¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¬ー¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¥¯¥é¥¤¡Ù¤«¤éÅì±Ç¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óÉÁ¤­²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¡Ö- DOG Dress-¡×¤È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥Õ¥©¥ë¥á¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥°¥Ã¥º¤¬¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é¥°¥ëー¥×¤ÇÀè¹ÔÈÎÇä³«»Ï¡ª

¢¡ÈÎÇä´ü´Ö

2025Ç¯12·î5Æü(¶â)～12·î21Æü(Æü)


¢¡¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¬ー¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¥¯¥é¥¤¡Ù- DOG Dress- ¾¦ÉÊ¾ðÊó

¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É

ÈÎÇä²Á³Ê¡§³Æ1,430±ß (ÀÇ¹þ)


ËÜÂÎ¥µ¥¤¥º¡§Ìó85¡ß140mm


ÂæºÂ¥µ¥¤¥º¡§Ìó50¡ß30mm


ÁÇºà¡§¥¢¥¯¥ê¥ë


¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡§°æ¶Ü¿ÎºÚ¡¢°ÂÏÂ¤¹¤Ð¤ë¡¢²Ï¸¶ÌÚÅí¹á¡¢¥ë¥Ñ¡¢³¤Ï·ÄÍÃÒ¡ÎÁ´5¼ï¡Ï






¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯´Ì¥Ð¥Ã¥¸ (Á´10¼ï)

ÈÎÇä²Á³Ê¡§550±ß/ BOX 5,500±ß(ÀÇ¹þ)


¥µ¥¤¥º¡§Ìó¦µ56mm


ÁÇºà¡§¥Ö¥ê¥­¡¢PET¡¢»æ






¥¿¥Ú¥¹¥È¥êー

ÈÎÇä²Á³Ê¡§³Æ3,850±ß (ÀÇ¹þ)


¥µ¥¤¥º¡§Ìó515¡ß728mm(B2½Ä·¿)


ÁÇºà¡§¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë(W¥¹¥¨ー¥É)


¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡§°æ¶Ü¿ÎºÚ¡¢°ÂÏÂ¤¹¤Ð¤ë¡¢²Ï¸¶ÌÚÅí¹á¡¢¥ë¥Ñ¡¢³¤Ï·ÄÍÃÒ¡ÎÁ´5¼ï¡Ï






¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥Û¥í¥¢¥¯¥ê¥ë¥­ー¥Û¥ë¥Àー (Á´5¼ï)

ÈÎÇä²Á³Ê¡§990±ß/ BOX 4,950±ß(ÀÇ¹þ)


¥µ¥¤¥º¡§Ìó65¡ß65mm


ÁÇºà¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¡¢Å´






¥¯¥ëー¥Í¥Ã¥¯¥í¥ó¥°T¥·¥ã¥Ä

ÈÎÇä²Á³Ê¡§³Æ9,350±ß(ÀÇ¹þ)


¥µ¥¤¥º¡§M¡¿L


(M¥µ¥¤¥º¡§¿È¾æÌó71cm/¿ÈÉýÌó51cm/êâ¾æÌó85cm)


(Ⅼ¥µ¥¤¥º¡§¿È¾æÌó78cm/¿ÈÉýÌó61cm/êâ¾æÌó95cm)¢¨XLÁêÅö


ÁÇºà¡§ÌÊ






¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥«ー¥É(Á´15¼ï)

ÈÎÇä²Á³Ê¡§440±ß/ BOX 6,600±ß(ÀÇ¹þ)


¥µ¥¤¥º¡§Ìó63¡ß89mm


ÁÇºà¡§»æ






¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥®¥¿ー¥Ô¥Ã¥¯¥­ー¥Û¥ë¥Àー(Á´15¼ï)

ÈÎÇä²Á³Ê¡§990±ß/ BOX 14,850±ß(ÀÇ¹þ)


¥µ¥¤¥º¡§Ìó32¡ß31mm


ÁÇºà¡§PVC¡¢Å´






¥Õ¥í¥¹¥È¥Þ¥°¥«¥Ã¥×

ÈÎÇä²Á³Ê¡§2,750±ß(ÀÇ¹þ)


