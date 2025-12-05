¥ª¥È¥á¥¤¥È¥Õ¥¡¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖDessert de Otomate 2026¡×ËÜÆü¤è¤ê¥Õ¥¡¥ó»²²Ã´ë²è¡ÖÌ´¸«¿´ÃÏ¤Ê¤È¤¤á¤¤ò¡ù¥ª¥È¥á¥¤¥È¥Õ¥¡¥óºÇ¿·¥Ëー¥ºÄ´ºº¡ª¡×²óÅú¼õÉÕ³«»Ï¡ª¡õÏ¯ÆÉ·à¤¢¤é¤¹¤¸¤â¸ø³«Ãæ¡ª
¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§º´Æ£ ²Å¹¸¡¿½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔËÅç¶è¡Ë¤Î½÷À¸þ¤±¥²ー¥à¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥ª¥È¥á¥¤¥È¡×¤Ï¡¢2026Ç¯2·î15Æü¡ÊÆü¡Ë³«ºÅÍ½Äê¤Î¥ª¥È¥á¥¤¥È¥Õ¥¡¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖDessert de Otomate 2026¡×Æâ¤Î¥³ー¥Êー¤Î¤Ò¤È¤Ä¡Ö¥Õ¥¡¥ó»²²Ã´ë²è¡×¤Î²óÅú¼õÉÕ¤òËÜÆü¤è¤ê³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÈäÏª¤¹¤ëÏ¯ÆÉ·à¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¡õ¥¿¥¤¥È¥ë¤â6ºîÉÊ¤¹¤Ù¤Æ¸ø³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ê»¤»¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢§¥ª¥È¥á¥¤¥È¥Õ¥¡¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖDessert de Otomate 2026¡×¥¤¥Ù¥ó¥È¸ø¼°HP
https://www.otomate.jp/event/dessert/
¤¹¤Ù¤Æ¤Î¡Ö¥ª¥È¥á¥¤¥È¥Õ¥¡¥ó¡×¤ËÂ£¤ë¡¢
¿©¸å¤Î ¡ÈDessert¡Ê¥Ç¥»ー¥ë¡Ë¡É¤Î¤è¤¦¤Ë¿´¤òËþ¤¿¤¹¡È»êÊ¡¤Î¤Ò¤È»þ¡É---
¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿6ºîÉÊ¤ÎÃæ¤«¤é¸ÄÀË¤«¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¡Ö¥ª¥È¥Õ¥¡¥ó¡×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥µ¥Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ä±£¤·¹¶Î¬¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò´Þ¤á¤¿Ï¯ÆÉ·à¤ä¡¢¥Õ¥¡¥ó»²²Ã·¿¤Î´ë²è¥³ー¥Êー¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×ºîÉÊ¡¦¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¡È¤Þ¤ÀÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÌ¥ÎÏ¡É¤òÈ¯·¡¤·¤Æ¤¤¤¯¥ª¥È¥á¥¤¥È¥Õ¥¡¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖDessert de Otomate¡Ê¥Ç¥»ー¥ë¡¦¥É¥¥¡¦¥ª¥È¥á¥¤¥È¡Ë¡×¤ò¡¢ÉÜÃæ¤Î¿¹·Ý½Ñ·à¾ì ¤É¤êー¤à¥Ûー¥ë¤Ë¤Æ¡¢2026Ç¯2·î15Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÁ´2¸ø±é³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
6²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡ÈSweet Nighr Dream¡É
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâ¤Ë¤ÏÍÍ¡¹¤Ê¤È¤¤á¤Í×ÁÇ¤ò»¶¤ê¤Ð¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¹ß¤êÎ©¤Ã¤¿Ì´¤ÎÃæ¤Ç¤â¡ÈÈà¡É¤È¤È¤â¤Ë¡¢´Å¤¯¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¤Ê¤Ò¤È»þ¤ò¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤――¡£
¡ÈÀ±¶õ¤ËÊú¤«¤ì¤Æ¡¢Èà¤È°ì½ï¤ËÌ´¤ÎÂ³¤¤ò¡£¡É
¹ë²Ú½Ð±é¥¥ã¥¹¥È¤È¶¦¤Ë¡¢³§ÍÍ¤Î¤´Íè¾ì¤ò¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª
¡¦¥Õ¥¡¥ó»²²Ã´ë²è¡ÖÌ´¸«¿´ÃÏ¤Ê¤È¤¤á¤¤ò¡ù¥ª¥È¥á¥¤¥È¥Õ¥¡¥óºÇ¿·¥Ëー¥ºÄ´ºº¡ª¡×²óÅú¼õÉÕ³«»Ï¡ª
