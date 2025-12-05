¾®ÌîÂçÊå¡¢ÎëÂ¼·ò°ì¡¢¿¹µ×ÊÝ¾ÍÂÀÏº¡¢»ûÅçÂóÆÆ¡ØOriginal Entertainment Paradise -¤ª¤ì¡È¥Ð¥é¡É - 2025 ABEMA¤ÇÅß¾ì½ê¡ª¡Ù12·î21Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¤ÆÆÈÀêÀ¸ÊüÁ÷
¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡ÖABEMA¡×¤Ï¡¢2025Ç¯12·î21Æü¡ÊÆü¡Ë19»þ¤è¤ê³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡¢ÃËÀÀ¼Í¥¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤Ë¤è¤ëÆÃÊÌÈÖÁÈ¡ØOriginal Entertainment Paradise -¤ª¤ì¡È¥Ð¥é¡É- 2025 ABEMA¤ÇÅß¾ì½ê¡ª¡Ù¤ò¡¢¡ÖABEMA PPV¡Ê¥¢¥Ù¥Þ ¥Ú¥¤¥Ñー¥Ó¥åー¡Ë¡×¤Ë¤ÆÆÈÀêÀ¸ÊüÁ÷¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ØOriginal Entertainment Paradise -¤ª¤ì¥Ñ¥é-¡Ù¡Ê°Ê²¼¡Ø¤ª¤ì¥Ñ¥é¡Ù¡Ë¤Ï¡¢²»³Ú¥ìー¥Ù¥ë¡¦¥é¥ó¥Æ¥£¥¹½êÂ°¤ÎÃËÀÀ¼Í¥¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¾®ÌîÂçÊå¤µ¤ó¡¢ÎëÂ¼·ò°ì¤µ¤ó¡¢¿¹µ×ÊÝ¾ÍÂÀÏº¤µ¤ó¡¢»ûÅçÂóÆÆ¤µ¤ó¤Î4¿Í¤¬¥Û¥¹¥È¤òÌ³¤á¤ë²»³Ú¤Îº×Åµ¤Ç¤¹¡£º£Ç¯¤Ï¥é¥¤¥Ö¥³ー¥Êー¤Ë²Ã¤¨¡¢¤ª¤ì¥Ñ¥é¤Ë¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤ëÃÏ¤ò¥á¥ó¥Ðー¤¬½ä¤ë¥í¥±¤ä¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£´ë²è¤òÍÑ°Õ¡£¡Ø¤ª¤ì¥Ñ¥é¡Ù¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¸«±þ¤¨¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î´ë²è¤¬ËþºÜ¤ÎÆÃÊÌÈÖÁÈ¤òÆÈÀê¤Ç¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ªËÜ¸ø±é¤Ï¡¢2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë18»þ¤è¤ê¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¡Ê¢¨1¡Ë¤ò³«»Ï¡£¡ÖABEMA¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¸ÂÄê¤Ç¡¢2,500±ß¤Ç¹ØÆþ¡¦»ëÄ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¢¨2¡Ë¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¹ØÆþ¤µ¤ì¤¿Êý¤Ï¡¢2025Ç¯1·î21Æü¡Ê¿å¡Ë23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤ÇËÜÊÔ¤ò»ëÄ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î¼Â»Ü¤â·èÄê¡£ËÜ¸ø±é¤ÎÈÎÇä´ü´ÖÃæ¤Ë¡ÖABEMA¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¡Ê¢¨3¡Ë¤ËÅÐÏ¿¤·¡¢ËÜPPV¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¾å¤Ç¡¢ÂÐ¾Ý¾ò·ï¤òËþ¤¿¤·¤¿Êý¤Ë500±ß¤ò¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://abema.tv/lp/cashback-orepara-20251221¡Ë
º£¸å¤â¡¢¡ÖABEMA¡×¤Ç¤Ï¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥é¥¤¥Ö¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¶½¹Ô¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥çー¡¢ÉñÂæ¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê¿·»þÂå¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò»ëÄ°¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡ÖABEMA PPV¡×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä³È½¼¤ä¡¢ÍøÊØÀ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨1¡Ë¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¥¢¥×¥êÆâ¤ÈWeb¥Ö¥é¥¦¥¶¡Ê¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È·èºÑ¤Î¤ß¡Ë¤Ë¤Æ¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¹ØÆþÊýË¡¤Î¾ÜºÙ¤Ï²¼µ¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Êhttps://help.abema.tv/hc/ja/articles/18800916121497¡Ë
¡Ê¢¨2¡Ë¡ÖABEMA PPV¡×¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ï¥¢¥×¥êÆâ¡¢¤Þ¤¿¤ÏWeb¥Ö¥é¥¦¥¶¤«¤é¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¹ØÆþ¸å¡¢¤´»ëÄ°¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¥¢¥×¥êÆâ¤Î¤´¹ØÆþ¤Ï¡¢ÊÌÅÓ¼ê¿ôÎÁ¤¬À¸¤¸¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢°ìÉô¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ç¤Ï¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤ªËÜ¸ø±é¤Ï¡ÖABEMA¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤ÎÊý¤Î¤ß¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ç¤Î»ëÄ°ÊýË¡¤Ï¤³¤Á¤é: https://help.abema.tv/hc/ja/articles/360045088511¡Ë
