¿¹ÀîÍ¼µ®¥¢¥Ê¡¢²È»öÊ¬Ã´¤Î¡ÈÆÈ¼«¥ëー¥ë¡É¤ò¹ðÇò¡ÖÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ç¤Ï·èÃå¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤»þ¤Ï¡Ä¡×¡¡´Øº¬ËãÎ¤¡¢Éã¡¦´Øº¬¶Ð¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤¤¤À¡È¿ÍÀ¸¤Ï³Ú¤·¤¤¡É»Ò°é¤ÆÅ¯³Ø¤ò¸ì¤ë¡Ã¡Ø¤ï¤¿¤·¤È¥Ë¥åー¥¹¡ÙÌµÎÁ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®Ãæ

¢£Åìµþ¤ÇÃË½÷´Ö¤Î²È»ö°é»ù»þ´Ö¤Îº¹½Ì¾®¡©´Øº¬ËãÎ¤¡õ¥Æ¥ìÄ«¡¦¿¹ÀîÍ¼µ®¥¢¥Ê¤¬²È»öÊ¬Ã´¤ä»Ò°é¤ÆÏÀ¤ò¸ì¤ë
¿¹ÀîÍ¼µ®¥¢¥Ê¡¢²È»öÊ¬Ã´¤Î¡ÈÆÈ¼«¥ëー¥ë¡É¤ò¹ðÇò¡ÖÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ç¤Ï·èÃå¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤»þ¤Ï¡Ä¡×
2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ¤Î²È»ö°é»ù¼ÂÂÖÄ´ºº¤Ç¡ÖÃË½÷¤Î²È»ö°é»ù»þ´Ö¤Îº¹¤¬2Ç¯Á°¤è¤ê67Ê¬½Ì¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤¿ÏÃÂê¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÃË½÷¤È¤â¤Ë²È»ö°é»ù»þ´Ö¤Ï¸º¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃ¤Ë½÷À¤Î½¢¶ÈÁý²Ã¤ä²È»ö¡¦°é»ù¤Î¥¢¥¦¥È¥½ー¥·¥ó¥°¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢½÷À¤Î²È»ö°é»ù»þ´Ö¤¬Âç¤¤¯Ã»½Ì¤·¤¿¤³¤È¤¬Í×°ø¤Ç¤¢¤ë¤ÈÀìÌç²È¤ÏÊ¬ÀÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¡¦´Øº¬ËãÎ¤¤ÈÈÖÁÈ¥¥ã¥¹¥¿ー¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¦¿¹ÀîÍ¼µ®¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤¬²È»ö°é»ù¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÊ¬Ã´ÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¥Èー¥¯¤òÅ¸³«¡£´Øº¬¤¬²ÈÄí¤Î²È»ö¥·¥§¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÉ×¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢ÃÏÊý¤Ç¥é¥¤¥Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡£¤¤¤Ê¤¤¤È¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¤¤ëÊý¤¬¤ä¤ë¡×¡Ö»ä¤¬Èè¤ì¤Æ¥À¥á～¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ï¡¢¤ª»®Àö¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¿¹Àî¥¢¥Ê¤â¡Ö¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡¢»ä¤âÈè¤ì¤¿¥Õ¥ê¤·¤Þ¤¹¡£¡ÊÈè¤ì¤¿¡Ë¥¢¥Ôー¥ë¤ò¤¹¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¶¦´¶¡£¡ÖÉ×¤â³Ø½¬¤·¤Æ¤¤Æ¡¢Èè¤ì¤¿¥Õ¥ê¤ò¤¹¤ë¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤À¤Ã¤ÆÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¹ø¤ò¶Ê¤²¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¡¢É×ÉØ´Ö¤Î¥æー¥â¥é¥¹¤Ê¹¶ËÉ¤âÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¿¹Àî¥¢¥Ê¤Ï¡ÖÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ç¤Ï·èÃå¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤»þ¤Ï¡¢ÎØÅê¤²¤Ç·è¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢²ÈÄí¤Ç¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÈÆÈ¼«¥ëー¥ë¡É¤ò¾Ò²ð¡£»Ò¤É¤â¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¤ò»È¤Ã¤Æ¾¡Éé¤·¡¢¾¡¤Ã¤¿Êý¤¬²È»ö¤òÌÈ½ü¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¥ëー¥ë¤Ç¡¢¿¹Àî¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¤ï¤¿¤·¤ÎÊý¤¬»þ´Ö¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Ì©¤«¤ËÎØÅê¤²¤ÎÎý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¤ï¤¿¤·º£¡¢É´È¯É´Ãæ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÆÀ°Õµ¤¤Ë¸ì¤ê¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¦¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£´Øº¬ËãÎ¤¡¢Éã¡¦´Øº¬¶Ð¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤¤¤À¡È¿ÍÀ¸¤Ï³Ú¤·¤¤¡É»Ò°é¤ÆÅ¯³Ø
