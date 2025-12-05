jinjer¡¢CEO¤ÎÉÚ±Ê·ò¤¬¡ÖÂè5²ó ¿Í¡¦ÁÈ¿¥¡¦Æ¯¤Êý¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥Õ¥©ー¥é¥à¡×¤ËÅÐÃÅ
Åý¹ç·¿¿Í»ö¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥¸¥ó¥¸¥ãー¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ëjinjer³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO¡§ÉÚ±Ê ·ò¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯12·î11Æü(ÌÚ)¤Ë³«ºÅÍ½Äê¤Î¡ÖÂè5²ó ¿Í¡¦ÁÈ¿¥¡¦Æ¯¤Êý¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥Õ¥©ー¥é¥à¡×¤Ë¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ CEO¤ÎÉÚ±Ê¤¬ÅÐÃÅ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¿Í¡¦ÁÈ¿¥¡¦Æ¯¤Êý¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥Õ¥©ー¥é¥à¡×¤È¤Ï
ËÜ¥Õ¥©ー¥é¥à¤Ï¡¢JBpress / Japan Innovation Review¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£Âè5²ó¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡Ö¿Í¤ÈÁÈ¿¥¤ÈÆ¯¤Êý¤Î³×¿·¤¬Æ³¤¯¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤ÎÁÏÂ¤¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¡¢HR¤Ë´Ø¤¹¤ëÂ¿¤¯¤ÎÀìÌç²È¤äÍ¼±¼Ô¤¬ÅÐÃÅ¤·¤Þ¤¹¡£
Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬¡Ö¤¤¤«¤Ë¤·¤Æ¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦Ì¿Âê¤Ë¸þ¤¹ç¤¦Ãæ¤Ç¡¢¤½¤Î¸»Àô¤Ç¤¢¤ë¡Ö¿Í¡×¤È¡ÖÁÈ¿¥¡×¤Î¤¢¤êÊý¤¬¡¢¤¤¤ÞºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê·Ð±Ä²ÝÂê¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿Íºà¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤ÎºÆÀß·×¤äHRBP¤ÎÄêÃå¡¦¶¯²½¡¢¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¸þ¾å¡¢HR¥Æ¥Ã¥¯¤Î³èÍÑ¤Ê¤É¡¢Â¿ÌÌÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¤¤¤Þµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¥Õ¥©ー¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢Àè¿Ê´ë¶È¤Î¼ÂÁ©»öÎã¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿Í¡¦ÁÈ¿¥¡¦Æ¯¤Êý¤Î³×¿·¤Ë¤è¤ë»ýÂ³Åª¤Ê´ë¶È²ÁÃÍ¸þ¾å¤ÎÆ»¤òÃµ¤ê¤Þ¤¹¡£jinjer¤«¤é¤ÏÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ CEO¤ÎÉÚ±Ê¤¬ÅÐÃÅ¤·¤Þ¤¹¡£
jinjer¤¬ÅÐÃÅ¤¹¤ë¥»¥ß¥Êー¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
▶¥Æー¥Þ
¡ÖÀµ¤·¤¤¿Í»ö¥Çー¥¿¡×¤¬ÁÈ¿¥¤ÎÌ¤Íè¤òÊÑ¤¨¤ë
¨¡ ¥Çー¥¿³èÍÑ¤Î¼ÂÂÖ¤È¡É²ÁÃÍ¤¢¤ë¾ðÊó¡É¤ËÀ°È÷¤¹¤ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¨¡
▶¥»¥ß¥ÊーÆâÍÆ
¿ÍÅª»ñËÜ·Ð±Ä¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëÃæ¤Ç¡¢¿Í»ö¥Çー¥¿¤ËÂÐ¤¹¤ë½ÅÍ×À¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬¿Í»ö¥Çー¥¿¤Î³èÍÑ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¿Í»ö¥Çー¥¿¤Î´ðÈ×¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¹½ÃÛ¤¹¤Ù¤¤«¡¢¤½¤·¤Æ¿Í»ö¥Çー¥¿¤Î¼Á¤¬¡ÖÀïÎ¬Åª¤Ê°Õ»×·èÄê¡×¤ä¡ÖÁÈ¿¥¤ÎÀ®Ä¹¡×¤Ë¤¤¤«¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¤«¤òÉ³²ò¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¿Í»ö¥Çー¥¿¤ò¡ÈÃ±¤Ê¤ëµÏ¿¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÁÈ¿¥¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¤ë¡È¶¯ÎÏ¤Ê»ñ»º¡É¤Ø¤È¾º²Ú¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î¼ÂÁ©Åª¤Ê»ëÅÀ¤È¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
