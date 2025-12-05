¥Õ¥êー¥Þ¥¬¥¸¥ó¡ÖSKI CLUB¡×vol.5¤¬È¯´©¡Ã12·î9Æü(²Ð)¤è¤êURBAN RESEARCH DOORS¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¡¦¥¹¥Ýー¥ÄÍÑÉÊÅ¹Åù¤ÇÌµÎÁÇÛÉÛ¥¹¥¿ー¥È
³ô¼°²ñ¼Ò¥¥ã¥¹¥È¤Ï¥Õ¥êー¥Þ¥¬¥¸¥ó¡ØSKI CLUB¡ÙVol.05 2026(68p/ÌµÎÁ)¤ò¡¢2025Ç¯12·î9Æü(²Ð)¤è¤ê¡¢Á´¹ñ¤Î¥¢¥¦¥È¥É¥¢/¥¥ã¥ó¥×/¥¹¥ー/¥»¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×/¥¹¥ー¾ì/½ÉÇñ»ÜÀßÅù¤Ç½ç¼¡ÇÛÉÛ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
WONDERING SKI¡¡ÉÔ»×µÄ¤Ê¥¹¥ー¤ÎÀ¤³¦
¥¹¥ー¤ÎÌÌÇò¤µ¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡£ ¤³¤ÎÌä¤¤¤ò¼«Ê¬¤Ë²¿ÅÙ¤âÅê¤²¤«¤±¤¿¤±¤ì¤É¡¢°ì¸À¤Ç¤Ê¤ó¤Æ´ÊÃ±¤ËÉ½¸½¤Ç¤¤Ê¤¤¤·¡¢ ¿¿¤ÃÅö¤ÊÅú¤¨¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤À¤±¤É¤³¤ì¤À¤±¤Ï¸À¤¨¤ë¡£ ¥¹¥ー¤ò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤¤Ã¤È¿§¤Î¤Ê¤¤Åß¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£ SKI CLUB Vol.5 ¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥ー¤ÎÉÔ»×µÄ¤ÊÀ¤³¦¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤¿¥¹¥ー¥äー¤¿¤Á¤ò¾Ò²ð¡£ ¤½¤ÎÀ¤³¦¤Ï¡¢´ÊÃ±¤Ë¤ÏÈ´¤±½Ð¤»¤Ê¤¯¤Ê¤ë³Ú¤·¤¤ÌÂµÜ¤À¡£ ¤µ¤¢¡¢³ê¤ê¹þ¤â¤¦¡£Wondering Ski ¤Ø¡ª
¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë´Ø¤·¤Æ
¢£Ski Club Room
～¥¹¥ー¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥é¥à½¸～
¥¹¥ー¤¬¤¯¤ì¤¿Éã¤È¤Î»þ´Öー°æ¾åºé³Ú
Ãç´Ö¤È·Ò¤°¥¹¥ー¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯ー¾®Èª¸ãÏº
¥í¥Ã¥¸¤ÈÍ¾Çò¤È¥³ー¥Òー¤Î¹á¤êーÀÐÅÏ¹¯»Ì
¢£SKIING IS TICKET TO FREEDOM ¥¦¥©ー¥ì¥ó¡¦¥ß¥éー
¥ê¥Õ¥È¤«¤éÅ¾¤²Íî¤Á¤ë¥¹¥ー¥äー¡¢¥Ñ¥¦¥Àー¤ò´¬¤¾å¤²¤Ê¤¬¤é³ê¤ë¥¹¥ー¥äー¡¢ ¤½¤·¤Æ¥Á¥ó¥Ñ¥ó¥¸ー¤Þ¤Ç¤¬¥¹¥ー¤ËÄ©Àï¡£ º£¤Î¥¹¥ー¥Õ¥£¥ë¥à¤È¤Ï°ìÌ£°ã¤¦¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¦¥æー¥â¥é¥¹¤Ê¥Ê¥ìー¥·¥ç¥ó¤¬ÆÃÄ§¤Î¥¹¥ー±Ç²è¤¬¤¢¤ë¡£ ¥¹¥ー¥äー¤¿¤Á¤Î¿´¤òÄ¹Ç¯Ìö¤é¤»¤Æ¤¤¿¡¢" ¥¦¥©ー¥ì¥ó¡¦¥ß¥éー¡¦¥Õ¥£¥ë¥à "¡£ ¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤ó¤Ê¿Í¤¬¤³¤Î±Ç²è¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¢£SKI MAPPER ¥¸¥§ー¥à¥¹¡¦¥Ëー¥Ò¥åー¥¹
