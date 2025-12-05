¡ÖREJECT POP UP STORE in ¥³¥È¥Ö¥¥ä¡×¤¬³«ºÅ·èÄê
³ô¼°²ñ¼ÒREJECT¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¹Ã»³æÆÌé¡¢°Ê²¼¡ÖREJECT¡×¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÔè²°¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÎ©Àî»Ô¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¥³¥È¥Ö¥¥ä¡×Å¹ÊÞ¤Ë¤Æ¡¢¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¡ÖREJECT POP UP STORE in ¥³¥È¥Ö¥¥ä¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤ÏREJECT´ØÏ¢¾¦ÉÊ¤ÎÈÎÇä¤Ë²Ã¤¨¡¢½êÂ°¥¹¥È¥êー¥Þー¡ÖÅ·µ´¤×¤ë¤ë¡×¡Ö¤È¤ª¤³¡×¡Ödtto.¡×¤ÎÅù¿ÈÂç¥Ñ¥Í¥ë¤ª¤è¤ÓÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Þ¥¦¥¹¥Ñ¥Ã¥É¤ÎÅ¸¼¨¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢´ü´ÖÃæ¤ËÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ø¡¢ÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡Ö¥Õ¥©¥ÈÉ÷¥«ー¥É¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â¤¢¤ï¤»¤Æ³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖREJECT POP UP STORE in ¥³¥È¥Ö¥¥ä¡×³«ºÅ³µÍ×
³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë～2026Ç¯1·î12Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë
¢¨2025Ç¯12·î17Æü¡Ê¿å¡Ë¤ÏÃª²·¤Î¤¿¤áÁ´Å¹½ªÆüµÙ¶È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
³«ºÅÅ¹ÊÞ¡§
¡¦¥³¥È¥Ö¥¥ä½©ÍÕ¸¶´Û
¡¦¥³¥È¥Ö¥¥ä¤Ê¤ó¤Ð
¡¦¥³¥È¥Ö¥¥äÎ©ÀîËÜÅ¹
¡Ê¢¨¥³¥È¥Ö¥¥äÆüËÜ¶¶-Âçºå¡¢¥³¥È¥Ö¥¥ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Î¼Â»Ü¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡Ë
¥¤¥Ù¥ó¥È¾ÜºÙURL¡§https://www.kotobukiya.co.jp/event/detail/1125/
¢£ÈÎÇä¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¡¦Gaming Mousepad FENON VTuber Edition¡ÊDEVIL¡¿LUNA¡¿BLOOM¡Ë
¡¦Halloween Goods 2025¡Ê¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー¡¿¥¹¥Æ¥Ã¥«ー ³Æ¼ï¡Ë
¡¦´¹µ¤¥¢¥Ñ¥ì¥ë¡ÊT¥·¥ã¥Ä¡¿¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¡¿¥Õー¥Ç¥£ー¡Ë
¡¦¿¯Î¬¥¢¥Ñ¥ì¥ë¡ÊT¥·¥ã¥Ä¡¿¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¡Ë
¡¦RC¤Ñ¤Ú¡Ê¤×¤ë¤ë¡¿¤È¤ª¤³¡¿´¥¿°ìÏº¡¿Öà¿À¤³¤ó¡Ë
¡¦Welcome Kit¡Ê¤×¤ë¤ë¡¿¤È¤ª¤³¡¿Öà¿À¤³¤ó¡¿¤í¤¼¤Ã¤¯¤Ô¤ó¡¿ÀÞºé¤â¤·¤å¡Ë
¡¦Å·µ´¤×¤ë¤ë¤ª¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¡Ê´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡¿¾®ÊªÆþ¤ì¡Ë
¡¦Å·µ´¤×¤ë¤ë3DµÇ°¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡õ¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¥»¥Ã¥È
¡¦Å·µ´¤×¤ë¤ë ¡ß ¥¿¥¤¥¬ーËâË¡ÉÓ ¿¿¶õÃÇÇ®¥Ü¥È¥ë¡ÊÊÝÎäÀìÍÑ¡Ë
¢¨Welcome Kit¤Î¤¦¤Á¡¢Öà¿À¤³¤ó¡¿¤í¤¼¤Ã¤¯¤Ô¤ó¡¿ÀÞºé¤â¤·¤å¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢2025Ç¯12·îÃæ½Üº¢¤«¤é¤Î¼è¤ê°·¤¤³«»ÏÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ºß¸Ë¾õ¶·¤Ë¤è¤ê´ü´ÖÃæ¤ËÇä¤êÀÚ¤ì¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£Å¸¼¨¾ðÊó
´ü´ÖÃæ¡¢REJECT½êÂ°¥¹¥È¥êー¥Þー¡ÖÅ·µ´¤×¤ë¤ë¡×¡Ö¤È¤ª¤³¡×¡Ödtto.¡×¤ÎÅù¿ÈÂç¥Ñ¥Í¥ë¤ª¤è¤ÓÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Þ¥¦¥¹¥Ñ¥Ã¥É¤ò³ÆÅ¹ÊÞ¤Ë¤ÆÅ¸¼¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Å¸¼¨Êª¤Ï²¼µ¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤ÇÅ¹ÊÞ¤ò½ä²ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÅ¸¼¨¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡Û
¢¨Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ï³ÆÅ¹¤Î±Ä¶È»þ´Ö¤ËÊÑ¹¹¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë～12·î18Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¡¦½©ÍÕ¸¶´Û¡§Å·µ´¤×¤ë¤ë
¡¦¤Ê¤ó¤Ð¡§dtto.