¥µ¥¤¥º¡§Ìó¦µ80¡ß95mm


ÁÇºà¡§¥¬¥é¥¹






¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É

ÈÎÇä²Á³Ê¡§³Æ1,210±ß (ÀÇ¹þ)


Á´ÂÎ¥µ¥¤¥º¡§Ìó100¡ß120mm


ÁÇºà¡§¥¢¥¯¥ê¥ë


¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡§°æ¶Ü¿ÎºÚ¥é¥¤¥Över.¡¢°ÂÏÂ¤¹¤Ð¤ë¥é¥¤¥Över.¡¢²Ï¸¶ÌÚÅí¹á¥é¥¤¥Över.¡¢¥ë¥Ñ¥é¥¤¥Över.¡¢³¤Ï·ÄÍÃÒ¥é¥¤¥Över.¡¢¤»¤«¤é¤·¤«ー¡ª¡ª¡¢¥¬¥¡ー¡ª¡¢Åí¥ï¥·¥ç¡¢¥Ê¥¤¥¹¥Óー¥ë¡¢¥À¥ó¥Üー¥ëÃÒ¡ÎÁ´10¼ï¡Ï






¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥¢¥¯¥ê¥ë¥­ー¥Û¥ë¥Àー (Á´10¼ï)

ÈÎÇä²Á³Ê¡§990±ß/ BOX 9,900±ß(ÀÇ¹þ)


¥µ¥¤¥º¡§Ìó80mm³ÑÆâ


ÁÇºà¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¡¢Å´






¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°´Ì¥Ð¥Ã¥¸ (Á´10¼ï)

ÈÎÇä²Á³Ê¡§440±ß/ BOX 4,400±ß(ÀÇ¹þ)


¥µ¥¤¥º¡§Ìó¦µ56mm


ÁÇºà¡§¥Ö¥ê¥­¡¢»æ¡¢PP






¥À¥¤¥«¥Ã¥È¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¥»¥Ã¥È

ÈÎÇä²Á³Ê¡§1,100±ß(ÀÇ¹þ)


¥µ¥¤¥º¡§Ìó107¡ß109mm°ÊÆâ


ÁÇºà¡§»æ¡¢PP







¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°

ÈÎÇä²Á³Ê¡§³Æ2,420±ß(ÀÇ¹þ)


¥µ¥¤¥º¡§Ìó551¡ß675mmÄøÅÙ


ÁÇºà¡§¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë


¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡§¥é¥¤¥Över.¡¢Ì¾¥·ー¥óver¡ÎÁ´2¼ï¡Ï







¥¯¥ëー¥Í¥Ã¥¯¥í¥ó¥°T¥·¥ã¥Ä

ÈÎÇä²Á³Ê¡§³Æ9,350±ß(ÀÇ¹þ)


¥µ¥¤¥º¡§M¡¿L


(M¥µ¥¤¥º¡§¿È¾æÌó71cm/¿ÈÉýÌó51cm/êâ¾æÌó85cm)


(Ⅼ¥µ¥¤¥º¡§¿È¾æÌó78cm/¿ÈÉýÌó61cm/êâ¾æÌó95cm)¢¨XLÁêÅö


ÁÇºà¡§ÌÊ






¥Õ¥í¥¹¥È¥Þ¥°¥«¥Ã¥×

ÈÎÇä²Á³Ê¡§2,750±ß(ÀÇ¹þ)


¥µ¥¤¥º¡§Ìó¦µ80¡ß95mm


ÁÇºà¡§¥¬¥é¥¹





¢¡Í½Ìó¾¦ÉÊ

¥Ó¥Ã¥°¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É

ÈÎÇä²Á³Ê¡§³Æ3,080±ß(ÀÇ¹þ)


Á´ÂÎ¥µ¥¤¥º¡§Ìó148¡ß210mm


ÁÇºà¡§¥¢¥¯¥ê¥ë


¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡§°æ¶Ü¿ÎºÚ¡¢°ÂÏÂ¤¹¤Ð¤ë¡¢²Ï¸¶ÌÚÅí¹á¡¢¥ë¥Ñ¡¢³¤Ï·ÄÍÃÒ¡ÎÁ´5¼ï¡Ï






