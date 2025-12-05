¡ÚÁÏ¶È15¼þÇ¯¡Û¡Ö¤¢¤·¤¿¤Î¼«¿®¤ò¡¢º£Æü¤Ä¤±¤è¤¦¡£¡×¥¦¥£¥º¥À¥à¥¢¥«¥Ç¥ßー¤¬¡¢AI ¡ß SEL¡ÊÈóÇ§ÃÎÇ½ÎÏ¤Î°éÀ®¡Ë¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¤·¤¿¡Ö¼¡À¤ÂåÊü²Ý¸å¥â¥Ç¥ë¡×¤òÄó¶¡
2025Ç¯12·î8Æü
³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥£¥º¥À¥à¥¢¥«¥Ç¥ßー
¡Ö¤¢¤·¤¿¤Î¼«¿®¤ò¡¢º£Æü¤Ä¤±¤è¤¦¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢ÅÔÆâ¤òÃæ¿´¤ËÄ¾±Ä¹»¡¦Äó·È¹»¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥£¥º¥À¥à¥¢¥«¥Ç¥ßー¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔËÅç¶èÌÜÇò2-20-5¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÎëÌÚÎÉÏÂ¡Ë¤Ï¡¢ÁÏ¶È15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿ÀáÌÜ¤È¤·¤Æ¡¢3～9ºÐ¤Î¿Í³Ê·ÁÀ®´ü¤ò»Ù¤¨¤ëÆÈ¼«¤ÎÆ³Æþ¶µ°é¡Ö¥Öー¥¹¥¿ー¶µ°é¡×¤ò´ðÈ×¤È¤·¤Æ¡¢AI¡¦SEL¡¦¥°¥íー¥Ð¥ë¤Î3¤Ä¤ÎÎÏ¤ò¿¤Ð¤¹³Ø¤Ó¤òÂÎ·Ï²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤é¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤è¤ê¡¢Êü²Ý¸å¤ò¡ÈÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë³Ø¤Ó¤Î»þ´Ö¡É¤Ø¤È¹â¤á¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¼«¤é¹Í¤¨¡¢Áª¤Ó¡¢À®Ä¹¤¹¤ëÎÏ¤òÃúÇ«¤Ë°é¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£Äó¶¡³«»Ï¤Ï2026Ç¯4·î1Æü¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Àè¹ÔÅÐÏ¿¤ª¤è¤Ó2026Ç¯1～3·î¤Î¥×¥ìÍøÍÑ¤Î¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
ÇØ·Ê¡§ÁÏ¶È15¼þÇ¯¡¢Êü²Ý¸å¤Î²ÁÃÍ¤òºÆÄêµÁ¤¹¤ë
¶¦Æ¯¤À¤ÂÓ¤ÎÁý²Ã¤äÆ¯¤Êý¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤Ë¤è¤ê¡¢³ØÆ¸ÊÝ°é¤Ø¤Î¥Ëー¥º¤ÏÇ¯¡¹¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¦¥£¥º¥À¥à¥¢¥«¥Ç¥ßー¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢30¼ïÎà°Ê¾å¤Î½¬¤¤¤´¤È¡¦Á÷·ÞÉÕÅº¤¤¥µー¥Ó¥¹¤òÈ÷¤¨¤¿¡È¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×·¿³ØÆ¸¡É¤È¤·¤Æ¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥¦¥£¥º¥À¥à¥¢¥«¥Ç¥ßー¤Ï¡ÖÊü²Ý¸å¡á¿Æ¤¬µ¢¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÂÔ¤Á»þ´Ö¡×¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£AIµ»½Ñ¤Î¿Ê²½¤ä¥°¥íー¥Ð¥ë²½¤Ê¤É¡¢¼Ò²ñ¤¬µÞÂ®¤ËÊÑ²½¤¹¤ëº£¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ëµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï ¡ÈÀµ²ò¤Î¤Ê¤¤Ìä¤¤¤Ë¸þ¤¹ç¤¦ÎÏ¡É ¤Ç¤¹¡£ÁÏ¶È15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢¥¦¥£¥º¥À¥à¥¢¥«¥Ç¥ßー¤ÏÊü²Ý¸å¤ò ¡ÖÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë³Ø¤Ó¤Î»þ´Ö¡× ¤È¤·¤ÆºÆÄêµÁ¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê³Ø¤Ó¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò¹½ÃÛ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¦¥£¥º¥À¥à¥¢¥«¥Ç¥ßー¤¬ÁÏ½Ð¤¹¤ë3¤Ä¤Î¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É
¤ª»Ò¤µ¤Þ¤ÎÌ¤Íè¤ò»Ù¤¨¤ëÎÏ¤ò°é¤à¡Ö¥Öー¥¹¥¿ー¶µ°é¡×¡¢³Ø¤Ó¤Î¥Æー¥Þ¤òÁª¤Ù¤ë¡¢3¤Ä¤ÎÎÏ¤ò°é¤à¡Ö¿·¥³ー¥¹À©ÅÙ¡×¤Ï¡¢¤ª»Ò¤µ¤Þ¤Î¶½Ì£¤äÆÃÀ¤Ë±þ¤¸¤Æ¡ÈÀì¹¶¡É¤òÁª¤Ù¤ëÂç³Ø¤Î¤è¤¦¤Ê³Ø¤Ó¤ÎÂÎ·Ï¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿ÊÝ¸î¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢¸ÇÄêÍËÆü¤ËÇû¤é¤ì¤Ê¤¤½ÀÆð¤Ê¥×¥é¥ó¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¿·¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É£±¡Û ¤ª»Ò¤µ¤Þ¤ÎÌ¤Íè¤ò»Ù¤¨¤ëÎÏ¤ò°é¤à¡Ö¥Öー¥¹¥¿ー¶µ°é¡×
3～9ºÐ¤Ï¿Í³Ê·ÁÀ®¤Ë¤â¤Ã¤È¤â½ÅÍ×¤Ê»þ´ü¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î»þ´ü¤Ë¤Ï¡¢Ä©Àï¤¹¤ë»ÑÀª¡¢½¸ÃæÎÏ¡¢´¶¾ð¤Î°·¤¤Êý¡¢¶¨Æ¯À¤Ê¤É¡¢ ¡È¼«Ê¬¤é¤·¤µ¡É¤ò·Á¤Å¤¯¤ëÈóÇ§ÃÎÇ½ÎÏ¤¬Âç¤¤¯°é¤Á¤Þ¤¹¡£¥¦¥£¥º¥À¥à¥¢¥«¥Ç¥ßー¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÂçÀÚ¤Ê»þ´ü¤ò¡Ö¥Öー¥¹¥¿ー¡ÊÆ³Æþ¡Ë¶µ°é¡×¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¡¢ À®Ä¹ÃÊ³¬¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ°é¤Þ¤ì¤ë¤Ù¤ÎÏ¤òÂÎ·Ï²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ì¤½¢³Ø»ù¤Ë¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤Î´ðÈ×¡×¤ò¡¢½¢³Ø»ù¤Ë¤Ï¡Ö¿Í´ÖÎÏ¤Î°é¤Á¡×¤ò¡¢¹â³ØÇ¯¤Ë¤ÏÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¶ñÂÎÅª¤Ê¥¹¥¥ë¤ò¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÀè¤Ë¤Ï¡È¼Ò²ñ¤Ç³è¤¤ë¼ÂÁ©ÎÏ¡É¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢Ï¢Â³À¤Î¤¢¤ë¶µ°é¥¹¥Æ¥Ã¥×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ À®ÀÓ¤Ç¤ÏÂ¬¤ì¤Ê¤¤¡È¤ª»Ò¤µ¤Þ¤ÎÀ®Ä¹¡É¤òµÏ¿¤·ÃúÇ«¤Ë¸«¼é¤ë¡Ö¥×¥í¥°¥ì¥¹¥ì¥Ýー¥È¡×
ÈóÇ§ÃÎÇ½ÎÏ¤Î°é¤Á¤Ï¿ôÃÍ¤Ç¤ÏÂ¬¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Æü¡¹¤Î¾®¤µ¤ÊÊÑ²½¤ò¸«Æ¨¤µ¤ºÊÝ¸î¼Ô¤ËÆÏ¤±¤ë»ÅÁÈ¤ß¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¥×¥í¥°¥ì¥¹¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢
¡¦´¶¾ð¤Î°é¤Á
¡¦Â¾¼Ô¤È¤Î´Ø¤ï¤ê
¡¦Ä©Àï¤Î»ÑÀª
¡¦½¸Ãæ¡¦»ýÂ³ÎÏ
¤Ê¤É¤ò¥¨¥Ô¥½ー¥É¤È¤È¤â¤Ë¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²Ä»ë²½¡£
ÊÝ¸î¼Ô¤È¶µ¼¼¤¬Ï¢·È¤·¡¢¤ª»Ò¤µ¤Þ¤ÎÀ®Ä¹¤ò¶¦¤Ë°é¤àÂÎÀ©¤òÃÛ¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¿·¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É£²¡Û³Ø¤Ó¤Î¥Æー¥Þ¤òÁª¤Ù¤ë¡¢3¤Ä¤ÎÎÏ¤ò°é¤à¡Ö¿·¥³ー¥¹À©ÅÙ¡×
½¾Íè¤Î¡ÖÍÂ¤«¤ê¡×¤È¡Ö½¬¤¤¤´¤È¡×¤¬Ê¬ÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò°ì¿·¡£¤ªÍÂ¤«¤ê»þ´Ö¤ÎÃæ¤Ë¡¢ÂÎ·Ï²½¤µ¤ì¤¿¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¤òÍ»¹ç¡Ê¥»¥Ã¥È²½¡Ë¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤ª»Ò¤µ¤Þ¤Î¶½Ì£¡¦´Ø¿´¤ä¡¢¿¤Ð¤·¤¿¤¤Ç½ÎÏ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢°Ê²¼¤Î3¤Ä¤Î¥³ー¥¹¤«¤é¥á¥¤¥ó¤Î³Ø¤Ó¤òÁªÂò¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
1. SEL¡Ê¼Ò²ñÀ¤È´¶¾ð¤Î³Ø¤Ó¡Ë¥³ー¥¹～¿´¤È¤«¤é¤À¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÀ°¤¨¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯À¸¤¤ëÎÏ¤ò°é¤à³Ø¤Ó～
