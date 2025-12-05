¥Õ¥é¥ó¥¹ÎÁÍýÅ¹ ¥É¥ß¥Ë¥¯¡¦¥Ö¥·¥§ ¥Èー¥¥çー °ËÆ£ æÆ¥·¥§¥Õ¤¬¡Ö¥Ñ¥Æ¡¦¥¯¥ëー¥ÈÀ¤³¦Áª¼ê¸¢2025¡×PRIX DU TERROIR¡Ê¥Æ¥í¥ïー¥ë¾Þ¡Ë¤ò¼õ¾Þ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿
2025Ç¯12·î1Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥ê¥è¥ó¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Ñ¥Æ¡¦¥¯¥ëー¥ÈÀ¤³¦Áª¼ê¸¢2025¡×¤Î·è¾¡Àï¤Ë¤Æ¡¢¥É¥ß¥Ë¥¯¡¦¥Ö¥·¥§ ¥Èー¥¥çー¤Î¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥·¥§¥Õ °ËÆ£ æÆ¡Ê36¡Ë ¤¬ PRIX DU TERROIR¡Ê¥Æ¥í¥ïー¥ë¾Þ¡Ë ¤ò¼õ¾Þ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÂç²ñ¤Ï2009Ç¯¤ËÁÏÀß¤µ¤ì¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹ÎÁÍý¤ÎÅÁÅýµ»Ë¡¡Ö¥Ñ¥Æ ¥¢¥ó ¥¯¥ëー¥È¡×¤Î·Ñ¾µ¤ÈÈ¯Å¸¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¹ñºÝ¥¬¥¹¥È¥í¥Î¥ßー¡¦¥³¥ó¥¯ー¥ë¤Ç¤¹¡£½ñÎàÁª¹Í¤òÄÌ²á¤·¤¿¥·¥§¥Õ¤¬¥¢¥¸¥¢¡¢¥èー¥í¥Ã¥Ñ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ê¤É¤ÎÃÏ°èÍ½Áª¤Ø¿Ê¤ß¡¢³ÆÃÏ°èÂåÉ½16Ì¾¤¬À¤³¦Âç²ñ·è¾¡¤Ø¿Ê½Ð¤·¤Þ¤¹¡£°ËÆ£¥·¥§¥Õ¤Ï¡¢ÁÇºà¤Î³è¤«¤·Êý¡¢²ÐÆþ¤ì¡¢¹á¤ê¡¢¹½À®ÎÏ¤Ê¤ÉÁí¹çÅª¤Ê´°À®ÅÙ¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¡¢ËÜ¾Þ¤Î¼õ¾Þ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ËÆ£¥·¥§¥Õ¤ÎºîÉÊ
PÂTE-CROÛTE DE VOLAILLE,FOIE GRAS ET CÈPES
²È¶Ù¡¢¥Õ¥©¥¢¥°¥é¡¢¥»¥Ã¥×Âû¤Î¥Ñ¥Æ¡¦¥¯¥ëー¥È
·è¾¡¤ÇÈäÏª¤·¤¿ºîÉÊ¤Ï¡¢Æù¤Î»ÝÌ£¤Î½Å¤Ê¤ê¡¦É÷Ì£Àß·×¡¦¹½À®¤ÎÀºÌ©¤µ¤¬ÆÃÄ§¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê¥Ñ¥Æ¡¦¥¯¥ëー¥È¤Ç¤¹¡£ÅÁÅý¹½À®¤òÂº½Å¤·¤Ä¤Ä¡¢ÆüËÜ¿Í¤é¤·¤¤Á¡ºÙ¤ÊÄ´Î§¤¬¸÷¤ë°ìÉÊ¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦Â¿ÁØ¤ÎÆù¥Ñー¥Ä¤¬À¸¤àÎ©ÂÎÅª¤Ê»ÝÌ£
¡¦¥Õ¥©¥¢¥°¥é¤È¥»¥Ã¥×Âû¤¬¤â¤¿¤é¤¹±ü¹Ô¤
¡¦¥¸¥å¥ì¤ÎÆ©ÌÀ´¶¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤
¡¦¥«¥Ã¥ÈÌÌ¤Î¹½À®Èþ
¤³¤ì¤é¤¬Áí¹çÅª¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¡¢º£²ó¤Î¼õ¾Þ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã°ËÆ£¥·¥§¥Õ¥³¥á¥ó¥È¡ä
¡ÖÆüº¢¤è¤ê»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§ÍÍ¡¢¤½¤·¤Æ¥Áー¥à¤ÎÃç´Ö¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¤³¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¿´¤«¤é´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î·è¾¡¤Ç¤ÏÀ¤³¦Í¥¾¡¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤º¡¢¥Æ¥í¥ïー¥ë¾Þ¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£±þ±ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤Þ¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¤Ë½½Ê¬±þ¤¨¤é¤ì¤º¡¢²ù¤·¤¤»×¤¤¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Î³Ø¤Ó¤òÎÏ¤Ë¡¢ÍèÇ¯¤â¤³¤ÎÉñÂæ¤ËÌá¤ì¤ë¤è¤¦¡¢¤µ¤é¤ËÀº¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¡×·è¾¡¤ÇÈäÏª¤·¤¿ºîÉÊ¤Ï¡¢Æù¤Î»ÝÌ£¤Î½Å¤Ê¤ê¡¦É÷Ì£Àß·×¡¦¹½À®¤ÎÀºÌ©¤µ¤¬ÆÃÄ§¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê¥Ñ¥Æ¡¦¥¯¥ëー¥È¤Ç¤¹¡£ÅÁÅý¹½À®¤òÂº½Å¤·¤Ä¤Ä¡¢ÆüËÜ¿Í¤é¤·¤¤Á¡ºÙ¤ÊÄ´Î§¤¬¸÷¤ë°ìÉÊ¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ËÆ£æÆ¥·¥§¥Õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¤¤¤È¤¦¤·¤ç¤¦¡£1989Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢½©ÅÄ¸©½Ð¿È¡£
²£ÉÍ¤ÎÌ¸Å«Ï°¤Ë¤Æ7Ç¯´Ö½¤¶È¸å¡¢¥Ñ¥ê¡Ö¥É¥ß¥Ë¥¯¡¦¥Ö¥·¥§¡×¤Ç1Ç¯´Ö¶ÐÌ³¡£2016Ç¯¡¢µ¢¹ñ¸å¤¹¤°¤Ë¡Ö¥ì¡¦¥³¥Ñ¥ó¥É¥¥¥É¥ß¥Ë¥¯¡¦¥Ö¥·¥§¡×¤Î¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë²Ã¤ï¤ê¡¢Æ±Ç¯¥Ó¥Ö¥°¥ë¥Þ¥ó¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¡£2017Ç¯¡¢¥·¥§¥Õ¤Ë½¢Ç¤¡£2020Ç¯¡¢¥Ñ¥Æ¡¦¥¯¥ëー¥ÈÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¥¢¥¸¥¢Âç²ñÂè6²óÂç²ñ¤Ë½é½Ð¾ì¤·¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤ËÁª½Ð¡£¤½¤Î¸å¡¢Âè8²óÂç²ñ½Ð¾ì¡¢Âè9²óÂç²ñ¤Ç¤â¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤Ê¤ê¡¢¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤ë¡£2022Ç¯¤è¤ê¡Ö¥É¥ß¥Ë¥¯¡¦¥Ö¥·¥§¥Èー¥¥çー¡×¥·¥§¥Õ¤Ë½¢Ç¤¡£2025Ç¯¡¢¥Ñ¥Æ¡¦¥¯¥ëー¥ÈÀ¤³¦Áª¼ê¸¢ÆüËÜÂç²ñÂè10²ó¤Ë¤ÆÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¡¢À¤³¦Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¡£°ËÆ£¥·¥§¥Õ¤Ï¡¢¥É¥ß¥Ë¥¯¡¦¥Ö¥·¥§¥Èー¥¥çー¤È¥ì¡¦¥³¥Ñ¥ó¥É¥¥¥É¥ß¥Ë¥¯¡¦¥Ö¥·¥§¤òÎ¨¤¤¤ë¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥·¥§¥Õ¤Ç¤¹¡£²¹ÅÙ¡¦¹á¤ê¡¦¹½À®¤ËÂÐ¤¹¤ë±Ô¤¤´¶À¤È¹â¤¤µ»½Ñ¤òÊ»¤»»ý¤Á¡¢¡È¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Î·Ñ¾µ¡É¤ò¼´¤Ë¸½ÂåÅª¤Ê·Ú¤ä¤«¤µ¤ò²Ã¤¨¤¿ÎÁÍý¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥É¥ß¥Ë¥¯¡¦¥Ö¥·¥§¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸
