¡ÚJK Fandom¡Û¥«¥Ðー¥â¥Ç¥ë¤ò½ã¿è¤Ê¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¤Ç·èÄê¤¹¤ë¡ÖRolling Stone Korea NEXT ICON¡×ºÇ½ª·ë²Ì¤òÈ¯É½¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¡¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥º¡¦¥°¥íー¥Ð¥ë¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¥Õ¥¡¥ó¥À¥à±þ±ç¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖJK Fandom¡Ê¥¸¥§¥¤¥±¥¤¥Õ¥¡¥ó¥À¥à¡Ë¡×¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î±þ±ç¤ò¡É·Á¡É¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡ØRolling Stone Korea¡Ù¤Î¼¡À¤Âå¥¢¥¤¥³¥ó¤ò·èÄê¤¹¤ëÅêÉ¼´ë²è¡ÖRolling Stone Korea NEXT ICON¡×¤ò³«ºÅ¤·¡¢À¤³¦72¥«¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿ÅêÉ¼¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯¤Î»Ù»ý¤ò½¸¤á¤¿¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¡¢¡ØRolling Stone Korea¡Ù¤Î¥«¥Ðー¥â¥Ç¥ë¤ò¾þ¤ëÍ¥¾¡¥Áー¥à¤È¤·¤Æ·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡ÖRolling Stone Korea NEXT ICON¡×ºÇ½ª·ë²ÌÈ¯É½
100%¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¡ÖRolling Stone Korea NEXT ICON¡×¤ÇÍ¥¾¡¤·¡¢¥«¥Ðー¥â¥Ç¥ë¤ò¾þ¤ë¼¡À¤Âå¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤ËAHOF¡Ê¥¢¥Û¥×¡Ë¤¬Áª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
AHOF¤ÏËÜ´ë²è¤ÎÍ¥¾¡ÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡¢°Ê²¼3¤Ä¤ÎÍ¥¾¡ÆÃÅµ¤Î¸¢Íø¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤¹¡£
£±.¡ØRolling Stone Korea¡Ù¤Î¥«¥Ðー¥â¥Ç¥ë
£².¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Î·ÇºÜ
£³.¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Õ¥©¥ÈÆÃ½¸¤Î·ÇºÜ
¢¨2026Ç¯½é½ÜÈ¯Çä¹æ¤Ø¤Î·ÇºÜ¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤Ë¤è¤êÁ°¸å¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤»ö¾ð¤Ë¤è¤ê¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î½Ð±é¤¬º¤Æñ¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¼¡¤ËÆÀÉ¼¿ô¤¬Â¿¤¤¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
AHOF
AHOF¤Ï¡¢¡ÈAll-time Hall Of Famer¡É ¤ÎÆ¬Ê¸»ú¤Ç¡¢¡ÖK-POP¤ÎÌ¾ÍÀ¤ÎÅÂÆ²¤ËÌ¾¤ò¹ï¤àÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹â¤¤´°À®ÅÙ¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤È¥°¥íー¥Ð¥ë»Ö¸þ¤Î²»³ÚÀ¤«¤é¡¢¡È´°À®·¿¿·¿Í¡É¤È¤·¤ÆÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¡¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥º¡¦¥°¥íー¥Ð¥ë ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ±óÆ£ Å¯Ìé ¥³¥á¥ó¥È
º£²ó¤Î¡ÖRolling Stone Korea NEXT ICON¡×¤Ë¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤«¤éÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤ë±þ±ç¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¹ñ¤ä¸À¸ì¤ò±Û¤¨¤ÆÆÏ¤±¤é¤ì¤¿°ìÉ¼°ìÉ¼¤¬¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÌ¤Íè¤òÀÚ¤êÂó¤¡¢À¤³¦Åª¥«¥ë¥Á¥ãー»ï¤Î¥«¥Ðー¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÉñÂæ¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¡¢¿´¤«¤é´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ØRolling Stone Korea¡Ù¤ÎÉ½»æ¤ò¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Î¼ê¤Ç·è¤á¤ë¤³¤Î´ë²è¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤È¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¶¦¤ËÁÏ¤ë¡×¿·¤·¤¤¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î¤«¤¿¤Á¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²óÍ¥¾¡¤·¤¿AHOF¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤Ë¤´´üÂÔ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤³¤Î´ë²è¤ò¶¦¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿À¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¡¢¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¢£JK Fandom¤Îº£¸å¤Î³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖJK Fandom¡×¤Ï¡¢º£¸å¤âÆüËÜ¤È´Ú¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ó¥À¥à¤ò±þ±ç¤¹¤ë¥µ¥Ýー¥¿ー¤È¤·¤Æ¡¢
¡È¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤òÆÏ¤±¡¢Ì´¤ò³ð¤¨¤ë¡É¥µー¥Ó¥¹¤ä¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¦´ë¶È¤È¤Î¿·¤¿¤Ê¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¡¥ó¤Î°Õ¸«¡¢¿ä¤·³è´ë²è¤ÎÄó°Æ¡¢¤Þ¤¿¥Ñー¥È¥ÊーÏ¢·È¤Ë¤´´Ø¿´¤Î¤¢¤ëÊý¤Ï¡¢¤¼¤Ò°Ê²¼¤Î¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
E-mail¡§fandom@fancsglobal.com
¢¨JK Fandom¤Ï¡ØRolling Stone Korea¡Ê¸ø¼°¥µ¥¤¥È(http://www.rollingstone.co.kr/)¡Ë¡Ù¤Î¸ø¼°ÅêÉ¼¥Ñー¥È¥Êー¤Ç¤¹¡£
¢¨ËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾¤ª¤è¤Ó¾¦ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹Ì¾¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¡ÚJK Fandom¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
JK Fandom¡Ê¥¸¥§¥¤¥±¥¤¥Õ¥¡¥ó¥À¥à¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¤Ò¤È¥ª¥·¤Ç¿ä¤·¤ò¥¹¥¿ー¤Ë¡×¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ôー¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¥À¥àÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ëÆüËÜ¤È´Ú¹ñ¤Î²Í¤±¶¶¤È¤Ê¤ë±þ±ç¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£Æ±¤¸¿ä¤·¤¬¤¤¤ë¥Õ¥¡¥óÆ±»Î¤¬ÃÄ·ë¤·¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î½Ð¾ì¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢ÅêÉ¼¤Ë¤è¤ë±þ±ç¤Ç¤Ï·ë²Ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ½Ð¾ì¼Ô¤äÉ½¾´¼Ô¤¬·è¤Þ¤ë¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥ê¥ïー¥É¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
