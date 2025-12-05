¡Ú¥¸¥ç¥ë¥¸¥ª ¥¢¥ë¥Þー¥Ë¡Û¥Ý¥ë¥É ¥É¥Ã¥° ¥¯¥Á¥åー¥ë¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¡¢¿·ºî¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÅÐ¾ì
¥¸¥ç¥ë¥¸¥ª ¥¢¥ë¥Þー¥Ë¤Ï¡¢¥Ý¥ë¥É ¥É¥Ã¥° ¥¯¥Á¥åー¥ë¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ë¡¢°¦¸¤¤Î¤¿¤á¤Î¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¡õ¥¦¥§¥¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¿·ºî¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÈÉÊ¼Á¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¡¢¼óÎØ¡¢¥êー¥É¡¢¥Ïー¥Í¥¹¤Ê¤Éµ¡Ç½À¤Î¹â¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Â·¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¿¥½¥Õ¥È¤ÊÀ¸ÃÏ¤ä¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥«¥éー¤òÍÑ¤¤¤¿¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ò¤µ¤é¤ËÊä´°¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Î¿·ºî¤Ë¤Ï¡¢¥É¥Ã¥°¥Ð¥Ã¥°¡¢¥¨¥¢¥¿¥°¥Û¥ë¥Àー¡¢¥Üー¥ë¥Û¥ë¥Àー¤Ê¤É¤òÄÉ²Ã¡£¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê¥Ú¥È¥íー¥ë¥°¥êー¥ó¤Î¿§Ä´¤Ë¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥ì¥¶ー¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¥¢ー¥Ð¥ó¥é¥¤¥Õ¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¸¤¼ï¤ËÅ¬±þ¤·¡¢¥µ¥¤¥º¤Ï¥¨¥¯¥¹¥È¥é¥¹¥âー¥ë¤«¤é¥¨¥¯¥¹¥È¥é¥éー¥¸¤Þ¤ÇÉý¹¤¯Â·¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ý¥ë¥É ¥É¥Ã¥° ¥¯¥Á¥åー¥ë ¥Õ¥©ー ¥¸¥ç¥ë¥¸¥ª ¥¢¥ë¥Þー¥Ë¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Þー¥Ë / ¶äºÂ¥¿¥ïー¤È¥¸¥ç¥ë¥¸¥ª ¥¢¥ë¥Þー¥Ë¡¡É½»²Æ»Å¹¤Ë¤Æ¤ªµá¤á¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡Û
https://www.armani.com/ja-jp/giorgio-armani/poldo/
¡Ú¥¸¥ç¥ë¥¸¥ª ¥¢¥ë¥Þー¥Ë¤È¤Ï¡Û
1975Ç¯¤Ë¡¢¥Ç¥¶¥¤¥Êー ¥¸¥ç¥ë¥¸¥ª¡¦¥¢¥ë¥Þー¥Ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥ß¥é¥Î¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¡£
¥½¥Õ¥È»ÅÎ©¤Æ¤Î¥¢¥ó¥³¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥Æ¥Ã¥É¡¦¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤È¤¤¤¦²è´üÅª¤Ê¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤Ç¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó³¦¤Ë³×Ì¿¤òµ¯¤³¤·¡¢°ÊÍè¡¢µõ¾þ¤òÇÓ¤·¤¿ËÜ¼ÁÅª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¡¢¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤«¤Ä¥â¥À¥ó¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÄó°Æ¤·¤ÄÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢¥¸¥ç¥ë¥¸¥ª ¥¢¥ë¥Þー¥Ë¤Î¥¹ー¥Ä¤ä¥É¥ì¥¹¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤Î¥»¥ì¥Ö¥ê¥Æ¥£¤ËÃåÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¥ì¥Ã¥É¥«ー¥Ú¥Ã¥È¤Ê¤É¤Î¾ì¤Ë¤âÂ¿¤¯ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§
