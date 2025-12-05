Äã²¹Ä´Íý¥Õー¥É¤Î¤ª»î¤·¥Á¥ã¥ó¥¹¡ª¡ÖÇ¯Ëö¥¸¥ã¥ó¥Ý¤ï¤ó²¯±ß¡×¤òInstagram¾å¤Ç³«ºÅ¡ª
Lehman Holdings³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¡¢Pets Tokyo³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Raymond¡Ë¤Ï¡¢¡Ö2026Ç¯ Ç¯Ëö¥¸¥ã¥ó¥Ý¤ï¤ó²¯±ß¡×¤ò¸ø¼°Instagram¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Åö¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤Ï¡¢¤´ÈÓÁª¤Ó¤ËÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ô¤¤¼çÍÍ¤Ë¡¢Äã²¹Ä´Íý¥Õー¥É¤ò¤ª»î¤·¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯ Ç¯Ëö¥¸¥ã¥ó¥Ý¤ï¤ó²¯±ß¥¥ã¥ó¥Úー¥ó²èÁü1
◼️2026Ç¯Ç¯Ëö¥¸¥ã¥ó¥Ý¤ï¤ó²¯±ß¤È¤Ï¡©
Êç½¸Åê¹Æ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥³¥á¥ó¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥ó±þÊç¼Ô¤ÎÃæ¤«¤éÅöÁª¼Ô¤ò·èÄê¤¹¤ë¡¢Instagram¾å¤Ç¹Ô¤¦¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤¹¡£
◼️2026Ç¯ Ç¯Ëö¥¸¥ã¥ó¥Ý¤ï¤ó²¯±ß ¾ÜºÙ
¥¥ã¥ó¥Úー¥óURL¡§https://www.instagram.com/p/DR4D8RBk43H/?img_index=1
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î5Æü～2025Ç¯12·î14Æü
¥¥ã¥ó¥Úー¥óÅöÁª¼Ô¡§¹ç·×10Ì¾
◼️2026Ç¯ Ç¯Ëö¥¸¥ã¥ó¥Ý¤ï¤ó²¯±ß ÅöÁª¾¦ÉÊ
wanmoagohan ¥Á¥¥ó
wanmoagohan ¥é¥¤¥È¥Õ¥£¥Ã¥·¥å
2026Ç¯ Ç¯Ëö¥¸¥ã¥ó¥Ý¤ï¤ó²¯±ß¥¥ã¥ó¥Úー¥ó²èÁü2
◼️wanmoagohan¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥ï¥ó¥â¥¢¤´¤Ï¤ó¤Ï NRC.AAFCO ´ð½à¥¯¥ê¥¢¤ÎÁí¹ç±ÉÍÜ¿©¤Ç¤¹¡£
À¸»ºÃÏËÌ³¤Æ»¡¢¹ñ»º¤Î¿©ÉÊ¥°¥ìー¥É¤Î·ÜÀ¸Æù¡¢À¸µû¡¢À¸ÌîºÚ¤ò»ÈÍÑ¤·¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤òÊÝ¤ÄÄã²¹Ä´Íý¥Õー¥É¤ÇÊÆ¤Ì¤«¤«¤é¥Ó¥¿¥ß¥ó E ¤òÀÝ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¿©Êª¤«¤é¥Ó¥¿¥ß¥ó¡¦¥ß¥Í¥é¥ëÅù¤òÀÝ¼è¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤ªÊ¢¤Î¤¿¤á¤ËÆý»À¶Ý·²¡¢¹ÚÊì¶ÝÈ¯¹ÚÃê½ÐÊª¡¢¹í¶ÝÈ¯¹ÚÃê½ÐÊª¡¢¸ÏÁð¶Ý¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Pets Tokyo³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¨¡¨¡ Pets Tokyo ¤Ï¡¢¡È¤Þ¤¿¹Ô¤¤¿¤¤¡É¤È»×¤¨¤ë¥Ú¥Ã¥ÈÊÝ°é±à¡£¨¡¨¡
Pets Tokyo¤Ï¡¢¥Ú¥Ã¥È¤È»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Î¤¿¤á¤ÎÊÝ°é±à¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Ê£¹ç·¿¥±¥¢¥¹¥Úー¥¹¤Ç¤¹¡£
ÊÝ°é±à¡¢¥È¥ê¥ß¥ó¥°¡¢¥Û¥Æ¥ë¡¢¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤Þ¤Ç¡¢ ¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ò¡È¤¤¤Ä¤â¤Î¾ì½ê¡É¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¤Ë¤â¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ë¤â¡¢°Â¿´¤È¿®Íê¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ëÊë¤é¤·¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡§Pets Tokyo³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡¡¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÊ¿²ÏÄ®2-4-5 VORTÊ¿²ÏÄ®II5F
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
¥Ú¥Ã¥ÈÊÝ°é±à»ö¶È¡¿¥Ú¥Ã¥È¥Û¥Æ¥ë»ö¶È¡¿¥È¥ê¥ß¥ó¥°»ö¶È¡¿Æ°ÊªÉÂ±¡»ö¶È¡¿ÊªÈÎ»ö¶È¡¿Æ°Êª°¦¸î»ö¶È¡¿¥¹¥¯ー¥ë»ö¶È
Lehman Holdings³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Lehman Holdings³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò³èÍÑ¤·¿·¤¿¤Ê¥Ú¥Ã¥È¥é¥¤¥Õ¤òÄó°Æ¤¹¤ë´ë¶È¥°¥ëー¥×¤Ç¤¹¡£web3¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖLOOTaDOG¡×¤ä¥Ú¥Ã¥È¥±¥¢»ÜÀß¡ÖPets Tokyo¡×¤ò±¿±Ä¤·¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¤È¥ê¥¢¥ë¤òÍ»¹ç¤·¤¿»ö¶È¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Â¾¤Ë¤âÉÔÆ°»º¡¦¥¨¥Í¥ë¥®ーÊ¬Ìî¤Ê¤ÉÂ¿³ÑÅª¤Ë»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Pets Tokyo³ô¼°²ñ¼Ò°¸¡¿¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
¢£¥áー¥ë
marketing@petstokyo.com
¢£SNS
Pets Tokyo¸ø¼°Instagram
https://www.instagram.com/petstokyo_official/
Pets Tokyo¸ø¼°TikTok
https://www.tiktok.com/@petstokyo
¥×¥ì¥¹Ã´Åö¡§µÆÃÏ