SPARK¡Ê»Ò¤É¤â¤Î¡Ö¤³¤³¤í¡Ê´¶¾ð¡Ë¡×¤ËÃåÌÜ¤·¤¿±¿Æ°Í·¤Ó¡Ë¤äÂÐÏÃÅª¤Ê³èÆ°¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤ò´¶¤¸¼è¤ëÎÏ¤È¼«Ê¬¤ÎÁÛ¤¤¤òÉ½¸½¤¹¤ëÎÏ¤ò°é¤Æ¤Þ¤¹¡£
ÎÉ¹¥¤Ê¿Í´Ö´Ø·¸¤òÃÛ¤¡¢¼«Ê¬¤Î´¶¾ð¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¤È¾å¼ê¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¤ò´ðÈ×¤ËÀ¸¤¤ëÎÏ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Þ¤¹¡£
¥«¥ê¥¥å¥é¥àÎã:
´¶¾ð¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡¦ÂÐÏÃ·¿¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¡¦SPARK¡ÊÍ»ÀÁÇ±¿Æ°¡ß¥Ð¥é¥ó¥¹±¿Æ°¤Î¥³¥ó¥Ó¥Íー¥·¥ç¥óÍ·¤Ó¡Ë¡¦¥Áー¥à¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°±é½¬¡£
2. AI³Ø¤Ó¥³ー¥¹～Ãµµæ¿´¤ÈÁÏÂ¤ÎÏ¤ÇÌ¤Íè¤òÀÚ¤êÂó¤¯～
¤³¤ì¤«¤é¤Î»þÂå¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡ÖAI¥ê¥Æ¥é¥·ー¡×¤ò¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÈ¯Ã£ÃÊ³¬¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÌµÍý¤Ê¤¯³Ø¤Ù¤ë¤è¤¦Àß·×¤·¤¿¥³ー¥¹¤Ç¤¹¡£
AI¤ò¡ÈÀµ¤·¤¯Íý²ò¤·¡¢°Â¿´¤·¤Æ»È¤¤¤³¤Ê¤¹ÎÏ¡É¤òÅÚÂæ¤Ë¡¢Ãµµæ¿´¡¦ÁÏÂ¤ÎÏ¡¦¼çÂÎÀ¤È¤¤¤Ã¤¿Ì¤Íè¤òÀÚ¤êÂó¤¯¤¿¤á¤ÎÎÏ¤ò°é¤Æ¤Þ¤¹¡£
¥«¥ê¥¥å¥é¥àÎã:
AI´ðÁÃ³µÇ°¡¢¾¦ÉÊ³«È¯ÂÎ¸³¡¢²ÝÂê²ò·è¥ß¥Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¡£
3. ¥°¥íー¥Ð¥ë¥³ー¥¹～À¤³¦¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë»ëÌî¤È¶¦´¶ÎÏ¤ò～
±Ñ¸ìÎÏ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢°ÛÊ¸²½Íý²ò¤äÂ¿ÍÍ¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¡Ö¹ñºÝÅª»ëÌî¡Ê¥°¥íー¥Ð¥ë¥Þ¥¤¥ó¥É¡Ë¡×¤ò¾úÀ®¤·¤Þ¤¹¡£
¥«¥ê¥¥å¥é¥àÎã:
±Ñ¸ìÃµµæ¥¿¥¤¥à¡ÊEnglish Discovery Time¡Ë ¡¦ »Ò¤É¤âÅ¯³ØÂÐÏÃ¡Ê»×¹ÍÎÏ¡¦ÂÐÏÃÎÏ¤òºÇÂç²½¤¹¤ë»Ò¤É¤âÆ±»Î¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤Åù¡Ë ¡¦ ¤ä¤µ¤·¤¤¥Ç¥£¥Ùー¥È¡ÊÍýÍ³¤ò¤â¤Ã¤ÆÏÃ¤¹¤³¤È¤ò³Ú¤·¤à³èÆ°¡¡Îã¡Ë¥¢¥¤¥¹¤Ï¥³ー¥óÇÉ¡©¥«¥Ã¥×ÇÉ¡©¡¿½ÉÂê¤ÏÉ¬Í×¡©ÉÔÍ×¡©Åù¡Ë
¡ã¥³ー¥¹À©Æ³Æþ¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¡ä