¡¦Î©ÀîËÜÅ¹¡§¤È¤ª¤³
2025Ç¯12·î19Æü¡Ê¶â¡Ë～2026Ç¯1·î1Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¡¦½©ÍÕ¸¶´Û¡§¤È¤ª¤³
¡¦¤Ê¤ó¤Ð¡§Å·µ´¤×¤ë¤ë
¡¦Î©ÀîËÜÅ¹¡§dtto.
2026Ç¯1·î2Æü¡Ê¶â¡Ë～1·î12Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë
¡¦½©ÍÕ¸¶´Û¡§dtto.
¡¦¤Ê¤ó¤Ð¡§¤È¤ª¤³
¡¦Î©ÀîËÜÅ¹¡§Å·µ´¤×¤ë¤ë
¢£³«ºÅµÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´ÖÃæ¡¢REJECT´ØÏ¢¾¦ÉÊ¤ò2,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤ªÇã¤¤¾å¤²¤´¤È¤Ë¡¢¤ª¹¥¤¤Ê¡Ö¥Õ¥©¥ÈÉ÷¥«ー¥É¡×¤ò1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆÃÅµ¤ÏÌµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè¡¢ÇÛÉÛ½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ºß¸Ë¾õ¶·Åù¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢³ÆÅ¹ÊÞ¤Þ¤Ç¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
e¥¹¥Ýー¥Ä¥Áー¥à REJECT¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
REJECT¤Ï2018Ç¯¤ËÈ¯Â¤·¤¿¡¢³ô¼°²ñ¼ÒREJECT¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥×¥íe¥¹¥Ýー¥Ä¥Áー¥à¤Ç¤¹¡£À¤³¦Åª¤Ë¿Íµ¤¤Î¥²ー¥à¥¿¥¤¥È¥ëÉôÌç¤òÂ¿¿ôÅ¸³«¤¹¤ëÆüËÜÍ¿ô¤Îe¥¹¥Ýー¥Ä¥Áー¥à¤Ç¤¢¤ê¡¢ESPORTS WORLD CUP FOUNDATION CLUB PARTNER PROGRAM 2025¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥Áー¥à¤Ë¤âÁª½Ð¡£Îß·×¾Þ¶â³ÍÆÀ³Û¤Ï¹ñÆâ1°Ì¤òµÏ¿¤·¡¢ÆÃ¤Ë¥â¥Ð¥¤¥ë¥·¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÆüËÜ¥È¥Ã¥×¤Î¼ÂÀÓ¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ØPUBG MOBILE¡ÙÉôÌç¤Ç¤Ï12ÅÙ¤ÎÀ¤³¦Âç²ñ¤ò·Ð¤Æ¡¢2024Ç¯¤ËÆüËÜ¥Áー¥à½é¤ÎÀ¤³¦°ì¤ò³ÍÆÀ¡£¡ØApex Legends¡ÙÉôÌç¤Ç¤Ï¡ÖALGS 2024¡×¤Ë¤ÆAPAC NORTHÃÏ°è½é¤ÎÀ¤³¦°ì¤òÃ£À®¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¹ñºÝÂç²ñ¤Ç¤â³Î¤«¤ÊÀ®²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒREJECT¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼ÒREJECT¤Ï¡¢¡ÈEMPOWER GAMING LIFE ¥²ー¥Þー¤ò¤â¤Ã¤ÈË¤«¤Ë¡É¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¥×¥íe¥¹¥Ýー¥Ä¥Áー¥à¡ÖREJECT¡×¤Î±¿±Ä¤òÃæ¿´¤Ë¡¢e¥¹¥Ýー¥Ä¤ò¼´¤È¤·¤¿Â¿³ÑÅª¤Ê»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶¥µ»¥·ー¥ó¤Ç¤ÎÀ®²ÌÄÉµá¤Ë²Ã¤¨¡¢¥²ー¥ß¥ó¥°¥®¥¢¤Î³«È¯¡¦ÈÎÇä¡¢¥¹¥È¥êー¥Þー¡¦VTuber¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µー¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥×¥ì¥¤¥äー¤È¥Õ¥¡¥ó¤ÎÂÎ¸³²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¡¢Ë¤«¤Ê¥²ー¥ß¥ó¥°¥é¥¤¥Õ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒREJECT¡Ê¥ê¥¸¥§¥¯¥È¡Ë
ÀßÎ©¡§2018Ç¯12·î
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ¹Ã»³æÆÌé
½êºßÃÏ¡§¢©105-0001 ÅìµþÅÔ¹Á¶è¸×¥ÎÌç3ÃúÌÜ4-10 ¸×¥ÎÌç35¿¹¥Ó¥ë 5³¬
ºÎÍÑ¾ðÊó
REJECT¤Ç¤Ï¡¢º£¸å¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤È»ö¶È³ÈÂç¤Ë¸þ¤±¡¢³ÆÉôÌç¤Ç¤ÎºÎÍÑ¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¶¯²½Ãæ¤Ç¤¹¡£
¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤ò¶¦¤Ë¿ä¿Ê¤·¡¢e¥¹¥Ýー¥Ä¤ÎÌ¤Íè¤òÁÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ãç´Ö¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
