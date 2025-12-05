¡Ö¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸ ´Å¤¨¤ó¤Ü¥Ü¥¤¥¹¡×¡Ö¥Ü¥¤¥¹¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥«ー¥É¡×2025Ç¯12·î12Æü(¶â)18»þ¤è¤êÈÎÇä·èÄê¡ª
ANYCOLOR³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÅÄ³ÑÎ¦¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×)¤¬±¿±Ä¤¹¤ëVTuber/¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥é¥¤¥Ðー¥°¥ëー¥×¡Ö¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¡×¡ÖNIJISANJI EN¡×¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¥Ü¥¤¥¹¡õ¥°¥Ã¥º¤ò2025Ç¯12·î12Æü(¶â)18»þ¤«¤éÈÎÇä³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯12·î12Æü(¶â)18»þ¤«¤é¡Ö¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸ ´Å¤¨¤ó¤Ü¥Ü¥¤¥¹¡×¡Ö¥Ü¥¤¥¹¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥«ー¥É¡×¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¡ª
2025Ç¯12·î12Æü(¶â)18»þ¤«¤é2025Ç¯12·î31Æü(¿å)23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¡¢¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥È¥¢(https://shop.nijisanji.jp)¤È¡¢NIJISANJI EN Official Store(https://nijisanji-store.com)¤Ë¤Æ¡Ö¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸ ´Å¤¨¤ó¤Ü¥Ü¥¤¥¹¡×¤ÎÈÎÇä¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡
¤Þ¤¿¡¢¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥È¥¢¤Ç¤Ï¡¢¥Ü¥¤¥¹¤Î¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ö¥Ü¥¤¥¹¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥«ー¥É¡×¤âÆ±Æü¤ËÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡
¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥»¥Ã¥È¡¢¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Î³Æ¥é¥¤¥Ðー¥Ü¥¤¥¹¤Ë¤Ï¡¢¤â¤ì¤Ê¤¯PC¡õ¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥óÍÑÊÉ»æ¤¬ÉÕÂ°¤·¤Þ¤¹¡ª¤¼¤Ò¥Ü¥¤¥¹¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¥³¥ó¥»¥×¥È¥Ü¥¤¥¹¡Û¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸ ´Å¤¨¤ó¤Ü¥Ü¥¤¥¹
