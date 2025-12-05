¡Ú2026/1/9(¶â)»²²Ã¿½¹þ³«»Ï¡Û2026Ç¯3·î³«ºÅ·èÄê¡ª£ÚÀ¤Âå¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥êー¥Àー¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡ÖZ ERA FES 2026¡×
³ô¼°²ñ¼ÒNeeew Local¡ÊÅìµþÅÔÉÊÀî¶è ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ßÀÅÄ·òÂÀÏº¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯ 3·î13Æü(¶â)¡¢14Æü(ÅÚ)¤Ë¥»¥¬¥µ¥ßー¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò ¥È¥ó¥Í¥ëÅìµþ¡Ê https://tunnel-tokyo.jp/ ¡¢½»½ê¡§ÉÊÀî¶èÀ¾ÉÊÀî°ìÃúÌÜ1－1 ½»Í§ÉÔÆ°»ºÂçºê¥¬ー¥Ç¥ó¥¿¥ïー 9³¬)¤Ë¤ÆZÀ¤Âå¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥êー¥Àー¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡ÖZ ERA FES(¥¼¥é¥Õ¥§¥¹) 2026¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢§Z ERA FES 2026¡¡ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ï¤³¤Á¤é
https://zerafes.com/2026
¸½ºß¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¤ËÈ¼¤¤¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈÁ´ÂÎ¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µー´ë¶ÈÍÍ¤òÊç½¸¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï²¼µ¤Î±þÊç¥Õ¥©ー¥à¤«¤é¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§¥¹¥Ý¥ó¥µー±þÊç¥Õ¥©ー¥à
https://forms.gle/Htqm4Xa58N7pqfU8A
¢¨¥Õ¥©ー¥à¤ËÉ¬Í×¾ðÊó¤òµÆþ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤é¡¢3±Ä¶ÈÆü°ÊÆâ¤Ë¾ÜºÙ»ñÎÁ¤ò¤ªÁ÷¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖZ ERA FES¡×¤È¤Ï
Z ERA FES¤Ï¡¢ÉÊÀî¶è¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¯³ô¼°²ñ¼ÒNeeew Local¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡¢ZÀ¤Âå¡Ê1995Ç¯¤«¤é2010Ç¯¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿À¤Âå¡Ë¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¡¢¥êー¥Àー¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£
º£¸å¤ÎÆüËÜ¤ÎÌ¤Íè¤òÃ´¤¦¿·»º¶È»Ô¾ì¤Ø¤Î»²Æþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ä¡¢¥ß¥¯¥í¡¦¥Þ¥¯¥í¤Ê»ëÅÀ¤«¤é¤ß¤¿¡¢À¯¼£¡¦·ÐºÑÌÌ¤Ç¤ÎZÀ¤Âå¥êー¥Àー¤¬Ä¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥Æー¥Þ¤Ç¤Î¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¤Þ¤¿º£²ó¤Ï½é¤á¤Æ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡È¥Ç¥£¥Ùー¥È¡É¤ä»²²Ã¼Ô¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤ò½¸¤á¤ë¡È¤ªÇº¤ßÁêÃÌ¡É¤Ç¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤â´ë²è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢ZÀ¤Âå¥êー¥Àー¤È¼ÂºÝ¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤ê¡¢»Ô¾ìÄ´ºº¤ä»ö¶È¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Î¾ì¤È¤·¤Æ¤â³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¡¢³«ºÅµòÅÀ¤Ç¤¢¤ëÉÊÀî¶è¤¬ÌÜ»Ø¤¹¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Î·ÁÀ®¤Î°ì½õ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò2024Ç¯ÅÙÅö½é¤«¤éÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ôー¤Ï¡ÖZONE -º£Æü¤¬¤½¤Î1ÆüÌÜ-¡×
