ËÌ¶å½£»Ô¡¦¡ÖÌç»Ê¹Á¥ì¥È¥í£³£°¼þÇ¯¡×¡ß¡Ö¥´¥ê¥Ñ¥é¸«Ê¹Ï¿¡×¥³¥é¥Ü¡¡²Ö²Ð¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â´¶Æ°¤ÏÌµ¸ÂÂç¡ª½Ëº×¡¦¤¦¤¿¡¦¾Ð¤¤¤òÍ»¹ç¤·¤¿´¥ÇÕ¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ

¡Ö½Ð²ñ¤¤¤ÈÎ¹Î©¤Á¡×¤ÎÎò»Ë¤¬Â©¤Å¤¯´ØÌç³¤¶®¡££³£°¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡¢³¤¶®¤ò³Ú¤·¤à¤Þ¤Á¡ÈÌç»Ê¹Á¥ì¥È¥í¡É¤Ç¡¢¿·Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ëµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹
°ìÌë¸Â¤ê¤ÎÆÃÀß¥¹¥Æー¥¸¤Ç¡¢Íè¾ì¼ÔÁ´°÷¤Î°ìÀÆ´¥ÇÕ¤ä²Î¡¦¥À¥ó¥¹Ž¤¤µ¤é¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÀ¾ÆüËÜ¿Íµ¤ÈÖÁÈ¡Ö¥´¥ê¥Ñ¥é¸«Ê¹Ï¿¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥¹¥Æー¥¸¡õÀ¸ÊüÁ÷¤òÌç»Ê¹Á¥ì¥È¥í¤«¤é¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹Ž¡¤Þ¤¿Ž¤
£Ë£Á£Î£Ð£Á£É¥É¥ê¥ó¥¯¤ä¹ÁÄ®¥Ö¥¤¥ä¥Ùー¥¹¤Î¤Õ¤ë¤Þ¤¤¡¢ÌµÎÁ¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¤Ê¤ÉÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡ª
£±£²·î£³£±Æü¤ÏÌç»Ê¹Á¥ì¥È¥í¤Î¡Ö£Ë£Á£Î£Í£Ï£Î £Ë£Á£Î£Ð£Á£É¡×¤Ø¡¢¤¼¤Ò¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢¨º£²ó¤«¤éÌç»Ê¹Á¥ì¥È¥í¥¨¥ê¥¢¤Ë¤ª¤±¤ë¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó²Ö²Ð¤Î³«ºÅ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/76777/table/375_1_1469f1e71af1a28574905d06c22c0fc6.jpg?v=202512050657 ]
¡¡¢¨±«Å··è¹Ô¡¢¹ÓÅ·Ãæ»ß
¡¡¡¡ºÇ¿·¾ðÊó¤ÏËÌ¶å½£¥Ñ¥ì¥Ã¥ÈHP(https://kitakyushucity.guide/events/detail/50ddb8f1-5c12-4d23-990b-36ac9df238bf)¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æー¥¸¡Û
¡¡¡¡¡»¤è¤·¤â¤È £Ë£Á£Î£Í£Ï£Î £Ë£Á£Î£Ð£Á£É ¥«¥é¥ª¥±
¡¡¡¡»þ¡¡´Ö¡§£²£²»þ£°£°Ê¬～£²£³»þ£³£µÊ¬
¡¡¡¡Æâ¡¡ÍÆ¡§Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ÇÏÃÂêÊ¨Æ¤Î¡ÖËüÇî¥«¥é¥ª¥±¡×¤¬¶å½£½é¾åÎ¦¡ª
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤è¤·¤â¤È·Ý¿Í¤È°ì½ï¤Ë²Î¤Ã¤ÆÍÙ¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¡¡¡¡½Ð±é¼Ô¡§¤³¤¬¤±¤ó¡¢¥«¥¤¥¥ó¥·¥ç¥¦ Â¾
¡¡¡¡¡Ú¥«¥é¥ª¥±🎤½Ð¾ì¼ÔÂçÊç½¸ ¡Û