¡Ê¢¨3¡Ë·î³Û1,080(ÀÇ¹þ)¤Î¡ÖABEMA¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤Ë¤´ÅÐÏ¿¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢¸ÂÄê¤ÎºîÉÊ¤ò»ëÄ°¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢¡ÖÄÉ¤Ã¤«¤±ºÆÀ¸¡×¤ä¡Ö¥À¥¦¥ó¥íー¥Éµ¡Ç½¡×¤Ê¤É¤Î¸ÂÄêµ¡Ç½¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢·î³Û580±ß(ÀÇ¹þ)¤Î¡Ö¹¹ð¤Ä¤ABEMA¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤ÏËÜ¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÎÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖABEMA PPV¡×¡¿¡ØOriginal Entertainment Paradise -¤ª¤ì¡È¥Ð¥é¡É- 2025 ABEMA¤ÇÅß¾ì½ê¡ª¡ÙÆÈÀêÀ¸ÊüÁ÷ ³µÍ×
¢§ÊüÁ÷Æü»þ
2025Ç¯12·î21Æü¡ÊÆü¡Ë19»þ³«±é¡ÊÊüÁ÷³«»Ï18»þ30Ê¬～¡Ë
¢§¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®´ü´Ö
2026Ç¯1·î21Æü¡Ê¿å¡Ë23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç
¢§»ëÄ°ÎÁ¶â
¡Ú°ìÈÌ¥Á¥±¥Ã¥È¡Û2,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢§ÈÎÇä´ü´Ö
2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë18»þ～2026Ç¯1·î21Æü¡Ê¿å¡Ë22»þ59Ê¬¤Þ¤Ç
¢§»ëÄ°¡¦¹ØÆþ¥Úー¥¸
https://abema.tv/live-event/804e7ed9-eccd-47cc-9d3d-345b8ca5647c
¢§½Ð±é¼Ô¡Ê·É¾ÎÎ¬¡Ë
¾®ÌîÂçÊå,ÎëÂ¼·ò°ì,¿¹µ×ÊÝ¾ÍÂÀÏº,»ûÅçÂóÆÆ
¡¦ÈÎÇä´ü´ÖÃæ¤Ë¡ÖABEMA¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤ËÅÐÏ¿¤Ç500±ß¤Î¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â¡ª
ËÜ¸ø±é¤ÎÈÎÇä´ü´ÖÃæ¤Ë¡ÖABEMA¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¡Ê¢¨3¡Ë¤ËÅÐÏ¿¤·¡¢ËÜPPV¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¾å¤Ç¡¢ÂÐ¾Ý¾ò·ï¤òËþ¤¿¤·¤¿Êý¤Ë500±ß¤ò¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÂÐ¾Ý¾ò·ï¡¢¼õ¤±¼è¤êÊýË¡Åù¡¢¾Ü¤·¤¯¤ÏÆÃÀß¥Úー¥¸¡Êhttps://abema.tv/lp/cashback-orepara-20251221¡Ë¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨·î³Û580±ß(ÀÇ¹þ)¤Î¡Ö¹¹ð¤Ä¤ABEMA¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤ÏËÜ¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÎÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾åµ¸ø±é³µÍ×¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÅöÆü¤ÏÀ¸ÊüÁ÷¤Ë¤Ä¤¸ø±é»þ´Ö¤ÏÂ¿¾¯Ã»½Ì¡¦±äÄ¹Áý¸º¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥Á¥±¥Ã¥È¤´¹ØÆþ¸å¤Î¸ø±é±ä´ü¡¦Ãæ»ß°Ê³°¤ÎÍýÍ³¤ËÈ¼¤¦¥¥ã¥ó¥»¥ë¡¦ÊÑ¹¹¡¦Ê§¤¤Ìá¤·¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¡ÖABEMA PPV¡×¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ï°ìÉô¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ç¤Ï¤´»ëÄ°¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ö¥é¥¦¥¶¤ä°ìÉô¤ÎIPTV¤Ç¤Ï¤´»ëÄ°¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£³Æ¼ï¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î¡Ö¥Þ¥¤¥ê¥¹¥È¡×Æâ¤Ë¡Ö¥Ú¥¤¥Ñー¥Ó¥åー¡×¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤´»ëÄ°¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ç¤¹¡£¡ÊºÇ¿·¤Î¥¢¥×¥ê¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë
¢¨¸ø±éÃæ¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ªËÜÈÖÁÈ¤Ï¡¢ÊüÁ÷Ãæ¤Î¡ÖÄÉ¤Ã¤«¤±ºÆÀ¸µ¡Ç½¡×¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤ÏÊüÁ÷¸å¤â¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤Ë¤Æ²¿ÅÙ¤â¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®´ü´Ö¤ò²á¤®¤ë¤È¼«Æ°Åª¤Ë±ÇÁü¤¬ÅÓÃæ¤ÇÀÚ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ËÜ¸ø±é¤Ï¹ñÆâ¤Ç¤Î¤ß¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¡¡
