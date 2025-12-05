2.8¡ÖK-1 WORLD GP¡×2026Ç¯°ìÈ¯ÌÜ¤ÎÂç²ñ¤Ç¡¢¶â»Ò¹¸Âçvs.Âçµ×ÊÝÎ°Í£¤Î¥¿¥¤¥È¥ëÀï·èÄê¡ª¡Öº£²ó¤âKO¾¡¤Á¡×¡Ê¶â»Ò¡Ë¡ÖËÍ¤¬¾¡¤¿¤Ê¤¤¤ÈK-1¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¡×¡ÊÂçµ×ÊÝ¡Ë
¡¡12·î5Æü(¶â)ÅÔÆâ²ñ¾ì¤Ë¤Æ¡¢2·î8Æü(Æü) ¤ËÅìµþ¡¦¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ìÂèÆóÂÎ°é´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ØK-1 WORLD GP 2026～ -90kgÀ¤³¦ºÇ¶¯·èÄê¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È～¡Ù¡Ê https://www.k-1.co.jp/schedule/16660 ¡Ë¤ÎÄÉ²ÃÂÐÀï¥«ー¥ÉÈ¯É½µ¼Ô²ñ¸«¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡K-1¤Î¿ÜÆ£¸µµ¤¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Ï¡¢K-1¥¹ー¥Ñー¡¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤È¤·¤Æ²¦¼Ô¤Î¶â»Ò¹¸Âç(K-1¥¸¥à¼«Í³¥öµÖ/FROG GYM)¤ÈÄ©Àï¼Ô¤ÎÂçµ×ÊÝÎ°Í£(K-1¥¸¥à¡¦¥¦¥ë¥Õ TEAM ASTER)¤Î»î¹ç¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Âçµ×ÊÝ¤Ï¡¢24Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿-55kgÀ¤³¦ºÇ¶¯·èÄê¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È½à·è¾¡¤Ç¶êÂ¼¾»Ë¤«¤éÈ½Äê¾¡¤Á¤ò¼ý¤á¤ë¤â¡¢·è¾¡¤Ç¶â»Ò¹¸Âç¤ËKOÉé¤±¤òµÊ¤·¤Æ½àÍ¥¾¡¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£Æ±Ç¯12·î¤ËÍþÌÀÉð¤«¤éÈ½Äê¾¡¤Á¤ò¼ý¤á¤ë¤È¡¢25Ç¯¤ÏÃÝ¸«¹À»ÖÏº¡¢»ç±ñ¡¢¥¦ー¡¦¥æー¥È¥ó¤«¤é3Ï¢Â³KO¾¡ÍøÃæ¤À¡£º£²ó¤ÏÂçµ×ÊÝ¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸Àï¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡²ñ¸«¤Ë¤Ï¶â»Ò¤ÈÂçµ×ÊÝ¤¬½ÐÀÊ¡£º£²ó¤¬5²óÌÜ¤Î²¦ºÂËÉ±Ò¤È¤Ê¤ë¶â»Ò¤Ï¡¢¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê³ÊÆ®µ»¤ò´¶¼Õ¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°§»¢¡£
¡¡Âçµ×ÊÝ¤Ï¡Ö1Ç¯È¾Á°¤Ë¶â»ÒÁª¼ê¤ËÇÔ¤ì¤Æ¤«¤é¡¢¤ä¤Ã¤ÈÍè¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡£¤¢¤Î»þ¤Ï¤Þ¤ÀK-1¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤½¤¦¤¤¤¦´ï¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤Þ¤¹¡£ ¤À¤±¤Éº£¤ÏËèÆüK-1¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢K-1 ¤òÂç¤¤¯¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ê¡¢K-1 ¤¬Âç¹¥¤¤À¤«¤é¤³¤½¥Ù¥ë¥È´¬¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£2·î8Æü¤Ï¶â»ÒÁª¼ê¤Ï°ÎÂç¤Ê¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Á´ÎÏ¤ÇÄ©¤Þ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢É¬¤º¥Ù¥ë¥È´¬¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¸å¤ß¤ó¤Ê¤Ç¾¡¤Ã¤Æ¾Ð¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÌóÂ«¤Ï¼é¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÇ®¤¯¸ì¤Ã¤¿¡¢
¡ã²ñ¸«Æ°²è¡ä
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=iJ9srQza93g ]
¡¡Î¾Áª¼ê¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
――ºÆÀï¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÎ¾Áª¼ê¤Î°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£
¶â»Ò¡Ö·ë¹½Àª¤¤¤¬¤¢¤ëÁª¼ê¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
Âçµ×ÊÝ¡Ö¥¹ー¥Ñー¡¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤Î¥Ù¥ë¥È¤Î²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¿¤Î¤â¶â»ÒÁª¼ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢°ÎÂç¤Ê¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ì¤òÄ¶¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
――º£²ó¤ÎºÆÀï¤Î¥ª¥Õ¥¡ー¤ò¤É¤¦»×¤Ã¤¿¤«¡£
