AI°å»Õ¸«½¬¤¤¡¢ÅÐ¾ì
¥°¥Ã¥É¥Ò¥ë¥º¤ª¤è¤ÓZWEISPACE JAPAN¤Ï¡¢
ÀìÌçAI¤¬½¸·ë¤¹¤ë¡ÖPepper.co.jp¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢
¡ÖAI°å»Õ¸«½¬¤¤¡× ¤òÀßÃÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜAI¤Ï ai.hudosanya.com ¤ÎÀìÌçAI·²¤ÈÏ¢Æ°¤·¡¢
¾É¾õ¤ÎÊ¹¤¼è¤ê¡¢¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¼À´µ¤Î¥«¥Æ¥´¥êÄó¼¨¡¢
¼õ¿Ç¤ÎÉ¬Í×À¤ÎÌÜ°Â¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¿ÇÎÅ²Ê¤Î°ÆÆâ¤Ê¤É¡¢
°ì¼¡¿ÇÃÇ¤ËÉ¬Í×¤ÊÍ×ÁÇ¤òÁí¹ç²òÀÏ¤·¤Þ¤¹¡£
°åÎÅÁêÃÌÁ°¤ÎÀ°Íý¤ò»Ù±ç¤·¡¢°å»Õ¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò
¥¹¥àー¥º¤Ë¤¹¤ë¿·¤·¤¤°åÎÅ»Ù±çAI¤Ç¤¹¡£
AI°å»Õ¸«½¬¤¤¡¢¼õ¿ÇÌÜ°Â¤òÆ¿Ì¾¤Ç
¢£ Pepper.co.jp ¤ÎAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È°ìÍ÷¤ËÄÉ²Ã
Pepper.co.jp ¤Ë¤Ï¡¢·úÃÛ»Î / AI´ÕÄê»Î / AIÀÇÍý»Î / AIÁêÂ³»Î / AIÅÐµ»Î /
AIÃæ¾®´ë¶È¿ÇÃÇ»Î / AI°å»Õ¸«½¬¤¤ / ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó´ÉÍý»Î / ¥ì¥¹¥È¥é¥ó·Ð±ÄAI¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー ¤Ê¤É
20¼ï°Ê¾å¤ÎÀìÌçAI¤¬½¸·ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ www2.pepper.co.jp ¤ÎÊ¬ÀÏ¥ì¥Ýー¥È¤ÈÏ¢·È
AIÀìÌç²È¤Î³èÆ°¥í¥°¤äÊ¬ÀÏ¥ì¥Ýー¥È¤ò±ÜÍ÷¤Ç¤¤ë
¡ÖCollaboration Hub¡×www2.pepper.co.jp ¤ÈÏ¢·È¡£
Æ±¼Ò¤Î¥é¥¤¥¿ー¡Ö Jeff ¡×¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤é¤Ë¤è¤ë
·ò¹¯¡¦°å³Ø´ðÁÃ¤Ë´Ø¤¹¤ëµ»ö¤Î·ÇºÜ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ AI°å»Õ¸«½¬¤¤
¥µー¥Ó¥¹¾ÜºÙ¡§
https://pepper.co.jp/AI°å»Õ¸«½¬¤¤.html(https://pepper.co.jp/AI%E5%8C%BB%E5%B8%AB%E8%A6%8B%E7%BF%92%E3%81%84.html)
¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Á¥ã¥Ã¥È¡ÊÂÐÏÃAI¡Ë¡§
https://ai.hudosanya.com/agents/°å»Õ¸«½¬¤¤(https://ai.hudosanya.com/agents/%E5%8C%BB%E5%B8%AB%E8%A6%8B%E7%BF%92%E3%81%84)
¢£ ²ñ¼Ò³µÍ×
³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥Ã¥É¥Ò¥ë¥º
AIÉÔÆ°»º¡¢AIÅ¹ÊÞ³«È¯¡¢Zweichain³«È¯
½êºßÃÏ¡§ ÅìµþÅÔ¹Á¶èÏ»ËÜÌÚ6-10-1 Ï»ËÜÌÚ¥Ò¥ë¥º¿¹¥¿¥ïー16F
Email: press@pepper.co.jp
Web: https://pepper.co.jp
´ØÏ¢¥µ¥¤¥È: https://www2.pepper.co.jp
³ô¼°²ñ¼ÒZWEISPACE JAPAN
ÂÑ¿ÌAI¡ÖNAMAZU¡×¡¢AI·úÃÛ»Î¡ÖAutoCalc¡×¤Û¤«
¥á¥¿¥Ðー¥¹Æâ½êºßÃÏ¡§https://hayabusa.zweispace.com
Zweichain Project (ZWEI)
ÉÔÆ°»º¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥óZweichain¡ÊÆÃµö¼èÆÀºÑ¡Ë¤òÃæ³Ë¤È¤·¤¿¹ñºÝÊ¬»¶¥·¥¹¥Æ¥à¡£
¢£ ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
