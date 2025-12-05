¥¢¥Ë¥á¡Ø¿·¥Æ¥Ë¥¹¤Î²¦»ÒÍÍ¡Ù¤è¤ê¡¢¡ÈÁª¼êÌ¾´Õ¡É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤Î¿·ºî¥°¥Ã¥º¤¬¡Ö¥¸¥ã¥ó¥×¥Õ¥§¥¹¥¿2026¡×¤ÇÅÐ¾ì¡ªÃæ³°¹Û¶È¥Öー¥¹¤Ë¤ÆÀè¹ÔÈÎÇä·èÄê¡ª
¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥°¥Ã¥º¤Î¾¦ÉÊ´ë²è¡¦À½ºî¡¦ÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦Ãæ³°¹Û¶È³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÉô¤Ï¡¢2025Ç¯12·î20Æü(ÅÚ)～12·î21Æü(Æü)³«ºÅ¤Î¡Ö¥¸¥ã¥ó¥×¥Õ¥§¥¹¥¿2026¡×¤Ë¤Æ¥¢¥Ë¥á¡Ø¿·¥Æ¥Ë¥¹¤Î²¦»ÒÍÍ¡Ù¤Î¿·¾¦ÉÊ¤òÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
½ÐÅ¸¾ðÊó¡¦ÄÌÈÎ¤Ï¤³¤Á¤é¡ª :
https://www.chugai-contents.jp/blog/event/jf2026/
¥¢¥Ë¥á¡Ø¿·¥Æ¥Ë¥¹¤Î²¦»ÒÍÍ¡Ù¤è¤ê¡¢¡ÈÁª¼êÌ¾´Õ¡É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¿·ºî¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¡Ö¥¸¥ã¥ó¥×¥Õ¥§¥¹¥¿2026¡×¤Ë¤ÆÈÎÇä·èÄê¡ª
¥ê¥çー¥Þ¤¿¤Á13¿Í¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ö¥¢¥¯¥ê¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥¿¥ó¥É¡×¤Î¤Û¤«¡¢Àè¹ÔÄÌÈÎ¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¡ÖÁª¼êÌ¾´Õ¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¥»¥Ã¥È¡×¤ä¡ÖÁª¼êÌ¾´ÕT¥·¥ã¥Ä¡×¤Ê¤É¤âÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡ª
¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ìÈÎÇä¤Î¤Û¤«¡¢Ãæ³°¹Û¶È¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÉôEC¥µ¥¤¥È¡ÖChugaionline¡×¤Ë¤ÆÍ½ÌóÈÎÇä¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¤¼¤ÒÃæ³°¹Û¶È¥Öー¥¹¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó
¡Ö¥¸¥ã¥ó¥×¥Õ¥§¥¹¥¿2026¡×
¡¦³«ºÅÆü»þ¡¡2025Ç¯12·î20Æü(ÅÚ)～12·î21Æü(Æü) 9:00～17:00(16:30ºÇ½ªÆþ¾ì)
¡¦³«ºÅ¾ì½ê¡¡ËëÄ¥¥á¥Ã¥» ¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì Å¸¼¨¥Ûー¥ë1～10
¡¦½ÐÅ¸¥áー¥«ーÌ¾¡¡Ãæ³°¹Û¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅ¸¼¨¥Ûー¥ë10¡Ë
¡¦¥¸¥ã¥ó¥×¥Õ¥§¥¹¥¿¸ø¼°WEB¥µ¥¤¥È¡¡https://www.jumpfesta.com/
¡¦Ãæ³°¹Û¶È ½ÐÅ¸¾ðÊó¥Úー¥¸¡¡https://www.chugai-contents.jp/blog/event/jf2026/
¢¨ÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´ÍÆ¼Ï¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
¢¨¤´Æþ¾ì¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¾åµHP¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÆÃÅµ¾ðÊó
¡ã²ñ¾ì¸ÂÄêÆÃÅµ¡ä
Ãæ³°¹Û¶È¥Öー¥¹¤Ë¤Æ¥¢¥Ë¥á¡Ø¿·¥Æ¥Ë¥¹¤Î²¦»ÒÍÍ¡ÙJF2026´ØÏ¢¾¦ÉÊ¤ò1²ñ·×2,000±ß(ÀÇ¹þ)¤´¹ØÆþËè¤Ë¡¢ÆÃÅµ¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É(Á´13¼ï)¤ò¥é¥ó¥À¥à¤Ç1Ëç¤ªÅÏ¤·¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
¡ãÄÌÈÎ¸ÂÄêÆÃÅµ¡ÊChugaionline¡Ë¡ä
Ãæ³°¹Û¶È¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÉôEC¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¥¢¥Ë¥á¡Ø¿·¥Æ¥Ë¥¹¤Î²¦»ÒÍÍ¡ÙJF2026´ØÏ¢¾¦ÉÊ¤ò1²ñ·×2,000±ß(ÀÇ¹þ)¤´¹ØÆþËè¤Ë¡¢ÆÃÅµ±þ±ç¥Üー¥ÉÉ÷¥«ー¥É(Á´13¼ï)¤ò¥é¥ó¥À¥à¤Ç1Ëç¤ªÅÏ¤·¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
¢¨ÄÌÈÎ¤Ç¤´¹ØÆþ¤ÎÊý¤â¡¢ÆÃÅµ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆÃÅµ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ¤ÏÃæ³°¹Û¶È ½ÐÅ¸¾ðÊó¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
WebÈÎÇä