¥¸¥ã¥ó¥Ü¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È

ÈÎÇä²Á³Ê¡§20,350±ß(ÀÇ¹þ)


ËÜÂÎ¥µ¥¤¥º¡§Ìó1,820¡ß1,270mm


ÁÇºà¡§¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë






¥Ó¥Ã¥°¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É

ÈÎÇä²Á³Ê¡§³Æ3,080±ß(ÀÇ¹þ)


Á´ÂÎ¥µ¥¤¥º¡§Ìó148¡ß210mm


ÁÇºà¡§¥¢¥¯¥ê¥ë


¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡§°æ¶Ü¿ÎºÚ¥é¥¤¥Över.¡¢°ÂÏÂ¤¹¤Ð¤ë¥é¥¤¥Över.¡¢²Ï¸¶ÌÚÅí¹á¥é¥¤¥Över.¡¢¥ë¥Ñ¥é¥¤¥Över.¡¢³¤Ï·ÄÍÃÒ¥é¥¤¥Över.¡¢¤»¤«¤é¤·¤«ー¡ª¡ª¡¢¥¬¥¡ー¡ª¡¢Åí¥ï¥·¥ç¡¢¥Ê¥¤¥¹¥Óー¥ë¡¢¥À¥ó¥Üー¥ëÃÒ¡ÎÁ´10¼ï¡Ï






¥À¥¤¥«¥Ã¥È¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó

ÈÎÇä²Á³Ê¡§³Æ2,420±ß(ÀÇ¹þ)


¥µ¥¤¥º¡§Ìó295¡ß300mm°ÊÆâ


ÁÇºà¡§¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë¡¢ÌÊ


¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡§°æ¶Ü¿ÎºÚ¥é¥¤¥Över.¡¢°ÂÏÂ¤¹¤Ð¤ë¥é¥¤¥Över.¡¢²Ï¸¶ÌÚÅí¹á¥é¥¤¥Över.¡¢¥ë¥Ñ¥é¥¤¥Över.¡¢³¤Ï·ÄÍÃÒ¥é¥¤¥Över.¡¢¤»¤«¤é¤·¤«ー¡ª¡ª¡¢¥¬¥¡ー¡ª¡¢Åí¥ï¥·¥ç¡¢¥Ê¥¤¥¹¥Óー¥ë¡¢¥À¥ó¥Üー¥ëÃÒ¡ÎÁ´10¼ï¡Ï





¢¡¹ØÆþÆÃÅµ

¥Õ¥§¥¢¾¦ÉÊ¤ò2,000±ß(ÀÇ¹þ)¤ªÇã¤¤¾å¤²¤´¤È¤Ë¡¢


¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É(Á´15¼ï)¤«¤é¥é¥ó¥À¥à¤Ç1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£




¡Ò¤´°ÆÆâ¡Ó


¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£


¢¨¾¦ÉÊ¤ÎÈ¯Çä»þ´ü¡¦»ÅÍÍ¤Ê¤É¤Ï½ôÈÌ¤Î»ö¾ð¤Ë¤è¤ê¡¢ÊÑ¹¹¡¦±ä´ü¡¦Ãæ»ß¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£


¢¨¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¾¦ÉÊ¤ÎÀ­¼Á¾å¡¢Æ±¤¸³¨ÊÁ¤¬½Ð¤ë»ö¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£


¢¨ÆÃÅµ¤Ï¥é¥ó¥À¥à¤Ç¤ÎÇÛÉÛ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤ª¹¥¤­¤ÊÊÁ¤ò¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ï½ÐÍè¤Þ¤»¤ó¤Î¤ÇÍ½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£


¢¡¸¢ÍøÉ½µ­

(C)Åì±Ç¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó


¢¡²ñ¼Ò³µÍ×

¢£¥¤ー¥Ç¥£¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ


https://edith.co.jp/


¡Ø¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¡¢¤Ç¤­¤ë¤ó¤À¡ª¡Ù¤Î´ë¶È¥¹¥íー¥¬¥ó¤ò¤â¤È¤Ë¡¢Âç¼ê¾¦¶È»ÜÀß¡¦¥Æー¥Þ¥Ñー¥¯¤Ê¤É¤Î½¸µÒ¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¡¢ÃÏÊýÁÏÀ¸¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¥Õ¥£ー¥ë¥É¡¦¥¨¥ê¥¢¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¡¢³°¿©¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤«¤é¤Î¥Ëー¥º¤Ë¤ª±þ¤¨¤·¤¿Å¹ÊÞ¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£


