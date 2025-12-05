¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ï¥ó¥¿ー¥·¥çー¥±ー¥¹¡×12·î9Æü¡Ê²Ð¡Ë¸áÁ°7:00¤è¤êÇÛ¿®·èÄê¡ª
º£²ó¤Î¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ï¥ó¥¿ー¥·¥çー¥±ー¥¹¡×¤Ç¤Ï¡¢¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤ÎÄÔËÜÎÉ»°¤è¤ê2026Ç¯3·î13Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÈ¯Çä¤ò¹µ¤¨¤ë¡Ø¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ï¥ó¥¿ー¥¹¥Èー¥êー¥º3¡¡～±¿Ì¿¤ÎÁÐÎµ～¡Ù¤Î¿·¾ðÊó¤È¡¢12·î16Æü¡Ê²Ð¡ËÇÛ¿®Í½Äê¤Î¡Ø¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ï¥ó¥¿ー¥ï¥¤¥ë¥º¡ÙÌµÎÁ¥¿¥¤¥È¥ë¥¢¥Ã¥×¥Çー¥ÈÂè4ÃÆ¤Î¾ÜºÙ¤ò¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£À§Èó¤´»ëÄ°¤¯¤À¤µ¤¤¡£
12·î9Æü¡Ê²Ð¡Ë¸áÁ°7:00¤è¤êÇÛ¿®Í½Äê
¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ï¥ó¥¿ー¥·¥çー¥±ー¥¹¡×
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=p_KE_jlKdZ4 ]
¢¨¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¡¢ÇÛ¿®Æü»þ¤¬ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨»þ´Ö¤ÏÌó20Ê¬ÄøÅÙ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¡Ø¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ï¥ó¥¿ー¥ï¥¤¥ë¥º¡Ù¤Ï¡¢ÌµÎÁ¥¿¥¤¥È¥ë¥¢¥Ã¥×¥Çー¥ÈÂè4ÃÆ°Ê³°¤Î¿·¤¿¤Ê¥²ー¥à¾ðÊó¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
YouTube ¡Ö¥«¥×¥³¥ó¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×
https://www.youtube.com/user/CapcomChannel
Í½Ìó¼õÉÕÃæ¡ª
¡Ø¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ï¥ó¥¿ー¥¹¥Èー¥êー¥º3¡¡～±¿Ì¿¤ÎÁÐÎµ～¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://www.monsterhunter.com/stories3/
¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ï¥ó¥¿ー¥¹¥Èー¥êー¥º¡×¥·¥êー¥º¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È
https://x.com/mhst_official
¹¥É¾È¯ÇäÃæ¡ª
¡Ø¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ï¥ó¥¿ー¥ï¥¤¥ë¥º¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://www.monsterhunter.com/wilds/
¡Ø¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ï¥ó¥¿ー¥ï¥¤¥ë¥º¡Ù¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È
https://x.com/MH_Wilds
(C)CAPCOM
¢¨ËÜ¥ê¥êー¥¹ÆâÍÆ¤ÏÈ¯É½»þÅÀ¤ÎÆüËÜ¹ñÆâ¸þ¤±¾ðÊó¤Ç¤¹¡£µºÜ¤ÎÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£