¥¹¥ー¥È¥ê¥Ã¥×¤Î·×²è¤ä½àÈ÷¤Ï¡¢¥¹¥ー¤ò¤¹¤ë¤½¤Î¹Ô°Ù¤è¤ê¤â³Ú¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£ ¤¤¤ä¡¢¥¹¥ー¥¦¥§¥¢¤ä¥´ー¥°¥ë¤È¥°¥íー¥Ö¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ê½Ð¤·¤Æ¡¢Éô²°¤ÎÃæ¤Ç°ìÅÙÃåÂØ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢ ¤½¤Î¹Ô°Ù¤½¤Î¤â¤Î¤¬¥¹¥ー¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼¡¤ÎµÙÆü¤Ë¹Ô¤¯¥¹¥ー¾ìÁª¤Ó¤â³Ú¤·¤ß¤Î°ì¤Ä¤Ç¡¢ ¤½¤³¤ÇÉ¬¤º¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤â¤Î¤Ï¥¹¥ー¥Þ¥Ã¥×¤¸¤ã¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¤É¤ó¤Ê¥³ー¥¹¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡¢ ¥ê¥Õ¥È¤Ï²¿ËÜ¤«¡¢¹Í¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¿´¤¬ÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥ー¥Þ¥Ã¥×¤ÏÊõ¤ÎÃÏ¿Þ¤È¤¤¤Ã¤Æ¤è¤¤¤¯¤é¤¤¡¢ ËÍ¤¿¤Á¤ÎÌÜ¤ò¥¥é¥¥é¤µ¤»¤ë¡£¤Ç¤â¤³¤Î¥Þ¥Ã¥×¡¢¤É¤ó¤Ê¿Í¤¬ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡©
¢£LIVING IN WONDERFUL RETRO ¥Èー¥Þ¥¹¡¦¥Ð¥Ã¥Ï¥Í¥Ã¥Ä¥¡ー
Èà¤ÎÌ¾¤Ï¥Èー¥Þ¥¹¡¦¥Ð¥Ã¥Ï¥Í¥Ã¥Ä¥¡ー¡£ SNS ¾å¤Ç¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸¤Î¥¹¥ー¥¹ー¥Ä¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤¤¡¢ ¥¹¥ーÈÄ¤òÊÂ¤Ù¤Æ¥Ýー¥¸¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÈà¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤¿¡£ ¤³¤ì¤Ï¤¿¤À¤Î¥³¥ì¥¯¥¿ー¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ ¥»¥ó¥¹¤¬Èô¤ÓÈ´¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¿´¤òÃ¥¤ï¤ì¡¢ ¼ÁÌä¤òÅê¤²¤«¤±¤Æ¤ß¤¿¡£ ¡Ö¥¹¥ーÈÄ¤ò¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿ËÜ»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¡©¡×¤È¡£
¢£SKI STYLE OF JAPANESE SKIERS
¥¨¥ó¥¸¥ç¥¤¥¹¥ー¥äー¤Î¥¹¥ー¥é¥¤¥Õ
¢£I¡Çve Got A Feeling! Ì²¤ì¤Ê¤¤¥¹¥ーÁ°Ìë
