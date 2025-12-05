¡Ö¥Ï¥é¥ß¤¬¸ý¤ÎÃæ¤Ç¤È¤í¤±¤ë¡ª¡ª¡×¡ÖÀÖ¿È¤Ê¤Î¤Ë¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã½À¤é¤«¤¤¡ª¡ª¡×¡ÖÆù½Á¤¬´Å¤¤¡ª¡ª¡×¥ï¥ó¥Àー¥¹¥Æー¥¤ÎÂç¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤À¤±¤ò½¸¤á¤¿¡Ö¥ï¥ó¥Àー¥¹¥Æー¥¡¦¥»¥ì¥¯¥È¡×¤¬½»Æ»¤Ç¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥ó¡£
¥ï¥ó¥Àー¥¹¥Æー¥¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒC-HUNDRED(½êºßÃÏ¡§ÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶è¡¢ÂåÉ½¡§ºÙ¸¶À¿)¤Ï¡¢¥ï¥ó¥Àー¥¹¥Æー¥½»Æ»Å¹¤ò¡Ö¥ï¥ó¥Àー¥¹¥Æー¥¡¦¥»¥ì¥¯¥È¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥óÃ×¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¥ï¥ó¥Àー¥¹¥Æー¥¡¦¥»¥ì¥¯¥È¡×¤È¤Ï
¡Ö¥ï¥ó¥Àー¥¹¥Æー¥¡¦¥»¥ì¥¯¥È¡×¤Ï¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¥ï¥ó¥Àー¥¹¥Æー¥¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¿Íµ¤¤¬¤¢¤ë¸·Áª¤µ¤ì¤¿¾¦ÉÊ¤À¤±¤ò¥»¥ì¥¯¥È¤·¤¿Å¹ÊÞ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¥¹¥Æー¥¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤â¿Íµ¤¤¬¤¢¤ë£³¾¦ÉÊ¤À¤±¤ò¥»¥ì¥¯¥È
¡¦¤ªÁÚºÚ¤ÎÃæ¤Ç¤âºÇ¤â¿Íµ¤¤¬¤¢¤ë1¾¦ÉÊ¤À¤±¤ò¥»¥ì¥¯¥È
¡¦¤ªÊÆ¤â¡¢¤ªÆù¤òÈþÌ£¤·¤¯¾¤¤·¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÌÃÊÁ¤ò¥»¥ì¥¯¥È
¤½¤ì¤¬¡¢¡Ö¥ï¥ó¥Àー¥¹¥Æー¥¡¦¥»¥ì¥¯¥È¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¿Íµ¤¤Î¸üÀÚ¤ê¥¹¥Æー¥
¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤ÇöÀÚ¤ê¤Î¾ÆÆùÐ§
ÃÇ¥È¥Ä¿Íµ¤¤ÎÆÃÀ½¥¥à¥Á
¢£¥ï¥ó¥Àー¥¹¥Æー¥¡¦¥»¥ì¥¯¥È¤Î¥°¥é¥ó¥É¥á¥Ë¥åー
¥ï¥ó¥Àー¥¹¥Æー¥¥»¥ì¥¯¥È¤Î¥°¥é¥ó¥É¥á¥Ë¥åー
¥ï¥ó¥Àー¥¹¥Æー¥¤Ë¤Ï¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¥¹¥Æー¥¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¿ôÂ¿¤¯¤Î¥¹¥Æー¥¤ÎÃæ¤«¤é¡Ö¥ï¥ó¥Àー¥¹¥Æー¥¡¦¥»¥ì¥¯¥È¡×¤Ï¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ¼¤ò»²¹Í¤Ë°Ê²¼¤Î3ÅÀ¤Î¥¹¥Æー¥¤ò¥»¥ì¥¯¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¡Ö¤È¤í¤±¤ë¥Ï¥é¥ß¥¹¥Æー¥¡×
¡Ö¥Ï¥é¥ß¤¬¸ý¤ÎÃæ¤Ç¤È¤í¤±¤ë¡×¡¦¡¦¡¦¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Û¤É½À¤é¤«¤¤¥Ï¥é¥ß¥¹¥Æー¥¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÈëÅÁ¤Î¥¿¥ì¤Ë3Æü´ÖÄÒ¤±¹þ¤ß½ÏÀ®¤·¤¿¤³¤È¤Ç¥ï¥ó¥Àー¥¹¥Æー¥¤ÎÂç¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡¦¡Ö»ÝÌ£¡ª¤ä¤ï¤é¤«µíÀÖ¿È¥¹¥Æー¥¡×
¡ÖÀÖ¿È¤Ê¤Î¤Ë¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã½À¤é¤«¤¤¡£¡×ÀÖ¿ÈÆù¤Ï¤«¤¿¤¤Æù¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦¾ï¼±¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ÅÆþ¤ì¥ëー¥È¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢¸·Áª¤·¤¿µíÀÖ¿È¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½À¤é¤«¤¤ÀÖ¿È¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¡ÖÆù½Á¥ê¥Ö¥íー¥¹¥¹¥Æー¥¡×
¡ÖÆù½Á¤¬´Å¤¤¡×¤ªÆù¤ò¿©¤Ù¤ëºÝ¤Ë¡¢Æù¤Î»é¤Î´Å¤ß¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥ê¥Ö¥íー¥¹¤Ï¤½¤ÎÆù¤Î»é¤Î´Å¤ß¤ò½½ÆóÊ¬¤ËÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë°ìÉÊ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£»Ý¤¤¤â¤Î¤À¤±¤ò¶Å½Ì¡£¤½¤ì¤¬¡Ö¥ï¥ó¥Àー¥¹¥Æー¥¡¦¥»¥ì¥¯¥È¡×
¥ï¥ó¥Àー¥¹¥Æー¥¤ÎºÇÂç¤Î³Ú¤·¤ß¤Ï¡¢Âô»³¤Î¥á¥Ë¥åー¤ÎÃæ¤«¤é¡¢³§ÍÍ¤Î¹¥¤ß¤Î¥â¥Î¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¾¤¤·¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ÎÈ¿ÌÌ¡¢¡ÖÂô»³¤Î¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¤¹¤®¤Æ¡¢¤É¤ì¤òÍê¤ó¤Ç¤è¤¤¤Î¤«¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¡×¤È¤ÎÀ¼¤âÄºÂ×¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö¥ï¥ó¥Àー¥¹¥Æー¥¡¦¥»¥ì¥¯¥È¡×¤Ï¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¼¤Ë¤ª±þ¤¨¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥ªー¥×¥ó¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£³µÍ×
Å¹ÊÞÌ¾¡¡¡§ ¥ï¥ó¥Àー¥¹¥Æー¥¡¦¥»¥ì¥¯¥È¡¡½»Æ»Å¹
¥ªー¥×¥óÆü¡¡¡§ 2025Ç¯12·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¡11:00
Å¹ÊÞ½»½ê¡§¢©574-0046 ÂçºåÉÜÂçÅì»ÔÀÖ°æ£±ÃúÌÜ£±£³－£±
TEL¡¡¡¡¡§072-886-5566
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
¾¦¹æ¡¡¡¡ ¡§ ³ô¼°²ñ¼ÒC-HUNDRED
ÂåÉ½¼Ô¡¡ ¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ºÙ¸¶¡¡À¿
½êºßÃÏ¡¡ ¡§ Âçºå»ÔËÌ¶èÌîºêÄ®9-13ÇßÅÄÀðÄ®ÄÌ¥Ó¥ë6F
»ö¶ÈÆâÍÆ ¡§ °û¿©»ö¶È