¡ÖæÆ¤Î¥Ñ¥Æ¥¢¥ó¥¯¥ëー¥È¤ËÂÐ¤¹¤ë¶¯¤¤¾ðÇ®¡¢ÃÐ¤Þ¤ÌÅØÎÏ¡¢¤½¤·¤ÆÉÔ¶þ¤ÎÀº¿À¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ËÌ´¤È´¶Æ°¤ÈÁÇÅ¨¤Ê»É·ã¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£æÆ¤Ï¥É¥ß¥Ë¥¯¡¦¥Ö¥·¥§ ¥Áー¥à¤Î¸Ø¤ê¡£Merci¡ª¡×
º£¸å¤ÎÅ¸³«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
º£²ó¤Î¼õ¾Þ¤ò¼õ¤±¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢12·î8Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê¡ÖMenu Championnat¡Ê¥à¥Ë¥å¥·¥ã¥ó¥Ô¥ª¥Ê¡Ë¡×¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Æ±¥³ー¥¹¤Ç¤Ï¡¢°ËÆ£¥·¥§¥Õ¤¬À¤³¦Âç²ñ¤ÇÈäÏª¤·¤¿ºîÉÊ¤ÎÍ×ÁÇ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿ÆÃÀ½¡Ö¥Ñ¥Æ¥¢¥ó¥¯¥ëー¥È¡×¤òÁ°ºÚ¤È¤·¤Æ¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥É¥ß¥Ë¥¯¡¦¥Ö¥·¥§¥Èー¥¥çー/ Dominique Bouchet Tokyo
¥É¥ß¥Ë¥¯¡¦¥Ö¥·¥§¥Èー¥¥çー¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹ÎÁÍý³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥·¥§¥Õ¡¢¥É¥ß¥Ë¥¯¡¦¥Ö¥·¥§¤¬2013Ç¯¤ËÅìµþ¡¦¶äºÂ¤Ç³«¶È¤·¤¿¥Õ¥ì¥ó¥Á¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤¹¡£³«Å¹°ÊÍè¡Ø¥ß¥·¥å¥é¥ó¥¬¥¤¥ÉÅìµþ¡Ù¤ËÀ±ÉÕ¤¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤È¤·¤Æ·ÇºÜ¤µ¤ìÂ³¤±¡¢¡È¿Ê²½¤¹¤ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢ÅÁÅý¤òÂº½Å¤·¤Ê¤¬¤é¤â¸½ÂåÅª¤Ê·Ú¤ä¤«¤µ¤òÈ÷¤¨¤¿°ì»®¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡û¥É¥ß¥Ë¥¯¡¦¥Ö¥·¥§¤ÎÎÁÍýÅ¯³Ø
¥Õ¥é¥ó¥¹ÎÁÍý¤Î²¦Æ»¤ò·Ñ¾µ¤·¤Ê¤¬¤é¤â·Ú¤ä¤«¤µ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¤ÈÈþ¤·¤¤À¹¤êÉÕ¤±¤Ç¡¢¥É¥ß¥Ë¥¯¡¦¥Ö¥·¥§¤¬·Ç¤²¤ë¡È¿Ê²½¤¹¤ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡É¤ÎÀº¿À¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂåÉ½ÎÁÍý¤Ç¤¢¤ëµí¥Æー¥ë¤ÎÀÖ¥ï¥¤¥ó¼Ñ¹þ¤ß¤Ï¡¢2000Ç¯¤ÎTVÈÖÁÈ¡ØÎÁÍý¤ÎÅ´¿Í¡Ù¥ß¥ì¥Ë¥¢¥à¥«¥Ã¥×¤Ç¼õ¾Þ¤·¤¿°ì»®¤ò´ð¤Ë¡¢ÁÇºà¤äµ»Ë¡¤ò¸«Ä¾¤·¤Ê¤¬¤é¸½Âå¤Ë´ó¤êÅº¤¦·Á¤ÇÄó¶¡¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Î»Íµ¨¤Ø¤Î·É°Õ¤â¡¢ÅöÅ¹¤ÎÂç¤¤ÊÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¹ñ»º¿©ºà¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤·¡¢µ¨Àá¤Î°Ü¤í¤¤¤ò»®¤Î¾å¤Ë±Ç¤·½Ð¤¹¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡û¶õ´Ö¤È¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£
