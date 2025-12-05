ÆüËÜ¥µー¥Á¥Õ¥¡¥ó¥É¡ÊJ-Search¡Ë¤¬°¤ÇÈ¶ä¹Ô¤È¡Ö°¤ÇÈ¥µー¥Á¥Õ¥¡¥ó¥É¡×¤ò¶¦Æ±ÀßÎ©
³ô¼°²ñ¼ÒÆüËÜM&A¥»¥ó¥¿ー¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹(°Ê²¼¡¢Åö¼Ò / ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è / ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§»°Âð Âî) ¤ÎÏ¢·ë»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼ÒÆüËÜ¥µー¥Á¥Õ¥¡¥ó¥É¡Ê°Ê²¼¡¢J-Search / ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è / ÂåÉ½¼èÄùÌò / ÂçÄÐ ¾»É§ / https://j-search.co.jp¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò°¤ÇÈ¶ä¹Ô¤È¶¦Æ±¤Ç¡Ö°¤ÇÈ¥µー¥Á¥Õ¥¡¥ó¥É1¹æ¡×¤òÀßÎ©¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
J-Search¤Ï¡¢ÃÏ°è¶âÍ»µ¡´Ø¤ÈÏ¢·È¤·¤¿ÃÏ°èÆÃ²½·¿¥µー¥Á¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î±¿±Ä²ñ¼Ò¤È¤·¤ÆÀßÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤¿¤ÓÁÈÀ®¤·¤¿¡Ö°¤ÇÈ¥µー¥Á¥Õ¥¡¥ó¥É1¹æ¡×¤Ï¡¢Åö¼Ò¤È°¤ÇÈ¶ä¹Ô¤Î½Ð»ñ¤Ë¤è¤ê±¿±Ä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
J-Search¤ÏÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¥µー¥Á¥Õ¥¡¥ó¥É¤òÅ¸³«¤·¡¢Í¥½¨¤Ê¿Íºà¤¬ÃÏÊý¤Ç·Ð±Ä¼Ô¤È¤·¤Æ³èÌö¤Ç¤¤ëÆ»¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃÏÊý¤ÎÃæ¾®´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹¤ä»ö¶È¾µ·ÑÌäÂê¤Î²ò·è¡¢¤Ò¤¤¤Æ¤ÏÆüËÜ´ë¶È¤Î¶¥ÁèÎÏ¶¯²½¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
Æî¶å½£¥µー¥Á¥Õ¥¡¥ó¥É¡¢ËÌ³¤Æ»¥µー¥Á¥Õ¥¡¥ó¥É¡¢ËÌÎ¦¥µー¥Á¥Õ¥¡¥ó¥É¡¢°¤ÇÈ¥µー¥Á¥Õ¥¡¥ó¥É¤ËÂ³¤¡¢º£¸å¤âÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Ë¤ÆÃÏ°èÆÃ²½·¿¥µー¥Á¥Õ¥¡¥ó¥É¤òÀßÎ©¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú°¤ÇÈ¥µー¥Á¥Õ¥¡¥ó¥É1¹æ¤Î³µÍ×¡Û
ÁÈ¹çÌ¾¡§°¤ÇÈ¥µー¥Á¥Õ¥¡¥ó¥É1¹æÅê»ñ»ö¶ÈÍ¸ÂÀÕÇ¤ÁÈ¹ç
Ìµ¸ÂÀÕÇ¤ÁÈ¹ç°÷(GP)¡§³ô¼°²ñ¼ÒÆüËÜ¥µー¥Á¥Õ¥¡¥ó¥É
Í¸ÂÀÕÇ¤ÁÈ¹ç°÷(LP)¡§³ô¼°²ñ¼Ò°¤ÇÈ¶ä¹Ô¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÆüËÜM&A¥»¥ó¥¿ー¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹
¥Õ¥¡¥ó¥ÉÁí³Û¡§10²¯±ß
±¿ÍÑ´ü´Ö¡§10Ç¯
Åê»ñÂÐ¾Ý¡§Ãæ¾®´ë¶È¤Î»ö¶È¾µ·Ñ·¿M&A¤òÌÜ»Ø¤¹¸Ä¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ë¥µー¥Á³èÆ°»ñ¶â¡¢
ÆÁÅç¸©¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÃÏ°è¤ÎÃæ¾®´ë¶È¤Ø¤Î»ö¶È¾µ·Ñ/M&AÅê»ñ»ñ¶â
°¤ÇÈ¶ä¹Ô¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌòÆ¬¼è¡¡Ê¡±Ê ¾æµ× ÍÍ ¤Î¥³¥á¥ó¥È
ÃÏ°è¤ÎÃæ¾®´ë¶È¤Ï¡¢¿Í¸ý¸º¾¯¤ä·Ð±Ä¼Ô¤Î¹âÎð²½¡¢¸å·Ñ¼ÔÉÔºß¤Ê¤É¿¼¹ï¤Ê»ö¶È¾µ·Ñ²ÝÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¹Ô¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÆüËÜM&A¥»¥ó¥¿ー¤µ¤Þ¤ä¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë°¤ÇÈ¶ä¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢°¤ÇÈ¶ä¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¤ÈÏ¢·È¤ò¿Þ¤ê¡¢ÃÏ°è¤Ëº¬¤¶¤·¤¿»ö¶È¾µ·Ñ»Ù±ç¤Ë¼èÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ï¡¢»Ö¤¢¤ë·Ð±Ä¸õÊä¼Ô¡Ê¥µー¥Á¥ãー¡Ë¤È´ë¶È¤ò·ë¤Ó¤Ä¤±¡¢»ö¶È¾µ·Ñ¤Î¿·¤¿¤ÊÁªÂò»è¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ËÜ¼èÁÈ¤ß¤Ë¤è¤ê¡¢Åö¹Ô¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î»ö¶ÈÈ¯Å¸¤È¸ÛÍÑ³ÈÂç¤Ë¹×¸¥¤·¡¢Ë¤«¤ÊÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¥µー¥Á¥Õ¥¡¥ó¥É¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÂçÄÐ ¾»É§¤Î¥³¥á¥ó¥È
