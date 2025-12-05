¡Ö¥Ï¥é¥ß¤¬¸ý¤ÎÃæ¤Ç¤È¤í¤±¤ë¡ª¡ª¡×¡ÖÀÖ¿È¤Ê¤Î¤Ë¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã½À¤é¤«¤¤¡ª¡ª¡×¡ÖÆù½Á¤¬´Å¤¤¡ª¡ª¡×¥ï¥ó¥Àー¥¹¥Æー¥­¤ÎÂç¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤À¤±¤ò½¸¤á¤¿¡Ö¥ï¥ó¥Àー¥¹¥Æー¥­¡¦¥»¥ì¥¯¥È¡×¤¬½»Æ»¤Ç¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥ó¡£

¥ï¥ó¥Àー¥¹¥Æー¥­¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒC-HUNDRED(½êºßÃÏ¡§ÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶è¡¢ÂåÉ½¡§ºÙ¸¶À¿)¤Ï¡¢¥ï¥ó¥Àー¥¹¥Æー¥­½»Æ»Å¹¤ò¡Ö¥ï¥ó¥Àー¥¹¥Æー¥­¡¦¥»¥ì¥¯¥È¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥óÃ×¤·¤Þ¤¹¡£



¢£¡Ö¥ï¥ó¥Àー¥¹¥Æー¥­¡¦¥»¥ì¥¯¥È¡×¤È¤Ï


¡Ö¥ï¥ó¥Àー¥¹¥Æー¥­¡¦¥»¥ì¥¯¥È¡×¤Ï¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¥ï¥ó¥Àー¥¹¥Æー¥­¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¿Íµ¤¤¬¤¢¤ë¸·Áª¤µ¤ì¤¿¾¦ÉÊ¤À¤±¤ò¥»¥ì¥¯¥È¤·¤¿Å¹ÊÞ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£


¡¦¥¹¥Æー¥­¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤â¿Íµ¤¤¬¤¢¤ë£³¾¦ÉÊ¤À¤±¤ò¥»¥ì¥¯¥È


¡¦¤ªÁÚºÚ¤ÎÃæ¤Ç¤âºÇ¤â¿Íµ¤¤¬¤¢¤ë1¾¦ÉÊ¤À¤±¤ò¥»¥ì¥¯¥È


¡¦¤ªÊÆ¤â¡¢¤ªÆù¤òÈþÌ£¤·¤¯¾¤¤·¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÌÃÊÁ¤ò¥»¥ì¥¯¥È



¤½¤ì¤¬¡¢¡Ö¥ï¥ó¥Àー¥¹¥Æー¥­¡¦¥»¥ì¥¯¥È¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£




¿Íµ¤¤Î¸üÀÚ¤ê¥¹¥Æー¥­

¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤ÇöÀÚ¤ê¤Î¾ÆÆùÐ§

ÃÇ¥È¥Ä¿Íµ¤¤ÎÆÃÀ½¥­¥à¥Á



¢£¥ï¥ó¥Àー¥¹¥Æー¥­¡¦¥»¥ì¥¯¥È¤Î¥°¥é¥ó¥É¥á¥Ë¥åー



¥ï¥ó¥Àー¥¹¥Æー¥­¥»¥ì¥¯¥È¤Î¥°¥é¥ó¥É¥á¥Ë¥åー


¥ï¥ó¥Àー¥¹¥Æー¥­¤Ë¤Ï¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¥¹¥Æー¥­¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¿ôÂ¿¤¯¤Î¥¹¥Æー¥­¤ÎÃæ¤«¤é¡Ö¥ï¥ó¥Àー¥¹¥Æー¥­¡¦¥»¥ì¥¯¥È¡×¤Ï¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ¼¤ò»²¹Í¤Ë°Ê²¼¤Î3ÅÀ¤Î¥¹¥Æー¥­¤ò¥»¥ì¥¯¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£



