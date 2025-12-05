¡ÒMALUS¡Ó¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡¢¥ªー¥×¥ó¡ª¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥Ã¥¯¤Ê¥àー¥É¤ËÍ·¤Ó¿´¤òÅº¤¨¤ë¡¢¿·ºî¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÈ¯Çä
´¶ÀË¤«¤Ë¡¢¤·¤Ê¤ä¤«¤Ëº£¤òÀ¸¤¤ë½÷À¤ËÂ£¤ë¥¯¥íー¥¼¥Ã¥È¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¡ÒMALUS / ¥Þ¥ê¥å¥¹¡Ó¤Ï¡¢2025Ç¯12·î6Æü (ÅÚ)¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ò¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç¤Ï¡¢MALUS¤ÎÄêÈÖ¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë²Ã¤¨¡¢¿·ºî¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤â¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÒMALUS¡Ó¤Ï¡¢¥¸¥å¥¨¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¡ÒGIGI¡Ó¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡¦Ê¡ÅÄ½½»í»Ò¤¬¡¢2024Ç¯¤Ë¥íー¥ó¥Á¡£
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥Ë¥¹¥¿¡¢¥À¥¤¥¢¥Ê¡¦¥ô¥êー¥é¥ó¥É¤ò¥ß¥åー¥º¤Ë·Ç¤²¡¢¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥Ã¥¯¤Ê¤â¤Î¤Ø¤Î¥ª¥Þー¥¸¥å¤ò¼´¤Ë¡¢¥¸¥å¥¨¥êー¤ä¾®Êª¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·ºî¤Ï¡¢À¡¤ó¤Àµ±¤¤òÊü¤ÄSV925¡ß¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ä¥Û¥ï¥¤¥È¥¯¥©ー¥Ä¤Î¥¸¥å¥¨¥êー¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Ð¥ì¥Ã¥¿¤ä¥ー¥Á¥§ー¥ó¤Ê¤É¡¢Í·¤Ó¿´¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Â·¤¦¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¡£
»þ¤òÄ¶¤¨¤Æ°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤Ë¡¢¸½Âå¤Î¡ÈÍ·¤Ó¿´¡É¤ò½Å¤Í¤¿¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
Æü¾ï¤ò¾¯¤·¤À¤±ÆÃÊÌ¤Ë¤¹¤ë¡¢¡È¤È¤¤á¤¡É¤È¡È¼«Í³¡É¤ò¨¡¨¡
¤·¤Ê¤ä¤«¤Ë¡¢¼«Ê¬¤òÅ»¤¦¤¹¤Ù¤Æ¤Î½÷À¤Ø¡£
MALUS¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢ :
https://malus-jp.com
¡ÒMALUS¡Ó Philosophy
¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥Ã¥¯¤Ê¤â¤Î¤ËÂÐ¤¹¤ë¥ª¥Þー¥¸¥å¤ò¼ç¼´¤Ë¡¢¸½Âå¤ò¼«Í³¤Ë¤¤¤¤ë½÷À¤ÎÈþ°Õ¼±¤òÈ¿±Ç¤·¤¿¡¢Í·¤Ó¿´¤¢¤ë¥¯¥íー¥¼¥Ã¥È¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¡¢¡ÒMALUS¡Ó¡£
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ëÌÜÀþ¤Ï¡¢Ë¤«¤Ê¿ÍÀ¸¤Ø¤Î¶áÆ»¡£
¥¦¥£¥Ã¥È¤Ë¤È¤ó¤À¤â¤Î¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±¤Ï¡¢¤³¤³¤í¤ÎÍ¾Íµ¡£
¡È¤¤¤¤¿ÍÀ¸¤Ï£±¤Ä¤À¤±¡¢¼«¤éË¾¤ß¼«¤éºî¤ë¡É
¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥Ë¥¹¥¿¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¡¢¥À¥¤¥¢¥Ê¡¦¥ô¥êー¥é¥ó¥É¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¿·¤·¤¤»þÂå¤Ë½÷À¤¿¤Á¤¬µá¤á¤ëÀ¸¤Êý¤ËÄÌ¤¸¤ë¡£
Director¡Çs Profile
Ê¡ÅÄ½½»í»Ò / Fukuda Toshiko
³ØÀ¸»þÂå¶õ´Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò³Ø¤Ó¡¢¼ñÌ£¤Ç½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸¥¸¥å¥¨¥êー¤ÎÇØ·Ê¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¡¢2013Ç¯¤Ë¥¸¥å¥¨¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖGIGI¡×¡¢2024Ç¯¤Ë¡ÖMALUS¡×¤ò¥¹¥¿ー¥È¡£
