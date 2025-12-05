ÆÃÊÌÃã²ñ³«ºÅ¡ÖÃã¤ÎÅò¤ÎÆ»¡¦¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Î¿´¡¢¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Ñ¥ë¥ß¥¸¥ãー¥Î¡¦¥ì¥Ã¥¸¥ãー¥ÎÆ»¤Ø¤Î·Ò¤¬¤ê¡×
¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¸ø¼°¥í¥´Æþ¤êÖ¢É÷¤ÎÁ°¤Ç°§»¢¤ò¤¹¤ë¡¢°ðÌÚ¥¸¥çー¥¸»á¡Êº¸¡Ë¡¢Ì£²¬½¡Ì÷»á¡Ê±¦¡Ë
¥Ñ¥ë¥ß¥¸¥ãー¥Î¡¦¥ì¥Ã¥¸¥ãー¥Î¡¦¥Áー¥º¶¨²ñ¡ÊCFPR¡§¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢¥ì¥Ã¥¸¥ç¡¦¥¨¥ß¥ê¥¢»Ô¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯11·î28Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤ÎÃã¼¼¤Ë¤Æ¡¢¥Ñ¥ë¥ß¥¸¥ãー¥Î¡¦¥ì¥Ã¥¸¥ãー¥Î¡¦¥Áー¥º¶¨²ñ¼çºÅ¤Ë¤è¤ëÆÃÊÌÃã²ñ¤ò³«ºÅ¡£¡ÖÃã¤ÎÅò¤ÎÆ»¡×¤È¡Ö¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Î¿´¡×¤Î¶¦ÄÌÀ¤ËÃåÌÜ¤·¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÊ¸²½¤È¥Ñ¥ë¥ß¥¸¥ãー¥Î¡¦¥ì¥Ã¥¸¥ãー¥ÎÀº¿À¤ò·ë¤ÖPR¥³¥ó¥»¥×¥È¡È¥Ñ¥ë¥ß¥¸¥ãー¥Î¡¦¥ì¥Ã¥¸¥ãー¥Î Æ»¡É¤ò¥ß¥é¥â¥¢¥¸¥å¥¨¥êーÁÏÀß¼Ô¡¦¶â·Ñ¤®Å¯³Ø¼Ô¤Î°ðÌÚ¥¸¥çー¥¸»á¤òÀµµÒ¡¢ÃãÆ»Î¢Àé²ÈÍÜÏÂ²ñÂåÉ½¤ÎÌ£²¬½¡Ì÷»á¤òÄâ¼ç¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿Ãã²ñÃæ¤ÎÂÐÏÃ¤òÄÌ¤¸¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥²¥¹¥È¤Ë¤Ï±Ç²è¥×¥í¥Ç¥åー¥µーMEGUMI ¤µ¤ó¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î°ÂÅÄÈþº»»Ò¤µ¤ó¡¢½÷Í¥¤ÎÃæÅÄ¤¯¤ë¤ß¤µ¤ó¡¢MARIUSÍÕ¤µ¤ó¤Ê¤É¡¢Ê¸²½°Õ¼±¤Î¹â¤¤ÃøÌ¾¿Í¤ÎÊý¡¹¤Ë¤ª½¸¤Þ¤ê¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ñ¥ë¥ß¥¸¥ãー¥Î¡¦¥ì¥Ã¥¸¥ãー¥ÎÆ»¤ÎÖ¢É÷Á°¡¢¥²¥¹¥È¤Î±Ç²è¥×¥í¥Ç¥åー¥µー MEGUMI ¤µ¤ó¡Ê±¦¡Ë¤È½÷Í¥ ÃæÅÄ¤¯¤ë¤ß¤µ¤ó¡Êº¸¡Ë
¥²¥¹¥È¤Î¥¿¥ì¥ó¥È °ÂÅÄÈþº»»Ò¤µ¤ó¤ÈFOOD DESIGNER ÏÂÅÄºÌ²Ã¤µ¤ó
¥Ñ¥ë¥ß¥¸¥ãー¥Î¡¦¥ì¥Ã¥¸¥ãー¥ÎÆ»¤ÎÖ¢É÷Á°¡¢°ðÌÚ¥¸¥çー¥¸»á¡Êº¸¡Ë¡¢¥Þ¥ê¥¦¥¹ÍÕ»á¡ÊÃæ±û¡Ë¤ÈÌ£²¬½¡Ì÷»á¡Ê±¦¡Ë
¢ã¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×¢ä
Æü»þ¡§2025Ç¯11·î28Æü
¾ì½ê¡§ÅìµþÅÔÆâÃã¼¼
¥â¥Ç¥ìー¥¿ー¡§¥¸¥çー¥¸°ðÌÚ»á¡Ê¥ß¥é¥â¥¢¥¸¥å¥¨¥êーÁÏÎ©¼Ô¡¦¶â·Ñ¤®Å¯³Ø¼Ô¡Ë
¥²¥¹¥È¹Ö»Õ¡§Ì£²¬½¡Ì÷»á¡ÊÃãÆ»Î¢Àé²ÈÍÜÏÂ²ñÂåÉ½¡Ë