¡¦¡Ö¤È¤í¤±¤ë¥Ï¥é¥ß¥¹¥Æー¥­¡×


¡Ö¥Ï¥é¥ß¤¬¸ý¤ÎÃæ¤Ç¤È¤í¤±¤ë¡×¡¦¡¦¡¦¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Û¤É½À¤é¤«¤¤¥Ï¥é¥ß¥¹¥Æー¥­¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÈëÅÁ¤Î¥¿¥ì¤Ë3Æü´ÖÄÒ¤±¹þ¤ß½ÏÀ®¤·¤¿¤³¤È¤Ç¥ï¥ó¥Àー¥¹¥Æー¥­¤ÎÂç¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£



¡¦¡Ö»ÝÌ£¡ª¤ä¤ï¤é¤«µíÀÖ¿È¥¹¥Æー¥­¡×


¡ÖÀÖ¿È¤Ê¤Î¤Ë¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã½À¤é¤«¤¤¡£¡×ÀÖ¿ÈÆù¤Ï¤«¤¿¤¤Æù¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦¾ï¼±¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ÅÆþ¤ì¥ëー¥È¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢¸·Áª¤·¤¿µíÀÖ¿È¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½À¤é¤«¤¤ÀÖ¿È¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£



¡¦¡ÖÆù½Á¥ê¥Ö¥íー¥¹¥¹¥Æー¥­¡×


¡ÖÆù½Á¤¬´Å¤¤¡×¤ªÆù¤ò¿©¤Ù¤ëºÝ¤Ë¡¢Æù¤Î»é¤Î´Å¤ß¤¬¹¥¤­¤Ê¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥ê¥Ö¥íー¥¹¤Ï¤½¤ÎÆù¤Î»é¤Î´Å¤ß¤ò½½ÆóÊ¬¤ËÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë°ìÉÊ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£



¢£»Ý¤¤¤â¤Î¤À¤±¤ò¶Å½Ì¡£¤½¤ì¤¬¡Ö¥ï¥ó¥Àー¥¹¥Æー¥­¡¦¥»¥ì¥¯¥È¡×


¥ï¥ó¥Àー¥¹¥Æー¥­¤ÎºÇÂç¤Î³Ú¤·¤ß¤Ï¡¢Âô»³¤Î¥á¥Ë¥åー¤ÎÃæ¤«¤é¡¢³§ÍÍ¤Î¹¥¤ß¤Î¥â¥Î¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤­¾¤¤·¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ÎÈ¿ÌÌ¡¢¡ÖÂô»³¤Î¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¤¹¤®¤Æ¡¢¤É¤ì¤òÍê¤ó¤Ç¤è¤¤¤Î¤«¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¡×¤È¤ÎÀ¼¤âÄºÂ×¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö¥ï¥ó¥Àー¥¹¥Æー¥­¡¦¥»¥ì¥¯¥È¡×¤Ï¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¼¤Ë¤ª±þ¤¨¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥ªー¥×¥ó¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤·¤¿¡£



¢£³µÍ×


Å¹ÊÞÌ¾¡¡¡§ ¥ï¥ó¥Àー¥¹¥Æー¥­¡¦¥»¥ì¥¯¥È¡¡½»Æ»Å¹


¥ªー¥×¥óÆü¡¡¡§ 2025Ç¯12·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¡11:00


Å¹ÊÞ½»½ê¡§¢©574-0046 ÂçºåÉÜÂçÅì»ÔÀÖ°æ£±ÃúÌÜ£±£³－£±


TEL¡¡¡¡¡§072-886-5566



¢£²ñ¼Ò³µÍ×


¾¦¹æ¡¡¡¡ ¡§ ³ô¼°²ñ¼ÒC-HUNDRED


ÂåÉ½¼Ô¡¡ ¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ºÙ¸¶¡¡À¿


½êºßÃÏ¡¡ ¡§ Âçºå»ÔËÌ¶èÌîºêÄ®9-13ÇßÅÄÀðÄ®ÄÌ¥Ó¥ë6F


»ö¶ÈÆâÍÆ ¡§ °û¿©»ö¶È




¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û


³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥º¥ß¥Ã¥¯¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¡¹­ÊóÃ´Åö·¸


TEL¡§080-7143-3908


¥áー¥ë¡§m.hosohara@cosmicholdings.jp