¶â»Ò¡Ö¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò¤ä¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤¬K-1¤Ç¤Î¤ä¤êÊý¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
Âçµ×ÊÝ¡Ö1Ç¯È¾Á°¤ËÉé¤±¤Æ¤«¤é¡¢¤³¤ÎÀ®ÀÓ¤Þ¤ÇÁ´¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÉé¤±¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¾¡¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ºÇ½é¤Ë¤â¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤ä¤Ã¤ÈÍè¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡×
――¶â»Ò¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ÏÁ°²ó¤ÎÃÓÅÄÀï¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¼ý³Ï¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¡©
¶â»Ò¡ÖÀº¿À¤ÎÂÎÎÏ¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
――ÃÓÅÄÀï¤Î»î¹ç¸å¤ËÀº¿À¤Î¥²ー¥¸¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢½¼ÅÅ¤¹¤ë»þ´Ö¤¬Íß¤·¤¤¤ÈÈ¯¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Î¾õ¶·¤Ï¡£
¶â»Ò¡Ö¤¢¤ì¤Ï¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤½¤¦¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê2¥«·î¥¹¥Ñ¥ó¤Ç¤·¤Ã¤«¤êºî¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÊªÍýÅª¤ËÆñ¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢2¥«·î¤À¤È¤¤Ä¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤¹¡×
――Àï¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¡¢¤¹¤´¤¯Ìá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ë´¶¤¸¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¶â»Ò¡Ö¤¤¤ä¡¢Àï¤¦µ¤»ý¤Á¼«ÂÎ¤Ï¸µ¡¹¸º¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
――Á°²ó¤ÎÂçµ×ÊÝÁª¼ê¤È¤Î»î¹ç¤ÏKO¾¡¤Á¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¡£
¶â»Ò¡Öº£²ó¤âKO¤Ç¾¡¤Á¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
――Âçµ×ÊÝÁª¼ê¤Ï3Ï¢Â³KO¾¡¤Á¤À¤¬¡¢¶â»Ò¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤«¤é¸«¤ÆÈà¤ÎÀ®Ä¹¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤ë¤«¡£
¶â»Ò¡ÖÀª¤¤¤¢¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
――Á°²ó¤ÎÂçµ×ÊÝÁª¼ê¤ÎKO¾¡¤Á¤ò¸«¤Æ¤É¤ó¤Ê°õ¾Ý¤¬¤¢¤ë¤«¡£
¶â»Ò¡ÖÀª¤¤¤¬¤¢¤ë¤Ê¤È¡×
――Âçµ×ÊÝÁª¼ê¤Ï¡¢¶â»ÒÁª¼ê¤ÎÄ¹´üÀ¯¸¢¡Êº£²ó¤¬5²óÌÜ¤ÎËÉ±ÒÀï¡Ë¤ò¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤ë¤«¡©
Âçµ×ÊÝ¡Ö¶â»ÒÁª¼ê¤¬¡¢¤³¤Î¥¹ー¥Ñー¡¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤Î¥Ù¥ë¥È¤Î²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¿¤³¤È¤â»ö¼Â¤À¤·¡¢¤º¤Ã¤È¥Ù¥ë¥È¤òÊÝ»ý¤·¤Æ¡¢¾¡¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤Î¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¡£¤Ç¤â¡¢ËÍ¤¬¾¡¤¿¤Ê¤¤¤ÈK-1¤Ï²¿¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤¬¡¢¤·¤Ã¤«¤ê°ÎÂç¤Ê¶â»ÒÁª¼ê¤È¤¤¤¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤òÅÝ¤·¤Æ¡¢³ÊÆ®µ»³¦Á´ÂÎ¤òÊÑ¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÀª¤¤¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
――Âçµ×ÊÝÁª¼ê¤Ï¡¢Á°²ó¤Î¶â»ÒÁª¼ê¤ÈÃÓÅÄÁª¼ê¤Î»î¹ç¤ò¤É¤¦¸«¤¿¤«¡©
Âçµ×ÊÝ¡ÖºÇ½é¤Ï¡¢ÃÓÅÄÁª¼ê¤¬1¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¾¡¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦Å¸³«¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Î°ÕÃÏ¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤³¤Ç¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦»î¹ç¤Ç¤·¤¿¤Í¡×