Chugaionline¡ÊÃæ³°¹Û¶È¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÉôEC¥µ¥¤¥È¡Ë
https://www.chugai-contents.jp/blog/event/jf2026/
Í½Ìó´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î17Æü(¿å)12:00～12·î21Æü(Æü)17:00
È¯Á÷Æü¡§2026Ç¯3·î°Ê¹ß½ç¼¡È¯Á÷Í½Äê
¢¨°ìÉô¾¦ÉÊ¤Ï¡¢´ü´ÖÃæ¤Ë½àÈ÷¿ô¤ËÃ£¤·¼¡Âè¼õÉÕ¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¾¦ÉÊ¤ÎÈ¯Çä¡¦»ÅÍÍ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï½ôÈÌ¤Î»ö¾ð¤Ë¤è¤ê¡¢ÊÑ¹¹¡¦±ä´ü¡¦Ãæ»ß¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
À½ÉÊ¾ðÊó
¢£¥¢¥¯¥ê¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥¿¥ó¥É¡¡Áª¼êÌ¾´Õver.¡ÊÁ´13¼ï¡Ë
ÈÎÇä²Á³Ê¡§1,870±ß(ÀÇ¹þ)
¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡§±ÛÁ°¥ê¥çー¥Þ¡¢ÉÔÆó¼þ½õ¡¢À×Éô·Ê¸ã¡¢ÆüµÈ ¼ã¡¢¹¬Â¼Àº»Ô¡¢¿Î²¦²í¼£¡¢ÀÚ¸¶ÀÖÌé¡¢ÌÚ¼ê±Ê»ÍÏº¡¢ÇòÀÐÂ¢¥Î²ð¡¢±ó»³¶âÂÀÏº¡¢¼ï¥öÅç½¤Æó¡¢±ÛÃÎ·î¸÷¡¢¼êÄÍ¹ñ¸÷¡ÊÁ´13¼ï¡Ë
¢£¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥Û¥íÇó²¡¤·¥Þ¥Ã¥È´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡¡Áª¼êÌ¾´Õver.¡ÊÁ´13¼ï¡Ë
ÈÎÇä²Á³Ê¡§1¸Ä 550±ß(ÀÇ¹þ)¡¿1SET[13¸ÄÆþ]7,150±ß(ÀÇ¹þ)
¢¨¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¤Î¤Ç¼ïÎà¤ÏÁª¤Ù¤Þ¤»¤ó¡£
¢£¥Ý¥é¥·¥ç¥Ã¥È¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡¡Áª¼êÌ¾´Õver.¡ÊÁ´13¼ï¡Ë
ÈÎÇä²Á³Ê¡§1¸Ä 440±ß(ÀÇ¹þ)¡¿1SET[13¸ÄÆþ]5,720±ß(ÀÇ¹þ)
¢¨¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¤Î¤Ç¼ïÎà¤ÏÁª¤Ù¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¾¦ÉÊ¤ÎÈ¯Çä¡¦»ÅÍÍ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï½ôÈÌ¤Î»ö¾ð¤Ë¤è¤ê¡¢ÊÑ¹¹¡¦±ä´ü¡¦Ãæ»ß¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨À½ÉÊ¤ÎÀ¼Á¾å¡¢µ©¤ËBOX¡¦SET¤ÇÁ´¼ïÎàÂ·¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
Àè¹ÔÄÌÈÎ¾¦ÉÊ¡ÊÃæ³°¹Û¶È¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÉôEC¥µ¥¤¥È¡ÖChugaionline¡×¡Ë
TypeA
TypeB
¢£Áª¼êÌ¾´Õ¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¥»¥Ã¥È¡ÊÁ´2¼ï¡Ë
ÈÎÇä²Á³Ê¡§990±ß(ÀÇ¹þ)
¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡§TypeA¡¢TypeB¡ÊÁ´2¼ï¡Ë
¢£¥Ð¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¥¢¥¯¥ê¥ë¥Ñ¥Í¥ë¡¡Áª¼êÌ¾´Õver.¡ÊÁ´13¼ï¡Ë
ÈÎÇä²Á³Ê¡§3,850±ß(ÀÇ¹þ)
¥µ¥¤¥º¡§ºÇÂç Ìó210¡ß196mm°ÊÆâ(¥¥ã¥éËè¤Ë°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹)
¢£Áª¼êÌ¾´ÕT¥·¥ã¥Ä¡ÊÁ´13¼ï¡Ë
ÈÎÇä²Á³Ê¡§4,400±ß(ÀÇ¹þ)
¢£¥Ñ¥¹¥Ýー¥ÈÍÑ¼Ì¿¿¥¬¥¤¥É¥ー¥Û¥ë¥Àー¡ÊÁ´13¼ï¡Ë
ÈÎÇä²Á³Ê¡§770±ß(ÀÇ¹þ)
¢¨ÄÌÈÎ¾¦ÉÊ¤Ï²ñ¾ì¤Ç¤ÎÈÎÇä¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¾¦ÉÊ¤ÎÈ¯Çä¡¦»ÅÍÍ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï½ôÈÌ¤Î»ö¾ð¤Ë¤è¤ê¡¢ÊÑ¹¹¡¦±ä´ü¡¦Ãæ»ß¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¸¢ÍøÉ½µ¡¦´ØÏ¢¾ðÊó
¡Ú¸¢ÍøÉ½µ¡Û
(C)µöÈå ¹ä¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦£Î£Á£Ó¡¦¿·¥Æ¥Ë¥¹¤Î²¦»ÒÍÍ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È
¡Ú´ØÏ¢¥µ¥¤¥È¡Û
¿·¥Æ¥Ë¥¹¤Î²¦»ÒÍÍ ¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È
http://tenipuri.jp/
Chugaionline¡ÊÃæ³°¹Û¶È³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÉô±¿±ÄEC¥µ¥¤¥È¡Ë
https://www.chugai-contents.jp/
Ãæ³°¹Û¶È¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÉô ¸ø¼°X
https://x.com/chugaionline