Å¹Æâ¤Ë¤Ï¡¢¥·¥§¥Õ¥É¥ß¥Ë¥¯¤¬¥Ñ¥ê¤Î¼«Âð¤Ç¼ÂºÝ¤Ë°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿»äÊª¤ä¡¢Í§¿Í¤Ç¤¢¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¥Ô¥¨ー¥ë¡á¥Þ¥ê¡¦¥Ö¥ê¥Ã¥½¥ó»á¤ÎºîÉÊ¤òÇÛ¤·¡¢²¹¤«¤¯¿ÆÌ©¤Ê¡È¥¢¥Ñ¥ë¥È¥Þ¥ó¤Î¥¨¥¹¥×¥ê¡É¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¶õ´Ö¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂçÀÚ¤ÊÊý¤ò¼«Âð¤Ë¾·¤¯¤è¤¦¤Ë¤ª·Þ¤¨¤¹¤ë--¡£¤³¤ì¤¬¡¢¥É¥ß¥Ë¥¯¡¦¥Ö¥·¥§¥Èー¥¥çー¤¬ÁÏ¶È°ÊÍè°ì´Ó¤·¤ÆÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¤Ç¤¹¡£¤ªµÒÍÍ¤¬Ë¾¤Þ¤ì¤ë¤½¤Î½Ö´Ö¤Î¡È¤ª¤¢¤Ä¤é¤¨¡É¤Ë¡¢¤Ç¤¤ë¸Â¤ê´ó¤êÅº¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Å¹Ì¾ :¥É¥ß¥Ë¥¯¡¦¥Ö¥·¥§¥Èー¥¥çー
¡ÊDominique Bouchet Tokyo¡Ë
½êºßÃÏ ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ1-5-6 ¶äºÂ¥ì¥ó¥¬ÄÌ¤êÊ¡¿À¥Ó¥ë2F
TEL ¡§03-6264-4477
±Ä¶È»þ´Ö ¡§¥é¥ó¥Á 12:00～15:30¡ÊLO13:30¡Ë
¥Ç¥£¥Êー 18:00～23:00¡ÊLO20:00¡Ë
ÄêµÙÆü ¡§¿åÍËÆü
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒDBT¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¾ÆÆùºä°æ¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¡Ë
ÂåÉ½¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¹â¶¶¿Î»Ö
½»½ê¡§¢©104-0045 ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÃÛÃÏ2-10-6 DaiwaÃÛÃÏ±ØÁ°¥Ó¥ë10F
TEL ¡§03-5565-2040
FAX ¡§03-5565-1696
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§°û¿©Å¹¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹ÎÁÍýÅ¹¡Ë
¥É¥ß¥Ë¥¯¡¦¥Ö¥·¥§ ¥Èー¥¥çー ¡¡
HP ht(https://www.dominique-bouchet.jp/)tps://www.dominique-bouchet.jp/(https://www.dominique-bouchet.jp/Instagram)
Instagram https://www.instagram.com/dominique_bouchet_tokyo/
¥ì¡¦¥³¥Ñ¥ó ¥É¥¥ ¥É¥ß¥Ë¥¯¡¦¥Ö¥·¥§ ¡Ê´ØÏ¢¥Ö¥é¥ó¥É¡Ë ¡¡
HP https://www.lescopains.jp/
Instagram https://www.instagram.com/les_copains_db/