¥¹¥ー¥¦¥§¥¢¤äÆ»¶ñ¤òÇã¤Ã¤¿Æü¤Ï¡¢¥É¥¥É¥¤¬¤È¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£ ÌÜ¤òÊÄ¤¸¤ë¤È¡¢¿¿¤ÃÇò¤ÊÀã¤ò´¬¤¾å¤²¤Ê¤¬¤é¡¢¥¢¥ë¥Ú¥ó¥¹¥ー¥äー¤Î¤è¤¦¤Ë ÌÔ¥¹¥Ôー¥É¤Ç¥·¥å¥×ー¥ë¤òÉÁ¤¯¼«Ê¬¤¬¤¤¤ë¡£ ¤¤Ã¤È¼¡¤Î¥¹¥ー¤ÏºÇ¹â¤Î»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£ ¤µ¤¢Áá¤¯¿²¤Ê¤¤¤È¡¢ÌÀÆü¤Î½¸¹ç¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤è¡ª¡ª
¢£Æ´¤ì¤ÎÀã»³¥³ー¥«¥µ¥¹
¸«´·¤ì¤Ê¤¤¸Å¤¤ÀÐÂ¤¤ÎÅã¤¬Î©¤ÁÊÂ¤Ö¡£¤½¤Î±ü¤Ë¤ÏÇò¤¤Àã¤ÈÉ¹²Ï¤òÅ»¤Ã¤¿µ±¤¯»³¤¬æà¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ ¤¤¤Ä¤ÎÆü¤À¤Ã¤¿¤«¡¢ÌÜ¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¿°Û¹ñ¤ÎÀä·Ê¡£¤½¤Î¸÷·Ê¤¬Æ¬¤«¤éÎ¥¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£ ¥¹¥ー¥äー¤¿¤Á¤¬¡¢µÞ½Ô¤Ê¼ÐÌÌ¤òÌÔ¥¹¥Ôー¥É¤Ç³ê¤ê¤Ê¤¬¤éÂç¤¤Ê¥¹¥×¥ìー¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤¯¡£ ¾¯¤·¤Ç¤â³ê¤ë¥é¥¤¥ó¤ò´Ö°ã¤¨¤ì¤Ð¡¢É¹²ÏÂÓ¤Î¥¯¥ì¥Ð¥¹¤Ø¿¿¤ÃµÕ¤µ¤Þ¤ËÍî¤Á¤Æ¤¤¤¤½¤¦¤À¡£ ¤½¤³¤ÏÅì²¤¤Î¹ñ¥¸¥çー¥¸¥¢¡¢É¸¹â4000mµé¤Î»³¡¹¤¬Ï¢¤Ê¤ë¥³ー¥«¥µ¥¹»³Ì®¤Ç¤¢¤ë¡£ ¤³¤Î»³¤Î¸÷·Ê¤¬ËÍ¤ò¶½Ì£¤Î±²¤Ë´¬¤¹þ¤ó¤À¡£¤¤¤Ä¤«¹Ô¤¤¿¤¤¤È´ê¤¤Â³¤±¤Æ10 Ç¯¡¢¤Ä¤¤¤ËÌ¥ÏÇ¤ÎÃÏ¤Ø¥¹¥ーÆ»¶ñ¤È¶¦¤ËÎ¹Î©¤Ä¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£CLUB HOUSE BOARD
¥¹¥ー¤Î¤¤¤¤°ìÆü¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢²¿¤À¤Ã¤Æ¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¡£¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿ーBruno Compagnet
Èà½÷¤¬¥¹¥ー¥¦¥§¥¢¤ËÃå¤¬¤¨¤¿¤éーÊÆ»³¼þ»Ò
¹Ò¶õ±§Ãè¹©³Ø¤¬À¸¤ó¤À¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯ ?ーRanyo Tanaka
¥¹¥ー¤ÎÌ¾¤ò´§¤·¤¿ÆüËÜ¼ò¤Ë¿ì¤¦¡Ø¥¹¥ーÀµ½¡¡ÙーHideki Inoue
¼«±ÒÂâ¤Î¥¹¥ー·±Îý¤ò¸«¤ì¤ÐÎý½¬Íß¤¬¤à¤¯¤à¤¯¤ÈÍ¯¤¤¤Æ¤¯¤ë¤¾¡ªーSKI CLUB
¥¹¥ー¤ÈÎÁÍý¤Î¡¢¤¤¤¤´Ø·¸¡£ーSKI CLUB
Î®É¹¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ³ê¤ë ¤³¤ì¤¾ÃÎ¾²¤Ê¥¹¥ー¾ì¡£ー¾®ÎÓÉ´¹ç»Ò
¢£À±Ìî¤µ¤ó¤¬¹Í¤¨¤ë¡Ö½ä¤ë³Ú¤·¤µ !¡×
¥¹¥ー¤ò¼´¤Ë À¤³¦¤ò³ê¤ë À±Ìî¥ê¥¾ー¥ÈÂåÉ½¤Î À±Ìî²ÂÏ©¤µ¤ó¡£À±Ìî¤µ¤ó¤¬ÂçÀÚ¤Ë»×¤¦¡Ö¥¹¥ー¾ì¤ò½ä¤ë³Ú¤·¤µ¡×¤È¤Ï¡©
¢£º£¹¹Ê¹¤¤¤Æ¤¤¤¤ SKI ¤ªÇº¤ßÁêÃÌ¼¼