ZÀ¤Âå¤«¤éÆüËÜ¼Ò²ñ¤Î¿·¤¿¤Ê¥êー¥Àー¤¬ÂæÆ¬¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°ìÊý¤Ç¡¢É½¤Ë¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢Æü¡¹¿¿·õ¤Ë¼Ò²ñ¤È¸þ¤¹ç¤¦¼ã¤¤Ä©Àï¼Ô¤â¿ôÂ¿¤¯Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£À®¸ù¤Î·Á¤¬°ì¤Ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¸ß¤¤¤Ë»É·ã¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¼ê¤ò¼è¤ê¹ç¤¤¡¢À¤¤ÎÃæ¤ò¶¦¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë½ÅÍ×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ôー¤Ë¤Ï¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤¬¤½¤Î»×¤¤¤òºÆÇ§¼±¤·¡¢Á°¤Ø¿Ê¤à¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
3²óÌÜ¤ÎZ ERA FES¡¢º£²ó¤ÏÌµÎÁ³«ºÅ¡ª
2026Ç¯¤Ë3²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡ÖZ ERA FES¡×¤Ï¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ØËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î²ÁÃÍ¤òÆÏ¤±¤ë¤¿¤á¡¢ÌµÎÁ¤Ç¤Î³«ºÅ¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢À¤Âå¤ä¿¦¶È¤òÄ¶¤¨¤ÆÂ¿ÍÍ¤ÊÊý¡¹¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥ªー¥×¥ó¤Ê¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¡ã¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡ä
- ZÀ¤Âå¤ÇÁÈ¿¥¤ÎÃæ¤Ç¥êー¥Àー¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ëÊý
- ZÀ¤Âå¤Çµ¯¶È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¡¢µ¯¶È¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ëÊý
- º£¸å¤Î¥¥ã¥ê¥¢¡ÊÅ¾¿¦¡¢ÆÈÎ©¡¢µ¯¶È¡Ë¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¼Ò²ñ¿Í
- ZÀ¤Âå¥êー¥Àー¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤òÃÎ¤ê¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ä»ö¶È¤Ë³è¤«¤·¤¿¤¤´ë¶ÈÃ´Åö¼Ô
- ZÀ¤Âå¤È¤Î¶¨¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òµ¯¤³¤·¤¿¤¤Êý
- ËÜµ¤¤ÇÄ©Àï¤¹¤ëÆ±À¤Âå¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤òµá¤á¤ë¼ã¼ê¼Ò²ñ¿Í
- ½¢¿¦³èÆ°Ãæ¡¢¤Þ¤¿¤Ï½¢¿¦³èÆ°¤ò¹µ¤¨¤ëÂç³ØÀ¸¡¦¹â¹»À¸
- ¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÁªÂò»è¤ò¹¤²¤¿¤¤³ØÀ¸
¤Þ¤¿¡¢Î¾Æü¤È¤â¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä½ªÎ»¸å¤Ëº©¿Æ²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
ÅÐÃÅ¼Ô¤â»²²ÃÍ½Äê¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤Ê¤«¤Ê¤«Ä¾ÀÜ¤ªÏÃ¤·¤Ç¤¤Ê¤¤Êý¡¹¤È¸òÎ®¤Ç¤¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