¶µ°é¸ú²Ì¤ÎºÇÂç²½: ¡ÖÍÂ¤«¤ê¡×¤È¡Ö½¬¤¤¤´¤È¡×¤Î°ìÂÎ²½¤Ë¤è¤ê³Ø¤Ó¤Î¼Á¤¬¸þ¾å¤·¡¢·ÑÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
·î¼ÕÉéÃ´¤Î·Ú¸º: ¥³ー¥¹À©ÅÙ¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤ê¡¢½µ2²ó°Ê¾å¤Î¥ì¥®¥å¥éーÍøÍÑ¤«¤Ä½¬¤¤»ö¼õ¹Ö¤Î¾ì¹ç¡¢½¾Íè¤ÎÀÑ¤ß¾å¤²¼°¤è¤ê¤â¥êー¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë³ä°úÀ©ÅÙ¤òÅ¬ÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¿·¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É£³¡Û¸ÇÄêÍËÆü¤«¤é¤Î²òÊü¡£¿·¥×¥é¥ó¡Ö¥»¥ì¥¯¥È4¡×
¡ÖËè½µ¡»ÍËÆü¤ÏÄÌ¤¨¤Ê¤¤¡×¡Ö»Å»ö¤Î¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤¬·î¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ã¤¦¡×¤È¤¤¤¦¥·¥Õ¥È¶ÐÌ³¡¢¥ê¥âー¥È¶ÐÌ³¤ä¥µー¥Ó¥¹¶È¡¦°åÎÅ¡¦¼«±Ä¤ÎÊý¤Þ¤Ç¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÆ¯¤Êý¤ò¤µ¤ì¤ë³§ÍÍ¤ÎÀ¼¤Ë±þ¤¨¡¢½ÀÆð¤Ê¿·¥×¥é¥ó¡Ö¥»¥ì¥¯¥È4¡×¤ò¿·Àß¤·¤Þ¤¹¡£
³µÍ×: 1¥ö·î¤Î¤¦¤Á¡¢¤ª¹¥¤¤Ê¡Ö4Æü´Ö¡×¤ò¼«Í³¤ËÁª¤ó¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¡£
ÆÃÄ§: ÍËÆü¸ÇÄê¤ÎÇû¤ê¤¬¤Ê¤¯¡¢Ëè·î¤Î¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÍøÍÑÆü¤ò·èÄê¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¥»¥ì¥¯¥È4¥×¥é¥ó¤¬²ò·è¤¹¤ë²ÝÂê¡ä
ÉÔµ¬Â§¤Ê¶ÐÌ³·ÁÂÖ¤ËÂÐ±þ: ¥·¥Õ¥ÈÀ©¤äÈËË»´ü¤¬¤¢¤ë¤´²ÈÄí¤Ç¤âÌµÂÌ¤Ê¤¯ÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Â¾¤Î½¬¤¤»ö¤È¤ÎÊ»ÍÑ: ½Î¤ä¥¹¥Ýー¥Ä¤Ê¤É¡¢Â¾¤ÎÍ½Äê¤È¤ÎÄ´À°¤¬¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤ª»î¤·¡×¤ËºÇÅ¬: ¤¤¤¤Ê¤êÍËÆü¸ÇÄê¤ÇÍÂ¤±¤ë¤³¤È¤ËÉÔ°Â¤¬¤¢¤ë¤´²ÈÄí¤ä¡¢Äã³ØÇ¯¤Î¡Ö³ØÆ¸´·¤é¤·¡×¤È¤·¤Æ¤âºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
<ÂåÉ½¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸>
¡Ö³ØÆ¸ÊÝ°é¤Ï¡ÈÍÂ¤±¤ë¾ì½ê¡É¤È¤¤¤¦¾ï¼±¤ò¸«Ä¾¤·¡¢Êü²Ý¸å¤ò¡ÈÃµµæ¤ÈÀ®Ä¹¤Î»þ´Ö¡É¤Ø¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ ¥¦¥£¥º¥À¥à¥¢¥«¥Ç¥ßー¤¬°é¤ß¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢ÃÎ¼±¤Î½¬ÆÀ¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼«Ê¬¤òÍý²ò¤·¡¢Â¾¼Ô¤È¶¨Æ¯¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼«¤é¤Î°Õ»×¤ÇÌ¤Íè¤òÀÚ¤êÂó¤¤¤Æ¤¤¤¯¨¡¨¡ËÜ¼ÁÅª¤Ê¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ú¥ó¥Ç¥ó¥¹¡Ê¼«Î©¡¦¼çÂÎÀ¡Ë¤Ç¤¹¡£
