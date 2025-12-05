¡ÖCinematic Quantum: The Innovative Eye of a Cinematographer¡×Âè1´ü¥Þ¥¹¥¿ー¥¯¥é¥¹ Êç½¸³«»Ï¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
ÆüËÜ±Ç²è»£±Æ´ÆÆÄ¶¨²ñ¡ÊJSC¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー»Ù±ç´ð¶â¡ÊJapan Creator Support Fund¡Ë¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢º£Ç¯ÅÙ¤«¤é±Ç²è»£±Æ¤Î¿Íºà°éÀ®¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë»ö¶È¡ÖCinematic Quantum¡§The Innovative Eye of a Cinematographer¡×¤òÊ¸²½Ä£¡¢ÆÈÎ©¹ÔÀ¯Ë¡¿ÍÆüËÜ·Ý½ÑÊ¸²½¿¶¶½²ñ¤È¤È¤â¤Ë»ÏÆ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£½éÇ¯ÅÙ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢2026 Ç¯ 1 ·îËö¤Ë»£±Æ¼Ô¡¦¾ÈÌÀµ»½Ñ¼Ô¸þ¤±¤ÎÂè£±´ü Cinematic Quantum ¥Þ¥¹¥¿ー¥¯¥é¥¹¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥Þ¥¹¥¿ー¥¯¥é¥¹¤Ç¤Ï¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É±Ç²è ¡ØThe Creator¡Ù¡Ê2023¡Ë¤Î»£±Æ´ÆÆÄ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë ¥ªー¥ì¥ó¡¦¥½¥Õ¥¡ー¡ÊOren Soffer¡Ë »á¤ò¹Ö»Õ¤Ë·Þ¤¨¡¢±Ç²è»£±Æ¤ÎºÇ¿·µ»½Ñ¤ÈÁÏÂ¤Åª¥¢¥×¥íー¥Á¤ò³Ø¤Öµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ Cinematic Quantum¡ÊCQ¡Ë¥Þ¥¹¥¿ー¥¯¥é¥¹¤È¤Ï
1. ¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÌÜÅª
ËÜ¥Þ¥¹¥¿ー¥¯¥é¥¹¤Ï¡¢¶È³¦Á´ÂÎ¤Î¿Íºà¤ò¹¤¯°éÀ®¤¹¤ë ¡ÈGo Wide ÀïÎ¬ ¡É ¤Î¤µ¤é¤ËÀè¤Ë¤¢¤ë¡¢ºÍÇ½¤ò
¿¼¤¯¸«¶Ë¤á¡¢ÀìÌçÀ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿ ¡È ¥Ç¥£ー¥×ÀïÎ¬·¿ ¡É ¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£±Ç²èÀ©ºî¤Î
¼ÂÁ©Åª³Ø¤Ó¤ò¶¦Í¤·¡¢¹ñºÝÅª¤Ê¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Î³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
2. ¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¼ç¤ÊÆâÍÆ
ËÜ¥Þ¥¹¥¿ー¥¯¥é¥¹¤Ï¡¢¹ñÆâ³°¤ÎÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤¹¤ë»£±Æ´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ë¹ÖµÁ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢°Ê²¼¤Î¼ÂÁ©·¿¥«¥ê
¥¥å¥é¥à¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ü¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¥ó¥°¥»¥Ã¥·¥ç¥ó
¡ü¹ÖµÁ¡¦µ»½Ñ¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×
¡ü±ÇÁü¤Ë¤è¤ë´¶¾ðÉ½¸½
£³. ½¤Î»¸å¤ÎÅ¸³«
CQ ¥Þ¥¹¥¿ー¥¯¥é¥¹½¤Î»À¸¤Ï¡Ö¥Þ¥¹¥¿ー¥º¡¦¥¯¥é¥Ö¡×¡Ê¾ÜºÙ¸å½Ò¡Ë¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¡¢·ÑÂ³Åª¤Ê»Ù±ç¤ò¼õ¤±
¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¯¥é¥Ö¥á¥ó¥Ðー¤È¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー
¥¯¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ê¡¢¸å¿Ê¤Î°éÀ®¤Ë¤â»ØÆ³Åª¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£ À¤³¦É¸½à¤Î»£±Æ¡¦¾ÈÌÀ¡¦¥°¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¤òÂÎ¸³
4 Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ë¡¢¥ªー¥ì¥ó¡¦¥½¥Õ¥¡ー»á¤Ë¤è¤ë¹ÖµÁ¡¦»£±Æ¤È¾ÈÌÀ¼Â½¬¡¦¥°¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¤Ê¤É
¤òÄÌ¤¸¡¢¸½Âå±Ç²è¤Î»£±Æ»Ö¸þ¤ä¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥Ç¥¶¥¤¥óºÇÀèÃ¼¤Î¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤¬ÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹
¤Ê¤ª¡¢ËÜ¥Þ¥¹¥¿ー¥¯¥é¥¹¤Ï¡¢JSC ²ñ°÷¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¶¨²ñ¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤»£±Æ´ÆÆÄ¡¢¾ÈÌÀµ»»Õ¤Ê¤É¡¢
±Ç²è»£±Æ¤Ë´Ø¤ï¤ëÉý¹¤¤ÁØ¤Î»²²Ã¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼Â»Ü»þ´ü¡Û
¢£ Åìµþ¥»¥ß¥Êー
Æü»þ¡§2026 Ç¯ 1 ·î 25 Æü¡ÊÆü¡Ë9¡§00 ～ 17¡§00
ÆâÍÆ¡§Oren Soffer »á¤Ë¤è¤ë¹Ö±é¡¦¥«¥á¥é¡¦¥ì¥ó¥º¥Æ¥¹¥È¡¢¾ÈÌÀ´ðÁÃ
¾ì½ê¡§¥½¥Ëー¥°¥ëー¥×ËÜ¼Ò¡ÊÉÊÀî¡Ë
¢£ µþÅÔ¥»¥ß¥Êー
Æü»þ¡§2026 Ç¯ 1 ·î 27 Æü¡Ê²Ð¡Ë～ 1 ·î 29 Æü¡ÊÌÚ¡Ë
ÆâÍÆ¡§¥×¥ê¥é¥¤¥È¡¦»£±Æ¡¦ ¥°¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°
¾ì½ê¡§Åì±Ç¡¦µþÅÔ»£±Æ½ê
¢¨Åìµþ¥»¥ß¥Êー¤ÈµþÅÔ¥»¥ß¥Êー¤Ï¾ì½ê¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¢¨¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤Î¾ÜºÙ¤ÏÊç½¸Í×¹à¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÊç½¸¿Í¿ô¡Û
Åìµþ¥»¥ß¥Êー 40 Ì¾
Åìµþ + µþÅÔ¥»¥ß¥Êー 15 Ì¾
¡Ú¼õ¹ÖÎÁ¡Û
A¡Ë¡ÖÅìµþ¥»¥ß¥Êー¡×¤Î¤ß ¡Ê£±Æü¡Ë »²²ÃÈñ 11,000 ±ß ( ÀÇ¹þ¡Ë
B) ¡ÖÅìµþ¥»¥ß¥Êー¡×¡Ü¡ÖµþÅÔ¥»¥ß¥Êー¡× ¡Ê£´Æü´Ö¡Ë »²²ÃÈñ 88,000 ±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡öÃí°Õ»ö¹à
A) ¡ÖÅìµþ¥»¥ß¥Êー¡×¤Î¤ß¤Î»²²Ã¤Ï¸òÄÌÈñ¤Ï¼«Èñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
B¡Ë¤Ç¤Î»²²Ã¤Î¾ì¹ç¤Ï¸òÄÌÈñ¤ª¤è¤Ó½ÉÇñÈñ¤Ï³«ºÅ»öÌ³¶É¤¬¤¹¤Ù¤ÆÉéÃ´¡¦¼êÇÛ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿ B¡Ë¤ÏÅìµþ¤ÈµþÅÔ¤Î¥»¥ß¥Êー¤¬¥ï¥ó¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
°Ê¾å¤ò¤´Î±°Õ¤Î¾å¡¢»²²Ã¿½¤·¹þ¤ß¥Õ¥©ー¥à¤Ë¤´µÆþ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÆÃ¤Ë B ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤ÏÆâÍÆ¤Î´Ø·¸¾å¡¢Äê
