ß¥ó¥°¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¡§¥é¥Ù¥ó¥Àー¿§¤ò²Ã¤¨¤¿Æ©ÌÀ´¶¤¢¤ë¥Ô¥ó¥¯¥Ñ¥ì¥Ã¥È
¡¦06 ¥Ô¥ó¥¯¥·¥ã¥ïー¡§°¦¤é¤·¤¤¥Ý¥Ã¥×¥Ô¥ó¥¯¥Ñ¥ì¥Ã¥È
¢£ È¯Çä³µÍ×
ÈÎÇä¾ì½ê¡§Á´¹ñ¤Î¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥óÅ¹ÊÞ¢¨
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯12·î10Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ê½ç¼¡
¢¨°ìÉô¤ª¼è¤ê°·¤¤¤Î¤Ê¤¤Å¹ÊÞ¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ 2aN¡Ê¥È¥¥ー¥¨ー¥¨¥Ì¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö2aN¡×¤Ï ¡ÈÈ©¤ÈÄ´ÏÂ¤¹¤ë¿§ºÌÈþ¡É ¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢
¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥«¥éー¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º ¼«Ê¬¤Î´¶À¤ÇÈþ¤·¤µ¤òÁª¤Ö¥á¥¤¥¯ÂÎ¸³ ¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë´Ú¹ñÈ¯¥«¥éー¥á¥¤¥¯¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¡¦Á¡ºÙ¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿¿§Å¸³«
¡¦¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ãー
¡¦¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÇÈþ¤·¤¤»Å¾å¤¬¤ê
ÈþÍÆ²È¤ä¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤«¤é¤â¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¡¢
´Ú¹ñ¡¦ÆüËÜ¤òÃæ¿´¤ËÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò»ý¤Ä¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¢£ ²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§WONDER LINE³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò À¾²¬¹¨À±
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°2-34-17 ½»Í§ÉÔÆ°»º¸¶½É¥Ó¥ë8³¬
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://www.wonderline.co.jp/
¢£¡Ö2aN¡×¸ø¼°SNS
Instagram :
https://www.instagram.com/2an_official_jp/
X :
https://x.com/2an_official_jp
¢£´ØÏ¢¾ðÊó
³Æ¼ï¡Ö2aN¡×´ØÏ¢¥Ë¥åー¥¹
É½»²Æ»¥Ò¥ë¥ºPOPUP :
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000153.000013975.html
¤Ê¤¨¤Ê¤Î¡ß¤¤¤à¤¿¤ó ViVi¥¤¥Ù¥ó¥È :
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000149.000013975.html
WONDER LINE³ô¼°²ñ¼Ò
¡ÚÆüËÜÁíÂåÍýÅ¹¡Û
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°2-34-17 ½»Í§ÉÔÆ°»º¸¶½É¥Ó¥ë8³¬