ÅÐÃÅ¼Ô
ÉÚ±Ê ·ò
jinjer³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ CEO
¥·¥¹¥³¥·¥¹¥Æ¥à¥º¤ÇÂç¼ê´ë¶È¸þ¤±±Ä¶È¤ÈÁÈ¿¥¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤òÃ´¤Ã¤¿¸å¡¢¥¢¥Þ¥¾¥ó¥¦¥§¥Ö¥µー¥Ó¥¹¤Ç±Ä¶ÈÀÕÇ¤¼Ô¤È¤·¤ÆÆüËÜ¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥Þ¥¤¥°¥ìー¥·¥ç¥ó¤Î²ÃÂ®¤Ë¹×¸¥¡£¤½¤Î¸å¡¢³ô¼°²ñ¼ÒZendesk¤Î¼ÒÄ¹¤È¤·¤ÆCX´ðÈ×¤ÎÉáµÚ¤È¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó²þÁ±¤ò¼çÆ³¤·¡¢¹ñÆâ»Ô¾ì¤Ç¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥¹³ÈÂç¤Ë´óÍ¿¡£¸½ºß¤Ïjinjer¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ CEO¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î·Ð¸³¤ò´ðÈ×¤Ë¡¢ÀïÎ¬ºöÄê¡¢M&A¡¦ÁÈ¿¥ºÆÊÔ¡¢¶ÈÌ³¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¤Î¸úÎ¨²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢ÆüËÜÈ¯¤ÎHR Tech´ë¶È¤Î»ýÂ³ÅªÀ®Ä¹¤ò¥êー¥É¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥»¥ß¥Êー³µÍ×
³«ºÅÆü»þ¡§2025Ç¯12·î11Æü¡ÊÌÚ¡Ë13:05～13:25
¼çºÅ¡§JBpress / Japan Innovation Review
³«ºÅ¾ì½ê¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥óÇÛ¿®
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
»²²Ã¤ª¿½¹þ¤ß¡§https://jbpress.ismedia.jp/list/jir/forum/humanforum
Åý¹ç·¿¿Í»ö¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥¸¥ó¥¸¥ãー¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¸¥ó¥¸¥ãー¤Ï¡¢¿Í»öÏ«Ì³¡¢¶ÐÂÕ´ÉÍý¡¢µëÍ¿·×»»¡¢¿Í»öÉ¾²Á¡¢¥µー¥Ù¥¤¡¢¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¤È¤¤¤Ã¤¿Éý¹¤¤¿Í»ö¶ÈÌ³¤ò¡¢°ì¤Ä¤Î¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤Ç´ÉÍý¤¹¤ëÅý¹ç·¿¿Í»ö¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢´ë¶È¤Ï¡ÖÀµ¤·¤¤¿Í»ö¥Çー¥¿¡×¤ò¼ý½¸¡¦´ÉÍý¡¦³èÍÑ¤·¡¢Ã±¤Ê¤ëµÏ¿¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÁÈ¿¥¤ÎÀ®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤ë»ñ»º¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥¸¥ó¥¸¥ãー¤Ï¡¢¿Í»ö¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤È¡¢ÁÈ¿¥¤Î°Õ»×·èÄê¤Î¼Á¡¦¥¹¥Ôー¥É¸þ¾å¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
Àµ¤·¤¤¿Í»ö¥Çー¥¿¤Ç¡¢ÁÈ¿¥¤Î"´ª"¤ò"³Î¿®"¤ËÊÑ¤¨¤ë¡£
Åý¹ç·¿¿Í»ö¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥¸¥ó¥¸¥ãー¡×
https://hcm-jinjer.com/
¥¸¥ó¥¸¥ãー CM¡Ö¥Ð¥é¥Ð¥é»ö·ï¡×ÊÓ 30ÉÃ
https://youtu.be/Em_JDZ1Bfuc
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§jinjer³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É 6-11-3 WeWork D¥¿¥ïーÀ¾¿·½É
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO ÉÚ±Ê ·ò
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://jinjer.co.jp/
ºÇ¿·¤Îµá¿Í°ìÍ÷¡§https://jobs.jinjer.co.jp/position/