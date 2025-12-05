º£¤Þ¤Ç¤ÎÍÀþ¥¤¥ä¥Û¥ó¤Î´ð½à¤òÊÑ¤¨¤ë¥Ï¥¤¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¥â¥Ç¥ë¡ÖA2000¡×¶Ë¤á¤ÆÌÀÎÆ¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤ÈÃÆ¤à¤è¤¦¤ÊÄã²»¤ò¼Â¸½
¹ñÆâ¥ªー¥Ç¥£¥ª¥áー¥«ー³ô¼°²ñ¼Òfinal¡ÊÂåÉ½¡§ºÙÈø Ëþ¡¢ËÜ¼Ò¡§¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»Ô¡Ë¤Ï¡¢ÍÀþ¥¤¥ä¥Û¥ó¡ÖA2000(https://final-inc.com/products/a2000-jp)¡×¤òËÜÆü2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÍ½Ìó³«»Ï¡¢2025Ç¯12·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã¶Ë¤á¤ÆÌÀÎÆ¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤ÈÃÆ¤à¤è¤¦¤ÊÄã²»¤òÎ¾Î©¤·¤¿¥µ¥¦¥ó¥É¡ä
°ì²»°ì²»¤¬ÎØ³Ô¤ò»ý¤Ã¤ÆÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¤è¤¦¤ËÄê°Ì¤·¡¢¶Ë¤á¤ÆÌÀÎÆ¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤ÈÃÆ¤à¤è¤¦¤ÊÄã²»¤òÎ¾Î©¤·¤¿¥µ¥¦¥ó¥É¤¬ÆÃÄ¹¡£¼ê¤Ë¼è¤ê¤ä¤¹¤¤²Á³ÊÂÓ¤Ê¤¬¤é¡¢¤É¤ó¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î³Ú¶Ê¤â³Ú¤·¤á¤ë¥Ï¥¤¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
¡ã¿·¤¿¤Ê²»¼ÁÉ¾²ÁË¡¤ÎÀ®²Ì¡ä
A¥·¥êー¥º¤Î³«È¯¤Ï¡¢²»¼Á¤ÈÊªÍýÆÃÀ¤Î´Ø·¸¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢¿·¤¿¤ÊÉ¾²ÁË¡¤ò³ÎÎ©¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¤½¤ÎÀ®²Ì¤¬¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥¤¥ä¥Û¥ó¡ÖA10000¡×¤È¤·¤Æ·ë¼Â¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ÇÏ¿²»¤µ¤ì¤¿²»³Ú¤ò¡¢ÍÍ¡¹¤Ê²»ÎÌ¤ÇÄ°¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢½¾Íè¤ÎÉ¾²ÁË¡¤Ç¤Ï¡¢²»°µ¤Ê¤É¤ò¸ÇÄê¤·¤¿¾ò·ï¤Ç¼ç´ÑÉ¾²Á¤ò¹Ô¤Ê¤¦¤³¤È¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¢¤ê¡¢¼ÂºÝ¤ÎÀ½ÉÊ»îÄ°¤ËÂ¨¤·¤¿ÎÉ¤¤²»¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤¬º¤Æñ¤Ç¤·¤¿¡£A2000(https://final-inc.com/products/a2000-jp)¤Ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Î²»³ÚÄ°¼è¾õ¶·¤Ë±è¤Ã¤¿¿·¤¿¤ÊÉ¾²ÁË¡¤òºÎÍÑ¤·¡¢²»ºî¤ê¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¼«¼Ò³«È¯¥É¥é¥¤¥Ðー¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Öf-Core DU¡×ÅëºÜ¡ä
¿¶Æ°ÈÄ¡¢¥Ü¥¤¥¹¥³¥¤¥ë¡¢¼§ÀÐ¡¢¼§µ¤²óÏ©¡¢³ÆÉôÀÜÃåºÞ¤Ê¤É¤Î¥É¥é¥¤¥ÐーÉôÉÊ¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÀ¸»ºµ¡´ï¤Þ¤Ç¤â¼«¼Ò¤ÇÀß·×¤·¡¢´°Á´¿·Àß·×¤Î6mm¦Õ¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥É¥é¥¤¥Ðー¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Öf-Core