ÈóÇ§ÃÎÇ½ÎÏ¡¦Ãµµæ¿´¡¦¹ñºÝÀ¤Î£³¤Ä¤ò¼´¤Ë¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¡È¼«Ê¬¤ÇÁª¤Ó¡¢¼«Ê¬¤Ç¿¤Ó¤ë¡É³Ø¤Ó¤Î¤¢¤êÊý¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÀ®Ä¹¤òÊü²Ý¸å¤«¤é»Ù¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¡¢¿·¤·¤¤³ØÆ¸¤Î¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¤ò¤³¤ì¤«¤é¤âÃúÇ«¤ËÃÛ¤¤¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÎëÌÚ ÎÉÏÂ¡Ë
¢£ ³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥£¥º¥À¥à¥¢¥«¥Ç¥ßー¡¡²ñ¼Ò³µÍ×
½êºßÃÏ¡¡ ÅìµþÅÔËÅç¶èÌÜÇò2-20-5
ÀßÎ©¡¡¡¡ 2010Ç¯5·î
»ñËÜ¶â¡¡ 48,390Àé±ß¡Ê2025Ç¯3·î¸½ºß¡Ë
ÂåÉ½¼Ô¡¡ ÂåÉ½¼èÄùÌò ÎëÌÚ ÎÉÏÂ
»ö¶ÈÆâÍÆ Ì±´Ö³ØÆ¸ÊÝ°é»ö¶È¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥êー»ö¶È¡¢ÉÔÆ°»º³èÍÑ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»ö¶ÈÅù
¢£ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»Àè
¡¡¥¦¥£¥º¥À¥à¥¢¥«¥Ç¥ßー¡¡³ØÆ¸±¿±ÄËÜÉô
¡¡¶µ°é¥Ç¥¶¥¤¥ó³«È¯Éô¡¡ÄÔ¡¡Ç¯»Ö»Ò
https://www.facebook.com/WisdomAcademyJapan/
https://www.instagram.com/wisdomacademyjp/
¢£ ¥¦¥£¥º¥À¥à¥¢¥«¥Ç¥ßー¤Î±¿±Ä¹»¼Ë
Ä¾±Ä¹»
¡Ú¥¢¥Õ¥¿ー¥¹¥¯ー¥ë¡Û14¹»¡Ê2025Ç¯12·î¸½ºß¡Ë
ÌÜÇò¹»¡¦·ÃÈæ¼÷¹»¡¦²£ÉÍ¾åÂç²¬¹»¡¦»°ÂëµÈ¾Í»û¹»¡¦ÃÓ¿¬»°¸®Ãã²°¹»¡¦¶ðÂôºù¿·Ä®¹»¡¦²¦»Ò¹»¡¦Æó»Ò¶ÌÀî¹»¡¦¤µ¤¤¤¿¤Þ¿·ÅÔ¿´¹»¡¦¹ñÊ¬»û¹»¡¦¾®Ê¿²Ö¾®¶â°æ¹»¡¦¾®Ê¿²Ö¾®¶â°æ¹»NEXUS¡¦¾®Ê¿°ì¶¶³Ø±à¹»¡¦¾®Ê¿°ì¶¶³Ø±à¹»ANNEX
¡Ú±Ñ¸ì¥¢¥Õ¥¿ー¥¹¥¯ー¥ë¡Û5¹»¡Ê2025Ç¯12·î¸½ºß¡Ë
PRIME»Ô¥öÃ«ÈÓÅÄ¶¶¹»¡¦PRIME¿ùÊÂ°¤º´¥öÃ«¹»¡¦PRIME U-STUDIO Åìµþ¥Ù¥¤¥µ¥¤¥É¹»¡¦PRIME U-STUDIO ËëÄ¥¥Ù¥¤¥Ñー¥¯¹»¡¦PRIME²£ÉÍÇÏ¼ÖÆ»¹»
¡Ú¶¦Æ±±¿±Ä¹»¡Û¡Ê2025Ç¯12·î¸½ºß¡Ë¡¡
¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¥¥Ã¥ºPRIME¼«Í³¤¬µÖ¹»