¥¹¥ー¤ò»Ï¤á¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯³ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤À¤ÈÁ´Á³¾åÃ£¤·¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡£ ¤½¤ì¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î !? ¤³¤³¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÇº¤á¤ë¥¹¥ー»ÒÍÓ¤¿¤Á¤¬¶î¤±¹þ¤àÁêÃÌ¼¼¡£ ÃÑ¤º¤«¤·¤¬¤é¤º¤Ë¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç¤âÊ¹¤¤¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¢£ALWAYS EVOLVING
ÆüËÜ¤Î¥¹¥ーÊ¸²½¤ÎÈ¯Å¸¤È¶¦¤Ë¿Ê²½¤ò½Å¤Í¡¢¥¹¥ー¥äー¤«¤éÀäÂç¤Ê»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë ¥ß¥Ë¥Ð¥ó SUV »°É©¥Ç¥ê¥«¡£¤Ê¤¼¡¢¤³¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤Ë°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¨¡¡£Í£°ìÌµÆó¤Î¼ÂÎÏ¤ÈÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ »°É©¼«Æ°¼Ö¤Ë¤Æ¡¢¥Ç¥ê¥« D:5 ¤Î¾¦ÉÊ´ë²èÀÕÇ¤¼Ô¤òÌ³¤á¤ëÆ£°æ¹¯Êå¤µ¤ó¤ËÏÃ¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£SKI CLUB SKI RESORT GUIDE & HOTEL
¢£NIGHT SKIING
¥¹¥ー¤ÏÈó¸½¼ÂÀ¤³¦¤ò³Ú¤·¤à¥¹¥Ýー¥Ä¤È¤¤¤¦¤±¤ì¤É¡¢ ¥Ê¥¤¥¿ー¥¹¥ー¤Ë¹Ô¤±¤Ð¤â¤Ã¤È³ÊÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
▶¡ØSKI CLUB¡Ù¸ø¼°SNS¥¢¥«¥¦¥ó¥È
―¸ø¼°Instagram¡Ê@skiclub_magazine(https://www.instagram.com/skiclub_magazine/)¡Ë
¡ØSKI CLUB¡Ù¤ÎÌµÎÁÇÛÉÛ¾ì½ê
²¼µ¡¢ÇÛÉÛ¶¨ÎÏÅ¹ÍÍ¤ÎÅ¹Æ¬Åù¤Ç2025Ç¯12·î9Æü(²Ð)¤è¤ê½ç¼¡ÌµÎÁÇÛÉÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ÇÞÂÎ³µÍ×
¥¹¥ー¥¯¥é¥Ö VOL.5 2025Ç¯12·îÈ¯¹Ô¡Ê¥·ー¥º¥ó1²ó¡¿¥Õ¥êー¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Ë
È½·¿¡§A4ÊÑ·Á/68p
Creative Director: Ranyo Tanaka (Steller's Jay)
Editor: Hideki Inoue (MONKEYWORKS) / Yuriko Kobayashi
Designer: Yuta Ukai
Back Cover Photo: Kari Medig
Printing: Matsuzaki Printing
Publisher: Hiroshi Owada
È¯¹Ô:³ô¼°²ñ¼Ò¥¥ã¥¹¥È
¢©112-0014
ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è´Ø¸ý1-44-4
¿·¹Ó°æ¥Ó¥ë5³¬
https://www.cast-inc.co.jp/