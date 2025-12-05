º£¡¢ÃíÌÜ¤Î¡Ö·§ËÜ¸©¡¡È¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢´ë¶ÈÎ©ÃÏ¥»¥ß¥Êー¡×¡¡～¤¯¤Þ¤â¤È¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¥Ñー¥¯¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ～¡¡£±·î£²£°Æü¡ÊÅìµþ³«ºÅ·èÄê¡ª¡Ë»²²Ã¼ÔÊç½¸¡ª¡ª
¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡º£²ó¡¢Åìµþ¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡Ö·§ËÜ¸© È¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢´ë¶È Î©ÃÏ¥»¥ß¥Êー¡×¤Ç¤Ï¡¢Âç³Ø‧´ë¶È‧¸¦µæµ¡´Ø
‧¼«¼£ÂÎ¤ÎÎ©¾ì¤«¤éÅ¸Ë¾‧ÀïÎ¬Åù¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê»ö¶ÈµòÅÀ¤È¤·¤ÆÌ¥ÎÏÅª¤ÊÎ©ÃÏ´Ä¶¤È¡¢
È¾Æ³ÂÎ»º¶È¤òÃæ¿´¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤ë·§ËÜ¤Îº£¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥»¥ß¥Êー½ªÎ»¸å¤Ë¡¢¹Ö»Õ¤È¤ÎÂÐÌÌ¸òÎ®²ñ¤â³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú³«ºÅ³µÍ×¡Û
³« ºÅ Æü¡§2026Ç¯1·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¡
¾ì¡¡ ½ê¡§¥í¥¤¥ä¥ë¥Ñー¥¯¥Û¥Æ¥ëÅìµþ¡¦ÆüËÜ¶¶£²F¡ÊÅìµþÅÔÃæ±û¶èÆüËÜ¶¶²´³ÂÄ®2-1-1¡Ë
²ñ¡¡ ¾ì¡§¡Ê£±¡Ë¥»¥ß¥Êー¡§½Õ³¤¡Ê14¡§30¼õÉÕ¡¢15¡§00～17¡§25¡Ë¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡Ê£²¡Ë¸òÎ®²ñ¡¡¡§ÍÌÀ¡Ê17¡§30～19¡§00¡Ë
¡¦±þÊçÊýË¡¡§ÀìÍÑURL¤«¤é±þÊç¡¡¡¡
¡¦±þÊçÄù¤áÀÚ¤ê¡§2026Ç¯1·î5Æü¡Ê·î¡Ë¡¡¡¡¡¡
¡¦»²²ÃÈñ¡§Ìµ¡¡ÎÁ¡ÊÃêÁªÊý¼°¤Ç200Ì¾¤´¾·ÂÔ¡Ë¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨ÅöÁª¼Ô¤Ë¤Ï1·î9Æü¡Ê¶â¡Ë¤Þ¤Ç¤Ë¤´Ï¢Íí¡£
¡Ú¥×¥í¥°¥é¥à¡Û
¡Ê£±¡Ë¥»¥ß¥Êー
¡¡¹Ö±é£±¡Ö²Ð¤Î¹ñ¡¦¿å¤Î¹ñ¡¦È¾Æ³ÂÎ¤Î¹ñ¡×
¡¡¡¡·§ËÜ¸©Î©Âç³ØÍý»öÄ¹¡¡¡ÊÅìµþÂç³ØÆÃÊÌ¶µ¼ø¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¹õÅÄ Ãé¹° »á
¡¡¹Ö±é£²¡ÖKSGI¤¬ÉÁ¤¯¡¡¼¡À¤Âå¤¯¤Þ¤â¤ÈÈ¾Æ³ÂÎ¶¦ÁÏ¥â¥Ç¥ë¡Ê²¾¡Ë¡×
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤¯¤Þ¤â¤ÈÈ¾Æ³ÂÎ¥°¥êー¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¶¨µÄ²ñ²ñÄ¹
¡¡ ¡ÊŽ¿ŽÆŽ°Ž¾ŽÐŽºŽÝŽÀ¡«Ž¸ŽÀŽÏŽÆŽŽÌŽ§Ž¸ŽÁŽ¬ŽØŽÝŽ¸¡«³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡Ë »³¸ý µ¹ÍÎ »á
¡¡¹Ö±é£³¡ÖÍý²½³Ø¸¦µæ½ê¤ÎÁí¹çÅª¸¦µæ¡¡AI¡¦È¾Æ³ÂÎ¡¦ÎÌ»Ò¡¦¾ðÊóÄÌ¿®¡×
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Íý²½³Ø¸¦µæ½ê¡¡Íý»ö¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Àîºê ²í»Ê »á
¡¡¹Ö±é£´¡Ö¤¯¤Þ¤â¤È¿·»þÂå¡¢¶¦¤ËÌ¤Íè¤Ø¡×
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡·§ËÜ¸©ÃÎ»ö¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÌÚÂ¼¡¡·É
¡Ê£²¡Ë¸òÎ®²ñ¡§¹Ö»Õ¤ò°Ï¤à¸òÎ®²ñ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ú¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡Ûhttps://e-ve.event-form.jp/pages/7760/Kumamoto-Semicon-Seminar
¡ú¥»¥ß¥ÊーÄ¾¸å¡¢ÊÌ¼¼¤Ç¹Ö»Õ¤È¤Î¸òÎ®²ñ¤â³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£·§ËÜ¸©»º¤Î¿©ºà¡¦°ûÎÁ¡¦¤ª²Û»ÒÅù¤â
ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤Õ¤ë¤Ã¤Æ¤´±þÊç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¼ç¡¡¡¡ºÅ¡Û·§ËÜ¸©¡¢·§ËÜ¸©´ë¶ÈÍ¶Ã×Ï¢Íí¶¨µÄ²ñ
¡ÚÌä¤¤¹ç¤»¡Û¥»¥ß¥Êー±¿±Ä»öÌ³¶É¡ÊÁî¹ç´ë²è³ô¼°²ñ¼Ò¡ËÃ´Åö¡§Ê¡ÅÄ¡¡TEL096-346-1711
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡E¥áー¥ë¡§online@shogo-k.co.jp