DU¡×¡Ê¥¨¥Õ¥³¥¢DU¡Ë¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥É¥é¥¤¥Ðー¥Õ¥í¥ó¥È¥Ï¥¦¥¸¥ó¥°¤ÎÁÇºà¤Ë¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¤è¤ê¤â¼§ÎÏ¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Ë¤¯¤¯¡¢Èæ½Å¤Î¹â¤¤¿¿ï«¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿¶Æ°ÈÄ¤Î»þ´Ö±þÅúÀÇ½¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥Ü¥¤¥¹¥³¥¤¥ë¤Ë¤Ï30¦Ì¤ÎÄ¶¶ËºÙCCAW¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢ºÇ¾®¸Â¤ÎÀÜÃåºÞ¤ÇÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤Ç²ÄÆ°Éô¤òÅ°ÄìÅª¤Ë·ÚÎÌ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¿¶Æ°ÈÄ¤ÏÄÌ¾ï¤Î1/3ÄøÅÙ¤Î¾®¥í¥Ã¥È¤ÇÃúÇ«¤Ë¥×¥ì¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢°µÎÏ¤ÎÊÐ¤ê¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¡¢ÏÄ¤ß¤Î¤Ê¤¤¶Ñ°ì¤Ê¿¶Æ°ÈÄ¤ÎÀ®·Á¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãÁ¯¤ä¤«¤Ê¥Ö¥ëー¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯£²¥Èー¥ó¥«¥éー¡ä
³°Â¦¤ÏÄêÈÖ¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ò¡¢ÆâÂ¦¤Ë¤ÏÁ¯¤ä¤«¤Ê¥Ö¥ëー¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¡¢2¥Èー¥ó¥«¥éー»ÅÍÍ¤ÎãþÂÎ¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÁõÃå´¶¡ä
A2000¤Ç¤Ï¡¢Bseries¤Î³«È¯¤Ç³ÎÎ©¤·¤¿IEM¤ÎºÇÅ¬²ò¤Ç¤¢¤ëãþÂÎÀß·×¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢¤è¤êÍ¥¤ì¤¿ÁõÃå´¶¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥ä¥Û¥ó¤ÎÁõÃå´¶¤¬Í¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«ÈÝ¤«¤Ï¡¢°µÇ÷´¶¤Ç·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¿Í´Ö¹©³Ø¤òëð¤¤Íµ¡Åª¤Ê·Á¾õ¤òÁªÂò¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥·¥ê¥³¥ó¤ÎÈ¿È¯ÎÏ¤ÇÊÝ»ý¤¹¤ëÊýË¡¤Ï°ì¸«Àµ¤·¤¯¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¾ï¤Ë¼ª¤ËÎÏ¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¡¢µ¤ÉÕ¤«¤Ê¤¤Æâ¤Ë¼ª¤ØÉéÃ´¤ò³Ý¤±¡¢ÈèÏ«¤¬ÃßÀÑ¤·¤Þ¤¹¡£Íµ¡Åª¤ÇÂç¤¤ÊÌÌ¤Ç¼ª¤ËÀÜ¤¹¤ë·Á¾õ¤ËÈæ¤Ù¡¢ÀÜ¿¨ÌÌÀÑ¤ò¸ÂÄê¤¹¤ë·Á¾õ¤Ë¤è¤ê¡¢°µÇ÷´¶¤ÎÌµ¤¤ÁõÃå´¶¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãÈé»é¤ä»ØÌæ¤¬¤Ä¤¤Ë¤¯¤¤¥·¥ÜÅÉÁõ»Å¾å¤²¡ä
ËÜÂÎÉ½ÌÌ¤Ï²Ã¿åÊ¬²ò¤·¤Ë¤¯¤¤¥·¥ÜÅÉÁõ»Å¾å¤²¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Èé»é¤ä»ØÌæ¤¬ÉÕ¤¤Ë¤¯¤¯¡¢±ø¤ì¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡ã2PIN¥³¥Í¥¯¥¿ー¡Ü¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëOFC¥±ー¥Ö¥ë¡ä
2PIN¥³¥Í¥¯¥¿ー¤Ï¹âÀºÅÙ¤Ê¼«¼Ò³«È¯ÉÊ¤Ç¤¹¡£ºÇ¤âÈÆÍÑÀ¤¬¹â¤¤¤È¤µ¤ì¤ë¦Õ0.78µ¬³Ê¤òºÎÍÑ¡£¥¿¥Ã¥Á¥Î¥¤¥º¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ½À¤é¤«¤¯¤·¤Ê¤ä¤«¤ÊÈïÊ¤ÁÇºà¤Ç¡¢¥¤¥äー¥Õ¥Ã¥¯¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ëºÝ¤Ë¤â½ÀÆð¤Ë¶Ê¤¬¤ê¡¢ÎÉ¹¥¤ÊÁõÃå¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
