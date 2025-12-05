¡Ú¥¦¥§¥¹¥Æ¥£¥óÅÔ¥Û¥Æ¥ëµþÅÔ¡Ûºå¿À¥¿¥¤¥¬ー¥¹ Æ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¡ßÃæÌîÂóÌ´¡ßÀÐ°æÂçÃÒ2025Ç¯Í¥¾¡¥á¥ó¥Ðー¤¬½¸·ë¤¹¤ë¿·½Õ¥Ç¥£¥Êー¡õ¥Èー¥¯¥·¥çー³«ºÅ～Í¥¾¡¤ÎÇ®¡¢¤Õ¤¿¤¿¤Ó-±É¸÷¤ò¸ì¤ë°ìÌë～
2025Ç¯¥·ー¥º¥ó¤Î¥»¡¦¥êー¥°Í¥¾¡¥á¥ó¥Ðー3Ì¾¤¬¡¢Ìó1Ç¯¤Ö¤ê¤ËµþÅÔ¤Ø½¸·ë¤·¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«Ê¹¤¯¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¡ÈÍ¥¾¡¤ÎÉñÂæÎ¢¡É¤ä¡ÈÍèµ¨¤Ø¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¡É¤ò¸ì¤ê¹ç¤¦¡¢Ç¯¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤ÆÃÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
ÅöÆü¤Ï¡¢´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¥Áー¥à¤ò¥êー¥°Í¥¾¡¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤¿Æ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¡¢¹¶¼é¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤¿ÃæÌîÂóÌ´Áª¼ê¡¢¥ê¥êー¥Õ¿Ø¤ò»Ù¤¨¤¿ÀÐ°æÂçÃÒÁª¼ê¤Î3Ì¾¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»ëÅÀ¤Ç2025Ç¯¥·ー¥º¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£Í¥¾¡¤Þ¤Ç¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ä¡¢Íèµ¨¤Ë¸þ¤±¤¿°Õµ¤¹þ¤ß¤Ê¤É¡¢ºå¿À¥¿¥¤¥¬ー¥¹¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¤Î¥Èー¥¯¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¦¥§¥¹¥Æ¥£¥óÅÔ¥Û¥Æ¥ëµþÅÔ¤Î¥·¥§¥Õ¤¬ÏÓ¤ò¿¶¤ë¤¦¿·½ÕÆÃÊÌ¥Ç¥£¥Êー¥³ー¥¹¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢Íè¾ì¼Ô¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤ËÁª¼ê¤¬Ä¾ÀÜÅú¤¨¤ëQ&A¥³ー¥Êー¡¢¹ë²Ú·ÊÉÊ¤¬Åö¤¿¤ëÃêÁª²ñ¤Ê¤É¡¢¤³¤ÎÆü¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¥×¥í¥°¥é¥à¤â¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£²Ú¤ä¤«¤Ê¥Û¥Æ¥ë¥Ç¥£¥Êー¤È¤È¤â¤Ë¡¢ºå¿À¥¿¥¤¥¬ー¥¹¤Î¡È±É¸÷¤ÈÌ¤Íè¡É¤ò´¶¤¸¤ëÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
Æ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¡õºå¿À¸½Ìò¥¹¥¿ーÁª¼ê ¿·½Õ¥Ç¥£¥Êー¡õ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Èー¥¯¥·¥çー
¢£¼Â»Ü³µÍ×
