¡Ø¥Õ¥¡¥ó¥¿¥·ー¥¹¥¿ー¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ù¥·¥êー¥º¡¡25¼þÇ¯µÇ° ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢ÂèÆóÃÆ¤ò³«ºÅ¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥¬¤Ï¡¢¡Ø¥Õ¥¡¥ó¥¿¥·ー¥¹¥¿ー¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ù¡ÊPSO¡Ë¤Î¥ê¥êー¥¹¤«¤é25¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥¿¥·ー¥¹¥¿ー¥ª¥ó¥é¥¤¥ó25¼þÇ¯µÇ° ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¡×¡Ê±¿±Ä¡§³ô¼°²ñ¼ÒLam¡Ë¤ÎÂèÆóÃÆ¤ò¡¢AKIBA¥«¥ë¥Á¥ãー¥ºZONE¡¡Culpop[¥«¥ë¥Ý¥Ã¥×]¤Ë¤Æ2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é12·î21Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£25¼þÇ¯µÇ°¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤ä¡¢¥Õ¥¡¥óÉ¬·È¤Î¿·ºî¥¢¥¤¥Æ¥à¤â¡ª
¡Ø¥Õ¥¡¥ó¥¿¥·ー¥¹¥¿ー¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ù¥·¥êー¥º25¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤ÎÂèÆóÃÆ¤Ç¤Ï¡¢¥é¥Ã¥Ôー¤Î¼ê¾è¤ê¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡Ö¼ê¾è¤ê¥é¥°¡¦¥é¥Ã¥Ôー¤Ì¤¤¡×¡Ö¼ê¾è¤ê¥é¥Ã¥Ôー¤Ì¤¤¡×¤ä25¼þÇ¯¤ÎµÇ°¥¤¥é¥¹¥È¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¡Ö¡ØPSO¡Ù¥·¥êー¥º25¼þÇ¯µÇ°¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥¤¥é¥¹¥ÈT¥·¥ã¥Ä¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÎòÂå¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬´®Ç½¤Ç¤¤ë¡ÖÊ£À½¸¶²è¡×¤ä¡Ö¥¦¥©ー¥ë¥Ç¥³¡×¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¡¥óÉ¬·È¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢2019Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿Vol.6¤«¤é6Ç¯¡¢Âç¤¤¯Æþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤¿³«È¯¿Ø¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¡ØPSO¡Ù25¼þÇ¯¤ò½Ë¤¤¸ø¼°³«È¯Æ±¿Í»ï¡ÖP-SPEC¡×¤Î¿·ºî¡ÖP-SPEC¡¡Vol.7¡×¤¬È¯Çä³«»Ï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ØNGS¡Ù³«È¯¥Áー¥à¤ÎÍ»Ö¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢½éÂå¡ØPSO¡Ù¤ä¡ØNGS¡Ù¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ä³«È¯Î¢ÏÃ¡¢¤½¤·¤Æ¥æー¥¶ー¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ø¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ê¤É¡¢¤³¤ÎËÜ¤Ç¤·¤«ÆÉ¤à¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤ò¤É¤¦¤¾¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
¢£ÈÎÇä¾¦ÉÊ¡Ê°ìÉô¡Ë
¡ØPSO¡Ù¼ê¾è¤ê¥é¥°¡¦¥é¥Ã¥Ôー¤Ì¤¤
¡ØNGS¡Ù¼ê¾è¤ê¥é¥Ã¥Ôー¤Ì¤¤¡¡¢¨WEB¼õÃí¾¦ÉÊ
¥Àー¥¯¥Õ¥¡¥ë¥¹¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó
¡ØPSO¡Ù¥·¥êー¥º25¼þÇ¯µÇ° ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥¤¥é¥¹¥ÈT¥·¥ã¥Ä
¥¦¥©ー¥ë¥Ç¥³¡¡¢¨WEB¼õÃí¾¦ÉÊ
¥¦¥©ー¥ë¥Ç¥³¡¡¢¨WEB¼õÃí¾¦ÉÊ