――Âçµ×ÊÝÁª¼ê¤Ï3Ï¢Â³KOÃæ¤Ç³ÐÀÃ¤·¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢²¿¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¼Â´¶¤Ï¤¢¤ë¤«¡£
Âçµ×ÊÝ¡Ö¤â¤Á¤í¤óÁ´ÂÎÅª¤Ê¥Ñ¥ïー¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢µ»½Ñ¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¾¯¤·µ¤»ý¤Á¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÅÝ¤·¤Ë¹Ô¤¯¥Þ¥¤¥ó¥É¡¢Îý½¬¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢³ÊÆ®µ»¤ËÂÐ¤·¤Æ¿¿·õ¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬°ìÈÖÂç¤¤¤¤È¤³¤í¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
――4Ï¢Â³KO¤òÁÀ¤¦¤«¡©
Âçµ×ÊÝ¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÅÝ¤·¤Ë¹Ô¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦Å¸³«¤Ï¡¢3¥é¥¦¥ó¥É¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÉ¬¤º½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤ò¤·¤Ã¤«¤êÆÍ¤È´¤±¤Æ¡¢ÅÝ¤·¤ÆKO¤Ç¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×
―― Âçµ×ÊÝÁª¼ê¤ÏºÇ¶á¥Þ¥Ã¥¹¥ë²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤¬¡¢¸½ºß¤ÎÂÎ½Å¤È³¬µé¤ò¾å¤²¤ëµ¤»ý¤Á¤Ï¡£
Âçµ×ÊÝ¡Ö³Î¤«¤Ë¿ÈÄ¹¤â¤³¤Î³¬µé¤ÎÃæ¤À¤È¹â¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¿ÈÂÎ¤â¾¯¤·¤º¤ÄÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¼ã´³¤¤Ä¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê55kg¤Î¤³¤Î³¬µé¤Ç¤·¤Ã¤«¤êK-1¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¡¢Á´³¬µé¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖ²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤È¸Ä¿ÍÅª¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
――º£¡¢ÂÎ½Å¤Ï²¿kg¡©
Âçµ×ÊÝ¡ÖºÇ¶á¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀáÀ©¤ò¤·»Ï¤á¤Æ¡¢63¡¢64kg¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤¤¤Ä¤â¤Ï65kg¤°¤é¤¤¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£²ó¤Ï¾¯¤·Áá¤á¤ËÀáÀ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
――K-1¤Î´é¡¦ÂåÉ½¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï²¿¤¬É¬Í×¤«¡©
Âçµ×ÊÝ¡Ö³Ð¸ç¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÃÄÂÎ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤¬Ë¾¤à¤³¤È¡¢ÁÛÁü¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤³¤È¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
――Î¾Áª¼ê¤ÏÁê¼ê¤ò¤É¤¦¤¤¤¦Â¸ºß¤À¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡©
¶â»Ò¡Ö¤¹¤´¤¤Àª¤¤¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡×
Âçµ×ÊÝ¡Ö¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡×
――Âçµ×ÊÝÁª¼ê¤Ï¡¢¤³¤Î»î¹ç¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò½ÅÍ×»ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¤É¤¦»×¤¦¤«¡£
Âçµ×ÊÝ¡ÖËÜÅö¤Ï¡¢º£Ç¯¥Ù¥ë¥È¤ò´¬¤¯¤³¤È¤¬ÌÜÉ¸¤Ç1Ç¯´Ö¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÍèÇ¯2·î8Æü¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³1Ç¯´Ö¡¢ËÜÅö¤ËÁ´»î¹çKO¤Ç¾¡¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢Ä©Àï¼Ô¤ÏÂçµ×ÊÝ¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¡¢Â¿Ê¬¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤âÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¾¡¤ÁÊý¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇËÜÅö¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
――¶â»ÒÁª¼ê¡¢º£²ó¤Î»î¹ç¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡£