¥Æー¥Þ¡§¡ÖÃã¤ÎÅò¤ÎÆ»¡¦¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Î¿´¡¢¥Ñ¥ë¥ß¥¸¥ãー¥Î¡¦¥ì¥Ã¥¸¥ãー¥ÎÆ»¤Ø¤Î·Ò¤¬¤ê¡×
¢ã¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆ¢ä
Ãã²ñ
¡¦ÀéÍøµÙ¤ÎËöêã¡¢Ì£²¬½¡Ì÷ÀèÀ¸¤òÄâ¼ç¤È¤¹¤ëÃã²ñ
¡¦ÀÄ»³Ï·ÊÞÏÂ²Û»ÒÅ¹¡Ö¹ÈÃ«¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤Ç¡¢¥Ñ¥ë¥ß¥¸¥ãー¥Î¡¦¥ì¥Ã¥¸¥ãー¥Î¤ò»È¤Ã¤¿ÏÂ²Û»Ò¤òÄó¶¡
¡¦ÃãÆ»¤ÎÀº¿À¡ÖÏÂ·ÉÀ¶¼ä¡×¡Ö°ì´ü°ì²ñ¡×¤òÂÎ´¶
¥Áー¥º¡¦¥Æ¥¤¥¹¥Æ¥£¥ó¥°
¡¦¥Ñ¥ë¥ß¥¸¥ãー¥Î¡¦¥ì¥Ã¥¸¥ãー¥Î¤Î24¥ö·î½ÏÀ®¥Áー¥º¤Î¥Æ¥¤¥¹¥Æ¥£¥ó¥°
¡¦À¸»º¼Ô¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤äÎò»ËÅªÇØ·Ê¤ò³Ø¤Ó¤Ê¤¬¤éÌ£¤ï¤¦
¡¦¸¶»ºÃÏ¸Æ¾ÎÊÝ¸îÀ©ÅÙ¡ÊPDO¡Ë¤Ë´ð¤Å¤¡¢ËÌ¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¸Â¤é¤ì¤¿ÃÏ°è¤ÇÅÁÅýÅªÀ½Ë¡¤ò¼é¤ë¥Áー¥º¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂÎ¸³
¥Ñ¥ë¥ß¥¸¥ãー¥Î¡¦¥ì¥Ã¥¸¥ãー¥Î¥Áー¥º24¥ö·î½ÏÀ®¤Î¥Æ¥¤¥¹¥Æ¥£¥ó¥°
¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡¦¥Èー¥¯¡Ê²ñÏÃ·Á¼°¡Ë
¥¸¥çー¥¸°ðÌÚ»á¤ÈÌ£²¬½¡Ì÷»á¤Ë¤è¤ëÂÐÏÃ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÃãÆ»¤È¥Ñ¥ë¥ß¥¸¥ãー¥Î¡¦¥ì¥Ã¥¸¥ãー¥Î¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¡ÖÆ»¡×¤ÎÀº¿À¤òÃµµá
Ãã²ñÃæ¡¢Äâ¼ç¡¢Ì£²¬½¡Ì÷»á¡Êº¸¡Ë¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¯¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÀµµÒ¡¢°ðÌÚ¥¸¥çー¥¸»á¡ÊÃæ±û¡ËMEGUMI¤µ¤ó¡Ê±¦¡Ë
¥Ñ¥ë¥ß¥¸¥ãー¥Î¡¦¥ì¥Ã¥¸¥ãー¥Î¤ÈÆüËÜ¤ÎÃãÆ»¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¡ÈÆ»¡É¤ÎÀº¿À
°ðÌÚ»á¡§¡Ö¥Ñ¥ë¥ß¥¸¥ãー¥Î¡¦¥ì¥Ã¥¸¥ãー¥Î¤Ï¡¢ËÌ¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¸Â¤é¤ì¤¿»ºÃÏ¤Ç¡¢½ÏÎý¤Î¿¦¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸¶»ºÃÏ¸Æ¾ÎÊÝ¸îÀ©ÅÙ¡ÊDOP¡Ë¤Ë¤è¤êÄê¤á¤é¤ì¤¿¸·¤·¤¤¿³ºº¤ò·Ð¤Æ¡¢¹âÉÊ¼Á¤Ê¥Áー¥º¤È¤·¤Æ¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤è¤êÎÉ¤¤¤â¤Î¤òÄÉµá¤·¡¢Ìó1000Ç¯¤â¤Î´Ö¡¢À½Ë¡¤¬¼é¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë¼«Ê¬¤Ï¶¦ÌÄ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡×