¥¦¥©ー¥ë¥Ç¥³¡¡¢¨WEB¼õÃí¾¦ÉÊ
Ê£À½¸¶²è¡¡¢¨WEB¼õÃí¾¦ÉÊ
Ê£À½¸¶²è¡¡¢¨WEB¼õÃí¾¦ÉÊ
Ê£À½¸¶²è¡¡¢¨WEB¼õÃí¾¦ÉÊ
¸ø¼°Æ±¿Í»ï P-SPEC Vol.7
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤È¤Ê¤ê¼ÂÊª¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤Î³«ºÅ´ü´Ö¤Ë¤¢¤ï¤»¤ÆWEB¤Ç¤Î¼õÃíÈÎÇä¤â¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤ÏÈÎÇä¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÈÎÇä¥µ¥¤¥È¡§Chasmic¡Ê¥¥ã¥º¥ß¥Ã¥¯¡Ë
https://chasmic.jp/
¢¨WEB¤Î¼õÃíÈÎÇäÊ¬¤Î¤ªÆÏ¤±¤Ï¡¢2026Ç¯3·î²¼½Ü°Ê¹ß½ç¼¡È¯Á÷¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
²áµî¤Ë¥»¥¬¤¬ÈÎÇä¤·¤¿¡ØNGS¡Ù¤ä¡ØPSO2¡Ù°ìÉô¤Î¥°¥Ã¥º¤ÎÈÎÇä¤â¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡ª
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤È¤Ê¤ê¼ÂÊª¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥¿¥·ー¥¹¥¿ー¥ª¥ó¥é¥¤¥ó25¼þÇ¯µÇ°¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¡×ÂèÆóÃÆ ³«ºÅ³µÍ×¡Û
´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë～12·î21Æü¡ÊÆü¡Ë
»þ´Ö¡§11:00～20:00
²ñ¾ì¡§AKIBA¥«¥ë¥Á¥ãー¥ºZONE¡¡Culpop[¥«¥ë¥Ý¥Ã¥×]
¡¡¡¡¡¡¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è³°¿ÀÅÄ1-7-6¡¡AKIBA¥«¥ë¥Á¥ãー¥ºZONE 4F¡Ë
¢¨¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤Î¾¦ÉÊ¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒLam¡Ê support@lam-company.com ¡Ë¤Þ¤Ç¥áー¥ë¤Ë¤Æ¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡¡Ø¥Õ¥¡¥ó¥¿¥·ー¥¹¥¿ー¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ù¥·¥êー¥º¤È¤Ï
1987Ç¯¤Ë¥»¥¬½é¤Î¥íー¥ë¥×¥ì¥¤¥ó¥°¥²ー¥à¤È¤·¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Õ¥¡¥ó¥¿¥·ー¥¹¥¿ー¡Ù¡£
¤½¤Î¸åÂ³ÊÔ¤â¿ôÂ¿¤¯È¯Çä¤µ¤ì¡¢2000Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¥É¥êー¥à¥¥ã¥¹¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢½é¤Î²ÈÄíÍÑ3D¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯RPG¡Ø¥Õ¥¡¥ó¥¿¥·ー¥¹¥¿ー¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ù¡Ê¡ØPSO¡Ù¡Ë¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ØPSO¡Ù¤Ï¡¢Åö»þ²è´üÅª¤À¤Ã¤¿À¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤È¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥×¥ì¥¤¤ò¼Â¸½¤µ¤»¡¢Âè5²óÆüËÜ¥²ー¥àÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë²÷µó¤òÀ®¤·¿ë¤²¤Þ¤·¤¿¡£
2012Ç¯¤Ë¤Ï¤½¤ÎÀµÅý¸å·Ñºî¤È¤·¤Æ¡ØPSO2¡Ù¤¬¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¡¢2ÅÙ¤ÎTV¥¢¥Ë¥á²½¤Ê¤É¡¢¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥óRPG¤È¤Ê¤ëÂç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë2021Ç¯¤Ë¤ÏºÇ¿·ºî¡ØPSO2 ¥Ë¥åー¥¸¥§¥Í¥·¥¹¡Ù¡Ê¡ØNGS¡Ù¡Ë¤È¤·¤Æ¥á¥¸¥ãー¥Ðー¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¡£13Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¸½ºß¤â¿Íµ¤¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥óRPG¤È¤·¤Æ¥µー¥Ó¥¹Ãæ¤Ç¤¹¡£