¶â»Ò¡ÖÆ»ÆÁ¤Ç¤¹¡×
――2026Ç¯¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
¶â»Ò¡Ö¤Þ¤À2026Ç¯¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
――Âçµ×ÊÝÁª¼ê¤â¥Æー¥Þ¤Ï¡©
Âçµ×ÊÝ¡Ö½¸ÂçÀ®¤È¤«¤Ç¤¹¤«¤Í¡¢´ÊÃ±¤Ë¸À¤¨¤Ð¡£6ºÐ¤«¤é³ÊÆ®µ»¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢15Ç¯´Ö¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ»×¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
――2026Ç¯¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡©
Âçµ×ÊÝ¡ÖÁ´¾¡Á´KO¤Ç¤¹¡×
――Î¾Áª¼ê¤Ë2¿Í¤¬Áè¤¦¥Ù¥ë¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î»×¤¤¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¥¥ã¥ê¥¢¤Î°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤«¡£
¶â»Ò¡Ö¤³¤Î¥Ù¥ë¥È¤Ë¿ÍÀ¸¤«¤±¤Æ¤¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤ä¡¢ËÍ¤¬¿ÍÀ¸¤ò¤«¤±¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¥Ù¥ë¥È¤Ê¤ó¤Ç¡¢Àï¤Ã¤Æ¤¤¿Êý¡¹¤Î»×¤¤¤âÇØÉé¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
Âçµ×ÊÝ¡Ö¶â»ÒÁª¼ê¤¬¾¡¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤½²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ë¥Ù¥ë¥È¡£6ºÐ¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤ÆÀ¤³¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦Ì´¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¤¢¤È°ìÊâ¡¢¤¢¤È¤Á¤ç¤Ã¤È¤Î¤È¤³¤í¤Þ¤ÇÍè¤¿¡£ËÍ¤â³ÊÆ®µ»¤Ë¿ÍÀ¸¤òÅÒ¤±¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é³ÊÆ®µ»¤·¤«¤ä¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¥Ù¥ë¥È¤Ë¸þ¤±¤Æ¿¿·õ¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¼è¤ê¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
――¶â»ÒÁª¼ê¡¢Æ»ÆÁ¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¡©
¶â»Ò¡Ö»î¹ç¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤Ð¤ï¤«¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
――Âçµ×ÊÝÁª¼ê¤Ï¡¢¶â»ÒÁª¼ê¤ÎÆ»ÆÁÈ¯¸À¤ò¤É¤¦»×¤¦¤«¡©
Âçµ×ÊÝ¡Ö°ÕÌ£¹ç¤¤¤Ï»î¹ç¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¤Ï¤ï¤«¤ë´¶¤¸¤Ç¤¹¡£¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤ë¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤â¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤ò¤¹¤Ù¤Æ¸«¤»¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
――Âçµ×ÊÝÁª¼ê¤Ï¡¢¶â»ÒÁª¼ê¤Ë²¶¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¢¥Ôー¥ë¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢º£¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ë¤«¡©
Âçµ×ÊÝ¡Ö´ò¤·¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¤Ê¤ó¤«ÉÔ»×µÄ¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¤Í¡£¤¤¤í¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢¥Ù¥ë¥È¤ò¼è¤Ã¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢º£¤Ï¤³¤Î¤¤¤í¤ó¤Ê´¶¾ð¤â³Ú¤·¤ó¤Ç»î¹ç¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
――Âçµ×ÊÝÁª¼ê¤Ï²Ú¤â¤¢¤ë¤·¡¢¥ë¥Ã¥¯¥¹¤â¤¤¤¤¡£É½¤Ë½Ð¤·¤¿¤¤¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦É¾²Á¤ò¤É¤¦´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤«¡£
Âçµ×ÊÝ¡Ö¤â¤Á¤í¤ó´ò¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°ìÈÖ¼«Ê¬¤ÎËþÂ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ï¡¢»î¹ç¤Ç¸«¤»¤ë¤È¤«¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÈÖ¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¹¬Ê¡ÅÙ¤Î¹â¤¤¤³¤È¤ò¡¢Ã£À®¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
