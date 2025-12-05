ÉÙ»ÎµÞ¥Ï¥¤¥é¥ó¥É¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó2025¢Í2026
ÉÙ»ÎµÞ¥Ï¥¤¥é¥ó¥É¡Ê»³Íü¸©ÉÙ»ÎµÈÅÄ»Ô¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÉÙ»ÎµÞ¥Ï¥¤¥é¥ó¥É¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¥é¥¤¥Ö2025-2026¡×¤òÂç³¢Æü12·î31Æü¡Ê¿å¡Ë¤Î23»þ¤è¤ê¡¢±àÆâ¥¤¥Ù¥ó¥È¹¾ì¡Ö¥»¥ó¥È¥é¥ë¥Ñー¥¯¡×¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Ç¯±Û¤·¤ò¿Íµ¤·Ý¿Í¤È¤È¤â¤Ë¾Ð¤¤¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤ëËèÇ¯¹±Îã¤Î¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡£º£Ç¯¤â¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎMC¤È¤·¤Æ¡ÖÇîÂ¿²Ú´Ý¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥¤¥ó¥Ý¥Ã¥·¥Ö¥ë¡×¡Ö·ó¸÷¥¿¥«¥·¡×¡Ö¥³¥í¥³¥í¥Á¥¥Á¥¥Ú¥Ã¥Ñー¥º¡×¡¢¡Ö¥Ï¥¤¥¥ó¥°¥¦¥©ー¥¥ó¥°¡×¡Ê50²»½ç¡Ë¡¢¤é¿Íµ¤¼ÂÎÏÇÉ·Ý¿Í¤¬¼¡¡¹¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢ÄêÈÖ¤Î¥Í¥¿¤ä¡¢¥ê¥º¥à¥Í¥¿¡¢ÀµÅýÇÉÌ¡ºÍÅù¤òÈäÏª¡£²ñ¾ì¤ò¥Û¥Ã¥È¤Ë¡¢Çú¾Ð¤Î±²¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¢¤ë¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤Î½Ö´Ö¤Ë¤Ï¡¢À¹Âç¤Ê²Ö²Ð¤È±ê¤Î±é½Ð¤È¤È¤â¤Ë¡¢²ñ¾ì¤Ë¤¤¤ëÁ´°÷¤Ç2026Ç¯¤ÎËë³«¤±¤ò¡È¤Ë¤®¤ä¤«¡É¤Ë·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£
À§Èó¡¢ÉÙ»ÎµÞ¥Ï¥¤¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤¿¤é¤·¤¤°ìÇ¯¤ÎËë³«¤±¤ò¤ª·Þ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×¡Û
¢£¥¿¥¤¥È¥ë¡¡¡¡¡¡¡¡ÉÙ»ÎµÞ¥Ï¥¤¥é¥ó¥É¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¥é¥¤¥Ö2025-2026
¢£Æü¡¡¡¡»þ¡¡¡¡¡¡¡¡2025Ç¯12·î31Æü¡ÊÂç³¢Æü¡Ë23¡§00～24¡§10º¢¡ÊÍ½Äê¡Ë
¢£²ñ¡¡¡¡¾ì ÉÙ»ÎµÞ¥Ï¥¤¥é¥ó¥ÉÆâ¥»¥ó¥È¥é¥ë¥Ñー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Æー¥¸
¢£ÎÁ¡¡¡¡¶â Æþ±àÌµÎÁ
¢¨²ñ¾ìÆâ´ÑÍ÷ÀÊ¤Ø¤Î¤´Æþ¾ì¤Ï18ºÐ°Ê¾å¤ÎÊý¤Î¤ß¤´Æþ¾ì¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£¼õ¡¡¡¡ÉÕ¡¡¡¡¡¡¡¡¤ª¿½¹þ¤ßÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸åÆüÉÙ»ÎµÞ¥Ï¥¤¥é¥ó¥ÉHPÊÂ¤Ó¤Ë¡¢¸ø¼°¡ÖX¡×
¤Ë¤ÆÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£½Ð¡¡¡¡±é¡¡¡¡¡¡
MC¡§ÇîÂ¿²Ú´Ý
¥¤¥ó¥Ý¥Ã¥·¥Ö¥ë¡Ê50²»½ç¡Ë
·ó¸÷¥¿¥«¥·
¥³¥í¥³¥í¥Á¥¥Á¥¥Ú¥Ã¥Ñー¥º
¥Ï¥¤¥¥ó¥°¥¦¥©ー¥¥ó¥°
¡ÚÉÙ»ÎµÞ¥Ï¥¤¥é¥ó¥É±Ä¶È¥Çー¥¿¡Û
¢£±Ä¶È»þ´Ö 9:00～19:00
¢£ÎÁ¶â ¥ï¥ó¥Ç¥¤¥Ñ¥¹¡§Âç¿Í 6,000 ±ß～7,800 ±ß¡¢Ãæ¹âÀ¸ 5,500 ±ß～7,300 ±ß
¾®³ØÀ¸ 4,400 ±ß～5,000 ±ß¡¢ÍÄ»ù¡¦¥·¥Ë¥¢ 2,100 ±ß～2,500 ±ß
¢¨±Ä¶È»þ´Ö¡¦ÎÁ¶â¤ÏÆü¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ÉÙ»ÎµÞ¥Ï¥¤¥é¥ó¥É¤ÏÆþ±àÌµÎÁ¤Ç¤¹¡£
¢£¸òÄÌ ¤ª¼Ö¤Î¾ì¹ç
¡¦¿·½É¤«¤éÃæ±û¼«Æ°¼ÖÆ»¤ÇÌó 80 Ê¬¡¢²Ï¸ý¸Ð IC ¤ËÎÙÀÜ
¡¦Åìµþ¤«¤éÅìÌ¾¹âÂ®Æ»Ï©¡¦¸æÅÂ¾ì IC¡¢ÅìÉÙ»Î¸Þ¸ÐÆ»Ï©·ÐÍ³¤ÇÌó 90 Ê¬
¥Ð¥¹¤Î¾ì¹ç
¡¦¿·½É¤«¤é¹âÂ®¥Ð¥¹¤ÇÌó 100 Ê¬
¡¦Åìµþ¤«¤é¹âÂ®¥Ð¥¹¤ÇÌó 110 Ê¬ ¤¤¤º¤ì¤â¡ÖÉÙ»ÎµÞ¥Ï¥¤¥é¥ó¥É¡×²¼¼Ö
¢¨¼óÅÔ·÷¤ÎÂ¾¡¢Ì¾¸Å²°¡¢´ØÀ¾Åù 30 ¥ö½ê°Ê¾å¤«¤éÄ¾ÄÌ¥Ð¥¹±¿¹ÔÃæ
ÅÅ¼Ö¤Î¾ì¹ç
¡¦JR Ãæ±ûËÜÀþÂç·î±Ø¤ÇÉÙ»ÎµÞ¹ÔÀþ¤Ë¾è´¹¡¢Âç·î±Ø¤«¤éÌó 50 Ê¬
ÉÙ»ÎµÞ¹ÔÀþ¡ÖÉÙ»ÎµÞ¥Ï¥¤¥é¥ó¥É±Ø¡×¤«¤éÄ¾·ë