»²²Ã¿½¤·¹þ¤ß¤Ï 2026Ç¯1·î9Æü¡Ê¶â¡Ë ¤è¤êÀìÍÑ¥Úー¥¸¤Ë¤Æ¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï³ÆSNS¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Æ¿ï»þÈ¯¿®¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥Õ¥©¥íー¤·¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ãZ ERA FES ¸ø¼°SNS¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡ä
- X¡ÖZ ERA FES 2026¡Ã3/13-14@Âçºê¡×https://x.com/zerafes_jp
- Instagram¡ÖZ ERA FES 2026¡Ã3/13-14@Âçºê¡× https://www.instagram.com/zerafes_jp
ZÀ¤Âå¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥¹¥Ý¥ó¥µーÍÍ¤âÊç½¸Ãæ¡ª
¡ã¥¹¥Ý¥ó¥µー¥á¥ê¥Ã¥È¡ä
¡¦Á´¹ñ¤ÎZÀ¤Âå¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¼ã¼ê¥êー¥ÀーÁØ¤Ø¤Î´ë¶ÈÇ§ÃÎ¸þ¾å
¡¦Â¾¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ½Ð²ñ¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¡¢´ë¶È¡¦»ö¶ÈÏ¢·È¤ËÁ°¸þ¤¤Ê¼ã¼ê·Ð±Ä¼Ô¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¡ÊÏ¢·È¤Î²áµî¼ÂÀÓ¤¢¤ê¡Ë
¡¦¼ã¼êµ¯¶È²È¤ä¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤Î»Ù±ç¼Â»Ü¤Ë¤è¤ë´ë¶È¥Ö¥é¥ó¥É¥¤¥áー¥¸¤Î¸þ¾å
¡ã¥¹¥Ý¥ó¥µー¥á¥Ë¥åー¡ä
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¹ðÃÎ¤ÎºÝ¤Î³ÆÇÞÂÎ¤Ø¤Î´ë¶ÈÌ¾·ÇºÜ¤ÎÂ¾¡¢³Æ¥°¥ìー¥É¤Ë¤è¤ê¥á¥Ë¥åー¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥¹¥Ý¥ó¥µー¡§500Ëü±ß¡Ê¥Íー¥ß¥ó¥°¥é¥¤¥Ä¡¢´ë¶ÈÆÃÊÌ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¼Â»Ü²ÄÇ½¡Ë
¡¦¥×¥é¥Á¥Ê¥¹¥Ý¥ó¥µー¡§250Ëü±ß¡Ê´ë¶È¹ðÃÎÆ°²è¤ò¥»¥Ã¥·¥ç¥ó´Ö¤ÇÊü±Ç²ÄÇ½¡Ë
¡¦¥´ー¥ë¥É¥¹¥Ý¥ó¥µー¡§100Ëü±ß¡Ê¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤Ø¤Î¹¹ð·ÇºÜ¤¬²ÄÇ½¡Ë
¡¦¥·¥ë¥Ðー¥¹¥Ý¥ó¥µー¡§60Ëü±ß¡Ê²ñ¾ìÆâ¥Öー¥¹½ÐÅ¸¤Ê¤É¤¬²ÄÇ½¡Ë
¡¦¥Ö¥í¥ó¥º¥¹¥Ý¥ó¥µー¡§30Ëü±ß¡Ê¥»¥Ã¥·¥ç¥ó´Ö¤Î´ë¶ÈPR¤¬²ÄÇ½¡Ë
¢¨1·îËöÆü¤Þ¤ÇÅ¬±þ¤ÎÁá³ä²Á³Ê
¢§¥¹¥Ý¥ó¥µー±þÊç¥Õ¥©ー¥à
https://forms.gle/Htqm4Xa58N7pqfU8A
¢¨¥Õ¥©ー¥à¤ËÉ¬Í×¾ðÊó¤òµÆþ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤é¡¢3±Ä¶ÈÆü°ÊÆâ¤Ë¾ÜºÙ»ñÎÁ¤ò¤ªÁ÷¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯ 1·î¤è¤ê¥µ¥Æ¥é¥¤¥È¥¤¥Ù¥ó¥È¤â³«ºÅ¡ª
²áµî³«ºÅ¡§Peatix¼çºÅ ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È
3·î¤Î³«ºÅÁ°¤Ë¡¢Z ERA FES¤ÈZ ERA FES¤Ë´Ø¤ï¤ëÃÄÂÎ¤ä´ë¶È¤È¤Î¶¦Æ±¥µ¥Æ¥é¥¤¥È¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¤â·èÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤Î¾ÜºÙ¤â¿ï»þ¡¢¸ø¼°SNS¤Ë¤ÆÅê¹Æ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ãÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¥µ¥Æ¥é¥¤¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡ä
1·î21Æü(¿å)Peatix¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È£±.
2·î3Æü(²Ð) ZÅò¡ÚÃËÀ¸ÂÄê!!¡ÛÉÊÀî¶è¤¹¤¨¤Ò¤íÅòÂßÀÚ¥µ¥¦¥Ê¥¤¥Ù¥ó¥È
2·î8Æü(Æü)¥Ð¥¤¥Ö¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó
2·î19Æü(ÌÚ)Peatix¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ê30Ì¾µ¬ÌÏÁÛÄê¡Ë
2·î24Æü(²Ð)ZÅò¡ÚÃËÀ¸ÂÄê!!¡ÛÉÊÀî¶è¥¹¥´¥¤¥µ¥¦¥Ê¸ÞÈ¿ÅÄÂßÀÚ¥µ¥¦¥Ê¥¤¥Ù¥ó¥È
3·î2Æü(·î)Peatix¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È£².