――¶â»ÒÁª¼ê¤Ï¡¢Âçµ×ÊÝÁª¼ê¤È¤¤¤¦¼ã¤¤²ê¤òÅ¦¤à¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤Ï¡£
¶â»Ò¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤¬K-1¤È¤¤¤¦3Ê¬3¥é¥¦¥ó¥É¤ÎÀï¤¤¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿Àï¤¤¤ò¡¢º£¤Þ¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤ÎÁ´Éô¤ò´Þ¤á¤Æ¸«¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
――ºÇ¸å¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ë¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¡£
¶â»Ò¡Ö2·î8Æü¤Ï»î¹ç¤ò¸«¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¡¹¤Ë¡¢º£¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ä¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Î»×¤¤¤òÇØÉé¤¤¤Ê¤¬¤éÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤³¤í¤ò»î¹ç¤ÇÆÏ¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Âçµ×ÊÝ¡Ö2·î8Æü¤Þ¤Ç»à¤ËÊª¶¸¤¤¤ÎÎý½¬¤ò¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ò¤·¤Ã¤«¤êÃÃ¤¨Ä¾¤·¤Æ¡¢ºÇ¶¯¤Î»Ñ¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£É¬¤º¥Ù¥ë¥È¤ò´¬¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
2026Ç¯2·î8Æü¡ÊÆü¡ËK-1 WORLD GP 2026～ -90kgÀ¤³¦ºÇ¶¯·èÄê¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È～
ÆüÄø¡¡2026Ç¯02·î08Æü(Æü)
²ñ¾ì¡¡Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ìÂèÆóÂÎ°é´Û
³«ºÅÆü»þ³µÍ×¡¡11:00³«¾ì¡¿11:30¥×¥ì¥ê¥ß¥Ê¥êー¥Õ¥¡¥¤¥È³«»Ï¡¿12:00Âè°ìÉô³«»Ï¡¿15:00³«²ñ¼°¡¦ÂèÆóÉô³«»Ï
¢¨³«»Ï»þ¹ï¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
Âç²ñ³µÍ×
¢¡¼çºÅ¡¦Ãøºî¡¡K-1¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ
¢¡´ë²è¡¦À©ºî¡¡(³ô)M-1¥¹¥Ýー¥Ä¥á¥Ç¥£¥¢
¢¡¸å±ç¡¡½ÂÃ«¶è
¢¡±¿±Ä¡¡(³ô)¥°¥Ã¥É¥ëー¥¶ー
¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó
¥Á¥±¥Ã¥ÈÈ¯ÇäÆü
¢¡¡ÖK-1.CLUB¡×Àè¹ÔÍ½ÌóÈÎÇä
11·î22Æü(ÅÚ)10»þ～11·î28Æü(¶â)23»þ59Ê¬¡ÊÍ½Äê¡Ë
¢¡²ñ¾ìÀè¹ÔÍ½Ìó
11·î15Æü(ÅÚ)¡¡¢¨K-1 WORLD MAX2025¤ÇÈÎÇä¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹
¢¡°ìÈÌÈ¯Çä
11·î29Æü(ÅÚ)10»þ～2·î5Æü(ÌÚ)23»þ59Ê¬¡ÊÍ½Äê¡Ë
¢¡¤ªÌä¹ç¤»
https://www.k-1.co.jp/contact/
(³ô)¥°¥Ã¥É¥ëー¥¶ー¡¡tel.03-6450-5470
¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â
¥í¥¤¥ä¥ë¥·ー¥È 70,000±ß¡¡(ÅöÆü 70,500±ß)
¥¢¥êー¥ÊSRSÀÊ 50,000±ß¡¡(ÅöÆü 50,500±ß)
¥¢¥êー¥ÊRSÀÊ 30,000±ß¡¡(ÅöÆü 30,500±ß)
¥¢¥êー¥ÊSÀÊ 15,000±ß¡¡(ÅöÆü 15,500±ß)
¥¹¥¿¥ó¥ÉSÀÊ 15,000±ß¡¡(ÅöÆü 15,500±ß)
¥¹¥¿¥ó¥ÉAÀÊ 10,000±ß¡¡(ÅöÆü 10,500±ß)
¥¹¥¿¥ó¥ÉBÀÊ 7,000±ß¡¡(ÅöÆü 7,500±ß)
¾®¡¦Ãæ³ØÀ¸¥·ー¥È¡Ê¼«Í³ÀÊ¡Ë¡¡¡¡ÌµÎÁ
¢¨¾®¡¦Ãæ³ØÀ¸¤ÏÌµÎÁ¤Ç¤´Æþ¾ì¤Ç¤¤Þ¤¹¡Ê¿ôÎÌ¸ÂÄê¡Ë¢ªÈÎÇä¥µ¥¤¥È¡Ú https://k-1.shop/ ¡Û
¾Ü¤·¤¯¤ÏHP¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
¢¨¾ÃÈñÀÇ¹þ¤ß/Á´ÀÊ»ØÄê(¢¨°ìÉô¼«Í³ÀÊ¤¢¤ê)/¾®³ØÀ¸¤«¤é¥Á¥±¥Ã¥È¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÅöÆü·ô¤Ï¡¢+500±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Á¥±¥Ã¥ÈÈ¯Çä½ê
¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢¡¡https://t.pia.jp/
¥¤ー¥×¥é¥¹¡¡https://eplus.jp/
¥íー¥½¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¡¡https://l-tike.com/
¡ÖK-1.CLUB¡×¡¡https://fan.pia.jp/K-1/
¡ÖK-1.SHOP¡×https://k-1.shop/
¤¸¤ã¤é¤ónet https://www.jalan.net/activity/?ccnt=global_navi
(³ô)¥°¥Ã¥É¥ëー¥¶ー¡¡tel.03-6450-5470 (ÅÅÏÃÍ½Ìó)
ÊüÁ÷¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