final¤Î¿·¤·¤¤ÍÀþ¥¤¥ä¥Û¥ó¡ÖA2000(https://final-inc.com/products/a2000-jp)¡×¤ò¤¼¤Ò¤ªÇã¤¤µá¤á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚA2000¡Û
A2000
¡ýÆÃÄ¹
- ¶Ë¤á¤ÆÌÀÎÆ¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤ÈÃÆ¤à¤è¤¦¤ÊÄã²»¤òÎ¾Î©¤·¤¿¥µ¥¦¥ó¥É
- ¼«¼Ò³«È¯¥É¥é¥¤¥Ðー¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Öf-Core DU¡×ÅëºÜ
- Á¯¤ä¤«¤Ê¥Ö¥ëー¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯£²¥Èー¥ó¥«¥éー
- ¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÁõÃå´¶
- Èé»é¤ä»ØÌæ¤¬¤Ä¤¤Ë¤¯¤¤¥·¥ÜÅÉÁõ»Å¾å¤²
- 2PIN¥³¥Í¥¯¥¿ー¡Ü¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëOFC¥±ー¥Ö¥ë
- ºÇÅ¬¤ÊÁõÃå´¶¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥¤¥äー¥Ôー¥¹
¡ý¥¹¥Ú¥Ã¥¯
- ãþÂÎ¡§ABS¼ù»é
- ¥É¥é¥¤¥Ðー¡§¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯·¿¡Êf-Core DU¡Ë
- ¥³¥Í¥¯¥¿ー¡§2PIN
- ¥±ー¥Ö¥ë¡§OFC¥Ö¥é¥Ã¥¯¥±ー¥Ö¥ë
- ´¶ÅÙ¡§99dB/mw
- ¥¤¥ó¥Ôー¥À¥ó¥¹¡§19¦¸
- ½ÅÎÌ¡§20g
- ¥³ー¥ÉÄ¹¡§1.2£í
¡ýÉÕÂ°ÉÊ
¡¡¥¤¥äー¥Ôー¥¹¡ÊTYPE E 5¥µ¥¤¥º¡Ë¡¢¥¤¥äー¥Õ¥Ã¥¯¡ÊTYPE B¡Ë
¡ýÈÎÇä²Á³Ê
¡¡9,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ýÍ½Ìó³«»Ï
¡¡2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë
¡ýÈ¯ÇäÆü
¡¡2025Ç¯12·î12Æü¡Ê¶â¡Ë
¡ý¼è¤ê°·¤¤
¡¡final¸ø¼°¥¹¥È¥¢¡ÊWEB¡Ë¡¢Á´¹ñ¤Î²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¡¢¥¤¥ä¥Û¥ó¡¦¥Ø¥Ã¥É¥Û¥óÀìÌçÅ¹ Åù
¡ýÀ½ÉÊ¥Úー¥¸
¡¡https://final-inc.com/products/a2000-jp
³ô¼°²ñ¼Òfinal
final¤Ï¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»Ô¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¯ÆüËÜ¤Î¥¤¥ä¥Û¥ó¡¢¥Ø¥Ã¥É¥Û¥óÀìÌç¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
ºÆÀ¸²»¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ï²»³ÚÂÎ¸³¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤È¹Í¤¨¡¢À¤³¦¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÈÉ¾²Á¤Î¹â¤¤¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¤ÎÊ¿ÌÌ¼§³¦·¿¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¤«¤é¼ê¤ÎÆÏ¤¤ä¤¹¤¤¥¨¥ó¥È¥êー¥¯¥é¥¹¤Î¥¤¥ä¥Û¥ó¤Þ¤Ç¡¢²Á³Ê¤Ë´Ø¤ï¤é¤º²»³Ú¤«¤é¹âÍÈ´¶¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê²»¼ÁÀß·×¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°HP¡§https://final-inc.com/
X¡§https://x.com/final_audio
Instagram¡§https://www.instagram.com/final_audio/
YouTube¡§https://www.youtube.com/@final_LIVE