°÷¤òÀß¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢»²²Ã¼Ô¤ÎÁª¹Í¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤´¾µÃÎ¤ª¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú±þÊç¡Û
ÎáÏÂ£·Ç¯ 12 ·î 20 Æü¡ÊÅÚ¡Ë17 »þ¤Þ¤Ç¤Ë±þÊç¥Õ¥©ー¥à¤Ë¤´ÅÐÏ¿¤¯¤À¤µ¤¤¡£
È¯É½¤Ï 12 ·î 26 Æü¡Ê¶â¡Ë¤Þ¤Ç¤Ë·ë²Ì¤ò¥áー¥ë¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£±þÊç¥Õ¥©ー¥à¤Î¼õÎÎ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢Á÷ÉÕ¤¤¤¿¤À¤¼¡ÂèÀÞÊÖ¤·ÄÌÃÎ¤¬Á÷¤é¤ì¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥áー¥ë¤Ç¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Ê¤ªÍ¹Á÷¤Ç¤Î¤´±þÊç¤Ï¼õÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
»²²ÃÈñ¤Î¤ª»ÙÊ§¤¤ÊýË¡¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¸åÆü¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú±þÊç»ñ³Ê¡Û
¡û ¥Ê¥é¥Æ¥£¥Ö¡ÊÊª¸ì¡ËÉ½¸½¤Ë¶½Ì£¤Î¤¢¤ëÊý
¡û ºîÉÊ¸ø³«·Ð¸³¼Ô¡Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÏÉÔÌä¡Ë
¡û ³¤³°¿Ê½Ð¤Ë¶¯¤¤°ÕÍß¤ò»ý¤ÄÊý
¡û ¾Íè¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¼«¸Ê¸¦ïÓ¤È¸å¿Ê»ØÆ³¤Ë¤¿¤º¤µ¤ï¤ë°Õ»×¤ò»ý¤ÄÊý
Êç½¸Í×¹à¤Ï¡¡ÆüËÜ±Ç²è»£±Æ¶¨²ñ(JSC)¸ø¼°¥Úー¥¸¤Ç(https://www.thejsc.net/)
https://www.thejsc.net/
±þÊç¥Õ¥©ー¥à¡ÊGoogle¥Õ¥©ー¥à(https://forms.gle/5y11vUUJsaPznyWM6)¡Ë¤Þ¤¿¤ÏQR¥³ー¥É¤«¤é
https://forms.gle/5y11vUUJsaPznyWM6
¡Ö¥Þ¥¹¥¿ー¥º¡¦¥¯¥é¥Ö¡×¤È¤Ï
¡Ö¹âÅÙ¤Ê¥¹¥¥ë¤ò»ý¤Ä¿Íºà¤Î²Ä»ë²½¡×¡¢¡Ö³¤³° DP ¤ä±Ç²èº×´Ø·¸¼Ô¤È¤Î¸òÎ®¤òÃ´¤¦Ãæ¿´Åª¥á¥ó¥Ðー¤Î°éÀ®¡×¡¢¡Ö¹ñºÝ¶¦Æ±À©ºî»þ¤Ë¾Ò²ð¤Ç¤¤ë¿Íºà¥×ー¥ë¤Î·ÁÀ®¡×¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤Î»£±ÆÊ¬Ìî¤ò¹ñºÝ¥ì¥Ù¥ë¤Ø¿ä¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÃæ³Ë¤È¤Ê¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ç¤¹¡£
¢£ ¥Þ¥¹¥¿ー¥º¡¦¥¯¥é¥Ö²ñ°÷¤Ë¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡û ³¤³°¸¦½¤¡¦¾ðÊó¶¦Í¥Þ¥¹¥¿ー¥º¡¦¥¯¥é¥Ö²ñ°÷¤Ë¤Ï¡¢³¤³°¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡¦¹ñºÝ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤Î»²²Ã»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¡û ÃÎ¤Î¶¦Í¡ÖºÇ¿·¤Îµ»½Ñ¥È¥ì¥ó¥É¡×¡¢¡ÖÀ¤³¦¤Î¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¡×¡¢¡Ö¸½¾ì±¿±Ä¤ÎÃÎ¸«¡×¤Ê¤É¤ò¸½ÃÏ¤Ç³Ø¤Ö¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¼«¸Ê¸¦ïÓ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢µ¢¹ñ¸å¥¯¥é¥ÖÆâ¤Ç¶¦Í¤·¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ³Ø¤Ó¤ÎÃßÀÑ¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¡¢»£±ÆÊ¸²½¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡û ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¥ó¥°¤È¶È³¦²ÝÂê¤Î¶¦ÍÄê´üÅª¤Ê¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¥ó¥°¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò³«ºÅ¤·¡¢»²²Ã¼Ô´Ö¤Ç¶È³¦²ÝÂê¤Î¶¦Í¡¦°Õ¸«¸ò´¹¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¸½¾ì¤ÎÀ¼¤«¤é¼¡À¤Âå¤Î¶µ°é¤ä²ÝÂêÅù¤Î²þÁ±Êý¿Ë¤òÆ³¤¤Þ¤¹¡£