³«ºÅ¼ÂÀÓ
2025Ç¯3·î29Æü¡¦30Æü¤Ë³«ºÅ¤·¤¿¡ÖZ ERA FES 2025¡×¤Ç¤Ï¡¢ZÀ¤Âå¤Î¼ã¼êµ¯¶È²È¤ä¡¢ZÀ¤Âå¸þ¤±¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÈ¯¿®¤¹¤ëÊ£¿ô¤Î¥¢¥ó¥È¥ì¥×¥ì¥Êー¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢¡ÖÎáÏÂ¤Î¼ã¼ê¥¥ã¥ê¥¢ÀïÎ¬¡×¡ÖZÀ¤Âå¤ÈÀ¯¼£¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¡×¡ÖZÀ¤Âå¤ÈÉÁ¤¯¥¨¥ó¥¿¥á¤Î¾Íè¡×¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤ª¤±¤ëAI³èÍÑ¡×¡Ö¥°¥íー¥Ð¥ë¤ËÄ©Àï¤¹¤ëZÀ¤Âå¡×¤Ê¤É2Æü´Ö¤Ç·×12Ëë¤Î¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÐÃÅ¼Ô¤Ë¤Ï¡¢º£¤äÂ¿¿ô¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤â½Ð±é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëMichikusa³ô¼°²ñ¼ÒÂåÉ½¤Î±±°æ Âó¿å»á¡¢2025Ç¯ÅÙ¡ØForbes 30 UNDER 30 Asia¡Ù¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿HA-LUÂåÉ½¤Î²¬ ½ÕæÆ¡Ê¤Ï¤ë¤Üー¡Ë»á¡¢¥À¥ë¥Þ¤Ç¶È³¦¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëconcon³ô¼°²ñ¼ÒÂåÉ½¤Î¹â¶¶ »Ë¹¥»á¡¢½©ÅÄ¸©Âç´Û»ÔÄ¹¤ÎÀÐÅÄ ·òÍ¤»á¡¢Forbes JAPAN ¼¹¹ÔÌò°÷WebÊÔ½¸Ä¹ Ã«ËÜ Í¹á»á¤Ê¤É¡¢ÁíÀª54Ì¾¤ÎÊý¡¹¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー´Ö¤Ç¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ë¿·¤¿¤Ê¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤âÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÐÃÅ¼ÔÆ±»Î¤Ë¤è¤ë YouTube ¤Ç¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ä¡¢»ö¶È²ñ¼Ò¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ®¸ù»öÎã¤È¤Ê¤Ã¤¿´ë²è¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Z ERA FES¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÍÍ¡¹¤Ê¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÆ°¤¤¬¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Z ERA FES 2026¡¡³µÍ×
¡Ú³«ºÅÆü»þ¡Û¡§2026Ç¯ 3·î13Æü(¶â)¡¢14Æü(ÅÚ)¡¡14¡§00～19¡§00/19¡§00～º©¿Æ²ñ
¡Ú¾ì½ê¡Û¡¡¡¡¡§¥È¥ó¥Í¥ëÅìµþ
ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÀ¾ÉÊÀî°ìÃúÌÜ1-1 ½»Í§ÉÔÆ°»ºÂçºê¥¬ー¥Ç¥ó¥¿¥ïー 9³¬
¡Ú¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Û¡§
¡¡¡¦¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó/¥Ç¥£¥Ùー¥È/¤ªÇº¤ßÁêÃÌ²ñ
¡¡¡¦´ë¶ÈÅ¸¼¨¥Öー¥¹
¡¡¡¦º©¿Æ²ñ¡Ê¥¤¥Ù¥ó¥È½ªÎ»¸å¡¢ÅÐÃÅ¼Ô¤ÈÍè¾ì¼Ô¤ò¸ò¤¨¼Â»ÜÍ½Äê¡Ë
¡Ú¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¥¿¥¤¥à¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡Ê»ÃÄê¡Ë¡Û