º£Ç¯¤Î¥Õ¥¡¥ó»²²Ã´ë²è¥³ー¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥È¥á¥¤¥È¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ø¡ÈÌ´¸«¿´ÃÏ¤Ê¤È¤¤á¤¡É¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Ö¥ª¥È¥Õ¥¡¥ó¡×¤Ï¡¢¡È¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥ª¥È¥á¥¤¥È¥Õ¥¡¥ó¤Î¤¿¤á¡É¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡£
¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Çº£²ó¤Ï¤½¤ó¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤¬¥ª¥È¥á¥¤¥È¤ÎºîÉÊ¡¦¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ËÂÐ¤·¤ÆÊú¤¨¤ëºÇ¿·¤Î¥Ëー¥º¤òÄ´ºº¤·¤Þ¤¹¡ª
³§ÍÍ¤Ë¤Ï»öÁ°¥¢¥ó¥±ー¥È¤È¤·¤Æ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¸·Áª¤Î¤È¤¤á¤¥·¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¤ò30¸ÄÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥ª¥È¥á¥¤¥ÈºîÉÊ¤ò¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¾å¤Ç¤´¼«¿È¤¬¡ÈÆÃ¤Ë¼æ¤«¤ì¤ë¥·¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¡É¤ò¡Ú3¤Ä¡ÛÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¢ö
¢§ 30¸Ä¤Î¥·¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥óÁªÂò»è¤Ï¤³¤Á¤é
¢§²óÅú¤Ï¥³¥Á¥é
https://www.otomate.jp/event/dessert/kikaku/
¢§²óÅú´ü´Ö
2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë18:00～12·î12Æü¡Ê¶â¡Ë12:59Ëø
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅöÆü¤Ï¤³¤Á¤é¤Î·ë²ÌÈ¯É½¤ò¹Ô¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢½Ð±é¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤È¶¦¤Ë¥ª¥È¥á¥¤¥È¥Õ¥¡¥ó¤ÎºÇ¿·¥Ëー¥ºÄ´ºº¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
½Ð±é¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤òÍí¤á¤¿´ë²è¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤¾¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
³§ÍÍ¤Î¤´»²²Ã¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¢ö
¡¦Ï¯ÆÉ·à¤¢¤é¤¹¤¸°ìµó¸ø³«¡ª
¥ª¥È¥á¥¤¥È¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó¸ø¼°X¡Êhttps://x.com/OtomateEvent¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿Á´6ºîÉÊ¤ÎÏ¯ÆÉ·à¤¢¤é¤¹¤¸¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤¾¤ìºîÉÊ¥«¥éー¤ä½Ð±é¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¸ÄÀ¤¬°î¤ì¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÅöÆü¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
Ï¯ÆÉ·à¤À¤«¤é¤³¤½³À´Ö¸«¤ì¤ë¡¢Èà¤é¤Î¡È¿·¤¿¤Ê°ìÌÌ¡É¡È¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¡É¤Ë¤â¤¼¤Ò¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¢ö
¡Î2·î15Æü¡ÊÆü¡ËÃë¸ø±é¡Ï
¡ü¥ª¥é¥ó¥Ô¥¢¥½¥ï¥ì Catharsis
Ï¯ÆÉ¥¿¥¤¥È¥ë¡§¤ª´ê¤¤¡ú¥¹¥µ¥Î¥ª¡ª¡¡～Ì´¤ÇÈà½÷¤È¥¢¥Þ¥È¡¦¥«¥Õ¥§～
¡ü9 R.I.P. sequel
Ï¯ÆÉ¥¿¥¤¥È¥ë¡§¥ì¥ó¥¿¥ë²ø°Û
¡üHoney Vibes
Ï¯ÆÉ¥¿¥¤¥È¥ë¡§Let's study our fave!
