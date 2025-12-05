¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ï¥ó¥¿ー¥·¥çー¥±ー¥¹¡×¤ß¤ó¤Ê¤Ç´Ñ¤è¤¦¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡ª
¡Ø¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ï¥ó¥¿ー¥ï¥¤¥ë¥º¡ÙÌµÎÁ¥¿¥¤¥È¥ë¥¢¥Ã¥×¥Çー¥ÈÂè4ÃÆ¤Î¾ÜºÙÆâÍÆ¤È¡¢¡Ø¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ï¥ó¥¿ー¥¹¥Èー¥êー¥º3¡¡～±¿Ì¿¤ÎÁÐÎµ～¡Ù¤Î¿·¾ðÊó¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ï¥ó¥¿ー¥·¥çー¥±ー¥¹¡×¤¬12·î9Æü¤ËÇÛ¿®·èÄê¡ª¡¡
ÈÖÁÈ¤ÎÇÛ¿®·èÄê¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢Amazon¥®¥Õ¥È¥«ー¥É5,000±ß¤¬ÃêÁª¤Ç5Ì¾ÍÍ¤ËÅö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅÃæ¡ª¡¡
¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ï¥ó¥¿ー¥ï¥¤¥ë¥º ¥·¥çー¥±ー¥¹¡×¤ÎÇÛ¿®¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ç³Ú¤·¤â¤¦¡ª¡¡
¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤´±þÊç¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª¡¡
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´Ö
¡¡2025Ç¯12·î5Æü(¶â) ～ 12·î9Æü(²Ð) 13:00¤Þ¤Ç
¾ÞÉÊ
¡¡Amazon¥®¥Õ¥È¥«ー¥É 5,000±ß¡¡¡ß5Ì¾ÍÍ
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¡¡¢¨ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥×¥³¥ó¤¬¼Â»Ü¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢ Amazon¼ÒµÚ¤ÓX¼Ò¤Ï¼Â»Ü¤Ë´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¢¨Amazon¤ÏAmazon.com, Inc.¤Þ¤¿¤Ï¤½¤Î´ØÏ¢²ñ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¡¡¢¨¥Ç¥¸¥¿¥ë¥«ー¥É¤ª¤è¤Ó¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³ー¥É¤ÎºÆÈ¯¹Ô¤ÏÃ×¤·¤«¤Í¤Þ¤¹¡£
»²²ÃÊýË¡
¡¡£±. ¡Ø¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ï¥ó¥¿ー¥ï¥¤¥ë¥º¡Ù¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê@MH_Wilds(https://x.com/MH_Wilds)¡Ë¤ò¥Õ¥©¥íー
¡¡£².¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ï¥ó¥¿ー¥¹¥Èー¥êー¥º¸ø¼° X¥¢¥«¥¦¥ó¥È ¡Ê@MHST_Official(https://x.com/MHST_Official)¡Ë¤ò¥Õ¥©¥íー
¡¡£³. ¥¥ã¥ó¥Úー¥óÂÐ¾Ý¥Ý¥¹¥È¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥Úー¥¸
¡¡https://www.monsterhunter.com/ja/20251205/mh-showcase-cp/
¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ï¥ó¥¿ー¥·¥çー¥±ー¥¹¡×12·î9Æü¡Ê²Ð¡Ë¸áÁ°7:00¤è¤êÇÛ¿®Í½Äê
¢¨¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¡¢ÇÛ¿®Æü»þ¤¬ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÊüÁ÷»þ´Ö¤ÏÌó20Ê¬ÄøÅÙ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¡Ø¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ï¥ó¥¿ー¥ï¥¤¥ë¥º¡Ù¤Ï¡¢ÌµÎÁ¥¿¥¤¥È¥ë¥¢¥Ã¥×¥Çー¥ÈÂè4ÃÆ°Ê³°¤Î¿·¤¿¤Ê¥²ー¥à¾ðÊó¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È
https://www.monsterhunter.com/showcase/202512/ja-jp/
YouTube ¡Ö¥«¥×¥³¥ó¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×
https://www.youtube.com/user/CapcomChannel
Í½Ìó¼õÉÕÃæ¡ª
¡Ø¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ï¥ó¥¿ー¥¹¥Èー¥êー¥º3¡¡～±¿Ì¿¤ÎÁÐÎµ～¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://www.monsterhunter.com/stories3/
¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ï¥ó¥¿ー¥¹¥Èー¥êー¥º¡×¥·¥êー¥º¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È
https://x.com/mhst_official
¹¥É¾È¯ÇäÃæ¡ª
¡Ø¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ï¥ó¥¿ー¥ï¥¤¥ë¥º¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://www.monsterhunter.com/wilds/
¡Ø¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ï¥ó¥¿ー¥ï¥¤¥ë¥º¡Ù¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È
https://x.com/MH_Wilds
(C)CAPCOM
¢¨ËÜ¥ê¥êー¥¹ÆâÍÆ¤ÏÈ¯É½»þÅÀ¤ÎÆüËÜ¹ñÆâ¸þ¤±¾ðÊó¤Ç¤¹¡£µºÜ¤ÎÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£