¢¡¡ØNGS ver.2¡Ù¤È¤Ï
2012Ç¯¤Ë¥µー¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤·¤¿¹ñ»º¥ª¥ó¥é¥¤¥óRPG¡Ø¥Õ¥¡¥ó¥¿¥·ー¥¹¥¿ー¥ª¥ó¥é¥¤¥ó2¡Ù¡ÊPSO2¡Ë¥·¥êー¥ººÇ¿·ºî¡£Á´À¤³¦¤ÎÁíÅÐÏ¿¥æー¥¶ー¿ô¤Ï1,100Ëü¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹(2023Ç¯6·î»þÅÀ)¡£
2023Ç¯6·î¤Ë¤ÏÄ¶¿Ê²½¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤È¤Ê¤ë¡ØNGS ver.2¡Ù¤ÎÇÛ¿®¤ò³«»Ï¡£
µæ¶Ë¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥¯¥ê¥¨¥¤¥È¤Ë¤Ï¡¢¿·¤¿¤ÊÉ½¸½¤È¤·¤Æ¡Ö¥È¥¥ー¥óÉ½¼¨¡×µ¡Ç½¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¡£À¤³¦¤Ë1¿Í¤À¤±¤Î±ÑÍº¤òºî¤Ã¤ÆËÁ¸±¤Ë¤Ç¤«¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¿·¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ö¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¹¥Úー¥¹¡×¤Ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤ÎÅç¤ò´Ý¤´¤È°ì¤ÄÊÔ½¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¡£ÍÍ¡¹¤Ê·úºà¤äµ¡Ç½¤ò¶î»È¤·¡¢Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤ÊÍ·¤Ó¤òºî¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ºÇÂç32¿Í¤â¤Î¥×¥ì¥¤¥äー¤¬¹Ô¤¸ò¤¦¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ê¥ªー¥×¥ó¥Õ¥£ー¥ë¥É¤Ë¡¢¡Ö¥Ýー¥¿¥Ö¥ë¥Û¥í¥°¥é¥à¡×¤Ê¤É¤Î¿·Í×ÁÇ¤â²Ã¤ï¤ê¡¢ËÁ¸±¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ë·Ò¤¬¤ê¤ä¹¤¬¤ê¡¢¿·¤¿¤Ê½Ð²ñ¤¤¤ä¶Ã¤¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¿·¥¨¥Í¥ßー¼ï¡Ö¥¹¥¿ー¥ì¥¹¡×¤Ê¤É¡¢¶¯Âç¤ÊÅ¨¤È¤ÎÀïÆ®¤Ç¤Ï¡¢´ÊÃ±Áàºî¤ÎÁÖ²÷¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¥¹¥Ôー¥É´¶¤Î¤¢¤ëÀïÆ®¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
½¸¤¨¡£ÁÏ¤ì¡£ÁÛ¤¦¤Þ¤Þ¤Ë¡£
¡ØNGS ver.2¡Ù¸ø¼°PV¡§https://www.youtube.com/watch?v=l0QrG2AeLFE(https://www.youtube.com/watch?v=l0QrG2AeLFE)
¡Ú¡ØNGS ver.2¡Ù¾¦ÉÊ³µÍ×¡Û
¾¦ÉÊÌ¾ ¡§PSO2 ¥Ë¥åー¥¸¥§¥Í¥·¥¹ ver.2
ÂÐ±þµ¡¼ï ¡§PlayStation(R)4¡¢Windows PC¡¢¥¯¥é¥¦¥ÉÈÇ¡ÊNintendo Switch(TM)¡¢Windows PC¡Ë
¥µー¥Ó¥¹»þ´ü ¡§
2021Ç¯6·î9Æü¡Ê¿å¡Ë¥µー¥Ó¥¹³«»Ï
PSO2 ¥Ë¥åー¥¸¥§¥Í¥·¥¹ ver.2¡¡2023Ç¯6·î7Æü¡Ê¿å¡Ë¥µー¥Ó¥¹³«»Ï
²Á³Ê ¡§´ðËÜ¥×¥ì¥¤ÌµÎÁ¡Ê°ìÉôÍÎÁ¥¢¥¤¥Æ¥à¤¢¤ê¡Ë
¥¸¥ã¥ó¥ë ¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥óRPG
¥áー¥«ー ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥¬
CEROÉ½µ ¡§D¶èÊ¬¡Ê17ºÐ°Ê¾åÂÐ¾Ý¡Ë
Ãøºî¸¢É½µ ¡§(C)SEGA
¸ø¼°¥µ¥¤¥È ¡§https://pso2.jp
¸ø¼°Discord ¡§https://discord.com/invite/kH6dDMQqCX
¢£µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾¡¢À½ÉÊÌ¾¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Þ¤¿¤Ï¾¦É¸¤Ç¤¹¡£