¤µ¤é¤ËÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢´Øº¬¤¬¼«¿È¤Î»Ò°é¤Æ´Ñ¤Î¸¶ÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢Éã¡¦´Øº¬¶Ð¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤¤¤À»×¤¤¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÍÄ¾¯´ü¡¢Éã¡¦¶Ð¤Ï¡Ö·Ý¿Í¤È¤·¤ÆÌ¼¤ò¾Ð¤ï¤»¤¿¤¤¡×¡Ö¿ÍÀ¸¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¤¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤éÁ´ÎÏ¤ÇÍ·¤Ó¡¢°é»ùËÜ¤ä¼Ò²ñÌäÂê¤Î¼êµ¤âÆÉ¤ß¹þ¤ó¤Ç¡¢¡Ö¥É¥í¥Ã¥×¥¢¥¦¥È¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¡È¿ÍÀ¸¤Ï³Ú¤·¤¤¡É¤È¤¤¤¦Å·Çé¤Î½Å¤ß¤ò¤Ä¤¯¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£¼«Ê¬¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤½¤ì¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£´Øº¬¤Ï¡Öº£»×¤¦¤È¡¢¤½¤ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é´èÄ¥¤ì¤¿¡£¿ÍÀ¸¤Ï³Ú¤·¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦´ðËÜÅª¤Ê³µÇ°¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢ÂçÊÑ¤Ê»þ¤â´èÄ¥¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤³¤È¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¨¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖÆ±¤¸¤¯Ì¼¤¿¤Á¤Ë¤â¡È¿ÍÀ¸¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¤¡É¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£¤ï¤¿¤·¤Ï¤½¤ì¤ò¡È³Ú¤·¤µÃù¶â¡É¤Ã¤Æ¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢³Ú¤·¤¤Ãù¶â¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢ÂçÊÑ¤Ê»þ¤â¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤ë¡£¤½¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÎÉ¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢´Øº¬²È¤Ë¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤¿²¹¤«¤Ê»Ò°é¤ÆÏÀ¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú»Ò°é¤Æ¤ÎÅ¯³Ø¡ÛÉã¡¦´Øº¬¶Ð¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡È³Ú¤·¤µÃù¶â¡É
¡Ø¤ï¤¿¤·¤È¥Ë¥åー¥¹ ～¤½¤Î¥â¥ä¥â¥ä¡¢ÏÃ¤»¤ÐÀ¤³¦¤¬À²¤ì¤ë¤«¤â¡£～¡Ù ÊüÁ÷³µÍ×
¡Ø¤ï¤¿¤·¤È¥Ë¥åー¥¹ ～¤½¤Î¥â¥ä¥â¥ä¡¢ÏÃ¤»¤ÐÀ¤³¦¤¬À²¤ì¤ë¤«¤â¡£～¡Ù¤Ï¡¢À¯¼£¤ä·ÐºÑ¡¢Æü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤«¤é²ÈÄí¤ÎÇº¤ß¤Þ¤Ç¡¢¡ÈÆü¾ï¤Î¥â¥ä¥â¥ä¡É¤òµ¯ÅÀ¤Ë¥Ë¥åー¥¹¤ò·¡¤ê²¼¤²¤ß¤ó¤Ê¤Ç¡È¼«Ê¬¤´¤È¡É¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¥Ë¥åー¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤¹¾ì¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¥Ë¥åー¥¹ÈÖÁÈ¤Ç¤¹¡£
ÊüÁ÷Æü»þ¡¡¡§Ëè½µ²ÐÍË～¶âÍË Ãë12»þ～¸á¸å1»þ
ÊüÁ÷¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§ABEMA NEWS¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¡Ú¥¥ã¥¹¥¿ー¡Û
¿¹ÀîÍ¼µ®
¡Ú¥Ï¥ì¥Ð¥ì¥ó¥µー¡ÊMC¡Ë¡Û
´Øº¬ËãÎ¤(¥¿¥ì¥ó¥È)