¡ØÆ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¡õºå¿À¸½Ìò¥¹¥¿ーÁª¼ê ¿·½Õ¥Ç¥£¥Êー¡õ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Èー¥¯¥·¥çー¡Ù
¡Ú³«ºÅÆüÄø¡Û2026Ç¯1·î3Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¡Ú³«ºÅ»þ´Ö¡Û¼õÉÕ17¡§00～/¥Ç¥£¥Êー17¡§30～/¥Èー¥¯¥·¥çー18¡§50～
¡Ú²ñ¾ì¡ÛÀ¾´Û4³¬ ¿ðÊæ¤Î´Ö
¡ÚÎÁ ¶â¡Û¤ª°ì¿ÍÍÍ \28,600¡ÊÀÇ¶â¡¦¥µー¥Ó¥¹ÎÁ¹þ¤ß¡Ë¡ÊËÜÂÎ\26,000¡Ë
¢¡¥Ç¥£¥Êー¥³ー¥¹ ～¾¡¤ÁÈÓ³«±ã¡ª¸×¤Î¿·»þÂå¤ò½Ë¤¦¹ë²Ú¥³ー¥¹～
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¤¿¤á¤Ë¤´ÍÑ°Õ¤·¤¿¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¿·½ÕÆÃÊÌ¥Ç¥£¥Êー¥³ー¥¹¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¡¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Èー¥¯ ～Í¥¾¡¤ÎÎ¢Â¦¡¢Æ£Àî´ÆÆÄ¤¬ËÜ²»¤ò¸ì¤ë～
¡¡¡ÈÍ¥¾¡¤ÎÉñÂæÎ¢¡É¤ä¡ÈÆ£Àî´ÆÆÄ¤¬¸ì¤ëÍèµ¨¤ÎÅ¸Ë¾¡É¡¢¤½¤·¤ÆÁª¼ê¤¿¤Á¤Î¶»¤Ë½É¤ëÇ®¤¤ÁÛ¤¤¤Þ¤Ç¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«Ê¹¤±¤Ê¤¤µ®½Å¤Ê¥Èー¥¯¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡Q&A¥³ー¥Êー ～¥¬¥Á¼ÁÌäÂç´¿·Þ¡ªÁª¼ê¤È¿¿¤Ã¸þ¾¡Éé¤Î»þ´Ö～
¡¡»öÁ°¤Ë¤´µÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¼ÁÌä¤ÎÃæ¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢´ÆÆÄ¡¢Áª¼ê¤È¤Î°®¼êÆÃÅµ¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¤ª³Ú¤·¤ßÃêÁª²ñ ～¸×ÅÞ¤Î±¿¤â¼ÂÎÏ¤â»î¤µ¤ì¤ë-·ã¥¢¥Ä¹ë²Ú·ÊÉÊ¤Î¿ô¡¹～
¡¡£³Ì¾Ï¢Ì¾¤Î¥µ¥¤¥ó¿§»æ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Õ¥©ー¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿»£±Æ¸¢¡¢¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Üー¥ë¡¢¥Ð¥Ã¥È¡¢Ë¹»Ò¡¢T¥·¥ã¥Ä¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
½Ð±é¼Ô
Æ£Àî µå»ù´ÆÆÄ
Æ£Àî µå»ù¡Ê¤Õ¤¸¤«¤ï ¤¤å¤¦¤¸¡Ë
¸×¤Îº²¤ò·Ñ¤°¡¢¿·»þÂå¤Î»Ø´ø´±
¹âÃÎ¸©½Ð¿È¡£¡È²Ð¤Î¶Ì¥¹¥È¥ìー¥È¡É¤Ç¸×¤ò»Ù¤¨¤¿Ì¾¼é¸î¿À¡£
MLBÄ©Àï¡¢ºå¿ÀÉüµ¢¤ò·Ð¤Æ2020Ç¯¤Ë¸½Ìò°úÂà¡£
ÆÃÊÌÊäº´¤òÌ³¤á¡¢2025Ç¯¤è¤êºå¿À¥¿¥¤¥¬ー¥¹´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¡£
ÃæÌî ÂóÌ´Áª¼ê
ÃæÌî ÂóÌ´¡Ê¤Ê¤«¤Î ¤¿¤¯¤à¡Ë
½ÖÂ®¤È¾¡Éé¶¯¤µ¤Ç¡¢Æ£Àî¿·ÂÎÀ©¤ò»Ù¤¨¤¿¡È¸×¤Î¿´Â¡Éô¡É¡£¹¶¼é¤ÇÎ®¤ì¤òÊÑ¤¨¤ë¡¢¸×¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¥Ôー¥É¡£
ÀÐ°æ ÂçÃÒÁª¼ê
ÀÐ°æ ÂçÃÒ¡Ê¤¤¤·¤¤ ¤À¤¤¤Á¡Ë
²Ð¾Ã¤·¤Î°ìµå¤ÇÍ¥¾¡¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤À¡È¾¡ÍøÀÁÉé¿Í¡É¡£