¡¦¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥»¥Ã¥È [Snuggly Side]¥½¥Õ¥£¥¢¡¦¥ô¥¡¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¡¢À±Àî¥µ¥é¡§2,400±ß(ÀÇ¹þ)
¢¨¥½¥Õ¥£¥¢¡¦¥ô¥¡¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¡¢À±Àî¥µ¥é¤Î¥Ü¥¤¥¹¤Ë²Ã¤¨¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÃ±ÂÎ¤Î¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥óÍÑÊÉ»æ¤È2Ì¾¤Î»£¤ê¤ª¤í¤·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿PCÍÑÊÉ»æ¤¬ÆÃÅµ¤È¤·¤ÆÉÕÂ°¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡¦¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥»¥Ã¥È [Stay With Me Side]ËÌ¸«Í·À¬¡¢¥íー¥ì¥ó¡¦¥¤¥í¥¢¥¹¡§2,400±ß(ÀÇ¹þ)
¢¨ËÌ¸«Í·À¬¡¢¥íー¥ì¥ó¡¦¥¤¥í¥¢¥¹¤Î¥Ü¥¤¥¹¤Ë²Ã¤¨¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÃ±ÂÎ¤Î¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥óÍÑÊÉ»æ¤È2Ì¾¤Î»£¤ê¤ª¤í¤·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿PCÍÑÊÉ»æ¤¬ÆÃÅµ¤È¤·¤ÆÉÕÂ°¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡
¢¨¥³¥ó¥×¥êー¥È¥»¥Ã¥È¤ÏÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥»¥Ã¥È¤ËEX¥Ü¥¤¥¹¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡
¡¦¥é¥¤¥Ðー¥Ü¥¤¥¹¡§³Æ1,200±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦EX¥Ü¥¤¥¹¡§³Æ600±ß(ÀÇ¹þ)
¡¡
¢¨¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë4Ì¾¤Î¥Ü¥¤¥¹(EX¥Ü¥¤¥¹¤ò½ü¤¯)¤Ë¤Ï¡¢¹ØÆþ¤·¤¿¥é¥¤¥ÐーÃ±ÂÎ¤Î¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥óÍÑÊÉ»æ¤ÈÆ±¥é¥¤¥Ðー(¥½¥Õ¥£¥¢¡¦¥ô¥¡¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó&À±Àî¥µ¥é¡¢ËÌ¸«Í·À¬&¥íー¥ì¥ó¡¦¥¤¥í¥¢¥¹)¤Î»£¤ê¤ª¤í¤·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿PCÍÑÊÉ»æ¤¬ÆÃÅµ¤È¤·¤ÆÉÕÂ°¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡
¢£ »²²Ã¥é¥¤¥Ðー(¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸)
°¦±à°¦Èþ¡¢ÀÖ¾ë¥¦¥§¥ó¡¢Å·µÜ¤³¤³¤í¡¢¥¢¥ó¥¸¥å¡¦¥«¥È¥êー¥Ê¡¢¸Þ½½ÍòÍü²Ö¡¢ÀÐ¿À¤Î¤¾¤ß¡¢¸ÞÌÚº¸µþ¡¢°ËÇÈ¥é¥¤¡¢Øü°ç¤È¤³¡¢±§»Ö³¤¤¤¤Á¤´¡¢³¤Ëå»ÍÍÕ¡¢¥¨¥êー¡¦¥³¥Ë¥Õ¥¡ー¡¢¤¨¤ë¡¢¾®ÌîÄ®½Õ¹á¡¢¥ª¥ê¥Ðー¡¦¥¨¥Ð¥ó¥¹(Japanese ver. ¡õ English ver.)¡¢³¡À±¡¢¹ÃÈåÅÄÀ²¡¢é÷Æ²¤ß¤«¤ë¡¢³ð¡¢ÅÌÚ¤í¤³¡¢åºº»ÎÉ¡¢ËÌ¾®Ï©¥Ò¥¹¥¤¡¢ËÌ¸«Í·À¬¡¢±ÀÊì¤¿¤Þ¤³¡¢ÁÒ»ý¤á¤ë¤È¡¢ÍèÀ´²Æ²ê¡¢¸¹·îÆ£»ÎÏº¡¢¾®À¶¿åÆ©¡¢¾¿Åí²»¡¢¾®Ìø¥í¥¦¡¢Áá²µ½÷¥Ù¥êー¡¢ºç¥Í¥¹¡¢¼ò´óñ¥ÇÏ¡¢ºùÑÛ·î¡¢ÄÇÌ¾Í£²Ú¡¢ÛÙÍÕ¤ë¤ê¡¢»Ê²ì¤ê¤³¡¢»Íµ¨Æä¥¢¥¥é¡¢»â»ÒÆ²¤¢¤«¤ê¡¢¥·¥¹¥¿ー¡¦¥¯¥ì¥¢¡¢¼ÄµÜ¤æ¤Î¡¢½ÂÃ«¥Ï¥¸¥á¡¢ÇòÀãÇÃ¡¢¾ëÀ¥¤¤¤¹¤ß¡¢·ò²°²ÖÆá¡¢¹Ä¤ì¤ª¡¢¥»¥é¥Õ¡¦¥À¥º¥ë¥¬ー¥Ç¥ó¡¢¥½¥Õ¥£¥¢¡¦¥ô¥¡¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¡¢¶õÀ±¤¤é¤á¡¢Î©ÅÁÅÔ¡¹¡¢¼îÇµ°æ¥Ê¥Ê¡¢ÅìÆ²¥³¥Ï¥¯¡¢½½²Ï¤Î¤Î¤Ï¡¢¹ìµþ»Ò¡¢Ä¹Èø·Ê¡¢½í¥È¥é¥¦¥È¡¢¼·À¥¤¹¤ººÚ¡¢¥Ë¥å¥¤¡¦¥½¥·¥¨ー¥ë¡¢Ç²°ÉßÈþ¹È¡¢ÍÕ²ÃÀ¥ÅßÀã¡¢²ÖäÆ¤Ä¤Ð¤µ¡¢²ÖÈª¥Á¥ã¥¤¥«¡¢ÁáÀ¥Áö¡¢½Õºê¥¨¥¢¥ë¡¢Èõ¸ýÉö¡¢ÈìÈ¬¥Þ¥Ê¡¢É÷³ÚÁÕÅÍ¡¢¥Õ¥ß¡¢¥Õ¥ì¥ó¡¦E¡¦¥ë¥¹¥¿¥ê¥ª¡¢ÉÔÇËÌ«¡¢¥Ù¥ë¥â¥ó¥É¡¦¥Ð¥ó¥Ç¥é¥¹¡¢À±Àî¥µ¥é¡¢À±Æ³¥·¥ç¥¦¡¢ËÜ´Ö¤Ò¤Þ¤ï¤ê¡¢Éñ¸µ·¼²ð¡¢Ëâ³¦¥Î¤ê¤ê¤à¡¢¤Þ¤·¤íà«¡¢Ä®ÅÄ¤Á¤Þ¡¢Ëâ»È¥Þ¥ª¡¢¥ß¥é¥ó¡¦¥±¥¹¥È¥ì¥ë¡¢ÁÑ±À¥«¥²¥Ä¡¢¿¹Ãæ²Öºé¡¢Ìëµí»íÇµ¡¢Ìð¼Ö¤ê¤Í¡¢»³¿À¥«¥ë¥¿¡¢Í¼ÍÛ¥ê¥ê¡¢Àã¾ëâÃ¿Ò¡¢¥é¥È¥Ê¡¦¥×¥Æ¥£¡¢¥ê¥¼¡¦¥Ø¥ë¥¨¥¹¥¿¡¢¥ë¥¤¥¹¡¦¥¥ã¥ßー¡¢¥ë¥ó¥ë¥ó¡¢¥ì¥¤¥ó¡¦¥Ñ¥¿ー¥½¥ó¡¢¥ì¥ô¥£¡¦¥¨¥ê¥Õ¥¡¡¢¥ì¥ª¥¹¡¦¥ô¥£¥ó¥»¥ó¥È¡¢¥íー¥ì¥ó¡¦¥¤¥í¥¢¥¹¡¢ÅÏ²ñ±À¿ý
¡¡
¢¨¸Þ½½²»½ç
¢¨English ver.É½µ¤Î¤¢¤ë¾¦ÉÊ¤Ï±Ñ¸ì¤Ç¤Î¼ýÏ¿¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡
¢£ »²²Ã¥é¥¤¥Ðー(NIJISANJI EN)
¥¢¥ë¥Ðー¥ó¡¦¥Î¥Ã¥¯¥¹(English ver. ¡õ Japanese ver.)¡¢¥¯¥íー¥É ¥¯¥íー¥Þー¥¯(English ver. ¡õ Japanese ver.)¡¢¥Õ¥£¥Êー¥Ê ÎµµÜ¡¢¥Õ¥ê¥ª¥Éー¥ë(English ver. ¡õ Japanese ver.)¡¢¥±¥¤¥ê¥¯¥¹¡¦¥Ç¥Ü¥Í¥¢(English ver. ¡õ Japanese ver.)¡¢¥¯¥é¥é ¥Á¥ãー¥à¥¦¥Ã¥É(English ver. ¡õ Japanese ver.)¡¢¥ë¥«¡¦¥«¥Í¥·¥í¡¢¥Þ¥ê¥¢ ¥Þ¥ê¥ª¥Í¥Ã¥È(English ver. ¡õ Japanese ver.)¡¢¶¸Íö ¥á¥í¥³(English ver. ¡õ Japanese ver.)¡¢¥ß¥êー¡¦¥Ñ¥Õ¥§(English ver. ¡õ Japanese ver.)¡¢ÑÚÉñ ¥Ð¥ì¥ó¥¦¥©ー¥È(English ver. ¡õ Japanese ver.)¡¢¥¹¥«ー¥ì ¥è¥Ê¥°¥Ë¡¢¥»¥¤¥Ö¥ë(English ver. ¡õ Japanese ver.)¡¢¥µ¥Ëー¡¦¥Ö¥ê¥¹¥³ー¡¢Éâ´ñ¡¦¥ô¥£¥ª¥ì¥¿(English ver. ¡õ Japanese ver.)¡¢¥Ù¥ó¥¿¥¯¥í¥¦ ¥Ö¥ê¥ó¥¬ー(English ver. ¡õ Japanese ver.)¡¢¥ô¥§ー¥ë ¥ô¥¡ー¥ß¥ê¥ª¥ó¡¢¥ô¥§¥¶¥ê¥¦¥¹ ¥Ð¥ó¥Çー¥¸(English ver. ¡õ Japanese ver.)¡¢¥ô¥©¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¢¥¯¥Þ¡¢¥æ¥¦ Q ¥¦¥£¥ë¥½¥ó¡¢¥¸ー¥ë¡¦¥®¥ó¥¸¥ç¥¦¥«(English ver. ¡õ Japanese ver.)