¡¡¡¡Í¥¾¡¾ÞÉÊ¤Ï¾®ÁÒµí¡Ê£±Ëü±ßÊ¬¡Ë¡ª
¡¡¡¡¿½¹þÄùÀÚ¡§£±£²·î£²£´Æü¡Ê¿å¡Ë£±£·»þ£°£°Ê¬
¡¡¡¡Áª¹ÍÄÌÃÎ¡§£±£²·î£²£¶Æü¡Ê¶â¡Ë
¡¡¡¡¿½¹þÊýË¡¡§ËÌ¶å½£¥Ñ¥ì¥Ã¥È£È£Ð(https://kitakyushucity.guide/events/detail/50ddb8f1-5c12-4d23-990b-36ac9df238bf)¤«¤éÅÅ»Ò¿½ÀÁ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨Êç½¸Í×¹à¤ò¤´³ÎÇ§¤Î¾å¡¢¿½¹þ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹
¡¡¡¡¡»¥Æ¥ì¥ÓÀ¾ÆüËÜ¡Ö¥´¥ê¥Ñ¥é¸«Ê¹Ï¿¡×¥³¥é¥Ü¥¹¥Æー¥¸
¡¡¡¡Æü¡¡»þ¡§£²£³»þ£´£µÊ¬～£°»þ£±£°Ê¬
¡¡¡¡Æâ¡¡ÍÆ¡§¿·Ç¯¤ò°ì½ï¤Ë¤ª½Ë¤¤¤¹¤ë´¥ÇÕ¥¤¥Ù¥ó¥È¡ª
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥´¥ê¥Ñ¥é£³¿Í¤È°ì½ï¤Ë2026Ç¯¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¡¡¡¡¡»¥Æ¥ì¥ÓÀ¾ÆüËÜ¡Ö¥´¥ê¥Ñ¥é¸«Ê¹Ï¿¡×¸ø³«À¸ÊüÁ÷
¡¡¡¡Æü¡¡»þ¡§£°»þ£´£µÊ¬～£²»þ£±£µÊ¬
¡¡¡¡Æâ¡¡ÍÆ¡§ÈÖÁÈ½é¡ªÌç»Ê¹Á¥ì¥È¥íÆÃÀß²ñ¾ì¤«¤é¸ø³«À¸ÊüÁ÷¡ª
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¤¿¤á¤ÎÆÃÊÌ£Ö£Ô£ÒÊü±Ç¤ä¥×¥ì¥¼¥ó¥È´ë²è¤â
¡¡¡¡¡»¤ï¤¿¤»¤»¤¤¤¾¤¦»á¥³¥é¥ÜµÇ°¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¤ÎÈÎÇä
¡¡¡¡¡¡²è¶È£µ£°¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡¢¤ï¤¿¤»¤»¤¤¤¾¤¦»á¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬
¡¡¡¡¡¡¸ÂÄê£±,£°£°£°¸Ä¤ÎµÇ°¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¤Ë¡ª
¡¡
¡¡¡¡¡»°û¿©¥Þ¥ë¥·¥§¡¦¥¥Ã¥Á¥ó¥«ー¡¡
¡¡¡¡¡¡¿ÈÂÎ¤â¿´¤â²¹¤Þ¤ëÃÏ¸µ¥°¥ë¥á¤ä¥É¥ê¥ó¥¯¤Ê¤É¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¡¡¡¡¡¡Ìç»Ê¹Á±Ø¤«¤é²ñ¾ì¤Þ¤Ç¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ë¤â½ÐÅ¹¤·¤Þ¤¹
¡»¥¤¥Ù¥ó¥ÈÀìÍÑÃó¼Ö¾ì¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Î×»þ±¿¹Ô¤¹¤ë²¼µ¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤ò¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡ÅöÆü¤Î±¿¹Ô¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢³Æ£È£Ð¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ãJR¶å½£HP¡ä(https://www.jrkyushu.co.jp/)¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ã´ØÌçµ¥Á¥HP¡ä(https://www.kanmon-kisen.co.jp/)