»î¹ç¤Î¶õµ¤¤ò°ìÊÑ¤µ¤»¤ë¡¢º²¤Î¥ê¥êー¥Ðー¡£
ÇßÅÄ ½ß
¢¡»Ê²ñ¡¦¿Ê¹Ô
ÇßÅÄ ½ß¡Ê¤¦¤á¤À ¤¸¤å¤ó¡Ë
20Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢´ØÀ¾¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤È¤·¤Æ¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Î»Ê²ñ¡Ê¡ÖÁö¤ì¡ª¥¬¥ê¥Ðー¤¯¤ó¡×Â¾¡Ë¡¢¥¹¥Ýー¥ÄÈÖÁÈ¤Î¼Â¶·¡¦¥ê¥Ýー¥¿ー¡Ê¡Ö¤¹¤Ý¤ë¤È¡ª¡×¡Ö¥×¥íÌîµåÃæ·Ñ¡×Â¾¡Ë¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤ÎÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¡£
¢£¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¤ªµá¤á
¥¦¥§¥¹¥Æ¥£¥óÅÔ¥Û¥Æ¥ëµþÅÔ ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×
https://miyakohotel.shop/shop/products/2026hanshin
¢£¤ªÌä¹ç¤»Àè
¥¦¥§¥¹¥Æ¥£¥óÅÔ¥Û¥Æ¥ëµþÅÔ ¥¤¥Ù¥ó¥È·¸
±Ä¶È»þ´Ö Ê¿Æü10:00～17:00
TEL 075-771-8208
¢¨ÎÁ¶â¤Ë¤Ï¡¢¥Èー¥¯¥·¥çー¡¢¥Ç¥£¥Êー¡¢¤ª°ûÊª¡¢ÀÇ¶â¡¢¥µー¥Ó¥¹ÎÁ¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¢¨Ì¤½¢³Ø»ù¤ÎÆ±È¼¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¹ØÆþ¸å¤Î¥¥ã¥ó¥»¥ëµÚ¤Ó¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÊ§¤¤Ìá¤·¤Ï¤´ÍÆ¼Ï¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¤ªÀÊ¤Î»ØÄê¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤ªÀÊ¤Ï¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤´°ìÇ¤´ê¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¿©ºà¤Ë¤è¤ë¥¢¥ì¥ë¥®ー¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤Ï¡¢¤´Í½Ìó¤ÎºÝ¤Ë·¸¤Þ¤Ç¤ª¿½¤·½Ð¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¦¥§¥¹¥Æ¥£¥óÅÔ¥Û¥Æ¥ëµþÅÔ
µþÅÔ¡¦Åì»³¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢1890Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢¿ôÂ¿¤¯¤ÎVIP¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹¡¹¤È¤·¤¿´ÛÆâ¤Ï¡¢·úÃÛ²È¡¦Â¼ÌîÆ£¸ã»á¤Ë¤è¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¿ï½ê¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¡¢Îò»ËÅªÉ÷³Ê¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÍ¥Èþ¤µ¤¬Â©¤Å¤¯¶õ´Ö¤Ç¤¹¡£
