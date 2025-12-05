¡ÖºÐËö¤¿¤¹¤±¤¢¤¤¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£ー¥«¥ìー¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡ª¡ª～Êç¶â500±ß°Ê¾å¤Ç¥«¥ìー¥é¥¤¥¹£±¿©¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹～
¥«¥ìー¤Î³¹¤è¤³¤¹¤«»ö¶È¼ÔÉô²ñµÚ¤Ó¥«¥ìー¤Î³¹¤è¤³¤¹¤«¿ä¿Ê°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢12·î14Æü¡ÊÆüÍËÆü¡Ë¤Ë¡ÖºÐËö¤¿¤¹¤±¤¢¤¤¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£ー¥«¥ìー¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
500±ß°Ê¾å¤ÎÊç¶â¤Ç¡¢¡Ö¤è¤³¤¹¤«³¤·³¥«¥ìー¡×¤Þ¤¿¤Ï¡Ö²£¿Ü²ì³¤¼«¥«¥ìー¡×¤ò1ÇÕÄó¶¡¤·¡¢½¸¤Þ¤Ã¤¿Êç¶âÁ´³Û¤ò¿ÀÆàÀî¿·Ê¹ºÐËö¤¿¤¹¤±¤¢¤¤Êç¶â¤Ë´óÉÕ¤·¤Þ¤¹¡£
º£²óÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¡Ö²£¿Ü²ì³¤¼«¥«¥ìー¡×¤Ï¡¢11·î22Æü¡ÊÅÚÍËÆü¡Ë¤Ë¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¡Ö²£¿Ü²ì³¤¼«¥«¥ìー¡×¤Ç¤¹¡£²°³°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¸å¤Î¡Ö²£¿Ü²ì³¤¼«¥«¥ìー¡×¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢º£²ó¤¬¤Ï¤¸¤á¤Æ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÅöÆü¡¢¥«¥ìー¥é¥¤¥¹¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¤´¤Ï¤ó¤Ï¡¢¡Ê³ô¡Ë¤à¤é¤»ÍÍ¤Ë¤´¶¨»¿¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡¢¥«¥ìー¤Ë¹ç¤¦»³·Á¸©»ºÀã¼ã´Ý¡Êhttps://www.tuyahime.jp/yukiwakamaru/¡Ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢²£¿Ü²ì¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥°¥ë¥á¡Ö¤è¤³¤¹¤«³¤·³¥«¥ìー¡×¤È¡Ö²£¿Ü²ì³¤¼«¥«¥ìー¡×¤ò¤´¾ÞÌ£¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£±¡¡³«ºÅÆü»þ
¡¡¡¡ÎáÏÂ£·Ç¯¡Ê2025Ç¯¡Ë12·î14Æü¡ÊÆüÍËÆü¡Ë11»þ00Ê¬～15»þ00Ê¬
¡¡¡¡¢¨±«Å··è¹Ô¡¢¹ÓÅ·Ãæ»ß
£²¡¡³«ºÅ¾ì½ê
¡¡¡¡µþÉÍµÞ¹Ô²£¿Ü²ìÃæ±û±ØY¥Ç¥Ã¥²¼¹¾ì¡Ê²£¿Ü²ì»Ô¼ã¾¾Ä®£²ÃúÌÜ£·ÈÖÃÏÀè¡Ë
£³¡¡¼çºÅÅù
¡¡¡¡¡Ê£±¡Ë¼çºÅ
¥«¥ìー¤Î³¹¤è¤³¤¹¤«»ö¶È¼ÔÉô²ñ
¡¡¡¡¡Ê£²¡Ë¶¦ºÅ
¥«¥ìー¤Î³¹¤è¤³¤¹¤«¿ä¿Ê°Ñ°÷²ñ
¡¡¡¡¡Ê£³¡Ë¸å±ç
²£¿Ü²ì»Ô¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í²£¿Ü²ì»Ô´Ñ¸÷¶¨²ñ
£´¡¡³«ºÅÆâÍÆ
¡¡¡¡500±ß°Ê¾å¤ÎÊç¶â¤Ç¡¢¥«¥ìー¤Î³¹¤è¤³¤¹¤«»ö¶È¼ÔÉô²ñ¤Î²ÃÌÁÅ¹ÊÞ¤¬¡Ö¤è¤³¤¹¤«³¤·³¥«¥ìー¡×¤Þ¤¿¤Ï¡Ö²£¿Ü²ì³¤¼«¥«¥ìー¡×¤ò1
ÇÕÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¥«¥ìー¤ÎÄó¶¡¤Ï¡¢£¸Å¹ÊÞ¤¬30Ê¬¤´¤È¤Ë¸òÂå¤·¤Æ¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£½¸¤Þ¤Ã¤¿Êç¶âÁ´³Û¤ò¡Ö¿ÀÆàÀî¿·Ê¹ºÐËö¤¿¤¹¤±¤¢¤¤
Êç¶â¡×¤Ë´óÉÕ¤·¤Þ¤¹¡£
£µ¡¡½ÐÅ¹Å¹ÊÞ¡Ê¢¨£±Å¹ÊÞ¤ÎÄó¶¡¿©¿ô¤ÏÌó100¿©¤Ç¤¹¡Ë
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/128894/table/509_1_c4fe88f3b38e9ed24e33e18a41ca7cd3.jpg?v=202512050927 ]
£¶¡¡ÅöÆü¤Î¼èºàÅù
¡¡¡¡ÅöÆü¼èºàÅù¤Ë¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÏ¢ÍíÀè¤Þ¤Ç»öÁ°¤Ë¤´Ï¢Íí¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¡¡¡¡¡¡
¡¡¡¡¤¹¡£
¡¡¡¡¥«¥ìー¤Î³¹¤è¤³¤¹¤«»ö¶È¼ÔÉô²ñ»öÌ³¶É¡Ê²£¿Ü²ì¾¦¹©²ñµÄ½êÆâ¡Ë
¡¡¡¡Ã´Åö¡§ÅÏÊÕ¡Ê¤ï¤¿¤Ê¤Ù¡Ë¡¢¹â·î¡Ê¤¿¤«¤Ä¤¡Ë
¡¡¡¡ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§046-823-0402
£·¡¡¤½¤ÎÂ¾
¡¡¡¡¡Ê£±¡ËÄó¶¡»þ´Ö¤ÏÌÜ°Â¤Ç¤¹¡£ÅöÆü¤ÎÈÎÇä¾õ¶·¤Ë¤è¤ê»þ´Ö¤¬Á°¸å¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡Ê£²¡Ë£±Å¹ÊÞ¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥«¥ìー¤ÏÌó100¿©¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡Ê£³¡ËÅöÆü¤Î³«ºÅÍÌµ¤Î³ÎÇ§¤Ï¡¢¸áÁ°£¹»þ°Ê¹ß¤Ë²£¿Ü²ì»Ô¥³ー¥ë¥»¥ó¥¿ー¡ÊÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§046-822-4
¡¡¡¡000¡Ë¤Ø
¡¡¡¡¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£