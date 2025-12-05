¥³ー¥ë¥É¥Á¥§ー¥ó¶È³¦¤Ø¿·µ¬»²Æþ¡ª¿·À½ÉÊ¡Ö¥êー¥Õ¥¡ー¥³¥ó¥Æ¥ÊÍÑÈ¯ÅÅµ¡¡×È¯Çä
³ô¼°²ñ¼Ò£Á£É£Ò£Í£Á£Î(ËÜ¼Ò¡§¿·³ã¸©±í»Ô¡¢°Ê²¼Åö¼Ò¤È¤¹¤ë¡£)¤Ï¡¢2025Ç¯12·î¤Ë¥êー¥Õ¥¡ー¥³¥ó¥Æ¥Ê¸þ¤±È¯ÅÅµ¡¤Î¿·À½ÉÊ¡ÖSDG25S-4B1¡×¤ò¡¢°ËÆ£Ãé¥á¥¿¥ë¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë¤òÄÌ¤¸¤ÆÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢À¸Á¯¿©ÉÊ¤ä°åÌôÉÊ¤Ê¤É¤òÄã²¹¤Ç´ÉÍý¤·¤Ê¤¬¤éÎ®ÄÌ¤µ¤»¤ë¥³ー¥ë¥É¥Á¥§ー¥ó¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ë°ÂÄê¤·¤¿ÅÅ¸»¶¡µë¤òÌÜÅª¤Ë³«È¯¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åö¼Ò¤¬Ä¹Ç¯ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿È¯ÅÅµ»½Ñ¤ò³è¤«¤·¤¿¿·À½ÉÊ¤Ç¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹ÎÎ°è¤Ø»²Æþ¤·¡¢»º¶È¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¿·À½ÉÊ¤ÎÆÃÄ¹¡Û
¢£Í¥¤ì¤¿ÂÑµ×À¡¦ËÉ»¬À ¡§³¤¾åÍ¢Á÷¤ª¤è¤ÓÎ¦¾åÍ¢Á÷¤Î²á¹ó¤Ê´Ä¶¤ËÂÐ±þ¤·¤¿Àß·×
¢£Í¥¤ì¤¿À°È÷À ¡§¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹ÉôÊ¬¤òÊÒÂ¦¤Ë´ó¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼ÖºÜ¾õÂÖ¤Ç¤âÆâÉôÅÀ¸¡¡¦À°È÷¤¬ÍÆ°×¤ÊÀß·×
¢£ÄãÇ³Èñ ¡§Ç³ÎÁ¸úÎ¨¤ÎÎÉ¤¤¥¨¥ó¥¸¥ó¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥³¥¹¥È¤òÍÞ¤¨¤ë»ÅÍÍ
¢£¹â¤¤ÀÅ²»À ¡§ÆÈ¼«¤ÎËÉ²»¹½Â¤¤Ë¤è¤ëÄãÁû²»»ÅÍÍ
¢£±ó³Ö´Æ»ë ¡§IoTÄÌ¿®µ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¡¢²ÔÆ¯¾õ¶·¤ä¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¾ðÊó¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç´ÉÍý¡Ê¥ª¥×¥·¥ç¥óÂÐ±þ¡Ë
¡ÚÍÑÅÓ¡¦»Ô¾ì¡Û
¥êー¥Õ¥¡ー¥³¥ó¥Æ¥Ê¸þ¤±¤ÎÅÅ¸»¶¡µëÍÑ¤È¤·¤Æ¡¢¹ÁÏÑ±¿ÍÑ¡¦Î¦¾åÍ¢Á÷»ö¶È¼Ô¡¦ÎäÅàÊªÎ®¶È¼Ô¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤Ê¬Ìî¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£ÊªÎ®¶È³¦¤Ç¤Ï²á¹ó¤Ê´Ä¶¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤È¹â¤¤±¿ÍÑ¸úÎ¨¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ëµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢AIRMAN¤Î¥êー¥Õ¥¡ー¥³¥ó¥Æ¥ÊÍÑÈ¯ÅÅµ¡¤Ï¡¢¸½¾ì¤ÎÍ×Ë¾¤ò¼è¤ê¹þ¤ß¡¢¤½¤Î²ÝÂê²ò·è¤ò¼Â¸½¤·¤¿À½ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡ÚÈÎÇä¸µ¡§°ËÆ£Ãé¥á¥¿¥ë¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡Û
°ËÆ£Ãé¾¦»ö¥°¥ëー¥×¤ÎÈóÅ´¡¦¶âÂ°·Ï¾¦¼Ò¤È¤·¤Æ¡¢ÈóÅ´¡¦¶âÂ°µÚ¤Ó¤½¤Î¼þÊÕ¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¤Î¿·µ¬¾¦ÉÊ³«È¯¡¦¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë»ö¶È¤òÃæ¿´¤Ë¹ñÆâ³°¤ÇÉý¹¤¤»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥³¥ó¥Æ¥ÊÍÑÎäÅàµ¡¤ÎÀ¤³¦ÈÎÇäÅ¸³«¤È¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢µÒÀè¿ô¤ÏÀ¤³¦500¼Ò°Ê¾å¤Ë¤Î¤Ü¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÈ¯ÇäÆü¡Û
2025Ç¯12·î
¡Ú ³ô¼°²ñ¼Ò£Á£É£Ò£Í£Á£Î ²ñ¼Ò³µÍ× ¡Û
1938Ç¯ÁÏ¶È¤Î80Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤Ä¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥µ¡¢È¯ÅÅµ¡¤Ê¤É¤Î·úÀßµ¡³£¡¦»º¶Èµ¡³£Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¹â¤¤µ»½ÑÎÏ¤È¿®ÍêÀ¤ò¸Ø¤ë¥áー¥«ー¤Ç¤¹¡£±ÊÇ¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¹ñÆâ³°¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¡¦ÊªÎ®¡¦¥¨¥Í¥ë¥®ーÊ¬Ìî¤ò»Ù¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¹âÉÊ¼Á¡×¡Ö¾Ê¥¨¥Í¡×¡Ö´Ä¶ÂÐ±þ¡×¤ò¼´¤ËÀ½ÉÊ³«È¯¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À½ÉÊ¹ØÆþ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡¡
▶︎ °ËÆ£Ãé¥á¥¿¥ë¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¥¤¥ó¥¿ー¥âー¥À¥ë»ö¶ÈÉô¡¡TEL¡§03-3497-3963¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Email¡§mvp@itochu-metals.co.jp
ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
▶︎ ³ô¼°²ñ¼Ò£Á£É£Ò£Í£Á£Î ·Ð±Ä´ë²è¼¼¡¡TEL¡§0256-93-5571(Âå)