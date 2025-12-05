¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ï¥ó¥¿ー¥·¥çー¥±ー¥¹¡×¤ß¤ó¤Ê¤Ç´Ñ¤è¤¦¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¡ª

¡Ø¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ï¥ó¥¿ー¥ï¥¤¥ë¥º¡ÙÌµÎÁ¥¿¥¤¥È¥ë¥¢¥Ã¥×¥Çー¥ÈÂè4ÃÆ¤Î¾ÜºÙÆâÍÆ¤È¡¢¡Ø¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ï¥ó¥¿ー¥¹¥Èー¥êー¥º3¡¡～±¿Ì¿¤ÎÁÐÎµ～¡Ù¤Î¿·¾ðÊó¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ï¥ó¥¿ー¥·¥çー¥±ー¥¹¡×¤¬12·î9Æü¤ËÇÛ¿®·èÄê¡ª¡¡
ÈÖÁÈ¤ÎÇÛ¿®·èÄê¤òµ­Ç°¤·¤Æ¡¢Amazon¥®¥Õ¥È¥«ー¥É5,000±ß¤¬ÃêÁª¤Ç5Ì¾ÍÍ¤ËÅö¤¿¤ë¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅÃæ¡ª¡¡



¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ï¥ó¥¿ー¥ï¥¤¥ë¥º ¥·¥çー¥±ー¥¹¡×¤ÎÇÛ¿®¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ç³Ú¤·¤â¤¦¡ª¡¡


¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤´±þÊç¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª¡¡



¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´Ö


¡¡2025Ç¯12·î5Æü(¶â) ～ 12·î9Æü(²Ð) 13:00¤Þ¤Ç



¾ÞÉÊ


¡¡Amazon¥®¥Õ¥È¥«ー¥É 5,000±ß¡¡¡ß5Ì¾ÍÍ




¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£

¡¡¢¨ËÜ¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥×¥³¥ó¤¬¼Â»Ü¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢ Amazon¼ÒµÚ¤ÓX¼Ò¤Ï¼Â»Ü¤Ë´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£


¡¡¢¨Amazon¤ÏAmazon.com, Inc.¤Þ¤¿¤Ï¤½¤Î´ØÏ¢²ñ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£


¡¡¢¨¥Ç¥¸¥¿¥ë¥«ー¥É¤ª¤è¤Ó¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³ー¥É¤ÎºÆÈ¯¹Ô¤ÏÃ×¤·¤«¤Í¤Þ¤¹¡£



»²²ÃÊýË¡


¡¡£±. ¡Ø¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ï¥ó¥¿ー¥ï¥¤¥ë¥º¡Ù¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê@MH_Wilds(https://x.com/MH_Wilds)¡Ë¤ò¥Õ¥©¥íー
¡¡£².¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ï¥ó¥¿ー¥¹¥Èー¥êー¥º¸ø¼° X¥¢¥«¥¦¥ó¥È ¡Ê@MHST_Official(https://x.com/MHST_Official)¡Ë¤ò¥Õ¥©¥íー
¡¡£³. ¥­¥ã¥ó¥Úー¥óÂÐ¾Ý¥Ý¥¹¥È¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È



¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¥Úー¥¸


¡¡https://www.monsterhunter.com/ja/20251205/mh-showcase-cp/




¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ï¥ó¥¿ー¥·¥çー¥±ー¥¹¡×12·î9Æü¡Ê²Ð¡Ë¸áÁ°7:00¤è¤êÇÛ¿®Í½Äê


¢¨¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¡¢ÇÛ¿®Æü»þ¤¬ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£


¢¨ÊüÁ÷»þ´Ö¤ÏÌó20Ê¬ÄøÅÙ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£


¢¨¡Ø¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ï¥ó¥¿ー¥ï¥¤¥ë¥º¡Ù¤Ï¡¢ÌµÎÁ¥¿¥¤¥È¥ë¥¢¥Ã¥×¥Çー¥ÈÂè4ÃÆ°Ê³°¤Î¿·¤¿¤Ê¥²ー¥à¾ðÊó¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£




ÆÃÀß¥µ¥¤¥È


https://www.monsterhunter.com/showcase/202512/ja-jp/



YouTube ¡Ö¥«¥×¥³¥ó¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×


https://www.youtube.com/user/CapcomChannel


Í½Ìó¼õÉÕÃæ¡ª




¡Ø¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ï¥ó¥¿ー¥¹¥Èー¥êー¥º3¡¡～±¿Ì¿¤ÎÁÐÎµ～¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È


https://www.monsterhunter.com/stories3/


¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ï¥ó¥¿ー¥¹¥Èー¥êー¥º¡×¥·¥êー¥º¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È


https://x.com/mhst_official


¹¥É¾È¯ÇäÃæ¡ª




¡Ø¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ï¥ó¥¿ー¥ï¥¤¥ë¥º¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È


https://www.monsterhunter.com/wilds/


¡Ø¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ï¥ó¥¿ー¥ï¥¤¥ë¥º¡Ù¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È


https://x.com/MH_Wilds



(C)CAPCOM


¢¨ËÜ¥ê¥êー¥¹ÆâÍÆ¤ÏÈ¯É½»þÅÀ¤ÎÆüËÜ¹ñÆâ¸þ¤±¾ðÊó¤Ç¤¹¡£µ­ºÜ¤ÎÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£