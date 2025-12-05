YOSHIKI¡¢¥µ¥¦¥¸¸ø±é¤ò½ª¤¨ ³®Àûµ¢¹ñ¡¡ÆÃÊÌ´ë²è¡ÖYOSHIKI BIRTHDAY SPECIAL -Again-¡×¡¡12/8¡Ê·î¡Ë19:00 YOSHIKI CHANNEL À¸ÊüÁ÷·èÄê
YOSHIKI¤¬¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¦¥¢¥ë¥¦¥é¤Î¥æ¥Í¥¹¥³À¤³¦°ä»º¡ÖHegra¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖHegra Candlelit Classics¡×¤ò½ª¤¨¤Æ¤Î³®Àûµ¢¹ñ¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢²þ¤á¤ÆÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤¦ÆÃÊÌÀ¸ÇÛ¿®ÈÖÁÈ¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
Àè·î¤Î¥³¥ó¥µー¥È¸å¡¢Â¿Ë»¤Ê¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤Ë¤è¤êÂÎÄ´¤òÊø¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢´ó¤»¤é¤ì¤¿¥Ðー¥¹¥Çー¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿YOSHIKI¤¬¡¢²þ¤á¤Æ¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò»ëÄ°¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¶¦¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ëµ®½Å¤Ê»þ´Ö¤È¤Ê¤ëÆÃÊÌ´ë²è¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¡£
ÇÛ¿®¤Ï¡¢¥Ë¥³¥Ë¥³¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÊÆüËÜ¡Ë¤ª¤è¤ÓYouTube Channel¥á¥ó¥Ðー¥·¥Ã¥×¡ÊÆüËÜ¤ò´Þ¤àÁ´À¤³¦¡Ë¤ÇÅ¸³«¤¹¤ëYOSHIKI CHANNEL¤Ë¤Æ¡¢12·î8Æü¡Ê·î¡Ë19:00¤è¤ê¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢11·î20Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¤ËÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¡¢¥æ¥Í¥¹¥³À¤³¦°ä»º¡ÖHegra¡×¤ÇÎò»ËÅª¸ø±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿YOSHIKI¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ò¼Â»Ü¡£¼ó¤Î¼ê½Ñ¸å½é¤Î¥Õ¥ë¥³¥ó¥µー¥È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¿´¶¤ä¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤ÎÉñÂæÎ¢¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ë²Ã¤¨¡¢º£¸å¤Î³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ì¤é¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
º£²óVTR¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥²¥¹¥È¡Ê·É¾ÎÎ¬¡Ë
PATA¡¿HYDE¡¿SUGIZO¡¿Shinya¡¿GACKT¡¿¥¤¡¦¥Ó¥ç¥ó¥Û¥ó¡¿ÆàÎÉÈþÃÒ¡¿¤Ò¤í¤æ¤¡¿Íî¹çÍÛ°ì¡¿¥Ï¥é¥ß¤Á¤ã¤ó¡¿¤Ú¤³¤Ñ¡¿¥¸¥çー¥¸¡¦¥¨¥É¥ïー¥É¡¦¥°¥é¥¹¡ÊºßÆüËÜÊÆ¹ñÂç»È¡ËÂ¾Â¿¿ô¡£
¡ÚYOSHIKI CHANNEL¡Û
YOSHIKI¡¢¥µ¥¦¥¸¸ø±é¤ò½ª¤¨ ³®Àûµ¢¹ñ
ÆÃÊÌ´ë²è¡ÖYOSHIKI BIRTHDAY SPECIAL -Again-¡×
12·î8Æü¡Ê·î¡Ë19:00¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¡Ë
YouTube Channel ¥á¥ó¥Ðー¥·¥Ã¥×¡ÊÆüËÜ´Þ¤àÁ´À¤³¦¡Ë
¡¦ÆüËÜ¸ìÊüÁ÷¡¡https://youtube.com/live/I1XLhwBZXCI
¡¦±Ñ¸ìÆ±»þÄÌÌõÊüÁ÷¡¡https://youtube.com/live/rFpGq7hxptw
¡¦¥Ë¥³¥Ë¥³¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÊÆüËÜ¡Ë
https://ch.nicovideo.jp/yoshikiofficial/blomaga/ar2224904
¡ãYOSHIKI´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯¡ä
YOSHIKI Official Site¡§https://jp.yoshiki.net/
YOSHIKI Official Instagram: https://www.instagram.com/yoshikiofficial/
YOSHIKI YouTube Channel¡§https://www.youtube.com/yoshikiofficial