¡¡
¢¨¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È½ç
¢¨Japanese ver.¤ÎÉ½µ¤¬Ìµ¤¤¤â¤Î¤ÏEnglish ver.¤Î¤ß¤ÎÈÎÇä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡
¢£ ¡Ö¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸ ´Å¤¨¤ó¤Ü¥Ü¥¤¥¹(¥½¥Õ¥£¥¢¡¦¥ô¥¡¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¡¢À±Àî¥µ¥é)¡× ¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー
¤µ¤¯¤í ÍÍ(https://x.com/sacro396)
¡¡
¢£ ¡Ö¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸ ´Å¤¨¤ó¤Ü¥Ü¥¤¥¹(ËÌ¸«Í·À¬¡¢¥íー¥ì¥ó¡¦¥¤¥í¥¢¥¹)¡× ¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー
É´ÅÄÏ° ÍÍ(https://x.com/momota_rourou)
ÈÎÇä³µÍ×
¡ÚÈÎÇä¥µ¥¤¥È¡Û
¡¦¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥È¥¢¡§https://shop.nijisanji.jp
¡¦NIJISANJI EN Official Store¡§https://nijisanji-store.com
¡¡
¡ÚÈÎÇä´ü´Ö¡Û
2025Ç¯12·î12Æü(¶â)18»þ～2025Ç¯12·î31Æü(¿å)23»þ59Ê¬
¢¨º£¸åºÆÈÎ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨³Æ¾¦ÉÊ¤Ïº£¸å¤Î¾õ¶·¤Ë¤è¤ê²Á³Ê¤ò²þÄê¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡
¿·¤¿¤Ê¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢²¼µ¤Î¸ø¼°SNSÅù¤Ë¤Æ¿ï»þ¹¹¿·¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¸ø¼°X¡§https://x.com/nijisanji_app
¡¦NIJISANJI EN¸ø¼°X¡§https://x.com/NIJISANJI_World
¡¦¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸´Å¤¨¤ó¤Ü¥Ü¥¤¥¹
2025Ç¯12·î¡Ö¥Ü¥¤¥¹¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥«ー¥É¡× ¥°¥Ã¥º¾Ò²ð
¢£2025Ç¯12·î¡Ú¥Ü¥¤¥¹¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥«ー¥É¡Û¥é¥ó¥À¥à¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥«ー¥É
¡¦²Á³Ê¡§400±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦¼ïÎà¡§Á´4¼ï
¡¦¥µ¥¤¥º(Ìó)¡§W54mm¡ßH86mm
¡¦ÁÇºà¡§»æ
¢¨ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¤ª1¿ÍÍÍ1²ñ·×¤Ë¤Ä¤¡¢40ÅÀ¤Þ¤Ç¤Î¤´¹ØÆþ¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤ªÆÏ¤±¤Ï2025Ç¯12·îÃæ½Ü°Ê¹ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡
ÈÎÇä³µÍ×
¡¦ÈÎÇä³«»ÏÆü»þ¡§2025Ç¯12·î12Æü(¶â)18»þ～
¡¦ÈÎÇä¥µ¥¤¥È¡§¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥È¥¢
¡¦ÈÎÇä¥Úー¥¸¡§https://shop.nijisanji.jp/TAG_619
¡¡
¢¨¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¿Þ¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÁÒ¸Ë¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢È¯Á÷¤¬Á°¸å¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Ê£¿ô¾¦ÉÊ¤ò¤´ÃíÊ¸¤Î¾ì¹ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¤¬Â·¤¤¼¡Âè¤Î¤ªÆÏ¤±¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨È¯Á÷»þ´ü¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¤ªÅú¤¨¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö½Ð²Ù´°Î»¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡×¥áー¥ë¤¬ÆÏ¤¯¤Þ¤Ç¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ËÜ¾¦ÉÊ¤Ïº£¸åºÆÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨³Æ¾¦ÉÊ¤Ïº£¸å¤Î¾õ¶·¤Ë¤è¤ê²Á³Ê¤ò²þÄê¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー
¢£ ¡Ö¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸ ´Å¤¨¤ó¤Ü¥Ü¥¤¥¹(¥½¥Õ¥£¥¢¡¦¥ô¥¡¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¡¢À±Àî¥µ¥é)¡× ¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー
¤µ¤¯¤í ÍÍ(https://x.com/sacro396)
¡¡
¢£ ¡Ö¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸ ´Å¤¨¤ó¤Ü¥Ü¥¤¥¹(ËÌ¸«Í·À¬¡¢¥íー¥ì¥ó¡¦¥¤¥í¥¢¥¹)¡× ¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー
É´ÅÄÏ° ÍÍ(https://x.com/momota_rourou)