Ì£²¬»á¡§¡Ö¡ØÆ»¡Ù¤È¤¤¤¦Àº¿À»×ÁÛ¤ÏÃæ¹ñ¤ÎÆ»¶µ¤ËÃ¼¤òÈ¯¤·¡¢ÆüËÜ¤ËÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼«¸Ê¤òËá¤¤Ê¤¬¤é½¤Îý¤òÀÑ¤ß¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ò¤è¤êÎÉ¤¯¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ç¤¹¡£·õÆ»¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢µ»¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯À¸¤Êý¤òÌÏº÷¤·ÄÉµá¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÅª¤Ç¤¹¡£Åí»³»þÂå¤Ë¡ØÃã¤ÎÅò¡Ù¤È¤·¤ÆÀ®Î©¤·¤¿¤³¤ÎÊ¸²½¤â¡¢¡ØÃã¤ÎÅò¤ÎÆ»¡Ù¤È¤·¤Æ¼«¸Ê¤È¸ß¤¤¤ò¹â¤á¹ç¤¤¡¢Å¯³ØÀ¤äÀº¿ÀÀ¤ò¿¼¤á¤ë¹Í¤¨Êý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿Àº¿À¤Ï¡¢¥Ñ¥ë¥ß¥¸¥ãー¥Î¡¦¥ì¥Ã¥¸¥ãー¥Î¤Ë¤âÄÌ¤¸¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¸ÂÄê¤µ¤ì¤¿ÃÏ°è¤Ç»ØÄê¤µ¤ì¤¿ËÒÁð»ôÎÁ¤ÇÆýµí¤ò°é¤Æ¡¢ºñ¤ê¤¿¤Æ¤ÎÆý¤ò2»þ´Ö°ÊÆâ¤Ë¹©¾ì¤Ø±¿¤ó¤Ç¥Áー¥º¤Ë²Ã¹©¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î¸·¤·¤¤µ¬Äê¤Ë½¾¤¤¡¢¿¦¿Í¤¿¤Á¤ÏÉÊ¼Á¤ò¼é¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤Þ¤¹¡£¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ÎÄ¹¤¤Îò»Ë¤È¹©É×¤¬¤½¤Îº¬Äì¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤ÈÃã¤ÎÅò¡¢°ìºÂ·úÎ©¤ÎÀº¿À
°ðÌÚ»á¡§¡Ö¥Ñ¥ë¥ß¥¸¥ãー¥Î¡¦¥ì¥Ã¥¸¥ãー¥Î¤ÈÃã¤ÎÅò¤Ï¡¢°Û¤Ê¤ë¹ñ¤äÊ¸²½¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤É¤Á¤é¤âÄ¹¤¤Îò»Ë¤ÇËá¤«¤ì¡¢µ»¤ÈÃÃÏ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀèÀ¸¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤µ¤ì¤ë¡Ø¿Í¤ò»×¤¤¤ä¤ë¤â¤Æ¤Ê¤·¤Î¿´¡Ù¤¬¡¢Î¾¼Ô¤Ë½É¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤ÎÃã²ñ¤Ç¤½¤ì¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â°õ¾Ý¿¼¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
Ì£²¬»á¡§¡Ö¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç¤Ï¥Ñ¥ë¥ß¥¸¥ãー¥Î¡¦¥ì¥Ã¥¸¥ãー¥Î¡¦¥Áー¥º¤òÂçÀÚ¤Ê¿Í¤ËÂ£¤ë½¬´·¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£°ì½ï¤Ë¿©¤Ù¤¿¤ê°û¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¹Ô°Ù¤òÄÌ¤·¤Æ¸ß¤¤¤Îµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¡¢¿´¤ò³«¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£½é¤á¤Æ´é¤ò¹ç¤ï¤»¤ëÊý¡¹¤â¡¢¸ß¤¤¤Ë¡Ø¤ªÀè¤Ë¡Ù¡Ø¤É¤¦¤¾¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò¼¨¤·¤¢¤¦¤³¤È¤Ç¡¢°ì¤Ä¤Î¾ì¤Ç³§¤¬°ì½ï¤Ë¤Ê¤ë´¶³Ð¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¿´¤ÎÉ½¸½¤ÏÃãÆ»¤Î¤á¤¶¤¹¤È¤³¤í¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢ÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤ò¥·¥§¥¢¤¹¤ë¹Í¤¨¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¤âÆ±ÍÍ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
ËÜÆü¤Î¤ªÃã²ñ¤Ç¤Ï¡ØÏÂ·ÉÀ¶¼ä¡Ù¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ØÏÂ¡Ù¤Ï¿´¤ò³«¤¤¤Æ¤ß¤ó¤ÊÃçÎÉ¤¯¡¢¡Ø·É¡Ù¤Ï¼«Á³¤ä¤ª¸ß¤¤¤ò·É¤¦¿´¡¢¡ØÀ¶¡Ù¤Ï¸Ê¤ò¾Ê¤ß¤ëÀ¶¤é¤«¤µ¡¢¡Ø¼ä¡Ù¤Ï²¿»ö¤Ë¤âÆ°¤¸¤Ê¤¤¶ÃÏ¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÍøµÙµï»Î¤ÎÍýÇ°¤òÆü¾ï¤Ë³è¤«¤·¤Æ¡¢¤è¤ê¤è¤¤¿ÍÀ¸¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¸¦ïÓ¤òÀÑ¤à¤³¤È¤¬ÃãÆ»¤ÎÌÜ»Ø¤¹¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
Ëô¡¢º£²ó¤Ï¡¢¥Ñ¥ë¥ß¥¸¥ãー¥Î¡¦¥ì¥Ã¥¸¥ãー¥Î¡¦¥Áー¥º¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Èµí¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¼è¤ê¹ç¤ï¤»¤ÇÃã²ñ¤ÎÆ»¶ñ¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£ÃãÆ»¤òÄÌ¤¸¤ÆÆüËÜ¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¸²½¤ò¿¼¤¯·¡¤ê²¼¤²¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¼Â¤ÏÃæ¹ñ¤ä¥¤¥ó¥É¡¢ÃæÅì¤ä¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤«¤éÅÏÍè¤·¤Æ±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ÆÆÈ¼«¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿¤â¤Î¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿Ãµµá¤ÏÈó¾ï¤Ë¶½Ì£¿¼¤¯¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤â¤Î¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Á¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë³Ø¤Ó¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¥Ñ¥ë¥ß¥¸¥ãー¥Î¡¦¥ì¥Ã¥¸¥ãー¥Î Æ»¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¤È¤Æ¤â»Â¿·¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤Æ¤ªÀ¼³Ý¤±Äº¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¿·¤·¤¤Ì¤ÃÎ¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬Ê¸²½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤â¤Þ¤¿¡¢¤Ò¤È¤Ä¤ÎÆ»¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡×