ºÇ¿·¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¡¢¥«¥Õ¥§¤ä¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¥Õー¥É¥µー¥Ó¥¹»ö¶È¡¢¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¤Ê¤ÉÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê»öÎã¡¦¼ÂÀÓÂ¿¿ô¡£


ÂçÀÚ¤Ê¾¦ÉÊ¤ä¥µー¥Ó¥¹¤Ë°Õ³°À­¤Î¤¢¤ë³Ú¤·¤µ¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¥¨¥­¥µ¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¡¢¤â¤Ã¤È¶Ã¤­¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤Ø¿Ê²½¤µ¤»¤ë¤ª¼êÅÁ¤¤¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£



¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¤ー¥Ç¥£¥¹


ÂåÉ½¼Ô ¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ¿¹¡¡½ÓÊ¿


½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔË­Åç¶èÅìÃÓÂÞ1-23-13


»ö¶È¡§¥¤¥Ù¥ó¥È»ö¶È¡¦¥°¥Ã¥º»ö¶È



¢£¼«¼Ò±¿±Ä¥µ¥¤¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ


¡ÖEDITH ONLINE¡×https://edith-online.com/


¡ÖE-flower¡×https://e-flower.biz


¼«¼Ò¤Ç¤Î´ë²è¾¦ÉÊ¤ä¡¢¼«¼Ò´ë²è¥¤¥Ù¥ó¥È¥°¥Ã¥º¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥°¥Ã¥º¤ò¼è¤ê°·¤¤Ãæ¡£


´ü´Ö¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤ä¤³¤³¤Ç¤·¤«¹ØÆþ¤Ç¤­¤Ê¤¤¾¦ÉÊ¤â¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£



¢£¡ÖE-DINER¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ


¡ÚÃÓÂÞËÜÅ¹¡Û


½êºßÃÏ¡§¥½¥·¥¢¥ë¥Ó¥ë£±F


½»½ê¡§¢©170-0013¡¡ÅìµþÅÔË­Åç¶èÅìÃÓÂÞ1ÃúÌÜ23-1



¥¤ー¥Ç¥£¥¹¤¬¼ê³Ý¤±¤ëIP¥³¥é¥Ü¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£¥³¥é¥ÜºîÉÊ¤Î¸ø¼°¥°¥Ã¥º¤ä¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¹ØÆþ¤Ç¤­¤Ê¤¤ÉÁ¤­²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤ä¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Õー¥É¤òÈÎÇä¡£Å¹Æâ¤ÏºîÉÊ¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿Áõ¾þ¤ä¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÀß¤±¡¢¤´ÍèÅ¹¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤·¤¿³§ÍÍ¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¶õ´Ö¤Ç¤ª·Þ¤¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£


¢¨Å¸³«ÆâÍÆ¤Ï¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£



¢£¡Ö¥¤ー¥¢¥Ë -EDITH ANIME SHOP-¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ


½êºßÃÏ¡§HEP FIVEÆâ 6³¬


½»½ê¡§¢©530-0017 ÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶è³ÑÅÄÄ®5-15



¥¤ー¥Ç¥£¥¹¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£


E-DINER¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤ÈÏ¢Æ°¤·¡¢E-DINER¤Ç¼è¤ê°·¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë


¥°¥Ã¥º¤ò¥¤ー¥¢¥ËÆâ¤ÇPOP UP¤·ÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£


¼ç¤Ë¡¢ÊÀ¼ÒEC¥µ¥¤¥È¡ÖEDITHONLINE¡×¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë


¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ò¼è¤ê°·¤¤Ãæ¡£


Å¹Æâ¤ÏPOP UPºîÉÊ¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿Áõ¾þ¤ä¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÀß¤±¡¢


³§ÍÍ¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¶õ´Ö¤Ç¤ª·Þ¤¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£