¥Ñ¥Æ¡¦¥¯¥ëー¥ÈÀ¤³¦Áª¼ê¸¢2025 Âç²ñ³µÍ×
2009Ç¯¤ËÁÏÀß¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Ñ¥Æ¡¦¥¯¥ëー¥ÈÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡×¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥ê¥è¥ó¤òÃæ¿´¤ËÀ¤³¦Åª¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¹ñºÝ¥¬¥¹¥È¥í¥Î¥ßー¡¦¥³¥ó¥¯ー¥ë¤Ç¤¹¡£¥Õ¥é¥ó¥¹ÎÁÍý¤ÎÅÁÅýµ»Ë¡¡Ö¥Ñ¥Æ¥¢¥ó¥¯¥ëー¥È¡×¤Î·Ñ¾µ¤ÈÈ¯Å¸¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯¤Î·è¾¡Àï¤â¡¢ÎãÇ¯¤ÈÆ±¤¸¤¯¥ê¥è¥ó¤ÎÊ¸²½»ÜÀß¡ÖLa Sucriere¡Ê¥é¡¦¥·¥å¥¯¥ê¥¨ー¥ë¡Ë¡×¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãÂç²ñ¤ÎÎ®¤ì¡ä
½ñÎàÁª¹Í¤òÄÌ²á¤·¤¿¥·¥§¥Õ¤¬¡¢³ÆÃÏ°è¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ø¿Ê½Ð
¥¢¥¸¥¢¡¿¥èー¥í¥Ã¥Ñ¡¿¥¢¥á¥ê¥«¤Ê¤É8¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ÇÍ½Áª¤ò¼Â»Ü
³ÆÃÏ°è¤Ç1～Ê£¿ôÌ¾¤¬ÁªÈ´¤µ¤ì¡¢·×16Ì¾¤Î¥·¥§¥Õ¤¬À¤³¦Âç²ñ·è¾¡¤Ø¿Ê½Ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã2025Ç¯·è¾¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
³«ºÅÆü¡§2025Ç¯12·î1Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë
ÆüËÜ»þ´Ö¡§2025Ç¯12·î2ÆüÁáÄ«
¿³ºº°÷¡§¥ß¥·¥å¥é¥óÆó¤ÄÀ±¥·¥§¥Õ¡¢M.O.F.ÊÝ»ý¼Ô¤Û¤«
¿³ºº´ð½à¡§²ÐÆþ¤ì¡¢¹á¤ê¡¢¥¸¥å¥ì¡¢¹½À®¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ê¤É¤òÁí¹ç200ÅÀ¤ÇÉ¾²Á
¡ãÆÃÊÌ¾Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
ËÜÂç²ñ¤Ç¤Ï¡¢¾å°ÌÆþ¾Þ¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢ºîÉÊ¤ÎÆÃÀ¤ä¸ÄÀ¤òÉ¾²Á¤¹¤ëÆÃÊÌ¾Þ¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÆÃÊÌ¾Þ¤ÎÆâÍÆ¤ÏÇ¯¤Ë¤è¤êÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¡Ë
¢£PRIX DU TERROIR¡Ê¥Æ¥í¥ïー¥ë¾Þ¡Ë
ÁÇºà¤Î³è¤«¤·Êý¤äÉ÷Ì£¹½À®¡¢ÃÏ°èÀ¤ÎÉ½¸½¤¬ÆÃ¤ËÍ¥¤ì¤¿ºîÉÊ¤Ë¼øÍ¿¤µ¤ì¤ë¾Þ¡£
¿©ºà¤ÎÁªÄê¡¢Ì£¤Î¹¤¬¤ê¡¢ÎÁÍý¤È¤·¤Æ¤Î¥¹¥Èー¥êーÀ¤Ê¤É¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
°ËÆ£¥·¥§¥Õ¤Ï¤³¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¤Ç¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨ ¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥¨¥ì¥¬¥ó¥¹¾Þ¡¦Èþ´Ñ¾Þ¤Ê¤É¡¢Ê£¿ô¤ÎÆÃÊÌ¾Þ¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£