¡Ú¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡Ö¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤ÏÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤¬½êÂ°¤¹¤ëVTuber/¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥é¥¤¥Ðー¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢³Æ¼ï¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥°¥Ã¥º¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÈÎÇä¡¢³Ú¶ÊÀ©ºî¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¼¡À¤Âå¤Î¥¨¥ó¥¿¥á¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢Ìó150Ì¾¤Î½êÂ°¥é¥¤¥Ðー¤¬¸ÄÀ¤òÂ¸Ê¬¤Ë³è¤«¤·¡¢YouTubeÅù¤ÎÆ°²èÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ë¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¥ê¥ó¥¯°ìÍ÷(¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È)¡ä
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.nijisanji.jp
X¡§https://x.com/nijisanji_app
YouTube¡§https://www.youtube.com/c/nijisanji
Instagram¡§https://www.instagram.com/nijisanji_official
TikTok¡§https://www.tiktok.com/@nijisanji_official
bilibili¡§https://space.bilibili.com/410484677
¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥È¥¢¡§https://shop.nijisanji.jp
¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸ FAN CLUB¡§https://www.nijisanji.jp/fanclubs
¡Ú¡ÖNIJISANJI EN¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
2021Ç¯5·î¤Ë¥Ç¥Ó¥åー¤·¤¿¼ç¤Ë±Ñ¸ì¤òÍÑ¤¤¤Æ³èÆ°¤¹¤ëVTuber¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖNIJISANJI EN¡×¤Ï¡¢YouTubeÅù¤ÎÆ°²èÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ä³ÆSNSÅù¤Ë¤Æ¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¥ê¥ó¥¯°ìÍ÷¡ÊNIJISANJI EN¡Ë¡ä
YouTube¡§https://www.youtube.com/c/nijisanji_en
Twitch¡§https://www.twitch.tv/nijisanji_en
X¡§https://x.com/NIJISANJI_World
Website¡§https://www.nijisanji.jp/en
Reddit¡§https://www.reddit.com/r/Nijisanji/
Instagram¡§https://instagram.com/nijisanji_en
TikTok¡§https://www.tiktok.com/@nijisanji_en?lang=en
Douyin¡§https://v.douyin.com/ijrDquL/
Facebook¡§https://www.facebook.com/nijisanji.official/
¡ÚANYCOLOR³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
NEXT ENTERTAINMENT FACTORYー¡ÖËâË¡¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¿·ÂÎ¸³¤ò¡£¡×ー
ANYCOLOR³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢2017Ç¯5·î2Æü¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È·Ï¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£»äÃ£¤Ï¡Ö¥¨¥ó¥¿¥á·ÐºÑ·÷¡×¤¬²ÃÂ®¤¹¤ë¿·»þÂå¤ÎÀÚ¤ê¹þ¤ßÌò¤È¤·¤Æ¡¢À¤³¦¤Î¿Í¡¹¤ÎÆü¾ï¤ËËâË¡¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¥ê¥ó¥¯°ìÍ÷(ANYCOLOR³ô¼°²ñ¼Ò)¡ä
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://www.anycolor.co.jp
ºÇ¿·¾ðÊó¡§https://www.anycolor.co.jp/news
ºÎÍÑ¾ðÊó¡§https://www.anycolor.co.jp/recruit
Web¥Þ¥¬¥¸¥ó¡§https://magazine.anycolor.co.jp
X¡§https://x.com/ANYCOLOR_Inc
YouTube¡§https://www.youtube.com/c/anycolor_inc
¢£ ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¸Ä¿Í¡¦Ë¡¿Í¤ÎÊý¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ANYCOLOR³ô¼°²ñ¼Ò¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à
https://www.anycolor.co.jp/contact
¢£ ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¼èºà¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ßÀè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ANYCOLOR³ô¼°²ñ¼Ò ¹ÊóÃ´Åö
Email¡§pr@anycolor.co.jp
¢£ ²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§ANYCOLOR³ô¼°²ñ¼Ò
ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä9-7-2 ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¡¦¥¤ー¥¹¥È11F
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO ÅÄ³Ñ Î¦