¡Î2·î15Æü¡ÊÆü¡ËÌë¸ø±é¡Ï
¡ü¥¥åー¥Ô¥Ã¥È¡¦¥Ñ¥é¥µ¥¤¥È
Ï¯ÆÉ¥¿¥¤¥È¥ë¡§NEXT ¥¥å¥Ô¥Ñ¥é's ¥Ñ¡ª
¡ü¥Þ¥Ä¥ê¥«¤Îß×-kEi-
Ï¯ÆÉ¥¿¥¤¥È¥ë¡§¿É¤¯¡¢´Å¤¤¡¢¹¬Ê¡¡£
¡üOVER REQUIEMZ
Ï¯ÆÉ¥¿¥¤¥È¥ë¡§¥µ¥Ö¥¯¥¨¥¹¥È¡§°¦¤ò¶«¤Ð¤Ê¤¤¤È½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤ÇÑÔÒ
¡¦12·î20Æü¡ÊÅÚ¡ËAM10:00～ ²ñ¾ì¥Á¥±¥Ã¥È°ìÈÌÈÎÇä³«»Ï¡ª
º£·î12·î20Æü¡ÊÅÚ¡ËAM10:00¤è¤ê¡¢²ñ¾ì¥Á¥±¥Ã¥È¤Î°ìÈÌÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â¤ª¿½¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÆÃÊÌ¤Êµ¡²ñ¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
¢¨ÀèÃå½ç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ª¿½¹þ¤ß¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¤´¹¥É¾¤Ë¤Ä¤¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥·ー¥È¤ÏÁ´¸ø±é´°Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢§°ìÈÌÈÎÇä¡¡¢¨ÀèÃå½ç
¼õÉÕ´ü´Ö ¡§2025Ç¯12·î20Æü¡ÊÅÚ¡ËAM10¡§00～
ÀÊ¼ï ¡§Á´ÀÊ»ØÄê¡ÜÆÃÅµÉÕ¡¿Á´ÀÊ»ØÄê
¿½¹þ¤ß¥µ¥¤¥È ¡§¸åÆü¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹
¢§²ñ¾ì¥Á¥±¥Ã¥ÈÆÃÅµÅù¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
https://www.otomate.jp/event/dessert/ticket/
¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
¡ã³«ºÅÆüÄø¡ä
2026Ç¯2·î15Æü¡ÊÆü¡ËÁ´2¸ø±é
¡ÎÃë¸ø±é¡Ï³«¾ì 12¡§00¡¿³«±é 12¡§45
¡ÎÌë¸ø±é¡Ï³«¾ì 17¡§45¡¿³«±é 18¡§30
¢¨³«¾ì¡¦³«±é»þ´Ö¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÍÎÁÇÛ¿®¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã²ñ¾ì¡ä
ÉÜÃæ¤Î¿¹·Ý½Ñ·à¾ì¤É¤êー¤à¥Ûー¥ë
¥¢¥¯¥»¥¹¡§https://www.fuchu-cpf.or.jp/theater/access/index.html
²ñ¾ì¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó
¡ã¥Á¥±¥Ã¥È²Á³Ê¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡ä
¡¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥·ー¥È¡§28,000±ß¡ÚSOLD OUT¡Û
¡¦Á´ÀÊ»ØÄê¡ÜÆÃÅµÉÕ¡§11,000±ß
¡¦Á´ÀÊ»ØÄê¡§9,800±ß