¢¨ËÜ¸ø±é¤Ï¡ÖABEMA¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤ÎÊý¤Î¤ß¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨¡ÖABEMA PPV¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£https://help.abema.tv/hc/ja/articles/360053235872
¢£ABEMA PPV¤È¤Ï
¡ÖABEMA PPV¡×¤Ï¡¢2020Ç¯6·î¤ÎÄó¶¡³«»Ï¤«¤é½Ð±é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ï¹ñÆâºÇÂçµé¤Î500¿Í¤ò±Û¤¨¡¢ÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¤·¤ÆÂç¤¤¯¿Ä¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥é¥¤¥Ö¤ò¤è¤ê³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÂ¿ÍÍ¤ÊÆÃÄ§¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇÂçÌó2ÇÜ¤Î¥Ó¥Ã¥È¥ìー¥È¤Î¹â²è¼Á±ÇÁü¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤Ê¤É¹âÉÊ¼Á¤Ê»ëÄ°ÂÎ¸³¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡¢¤´¼«Âð¤Î¥Æ¥ì¥Ó²èÌÌ¤Ç¤â»ëÄ°²ÄÇ½¤Ê¡Ö¥Þ¥ë¥Á¥Ç¥Ð¥¤¥¹ÂÐ±þ¡×¤Ç¤¤¤Ä¤Ç¤â¹¥¤¤Ê¾ì½ê¤Ç³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡¢»ëÄ°¼ÔÆ±»Î¤¬¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¤ä¤ê¤È¤ê¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö¥³¥á¥ó¥Èµ¡Ç½¡×¤Ê¤É¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥é¥¤¥Ö²ñ¾ì¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥ªー¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹Æ±»Î¤Î°ìÂÎ´¶¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨1¡Ë2023Ç¯5·î»þÅÀ¡¢¼«¼ÒÄ´¤Ù
¢£¡ÖABEMA¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖABEMA¡×¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òÌÜ»Ø¤·"¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Î¥Æ¥ì¥Ó"¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤¹¤ëÆ°²èÇÛ¿®»ö¶È¡£ÅÐÏ¿¤ÏÉÔÍ×¤Ç¡¢24 »þ´ÖÊÔÀ®¤Î¥Ë¥åー¥¹ÀìÌç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥É¥é¥Þ¤äÎø°¦ÈÖÁÈ¡¢¥¢¥Ë¥á¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÌó25¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò24»þ´Ö365ÆüÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¨¥Ô¥½ー¥É¿ô¤Ï¹ñÆâÈ¯¤ÎÆ°²è¥µー¥Ó¥¹¤ÇÆüËÜ No.1¡Ê¢¨¡Ë¤ò¸Ø¤ê¡¢ÃíÌÜ¤Î¿·ºî±Ç²è¡¢¹ñÆâ³°¤Î¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¡¢ÏÃÂê¤Î¥¢¥Ë¥á¤Ê¤ÉËÉÙ¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÎºîÉÊ¤ä¡¢ÍÍ¡¹¤Ê²»³Ú¤äÉñÂæ¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥é¥¤¥Ö¤âÅ¸³«¡£¥Æ¥ì¥Ó¡¢¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¤Ê¤É¡¢»þ´Ö¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¤¤¤Ä¤Ç¤âºîÉÊ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Û¤«¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ä PC¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ç¡¢¾ì½ê¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÈÖÁÈ¤ò»ëÄ°¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢·î³Û1,080±ß(ÀÇ¹þ)¤Î¡ÖABEMA¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤Ë¤´ÅÐÏ¿¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢¸ÂÄê¤ÎºîÉÊ¤ò»ëÄ°¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢¡ÖÄÉ¤Ã¤«¤±ºÆÀ¸¡×¤ä¡Ö¥À¥¦¥ó¥íー¥Éµ¡Ç½¡×¤Ê¤É¤Î¸ÂÄêµ¡Ç½¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢·î³Û580±ß(ÀÇ¹þ)¤Î¡Ö¹¹ð¤Ä¤ABEMA¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤Ç¤Ï¡ÖABEMA¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¸ÂÄê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¹¹ð¤Ä¤¤Ç»ëÄ°¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨¡Ë2025Ç¯11·î»þÅÀ¡¢¼«¼ÒÄ´¤Ù
ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¸ø¼°SNS¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
