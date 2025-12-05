IGG¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¿Íµ¤3¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¡ÖApple Pay¡×¡ÖGoogle Pay¡×·èºÑ¤òÆ³Æþ¡ª¡Ö¥íー¥É¥â¥Ð¥¤¥ë¡×¡Ö¥É¥¥ー¥à¥º¥Ç¥¤¡§¥é¥¹¥È¥µ¥Ð¥¤¥Ðー¡×¡Ö¥ô¥¡¥¤¥¥ó¥°¥é¥¤¥º¡×¤Î¥×¥ì¥¤´Ä¶¤¬¤µ¤é¤Ë½¼¼Â¡ª
IGG¡ÊËÜ¼Ò¡§¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¡¢¹á¹Á¾Ú·ô¼è°ú½ê¾å¾ì)¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±¥²ー¥à¡Ø¥íー¥É¥â¥Ð¥¤¥ë¡Ù¡¢¡Ø¥É¥¥ー¥à¥º¥Ç¥¤¡§¥é¥¹¥È¥µ¥Ð¥¤¥Ðー¡Ù¡¢¡Ø¥ô¥¡¥¤¥¥ó¥°¥é¥¤¥º¡Ù¤Î3¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤³¤ÎÅÙ¿·¤¿¤Ë¡ÖApple Pay¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖGoogle Pay¡×·èºÑ¤òÆ³Æþ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Æ³Æþ¤ÎÇØ·Ê¤ÈÌÜÅª
¶áÇ¯¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë·èºÑ¤ÎÍøÍÑ¤¬µÞÂ®¤Ë³ÈÂç¤·¡¢¥æー¥¶ー¤Î³§ÍÍ¤«¤é¤Ï¤è¤ê´ÊÃ±¤Ç°ÂÁ´¤Ê»ÙÊ§¤¤ÊýË¡¤Ø¤Î¥Ëー¥º¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¿ôÂ¿¤¯¤Î¥æー¥¶ー¤Ë¥×¥ì¥¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëIGG¤Î¿Íµ¤¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÈÆÍÑÀ¤Î¹â¤¤¡ÖApple Pay¡×¤È¡ÖGoogle Pay¡×¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥æー¥¶ーÂÎ¸³¤Î¸þ¾å¤È¡¢¤è¤ê¥¹¥àー¥º¤Ê¥²ー¥àÆâ¹ØÆþ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥µー¥Ó¥¹³µÍ×
ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤ê¡¢ÂÐ¾Ý¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È·ÐÍ³¤Ç¤Î¥²ー¥àÆâ¥¢¥¤¥Æ¥à¹ØÆþ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡ÖApple Pay¡×¤Þ¤¿¤Ï¡ÖGoogle Pay¡×¤òÁªÂò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¥íー¥É¥â¥Ð¥¤¥ë
¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥·¥ç¥Ã¥×¡§https://lordsmobile.igg.com/diamondshop/?lang=jp
¡¦¥É¥¥ー¥à¥º¥Ç¥¤¡§¥é¥¹¥È¥µ¥Ð¥¤¥Ðー
¥´ー¥ë¥É¥âー¥ë¡§https://dls.igg.com/shop/index.php?lang=jpn
¡¦¥ô¥¡¥¤¥¥ó¥°¥é¥¤¥º
¿å¾½¹ØÆþ¥»¥ó¥¿ー¡§https://vr.igg.com/store/?lang=jpn
IGG¤Ïº£¸å¤â¡¢¥æー¥¶ー¤Î³§ÍÍ¤ËºÇ¹â¤Î¥²ー¥àÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¥µー¥Ó¥¹¤ÎÍøÊØÀ¸þ¾å¤È°ÂÁ´ÂÐºö¤Î¶¯²½¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ø¥íー¥É¥â¥Ð¥¤¥ë¡Ù³µÍ×
¥¿¥¤¥È¥ë¡§¥íー¥É¥â¥Ð¥¤¥ë (Lords Mobile)
¥¸¥ã¥ó¥ë¡§À¤³¦Æ±»þÂÐÀïRPG
²Á³Ê¡§´ðËÜÌµÎÁ(¥¢¥¤¥Æ¥à²Ý¶â¤¢¤ê)
¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://g.igg.com/f6Wcjp
¢£¡Ø¥É¥¥ー¥à¥º¥Ç¥¤¡§¥é¥¹¥È¥µ¥Ð¥¤¥Ðー¡Ù³µÍ×
¡¦¥¿¥¤¥È¥ë¡§¥É¥¥ー¥à¥º¥Ç¥¤¡§¥é¥¹¥È¥µ¥Ð¥¤¥Ðー (Doomsday: Last Survivors)
¡¦¥¸¥ã¥ó¥ë¡§¥¾¥ó¥Ó·ÏÀïÎ¬¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥óRPG
¡¦²Á³Ê¡§´ðËÜÌµÎÁ¡Ê¥¢¥¤¥Æ¥à²Ý¶â¤¢¤ê¡Ë
¡¦¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ï¤³¤Á¤é¡§ https://g.igg.com/xftIWW
¢£¡Ø¥ô¥¡¥¤¥¥ó¥°¥é¥¤¥º¡Ù³µÍ×
¡¦¥¿¥¤¥È¥ë¡§¥ô¥¡¥¤¥¥ó¥°¥é¥¤¥º (Viking Rise)
¡¦¥¸¥ã¥ó¥ë¡§¥ô¥¡¥¤¥¥ó¥°ÀïÎ¬RPG
¡¦²Á³Ê¡§´ðËÜÌµÎÁ¡Ê¥¢¥¤¥Æ¥à²Ý¶â¤¢¤ê¡Ë
¡¦¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ï¤³¤Á¤é¡§ https://g.igg.com/dCHVm0
¢£IGG¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
IGG¤Ï¡¢2006Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¥â¥Ð¥¤¥ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥²ー¥à¤Î³«È¯¡¦¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë´ë¶È¡£¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ëËÜ¼Ò¤Î¤Û¤«¡¢¸½ºß¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¡¢Ãæ¹ñ¡¢¥«¥Ê¥À¡¢ÆüËÜ¡¢´Ú¹ñ¡¢¥¿¥¤¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¡¢¥È¥ë¥³¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ë»Ù¼Ò¤òÃÖ¤¡¢¹á¹Á¾Ú·ô¼è°ú½ê¤Ë¾å¾ì¡ÊHongKong Stock¡§0799¡Ë¡£¥â¥Ð¥¤¥ë¥²ー¥à¡¢¥Ö¥é¥¦¥¶¥²ー¥à¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¥Ùー¥¹¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥²ー¥à¤ò¡¢23¼ïÎà¤Î¸À¸ì¤ÇÀ¤³¦200¥ö¹ñ°Ê¾å¤Î¥×¥ì¥¤¥äー¤ËÄó¶¡¡£¡Ö¥íー¥É¥â¥Ð¥¤¥ë¡×¡Ö¥É¥¥ー¥à¥º¥Ç¥¤¡§¥é¥¹¥È¥µ¥Ð¥¤¥Ðー¡×¡Ö¥ô¥¡¥¤¥¥ó¥°¥é¥¤¥º¡×¡Ö¥¿¥¤¥à¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡×¡Ö¥ß¥·¥Ã¥¯¥Òー¥íー¥º¡×¡Ö¥â¥Ð¥¤¥ë¡¦¥í¥ï¥¤¥ä¥ë¡×¡ÖCastle Clash¡×¤Ê¤É¤¬¿Íµ¤¥¿¥¤¥È¥ë¡£