¼çºÅ
Ê¸²½Ä£¡¿ ÆÈÎ©¹ÔÀ¯Ë¡¿ÍÆüËÜ·Ý½ÑÊ¸²½¿¶¶½²ñ¡¿ ¶¨Æ±ÁÈ¹çÆüËÜ±Ç²è»£±Æ´ÆÆÄ¶¨²ñ¡ÊJSC¡Ë
¶¨ÎÏ
¥½¥Ëー³ô¼°²ñ¼Ò¡¿ ¥é¥¤¥Ä¡¿ Åì±Ç¥é¥Ü¡¦¥Æ¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê½çÉÔÆ±¡Ë
±þÊç¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¹ç¤»Àè
¶¨Æ±ÁÈ¹ç ÆüËÜ±Ç²è»£±Æ´ÆÆÄ¶¨²ñ
¢© 157-8561 ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶èÀ®¾ë 1-4-1 ÅìÊõ¥¹¥¿¥¸¥ª ¥ª¥Õ¥£¥¹¥»¥ó¥¿ー 2F
TEL¡§03-6411-1690 FAX¡§03-6411-1691 mail: info@jsc.or.jp
*¡ÖCinematic Quantum: The Innovative Eye of a Cinematographer¡×¤È¤Ï¡§
Ê¸²½Ä£¤ÎÊä½õ¶â¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆÈÎ©¹ÔÀ¯Ë¡¿ÍÆüËÜ·Ý½ÑÊ¸²½¿¶¶½²ñ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¡ÖÊ¸²½·Ý½Ñ³èÆ°´ðÈ×¶¯²½´ð¶â¡ÊJapan Creator Support Fund¡Ë¡×¡ÊÄÌ¾Î¡§¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー»Ù±ç´ð¶â¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¹ñºÝÅª¤Ê³èÌö¤òÌÜ»Ø¤¹³ØÀ¸¤ä¼Ò²ñ¿Í¤ËÉ¬Í×¤È¤Ê¤ë¥¹¥¥ëÅù¤ò½¬ÆÀ¤¹¤ë¹ñºÝÅª¤Ê¾ì¤Ç¤Î¼ÂÁ©¤ò´Þ¤á¤¿¡¢°éÀ®¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¹½ÃÛ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤¬º£Ç¯ÅÙ¤è¤ê»ÏÆ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖCinematic Quantum¡×¤Ï¡Ö¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー»Ù±ç´ð¶â¡×¤Î»ö¶È¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢JSC¤¬»öÌ³¶É¤È¤Ê¤ê¡¢±Ç²è¤Î»£±ÆÎÎ°è¤Ç¹ñºÝÅª¤Ë³èÌö¤Ç¤¤ë¿Íºà¤ò°éÀ®¤¹¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¡¢Ê¸²½Ä£¡¢ÆÈÎ©¹ÔÀ¯Ë¡¿ÍÆüËÜ·Ý½ÑÊ¸²½¿¶¶½²ñ¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ê£¿ôÇ¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¹½ÃÛ¡¦¼ÂÁ©¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥Þ¥¹¥¿ー¥¯¥é¥¹¤Ï¡¢¤³¤Î¡ÖCinematic Quantum¡×¤Î°ì´Ä¤Ç¹Ô¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
JSC¤Ïº£¸å¤â¡¢³¤³°¤Î±ÇÁüÃÄÂÎ¤È¤ÎÏ¢·È¤ä¥Þ¥¹¥¿ー¥¯¥é¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¹ñºÝÉñÂæ¤Ç³èÌö¤Ç¤¤ë±Ç²è»£±Æ¼Ô¤Î°éÀ®¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
³èÆ°¤ÎºÇ¿·Êó¹ð¤Ï¡¢¿ï»þ¤³¤Á¤é¤ÇÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£