2021Ç¯¤Ë´°Î»¤·¤¿¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢5¤Ä¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó&¥Ðー¤¬À¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥ªー¥ë¥Ç¥¤¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡ÖÍì¶õ¡×¤Ç¤ÏÄ¯Ë¾¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éµ¨Àá¤´¤È¤Î¥Æー¥Þ¥Ö¥Ã¥Õ¥§¤ò¡¢¡Ö¥É¥ß¥Ë¥¯¡¦¥Ö¥·¥§ ¥¥çー¥È¡×¤Ç¤Ï¡¢µþÅÔ»ºÌîºÚ¤äÃÏ¸µ¿©ºà¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢ÅÁÅýÅª¤Ê¥Õ¥ì¥ó¥Á¤Îµ»Ë¡¤ò¼´¤Ë»Íµ¨¤äµþÅÔ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÉ½¸½¤¹¤ëÀöÎý¤µ¤ì¤¿Èþ¿©¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£µÒ¼¼¤Ï¹¡¹¤È¤·¤¿¶õ´Ö¤ÈÆÈÎ©¤·¤¿¥Ð¥¹¥ëー¥à¤òÈ÷¤¨¡¢Á´¼¼¤Ë±À¤Î¾å¤ÇÌ²¤ë¤è¤¦¤Ê¿²¿´ÃÏ¤Î¡Ö¥Ø¥Ö¥ó¥êー¥Ù¥Ã¥É¡×¤òÀßÃÖ¡£¼þÊÕ´Ä¶¤È¤ÎÄ´ÏÂ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿ÀöÎý¤µ¤ì¤¿µÒ¼¼¤ÎÁë¤«¤é¤Ï¡¢ÃæÄí¤ÎÎÐ¤äµþÅÔ»ÔÆâ¤ÎÄ¯Ë¾¤ò¤´´®Ç½¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
ÉßÃÏÆâ¤ÇÍ¯½Ð¤·¤¿Å·Á³²¹Àô¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿SPA¡Ö²ÚÄº¡×¤Ï¡¢2,100Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ¤Î¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¹¤µ¤Ç¿´¤È¿ÈÂÎ¤òÌþ¤¹¶õ´Ö¤Ç¤¹¡£Â¼ÌîÆ£¸ã»áÀß·×¤Î¿ô´ó²°É÷ÊÌ´Û¡Ö²Â¿å±à¡×¤Ç¤Ï¡¢µÒ¼¼¤Î¥Ð¥¹¥ëー¥à¤Ç²ÚÄº»³¤«¤éÍ¯½Ð¤·¤¿Å·Á³²¹Àô¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Û¤«¡¢Å·Á³´äÀÐ¤òÍøÍÑ¤·¤¿²Â¿å±àÄí±à¤â¸«¤É¤³¤í¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£¤Þ¤¿¡¢¥¹¥¤ー¥È¥ëー¥à½ÉÇñ¼ÔÀìÍÑ¤Î¡ÖWestin Club¡×¤ä¥¦¥§¥¹¥Æ¥£¥ó¥ïー¥¯¥¢¥¦¥È¤Ê¤É¡¢½¼¼Â¤·¤¿¥¦¥§¥ë¥Í¥¹»ÜÀß¤â´°È÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Íµ¨ÀÞ¡¹¤Ë°Ü¤êÊÑ¤ï¤ëµþÅÔ¤ÎÄ®ÊÂ¤ß¤ò°ìË¾¤Ç¤¤ë²°¾åÄí±à¤Ê¤É¡¢´ÛÆâ¤Ë¤Ï¸«¤É¤³¤í¤¬Â¿¿ô¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¼þÊÕ¤Ë¤ÏÆîÁµ»û¤äÃÎ²¸±¡¡¢Ê¿°Â¿ÀµÜ¤Ê¤É¤Î»û¼ÒÊ©³Õ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Èþ½Ñ´Û¤äÆ°Êª±à¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¡¢µþÅÔ´Ñ¸÷¤Ë¤âÊØÍø¤ÊÎ©ÃÏ¡£Æü¾ï¤òËº¤ì¤Æ¿´¤ÈÂÎ¤ò¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤ë¡¢°Â¤é¤®¤Î¥Û¥Æ¥ë¥¹¥Æ¥¤¤Ç¤¢¤é¤æ¤ëÎ¹¤Î¥Ëー¥º¤Ë¤ª±þ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°HP
https://www.miyakohotels.ne.jp/westinkyoto
¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à
https://www.instagram.com/westinmiyakokyoto/
¸ø¼°Facebook
https://www.facebook.com/westinmiyako.kyoto