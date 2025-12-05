¡Ú¤ÉÎä¤¨¤â¤óÂÎ¸³¥ì¥Ýー¥ÈinËÌ³¤Æ»¡ÛÎäÅàÊÛÅö¤¬¥ê¥¾ー¥È¥Û¥Æ¥ë¤ÇËþÂÅÙ¸þ¾å¤ËÂç³èÌöÃæ
³ô¼°²ñ¼ÒCqree(ËÜ¼Ò:ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹:ÄáÅÄ¹¸Ê¿)¤Î¡ØÎäTAKU¡Ù¤«¤é»ÅÆþ¤ì¡¦¥Û¥Æ¥ë¤ÇÈÎÇä¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëJAPAN HANAMITSU³ô¼°²ñ¼Ò±¿±Ä¤Î¡ØHOTEL COCOA RESORT¡Ù¤Î¤ÉÎä¤¨¤â¤óÂÎ¸³¥ì¥Ýー¥È¤ò¤´¾Ò²ð¡ª
´ØÏ¢URL(»ÅÆþ¤ì¥µ¥¤¥È¡ØÎäTAKU¡Ù)¡§https://order.frozen-vender.jp/
ºÌ¤êË¤«¤Ê¥Á¥¥ó¥«¥Ä¥«¥ìー
Æþ¸ý²£¤Ë¤ÉÎä¤¨¤â¤ó¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹
´ã²¼¤ËÆ¶Ìì¸Ð¡¢ÀµÌÌ¤ËÍ¼î»³¡¢ÇØ¸å¤Ë²Ü°ÐÉÙ»Î¡ÊÍÓÄý»³¡Ë¤òÄ¯¤á¤é¤ì¤ëÂç¼«Á³¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¡ØHOTEL COCOA RESORT¡Ù¡£À¤³¦Åª¤ËÍÌ¾¤Ê¥¦¥£¥ó¥¶ー¥¹¥Îー¥Ó¥ì¥Ã¥¸¤Þ¤Ç15Ê¬¡¢¥ë¥¹¥Ä¤Þ¤Ç30Ê¬¡¢¥Ë¥»¥³¤Þ¤Ç¤â60Ê¬¤Î¹¥¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤ä¤¹¤é¤®¤È´¶Æ°¤òÍ¿¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤¹¤¬¡¢Âç¼«Á³¤¬¤æ¤¨¤Ë¥Û¥Æ¥ë¼þÊÕ¤Ë¥³¥ó¥Ó¥Ë¡¦¥¹ー¥Ñー¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¡Ø¥Û¥Æ¥ëÆâ¤Ç´°·ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ù¤ÈÎäÅà¼«ÈÎµ¡¤ÉÎä¤¨¤â¤ó¤òÆ³Æþ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Æ³ÆþÅö½é¤ÏÈÎÇä²ÄÇ½¤Ê¾¦ÉÊ¤¬¾¯¤Ê¤¯º¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê»þ¤ËÎäÅà¾¦ÉÊ¤Î»ÅÆþ¤ì¥µ¥¤¥È¡ØÎäTAKU¡Ù¤ò¸«¤Ä¤±¡¢¥ì¥ó¥¸¤Ç¥Á¥ó¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¤°¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¾¦ÉÊ¤Î¼ïÎà¤ÎÂ¿¤µ¤«¤é¤´ÃíÊ¸¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿Íµ¤¥á¥Ë¥åー¤¬¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤µ¤ì¤Æ¹¥É¾ÈÎÇäÃæ
ÏÃÂêÀÈ´·²¡¢¿·¾¦ÉÊ¤Î¥Þー¥éー¥¿¥ó
ÆÃ¤Ë¿Íµ¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¥á¥Ë¥åー¤Ï¶ËÂÀ½Õ±«¤ò»È¤Ã¤¿¿É¤¤¾¦ÉÊ¤Ç¡¢¡Ø´¨¤¤µ¨Àá¤Ë¥ì¥ó¥¸¤À¤±¤ÇÃÈ¤«¤¤¾¦ÉÊ¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡¢¤ª»®¤ÎÍÑ°Õ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢ÍÆ´ï¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Á¥ó¤·¤Æ¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¥·¥êー¥º¤¬ÎäTAKU¤ÏËÉÙ¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÍøÍÑ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ù¤È¡¢»ÙÇÛ¿Í¤ÎÇßÅÄÍÍ¤Ë¤ªÏÃ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
Â¾¤Ë¤âµíÐ§¤¬ÂçÊÑ¿Íµ¤¤Ç¡¢¥¿¥¯¥·ー¤äÁ÷·Þ¥Ð¥¹¤ÇÄ¾ÀÜ¥Û¥Æ¥ë¤ËÍè¤é¤ì¤¿¤ªµÒÍÍ¤¬¿©»ö¤Ëº¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ËþÂÅÙ¸þ¾å¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
Æ¶Ìì¸Ð¤Î·Ê¿§¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥«¥Õ¥§¥¹¥Úー¥¹
ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¡¢¥³ー¥Òー¥µー¥Ðー¡¢¥«¥È¥é¥êー¤â´°È÷
¥«¥Õ¥§¥¹¥Úー¥¹¤Ç¤Ï¡¢Ãç´Ö¤ÈÃÄ¤é¤ó¤¹¤ë¡¢¥³ー¥Òー¤ò³Ú¤·¤à¡¢»Å»ö¤ò¤¹¤ë¡¢¿©»ö¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É³§ÍÍ»×¤¤»×¤¤¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤Ç¡¢¥Û¥Æ¥ë¤òËþµÊ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Æ¶Ìì¸Ð¤Ç¤Ï5·î～10·î¤Î´Ö¤ÏËèÌë¡¢²Ö²Ð¤¬ÂÇ¤Á¤¢¤¬¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤¯¤Ä¤í¤®¤Ê¤¬¤é¸«¤ë²Ö²Ð¤â¤Þ¤¿Î¹¹Ô¤Î³Ú¤·¤ß¤Î°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
<ÂÎ¸³¤ò½ª¤¨¤Æ>
¡ØHOTEL COCOA RESORT¡ÙÍÍ¤Ï°ÊÁ°¤è¤êÎäTAKU¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾¦ÉÊ¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç¤´³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤º¤Ã¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤ªÏÃ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢ÎäTAKU¤Ç¿Íµ¤¤Î¤¢¤ë¡Ø¥ì¥ó¥Á¥óÊÛÅö¥·¥êー¥º¡Ù¤¬¤´½ÉÇñ¼ÔÍÍ¤ÎËþÂÅÙ¸þ¾å¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢ÂçÊÑ´ò¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¾¦ÉÊ¿ô¤ä¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¢¥Ü¥ê¥åー¥à¤Ê¤É¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤¯É¬Í×À¤â´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
JAPAN HANAMITSU³ô¼°²ñ¼ÒÍÍ¤Ï¡¢¹ñÆâ³°¤Ç¥Û¥Æ¥ë»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÌ³¤Æ»Æ¶Ìì¸Ð¤Ë¤ª±Û¤·¤ÎºÝ¤Ï¤¼¤Ò¡ØHOTEL COCOA RESORT¡Ù¤Ë¤´½ÉÇñ¡¦ÎäÅàÊÛÅö¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¤Ã¤ÈËº¤ì¤ë¤³¤È¤Î½ÐÍè¤Ê¤¤»×¤¤½Ð¤¬ºî¤é¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
