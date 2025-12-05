12·î6Æü(ÅÚ)～7Æü(Æü)¡¡ÉðÂ¢¾®¿ù±ØÁ°¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö°ËÆ¦¤ÎÌ¥ÎÏ È¯¸«¥Þ¥ë¥·¥§¡×¤Ë½ÐÅ¸¤·¤Þ¤¹¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò°ËÆ¦µÞ¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£ー¡ÊËÜ¼Ò¡§ÀÅ²¬¸©°ËÅì»Ô¡¢¼ÒÄ¹¡§ÌîËÜÌÀ¹°¡Ë¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯12·î6Æü(ÅÚ)～7Æü(Æü)¤ËÉðÂ¢¾®¿ù±ØÁ°¡É¤³¤¹¤®¥³¥¢¥Ñー¥¯¡É¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡É°ËÆ¦¤ÎÌ¥ÎÏ È¯¸«¥Þ¥ë¥·¥§¡É¤Ë½ÐÅ¸¤·¡¢°ËÆ¦¤ÎÆÃ»ºÉÊ¤ò°·¤Ã¤¿¥Þ¥ë¥·¥§¤Î³«ºÅ¤ä°ËÆ¦¤Ç¤ÎÊë¤é¤·¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¡¦ÉÔÆ°»º¤ÎÁêÃÌ¥³ー¥Êー¤Ê¤É¤ò³«Àß¤·¤Þ¤¹¡£
¡û ¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢°ËÆ¦¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¡É°ËÆ¦Êª»º¥Þ¥ë¥·¥§¡É¤ò³«ºÅ¡£ÉáÃÊ¤Ê¤«¤Ê¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤°ËÆ¦¤Î¿·Á¯¤ÊÌîºÚ¤ä³¤¤Î¹¬¡¢¤ªÅÚ»º¤Ê¤É¤ò¼è¤êÂ·¤¨¡¢°ËÆ¦¤ÎË¤«¤Ê¿©Ê¸²½¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Þ¥ë¥·¥§¤Ç¾¦ÉÊ¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ë¤Ï¡¢¹ë²Ú·ÊÉÊ¤¬Åö¤¿¤ëÃêÁª²ñ¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£°ËÆ¦¤Î½ÉÇñ»ÜÀß¥Ú¥¢¥Á¥±¥Ã¥È¤ä³¤»ºÊª¥»¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢°ËÆ¦¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂ¸Ê¬¤ËÌ£¤ï¤¨¤ë·ÊÉÊ¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë°ËÆ¦¤Ø°Ü½»¤µ¤ì¤¿Êý¡¹¤Î¾Ò²ð¥Ñ¥Í¥ë¤ä¡¢°ËÆ¦¤Ç¤ÎÊë¤é¤·¤ò¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¤ë¤ª¤¹¤¹¤áÊª·ï¾Ò²ð¥³ー¥Êー¤òÀßÃÖ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÅöÆü¡¢²ñ¾ìÆâ¤Ë¤ÏÅö¼ÒÉÔÆ°»º¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â¾ïÃó¤·¡¢°Ü½»¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¿Ìä¤äÉÔ°Â¤Ë¤ªÅú¤¨¤¹¤ëÁêÃÌ¥Öー¥¹¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö°ËÆ¦¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¡¢¡ÉÌ£¤ï¤¨¤Æ¡¢ÃÎ¤ì¤Æ¡¢Êë¤é¤·¤Î¥¤¥áー¥¸¤¬¤Ç¤¤ë¡É¡×
¤½¤ó¤Ê¡¢°ËÆ¦¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¶Å½Ì¤·¤¿2Æü´Ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´²ÈÂ²¤ä¤´Í§¿Í¤Ê¤É¤È¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÎ©¤Á´ó¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£ ³«ºÅ³µÍ× ¢£
³«ºÅÆü»þ¡§£²£°£²£µÇ¯£±£²·î£¶Æü(ÅÚ)¡¦£·Æü(Æü)¡¡£±£±¡§£°£°～£±£¶¡§£°£°
³«ºÅ¾ì½ê¡§ÅìµÞÀþÉðÂ¢¾®¿ù±ØÁ° ¤³¤¹¤®¥³¥¢¥Ñー¥¯
¶¦Æ±³«ºÅ¡§ÅìµÞ³ô¼°²ñ¼Ò¡¡³ô¼°²ñ¼Ò°ËÆ¦µÞ¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£ー
³«ºÅÆâÍÆ¡§£±. °ËÆ¦¤ÎÆÃ»ºÉÊ¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤¿¥Þ¥ë¥·¥§¥¤¥Ù¥ó¥È¡õ¹ØÆþ¼Ô¸þ¤±ÃêÁª²ñ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ú¼è°·¾¦ÉÊ¡ÛÌîºÚ¡¦³¤»ºÊª¡¦ÅÚ»ºÉÊ¤Ê¤É
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£². °ËÆ¦¤Ø¤Î°Ü½»¼Ô¾Ò²ð¥Öー¥¹
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£³. °ËÆ¦¤ÎÊª·ï¾Ò²ð¥³ー¥Êー¡õÉÔÆ°»ºÁêÃÌ¥Öー¥¹
Ãí°Õ»ö¹à¡§¤Ê¤ª¡¢ÃêÁª²ñ¤Ø¤Î»²²Ã¤Ï¡¢1,000±ß°Ê¾å¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¸Â¤ê¤Þ¤¹¡£