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢°¤ÇÈ¶ä¹ÔÍÍ¤È¶¦¤Ë¥µー¥Á¥Õ¥¡¥ó¥É¤òÀßÎ©¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢Èó¾ï¤Ë¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Þ¤Ç¤â°¤ÇÈ¶ä¹ÔÍÍ¤ÈÆüËÜM&A¥»¥ó¥¿ー¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢Ãæ·ø¡¦Ãæ¾®´ë¶È¤Î»ö¶È¾µ·Ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂ¿¤¯¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤â°¤ÇÈ¶ä¹ÔÍÍ¤ÈÆó¿Í»°µÓ¤Ç¡¢ÆÁÅç¸©¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÃÏ°è¤Ç¤Î»ö¶È¾µ·Ñ¡¢·Ð±Ä¼Ô¿ÍºàÉÔÂ¤Ë´Ø¤¹¤ë²ÝÂê¤Î²ò·è¡¢»Ö¤¢¤ë¿Íºà¤Î»Ù±ç¡¢À®Ä¹´ë¶È¤ÎÁÏ½Ð¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú·Ð±Ä¼Ô¤òÌÜ»Ø¤¹Êý¤Ø¡Û¥µー¥Á¥ãーÊç½¸³«»Ï
J-Search¤Ç¤Ï¡¢·Ð±Ä¼Ô¸õÊä¤È¤Ê¤ë¥µー¥Á¥ãー¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÁÅç¸©¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÃÏ°è¤Ç¤Î´ë¶È·Ð±Ä¤Ë¤´´Ø¿´¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¤é¡¢J-Search¤Î¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤è¤ê¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¨¥ó¥È¥êー¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§https://j-search.co.jp/#contact(https://j-search.co.jp/#contact)
¡Ú³ô¼°²ñ¼ÒÆüËÜ¥µー¥Á¥Õ¥¡¥ó¥É³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒÆüËÜ¥µー¥Á¥Õ¥¡¥ó¥É¡ÊJ-Search¡Ë(https://j-search.co.jp)
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÂçÄÐ ¾»É§
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è´Ý¤ÎÆâ°ìÃúÌÜ8ÈÖ2¹æ
ÀßÎ©Æü¡§2024Ç¯10·î
»ñËÜ¶â¡§1²¯±ß
³ô¼ç¡§ÆüËÜM&A¥»¥ó¥¿ー¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹100%
¡Ú³ô¼°²ñ¼ÒÆüËÜM&A¥»¥ó¥¿ー¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊÅì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¡§2127¡Ë¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒÆüËÜM&A¥»¥ó¥¿ー¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è´Ý¤ÎÆâ°ìÃúÌÜ8ÈÖ2¹æ¡¡鉃¹Ý¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°24³¬
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Î·Ð±Ä´ÉÍýÅù
ÀßÎ©¡§1991Ç¯4·î
µòÅÀ¡§Åìµþ¡¢Âçºå¡¢Ì¾¸Å²°¡¢¹Åç¡¢Ê¡²¬¡¢»¥ËÚ¡¢²Æì¡¢¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¡¢¥Þ¥ìー¥·¥¢¡¢¥¿¥¤¡Ê¸½ÃÏË¡¿Í¤ª¤è¤ÓÏ¢·ë»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëÆüËÜM&A¥»¥ó¥¿ー¤ÎµòÅÀ¤ò´Þ¤à¡Ë
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼ÒÆüËÜM&A¥»¥ó¥¿ー¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¡¹ÊóÃ´Åö¡¡pr@nihon-ma.co.jp