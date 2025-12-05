¸µHKT48¾¾ËÜÆü¸þ¤Î1st¼Ì¿¿½¸É½»æ¤¬²ò¶Ø¡ª¡¡È¯Çä¤òÄ¾Á°¤Ë¹µ¤¨¾×·â¥»¥¯¥·ー¥«¥Ã¥È¤âºÇ½ª¸ø³«¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥ï¥ó¡¦¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¿¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾¾°æ¸¬²ð¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯12·î11Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡Ö¾¾ËÜÆü¸þ1st¼Ì¿¿½¸¡×¡ÊÄê²Á¡§3520±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡ËÉ½»æ¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Âç¿Í¤Ç¥»¥¯¥·ー¤¹¤®¤ëÉ½¾ð¤È»Ñ¤¬ÏÃÂê¤Ë
¸µHKT48¥á¥ó¥Ðー¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï¥Üー¥È¥ìー¥¹´ØÏ¢¤Î»Å»ö¤Ç¤â³èÌöÃæ¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¾¾ËÜÆü¸þ¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡ー¥¹¥È¼Ì¿¿½¸¤ÎÉ½»æ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢¥Ù¥Ã¥É¤Ë¤¦¤ÄÉú¤»¤Ç²£¤¿¤ï¤ë¤½¤ÎÉ½¾ð¤¬¡¢Âç¿Í¤Ç¥»¥¯¥·ー¤¹¤®¤ë¤ÈÏÃÂê¤Ë¡£¤Þ¤¿¼Ì¿¿½¸¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡Ø¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¡£¡Ù¤Ë·èÄê¡£¥¿¥¤¥È¥ëÈ¯°Æ¤Ï¾¾ËÜÆü¸þ¤µ¤óËÜ¿Í¡£¥í¥±Ãæ¤Ë¥¿¥¤¥È¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤òÈ¯¤·¤Æ¤¤¤ë½Ö´Ö¤¬¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü¤Ë¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼Â¤Ï¾¾ËÜÆü¸þ¤µ¤ó¤Î¸ýÊÊ¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¼Ì¿¿½¸È¯ÇäÆü¤Î12·î11Æü¤Ï¡¢¼«¿È25ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Åìµþ¡¦Âçºå¤Ç³«ºÅ¤ÎÈ¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤âÆÃÅµÀ¹¤êÂô»³¡ª
¤½¤ó¤Ê¼Ì¿¿½¸¤ÎÈ¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢Åìµþ¤ÈÂçºå¤Î2ÅÔ»Ô¤Ç³«ºÅ¡£¼Ì¿¿»£±Æ¤ä2¥·¥ç¥Ã¥È¥Á¥§¥¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥á¥Ã¥»ー¥¸Æ°²è»£±Æ¤ä¥Ù¥È¥Ê¥à¤ªÅÚ»º¤¬¤â¤é¤¨¤ë¤Ê¤ÉÆÃÅµÆâÍÆ¤ÏÀ¹¤êÂô»³¡£¤Þ¤¿2²ñ¾ì¤É¤Á¤é¤Ë¤â»²²Ã¤·¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢»ý»²¤·¤¿»äÊª¤ËËÜ¿Í¤¬¤½¤Î¾ì¤ÇÄ¾É®¥µ¥¤¥ó¤òÆþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ë¥µー¥Ó¥¹¤â¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¡¦¥¿¥ïー¥ì¥³ー¥É¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡¦HMV&BOOKS online¤Î³Æ¥Í¥Ã¥È½ñÅ¹¤Ç¤Î¹ØÆþÆÃÅµÀ¸¼Ì¿¿¤Î³¨ÊÁ¤â¸½ºß¸ø³«Ãæ¡£¤â¤Á¤í¤ó¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤é¤º¤È¤â¥³¥ó¥×¥êー¥ÈÉ¬»ê¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¡£¥Ù¥È¥Ê¥à¤ÎÅÔ»Ô¥Õ¥¨¤È¥À¥Ê¥ó¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿·è°Õ¤Î¥Õ¥¡ー¥¹¥È¼Ì¿¿½¸¡¢¥Ó¥¥Ë¤ä¥é¥ó¥¸¥§¥êー¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢½é¼Ì¿¿½¸¤Ë¤·¤Æ¿ÍÀ¸ºÇÂçÏª½Ð¤Î¥»¥¯¥·ー¤µ¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
¢£¾¦ÉÊ³µÍ×
¥¿¥¤¥È¥ë¡§BOMBÆÃÊÌÊÔ½¸¡¡¾¾ËÜÆü¸þ1st¼Ì¿¿½¸¡Ø¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¡£¡Ù
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯12·î11Æü¡ÊÌÚ¡Ë
È¯¹Ô¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥ï¥ó¡¦¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°
»£±Æ¡§Æ£ËÜÏÂÅµ¡¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡§ÍÕ·î¡¿¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¡§Ó¦³¨Èþ»Ò
Äê²Á¡§3,520±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¿È½·¿¡§A4È½¡¿¥Úー¥¸¿ô¡§112¥Úー¥¸
ÆÃÊÌÉÕÏ¿¡§B3¥µ¥¤¥º¥Ý¥¹¥¿ー1Ëç
¢£È¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó
(1) Åìµþ¡¦HMV&BOOKS SHIBUYA
2025Ç¯12·î14Æü¡ÊÆü¡Ë11»þ～
https://www.hmv.co.jp/store/event/54094/