¤É¤ó¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤âÍÏ¤±¹þ¤ß¡¢»þ¤òÄ¶¤¨¤Æ°¦ÍÑ¤Ç¤¤ë¥¸¥å¥¨¥êーºî¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÒMALUS¡Ó Official Online Store
Á´¹ñ¤Î¥»¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¤ß¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÒMALUS¡Ó¤¬¡¢2025Ç¯11·î¡¢¤Ä¤¤¤Ë¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ò¥ªー¥×¥ó¡£¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¤è¤ê¿¼¤¯ÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ¡¢¼«Í³¤Ë¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ÒMALUS¡Ó2025 NEW Collection♦Jewelry Collection
¡ÒMALUS¡Ó¤Ï¡¢¥·¥ë¥Ðー925¤Ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ä¥Û¥ï¥¤¥È¥¯¥©ー¥Ä¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡¢¥æ¥Ë¥»¥Ã¥¯¥¹¤Ê¥¸¥å¥¨¥êー¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÅ¸³«¡£
¥¹¥Þ¥¤¥ë¤ä¥¹¥¿ー¡¢¸ÅÂå¥íー¥Þ¤Î¥³¥¤¥ó¥â¥Áー¥Õ¤Ê¤É¡¢»þ¤òÄ¶¤¨¤Æ°¦¤µ¤ì¤ë¥·¥ó¥Ü¥ë¤ò¥â¥À¥ó¤ËºÆ²ò¼á¡£
¶¯¤µ¤È¤·¤Ê¤ä¤«¤µ¤ò½É¤¹¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¡¢¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤ÈÍ·¤Ó¿´¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ring 41,800yen - 63,800yen / earrings 59,400yen - 66,000yen
Jewelry Collection :
https://malus-jp.com/?mode=cate&cbid=2967695&csid=0
¢¡ Goods Collection ¨¡ Lifestyle goods
barrette (small) 2,640yen / barrette (large) 3,520yen
¥é¥Æ¥ó¸ì¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¹ï¤ó¤À¡¢¥¯¥é¥·¥«¥ë¤Ê¡ÒMALUS¡Ó¤Î¥Ð¥ì¥Ã¥¿¡£
´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¹ñ»º¥¢¥»¥Æー¥È¤òÍÑ¤¤¡¢ÆüËÜ¤Î¿¦¿Í¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤ÄÃúÇ«¤Ë¼êºî¶È¤Ç»Å¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤Ì¤¯¤â¤ê¤È¸ÄÀ¤¬½É¤ëÉ½¾ð¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Lifestyle Goods :
https://malus-jp.com/?mode=cate&cbid=2967697&csid=0
¢¡ Goods Collection ¨¡ Bag in bag items
amulete key chain 3,740yen
¤ª¼é¤ê¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤ë¥â¥Áー¥Õ¤ò¾Ý¤Ã¤¿¡¢¡ÒMALUS¡Ó¤Î¥¢¥ß¥å¥ì¥Ã¥È¥ー¥Á¥§ー¥ó¡£
¸ÅÂå¤«¤éÅÁ¤ï¤ë¡ÖKhamsa (¥Ï¥à¥µ)¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹¤ä¥í¥Ö¥¹¥¿ー¤Ê¤É¡¢Í·¤Ó¿´¤¢¤Õ¤ì¤ë¥â¥Áー¥Õ¤òÅ¸³«¡£ÁÇºà¤Ï¥Ð¥ì¥Ã¥¿Æ±ÍÍ¡¢´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¹ñ»º¥¢¥»¥Æー¥È¤òÍÑ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤º¤Ã¤È¿È¤ËÃå¤±¤Æ¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¡¢¿´¤ò¤¯¤¹¤°¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
Bag in Bag Items :
https://malus-jp.com/?mode=cate&cbid=2967696&csid=0
³ô¼°²ñ¼Ò white office
Outline
¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¡§MALUS / ¥Þ¥ê¥å¥¹
Web¥µ¥¤¥È¡§malus-jp.com
Instagram¡§@malus__official
SHOP¡§GIGI Omotesando (½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°4-14-20-2F)
https://prtimes.jp/a/?f=d172774-1-f9b7cd2702bddb3b448d93a089ad1cfd.pdf