3·î13Æü(¶â)
14¡§30～15¡§20¡¡¥Õ¥¡¥ó¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ºÇÁ°Àþ
15¡§30～16¡§20¡¡¥êー¥Àー¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥ïー¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÏÉ¬Í×¤«¡©ÉÔÉ¬Í×¤«¡©
16¡§30～17¡§20¡¡ AIÀìÌç²È¤ËÊ¹¤¯¡¢AI³èÍÑ¤ªÇº¤ßÂçÁêÃÌ²ñ
17¡§30～18¡§20¡¡ À®Ä¹´ë¶È¤Î¼ã¼ê¥êー¥Àー¤¬¸ì¤ëÎáÏÂ¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È
3·î14Æü(ÅÚ)
14¡§30～15¡§20¡¡ ¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È»ëÅÀ¤Ç¤ÎÆüËÜºÆ¹Í»¡ ～ÉÔ°Â¤À¤é¤±¤ÎÆüËÜ¤Ç»ä¤¿¤Á¤Ï¤É¤¦ÍÙ¤êÂ³¤±¤ë¤Î¤«～
15¡§30～16¡§20¡¡30ºÐ¤ÇÇ¯¼ý1000Ëü±ß¤Ë¤¤¤¯¤Ë¤Ï¡©Å¾¿¦¡©Éû¶È¡©¾º¿Ê¡©
16¡§30～17¡§20¡¡ ZÀ¤Âå¼óÄ¹Á´¹ñ¤«¤éÂç½¸¹ç¡¡～¤³¤³¤«¤é¤ß¤ó¤Ê¤ÇÆüËÜ¤òÌÀ¤ë¤¯¶¯¤¯À®Ä¹¤µ¤»¤ë～
17¡§30～18¡§20¡¡»²²Ã¼ÔÁ´°÷¤Ç¡ª2050Ç¯XX²ñµÄ¡¡～Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿ZÀ¤Âå¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎONE¤ÇÆüËÜ¤ò¹Í¤¨¤è¤¦～
¢¨¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¡¢¸ø¼°SNS¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú»²²Ã¿½¤·¹þ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡¡¡¦»²²ÃÊýË¡¡§¥Á¥±¥Ã¥È¥µ¥¤¥È¡ÊPeatix¡Ë¤Ç¤Î¿½¤·¹þ¤ß ¢¨2026Ç¯1·î9Æü³«»ÏÍ½Äê¡¡
¡¡¡¦»²²Ã»ñ³Ê¡§Ë¡¿Í¸Ä¿ÍÌä¤ï¤ºÁ´Ç¯ÎðÂÐ¾Ý
¡Ú¥Á¥±¥Ã¥È²Á³Ê¡Û
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/112301/table/17_1_ad81d5b277b7ab4900db760e326fd3da.jpg?v=202512050657 ]
¡Ú¢¨»²¹Í¢¨¡¡2025Ç¯ÅÙ¥¹¥Ý¥ó¥µー/¸å±ç ÃÄÂÎ¡Û
³ô¼°²ñ¼ÒNeeew Local¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2022Ç¯11·î¤ËÁÏ¶È¼Ô¤ÎÃÏ¸µÉÊÀî¶è¤ÇÁÏ¶È¤·¤¿¥Ù¥ó¥Á¥ãー´ë¶È¡£Âçµ¬ÌÏ¤ÊZÀ¤Âå¥¢¥ó¥È¥ì¥×¥ì¥Êー¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Î¼çºÅ¤äÀ®Ä¹´ë¶È¡ßÃÏ°èÆÃ²½¤Î¹çÆ±ÀâÌÀ²ñ»ö¶È¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¸þ¤±±Û¶EC¤Ê¤É¤ÎÉý¹¤¤»ö¶È/¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¡£²£ÃÇÅª¤Ë¶È³¦¤Î¶¶ÅÏ¤·¤ò¹Ô¤¤Â¿¤¯¤Î¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤È¹ñÎÏ¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒNeeew Local¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¤ÎßÀÅÄ ·òÂÀÏº»á¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーµ»ö¤Ï¤³¤Á¤é¡§
https://venture.jp/news/2024/10/02/11581/