(2) Âçºå¡¦ÇßÅÄ ÄÕ²°½ñÅ¹
2025Ç¯12·î21Æü¡ÊÆü¡Ë12»þ～
https://store.tsite.jp/umeda/event/shop/50385-1110471008.html
¢£¾¾ËÜÆü¸þ¤µ¤óËÜ¿Í¥³¥á¥ó¥È
¼Ì¿¿½¸¤Ç¤ÏÇØÃæ¤È¤ª¿¬¤Î¼Ì¿¿¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£½é¤á¤Æ¤Î¼Ì¿¿½¸¤À¤·¡¢25ºÐ¤ÎÂç¿Í¤Ê¾¾ËÜÆü¸þ¤òÉ½¸½¤·¤¿¤¤»×¤¤¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢º£¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤â°ìÈÖ¤ÎÏª½Ð¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£ÆÃ¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¤¤ì¤¤¤Ë¸«¤»¤¿¤¤¤Ê¤È´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿åÃå¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÀÖ¤¤¥é¥ó¥¸¥§¥êー¤ß¤¿¤¤¤ÊÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤°áÁõ¤â¤¢¤ë¤·¡¢¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤âËÉÙ¤Ê¤Î¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¼Ì¿¿½¸¤Ç¤ÏÂ¾¤Ë¥¢¥ª¥¶¥¤¤âÃå¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¥À¥Ê¥ó¤Î»Ô¾ì¤Çºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´ûÀ½ÉÊ¤¸¤ã¤Ê¤¯ÉÛ¤«¤é¼«Ê¬¤ÇÁª¤ó¤Çºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¢¥ª¥¶¥¤¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â·Á¤¬£±¼ïÎà¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ£´～£µ¼ïÎà¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÃæ¤«¤é¾åÉÊ¤Ê´¶¤¸¤Î¤òÁª¤ó¤Ç¡¢¿§¤ÏÂç¹¥¤¤ÊÀÄ¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£Ãå¤ëÁ°¤ÏÆ°¤¤Å¤é¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã³Ú¤Ç¡£ÆÃ¤Ë¥Ñ¥ó¥Ä¤Î¥¦¥¨¥¹¥È¤¬¥´¥à¤Ê¤Î¤ÇÃå¤ä¤¹¤¤¤·¡¢ËÜÅö¤ËÆ°¤¤ä¤¹¤¯¤Æ¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤Æ¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼Â¤ÏÂçºå¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¥¢¥ª¥¶¥¤¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Æ»£±Æ¤â¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´Íè¾ì¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¾¾ËÜÆü¸þPROFILE
¾¾ËÜÆü¸þ¡¡Matsumoto Hinata
2000Ç¯12·î11ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÂçºåÉÜ½Ð¿È¡£¿ÈÄ¹165cm¡£·ì±Õ·¿AB·¿¡£
TRUSTAR½êÂ°
2016Ç¯7·î¤ËHKT48¤Î4´üÀ¸¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥åー¡£¥·¥ó¥°¥ëÁªÈ´¥á¥ó¥Ðー¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤ë¤Ê¤É³èÌö¤·¡¢2022Ç¯6·î¤Ë6Ç¯´ÖºßÀÒ¤·¤¿¥°¥ëー¥×¤òÂ´¶È¡£¤½¤Î¸å¤Ï¸½ºß¤Î»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¤·¾åµþ¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¤Ï¤¸¤á¥½¥í¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£¸½ºß¤Ï¼ñÌ£¤Î¶¥Äú¡Ê¥Üー¥È¥ìー¥¹¡Ë´ÑÀï¤«¤é¡¢¥µ¥ó¥Æ¥ì¥Ó¡Ø¥Üー¥È¤Î»þ´Ö¡ª¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¶¥Äú´ØÏ¢ÈÖÁÈ¤Ë¤â½Ð±éÃæ¡£Á´¹ñ24¾ì¤â´°Á´À©ÇÆ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Î¸ø¼°X¡Ï¡¡https://x.com/hinata__1211
¡Î¸ø¼°Instagram¡Ï¡¡https://www.instagram.com/matsumoto_hinata/
¡ÎYouTube¡Ö¾¾ËÜÆü¸þ¤Î¥Üー¤Ã¤ÈÀ¸¤¤Æ¤¯¡×https://www.youtube.com/@MatsumotoHinata
¡Î»öÌ³½ê¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Ï¡¡https://trustar.co.jp/talents/hinata-matsumoto/
¼Ì¿¿½¸¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§ https://bombweb.jp/related-items/matsumotohinata/
BOMBÊÔ½¸Éô¸ø¼°X¡ÊÁí¹ç¡Ë¡§ https://x.com/idol_bomb
BOMBÊÔ½¸Éô¸ø¼°X¡Ê¥°¥é¥Ó¥¢¡Ë¡§ https://x.com/gravure_bomb
BOMBÊÔ½¸Éô¸ø¼°Instagram¡§ https://www.instagram.com/bomb_idol/
BOMB¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¡§ https://bombweb.jp/
¥ï¥ó¡¦¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°Web¥µ¥¤¥È¡§ https://one-publishing.co.jp/