¢¨¤´¹¥É¾¤Ë¤Ä¤¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥·ー¥È¤ÏÁ´¸ø±é´°Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨Á´ÀÊÍè¾ì¼ÔÆÃÅµ¤¬ÉÕÂ°¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¡Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥·ー¥È¡Ï¤Ï¿ôÎÌ¸ÂÄê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨É¬¤º¥Á¥±¥Ã¥ÈÆâ¤ËµºÜ¤Î¤¢¤ëºÂÀÊ¤Ø¤´ÃåÀÊ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¶õÀÊ¤Î¾ì¹ç¤â»ØÄê¤ÎºÂÀÊ°Ê³°¤ÏÃåÀÊ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ÂåÉ½¼ÔÍÍ¡¦¤´Æ±¹Ô¼ÔÍÍ¤È¤â¤Ë¤´Æþ¾ì¤ÎºÝ¡¢¿ÈÊ¬¾ÚÌÀ½ñ¤ò³ÎÇ§¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ÅöÆü¤ÏÉ¬¤º¡Ö¥Á¥±¥Ã¥È¤ËÌÀµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ªÌ¾Á°¡×¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¿ÈÊ¬¾ÚÌÀ½ñ¤ò¤ª»ý¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨Æþ¾ì¥Á¥±¥Ã¥È¤Ç¤ÏÍÎÁÇÛ¿®¤Î»ëÄ°¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÍÎÁÇÛ¿®¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¥Á¥±¥Ã¥ÈÆÃÅµ¡ä
¡üÍè¾ì¼ÔÆÃÅµ
¡¦Sweet Night ¥«ー¥É
¡Õ ¥Æー¥Þ¡§¿²¤è¤¦¤È¤¹¤ëÈà½÷¤òÍ¶ÏÇ¤·¤Æ
¢¨Æþ¾ì»þ¤Ë¤ª°ì¿ÍÍÍ¤Ë¤Ä¤1Ëç¤º¤ÄÇÛÉÛ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Íè¾ì¼ÔÆÃÅµ¤ÏÃëÌëÊÌ¤Ç¤¹¡£
¡üÆÃÅµÉÕ¥Á¥±¥Ã¥È
¡¦¥¢¥Õ¥¿ー¥¹¥Èー¥êー¥Ö¥Ã¥¯
¡Õ ¥·¥çー¥È¥¹¥Èー¥êー¥Æー¥Þ¡§Èà¤È²á¤´¤¹Ìë
¡¦¡Ú¥¢¥Õ¥¿ー¥¹¥Èー¥êー¥Ö¥Ã¥¯¡Û¤Ï½Ð±é¥¥ã¥é¥¯¥¿ー1¥¥ã¥é¤º¤Ä¤Î¥·¥çー¥È¥¹¥Èー¥êー¤ò¼ýÏ¿Í½Äê¤Ç¤¹¡£¢¨¡Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥·ー¥È¡Ï¤ÈÆ±°ì¤Î¤â¤Î¤¬ÉÕÂ°¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¡Ú¥¢¥Õ¥¿ー¥¹¥Èー¥êー¥Ö¥Ã¥¯¡Û¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¤Ç¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¥Á¥±¥Ã¥È¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
°ìÈÌÈÎÇä¡¡¢¨ÀèÃå½ç
¡ã¼õÉÕ´ü´Ö¡ä
2025Ç¯12Ç¯20Æü¡ÊÅÚ¡ËAM10¡§00～
¥¤¥Ù¥ó¥È¸ø¼°¥Úー¥¸¡§https://www.otomate.jp/event/dessert/
¥ª¥È¥á¥¤¥È¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¡§https://x.com/OtomateEvent