ÀÄ»³¹ÈÃ«¤Î²Û»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÀÄ»³¤Ëº¬¤Å¤¯ÁÏ¶È100Ç¯¤ÎÏ·ÊÞ¡¢ÀÄ»³¹ÈÃ«¡£²ÈÂ²¤ÇÂå¡¹¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¤¿ÅÁÅý¤Îµ»¤È¤³¤À¤ï¤ê¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢¤ª²Û»Òºî¤ê¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Î¥Ñ¥ë¥ß¥¸¥ãー¥Î¡¦¥ì¥Ã¥¸¥ãー¥Î¡¦¥Áー¥º¤ò»È¤Ã¤¿²Û»Ò¡ØÆÀµí¡Ù¤Ï¡¢±©Æó½ÅÌß¤Ë¥Áー¥º¤òÎý¤ê¹þ¤ß¡¢ÄÌ¾ï¤è¤êÍñÇò¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¥Áー¥º¤ÈÌß¤¬¤Ê¤á¤é¤«¤ËÍ»¹ç¡£ºÇ½é¤Ë¥Áー¥º¤Î±öÌ£¤ò´¶¤¸¤µ¤»¡¢Î³ñ²¤Î´ÅÌ£¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Ê¤¬¤é¡¢ºÇ¸å¤Ë¥Áー¥º¤ÎÉ÷Ì£¤È»Ý¤ß¤¬¹¤¬¤ë¤è¤¦¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Áµ½¡¤Î¡Ö½½µí¿Þ¡×¤«¤éÌ¿ÌÃ¡£
ÀÄ»³¡Ö¹ÈÃ«¡×¤Î¥Ñ¥ë¥ß¥¸¥ãー¥Î¡¦¥ì¥Ã¥¸¥ãー¥Î±©Æó½ÅÌß
¢ã¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¢ä
¡¦ÀéÍøµÙ¤Î¸ÀÍÕ¡ÖÏÂ·ÉÀ¶¼ä¡×¤È¡¢Áµ¤Î¡Ö±ßÁê¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¼«¸Ê¸¦ïÓ¤ÈÂ¾¼Ô¤ò¤ª¤â¤¤¤ä¤ëÀº¿À¤ò¾Ò²ð¡£
¡¦¿¦¿Í¤äÀ¸»º¼Ô¤¬µ»½Ñ¤ò¶Ë¤á¡¢´¶¼Õ¤È·É°Õ¤ò¹þ¤á¤ÆÀ½ÉÊ¤òºî¤ë»ÑÀª¤ÈÃã¿Í¤Î¤â¤Æ¤Ê¤·¤Î»ÑÀª¤ò½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤¿¥³¥ó¥»¥×¥È¤òÂÎ´¶¡£
¡¦¥Áー¥º¤Î½ÏÀ®¤ä¸¶ºàÎÁ¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¡¢Îò»ËÅªÇØ·Ê¤ò»²²Ã¼Ô¤¬¸Þ´¶¤ÇÂÎ¸³¡£
ÃãÆ»¤È¥Ñ¥ë¥ß¥¸¥ãー¥Î¡¦¥ì¥Ã¥¸¥ãー¥Î¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¡ÖÆ»¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²ñÏÃ¤¬¹¤¬¤Ã¤¿
¢ã¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¢ä
¥¸¥çー¥¸°ðÌÚ»á
¥ß¥é¥â¥¢ÁÏÀß¼Ô¤Ç¶â·Ñ¤®Å¯³Ø¼Ô¤Î¥¸¥çー¥¸¡¦°ðÌÚ¤Ï¡¢2019Ç¯¤Ë¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥ß¥é¥â¥¢¡×¤òÀßÎ©¡£¡Ö²õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦Å¯³Ø¤ò³Ë¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥ó¥¸¥å¥¨¥êー¤òÀ©ºî¡£¥¹¥Ú¥¤¥ó·Ï¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¿Í¤ÈÆüËÜ¿Í¤Î·ì¤ò°ú¤¡¢2014Ç¯¤ÎÅÏÊÆ·Ð¸³¤òÄÌ¤¸¤ÆÆüËÜÊ¸²½¤È¿¦¿ÍÀº¿À¤Î±ü¿¼¤µ¤òºÆÇ§¼±¡£ÍÄ¾¯´ü¤ÎµÕ¶¤«¤é¶â·Ñ¤®¤ÎÅ¯³Ø¤Ë¶¦´¶¤·¡¢ÐÎ¤Ó¼ä¤Ó¤ä¶â·Ñ¤®¤ÎÈþ³Ø¤ò¥¸¥å¥¨¥êー¤äÄ¦¹ï¡¢À¸¤±²Ö¤Ê¤É¤ÎÁÏºî³èÆ°¤ËÈ¿±Ç¡£ÆüËÜ¤Î¿¦¿Íµ»¤È¶â·Ñ¤®¤ÎËÜ¼Á¤òÀ¤³¦¤Ë¹¤á¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÉÔ´°Á´¤µ¤ÎÈþ¤ò¾Î»¿¤¹¤ë¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¥Õ¥£¥í¥½¥Õ¥£ー¤òÄó¾§¡£
Ì£²¬½¡Ì÷»á
ÃãÆ»Î¢Àé²Èº£Æü°Ã ¶µ¼ø¡£
Î¢Àé²ÈÂè½½»ÍÂå²È¸µ¤ÎÄ¹½÷¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿±ö·îÌï±É»Ò¤òÁÄÊì¤Ë»ý¤Ä¡£»¨»ïÊÔ½¸¼Ô¤ä¹¹ð¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¿¦¤ò·Ð¤Æ¡¢2011Ç¯¤ËÉ½»²Æ»¸òº¹ÅÀÉÕ¶á¤ÎÃãÆ»¶µ¼¼¡ÖÍÜÏÂ²ñ¡×¤òË¡¿Í²½¤·¸½¿¦¡£³Æ¼ïÇÞÂÎ¤Ø¤Î»£±Æ¶¨ÎÏ¡¢´ë¶ÈÃÄÂÎ¸þ¤±¹Ö½¬¡¢Ë¬ÆüµÒ¤ä³¤³°¤Ç¤ÎÃãÆ»¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¡¢ÀéÍøµÙ¤ÎËöêã¤È¤·¤Æ¹ñÆâ³°¤ËÃãÆ»¤ÎÍýÇ°¤òÉáµÚ¡£
¢ã¥Ñ¥ë¥ß¥¸¥ãー¥Î¡¦¥ì¥Ã¥¸¥ãー¥Î ¥Áー¥º¶¨²ñ¡ÊCFPR¡Ë¢ä
1934Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¡¢À¸»º¼Ô291¤ÎÆý¶ÈÁÈ¹ç¡Ê¥Ç¥¤¥êー¡Ë¤«¤é¹½À®¤µ¤ì¤ëÊÝ¸îÃÄÂÎ¡£»ØÄêÃÏ°è¤ÎÍïÇÀ²È¤«¤é½¸¤á¤¿À¸Æý¤Î¤ß¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀ¸»º¤ÏPDO¡Ê¸¶»ºÃÏÌ¾¾ÎÊÝ¸îÀ©ÅÙ¡Ë¤Îµ¬Äê¤ËÂ§¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£Æ±¶¨²ñ¤Ï¡¢¥Ñ¥ë¥ß¥¸¥ãー¥Î¡¦¥ì¥Ã¥¸¥ãー¥Î¤ÎÉÊ¼ÁÊÝ¸î¡¢¥Ö¥é¥ó¥É²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤³¦Åª¤ÊÍý²òÂ¥¿Ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡ö
¢ã¥Ñ¥ë¥ß¥¸¥ãー¥Î¡¦¥ì¥Ã¥¸¥ãー¥Î¢ä
Ìó1,000Ç¯Á°¤Ë½¤Æ»»Î¤¬¹Í°Æ¤·¤¿À½Ë¡¤Ëµ¯¸»¤ò»ý¤Ä¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢ÆÃÄêÃÏ°è¸ÂÄê¤ÎÅÁÅý¥Áー¥º¡£À¸Æý¡¦¿©±ö¡¦¥ì¥ó¥Í¥Ã¥È¤Î¤ß¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢Åº²ÃÊª¤ä¿Í¹©ÇÝÍÜ¶Ý¤ÏÉÔ»ÈÍÑ¡£½ÏÀ®¤Ï12～60¤«·î°Ê¾å¤Ç¡¢Ç»¸ü¤Ê¤¦¤ÞÌ£¤È¥Ê¥Ã¥Ä¤Î¹á¤Ð¤·¤µ¤¬ÆÃÄ§¡£µí¤Ï¼ç¤ËÃÏ¸µ»º¤ÎÁð¤ä´³¤·Áð¤Ç»ô°é¤µ¤ì¤¿Æýµí¤ÎÆý¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¥µ¥¤¥ìー¥¸¤Ï¶Ø»ß¡£Ç¯´ÖÀ¸»º¤ÏÌó16Ëü3,000¥È¥ó¤Ç¡¢¤½¤Î¤¦¤Á7Ëü2,000¥È¥ó°Ê¾å¤¬³¤³°¤ØÍ¢½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
