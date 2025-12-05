¡Ú½êÂ°¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥ì¥Ýー¥È¡ÛTikTok Shop³«»Ï2¤«·î¤Ç¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ÎÆ±»þÀÜÂ³¿ô¤¬7500¿Í±Û¤¨¡ªPeace Creation½êÂ°¤Î¡ÖNAGISA¡×¤µ¤ó¤¬µÞÂ®¤ËÀ®Ä¹Ãæ
TikTok Shop¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡¦¥é¥¤¥Ðー»öÌ³½ê¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Ôー¥¹¥¯¥ê¥¨¥¤¥·¥ç¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Æ£À¥¸øÍÔ¡¢°Ê²¼¡§Peace Creation¡Ë¤Ï¡¢½êÂ°¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥ì¥Ýー¥È¤ÎÂèÆóÃÆ¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£TikTok Shop¤ò³èÍÑ¤·¤¿Æ°²è¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¡¢0¤«¤é»Ï¤á¤Æ2¤«·î¤Ç°ÂÄêÅª¤ÊÇä¾å¤ò¤¢¤²¤ëÅö¼Ò½êÂ°¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡ÖNAGISA¡×¤µ¤ó¤ÎÄ¾¶á¤Î¼ÂÀÓ¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥ì¥Ýー¥È#02¡ÖNAGISA¡×
Peace Creation½êÂ°¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡ÖNAGISA¡×¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥³¥¹¥á¤ä¿©ÉÊ¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¾¦ÉÊ¾Ò²ð¤Î¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°¤ò»Ï¤á¤¿¡¢¿·¿Í¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Ç¤¹¡£TikTok Shop¤Ë¤ª¤±¤ë¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Î³èÆ°¤ò»Ï¤á¤Æ¶Ï¤«2¤«·î´Ö¤Ç¡¢1²ó¤ÎÇÛ¿®¤Ë¤ª¤±¤ëºÇÂçÆ±»þÀÜÂ³»ëÄ°¿ô¤¬7500¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¼ÂÀÓ¤ò¤¢¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥ê¥Ôー¥È¹ØÆþ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥Õ¥¡¥ó¤â³ÍÆÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Áá¤¯¤â°ÂÄêÅª¤Ê¿Íµ¤¤ÈÇä¾å¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢´ë¶È¤«¤é¸ø¼°¥é¥¤¥Ö¥³¥Þ―¥µー¤È¤·¤Æ¤Îµ¯ÍÑ¤â¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢³Î¤«¤ÊÈ¿¶Á¤ÈÈÎÇä¼ÂÀÓ¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¤³¤Á¤é
- ¥Î¥ó¥Õ¥é¥¤¥äー¡§https://vt.tiktok.com/ZSfdAdEtF/
- ÀöºÞ¡§https://vt.tiktok.com/ZSfdDm5Vd/
- Ä²³è¿©ÉÊ¡§https://vt.tiktok.com/ZSfdDTQ94/
¢§Æ°²è¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ï¤³¤Á¤é
- ¥¥ã¥êー¥±ー¥¹¡§https://vt.tiktok.com/ZSfdUoeL7/
- ²½¾Ñ¿å¡§https://vt.tiktok.com/ZSfdyYTHE/
- Ëí¥«¥Ðー¡§https://vt.tiktok.com/ZSfdykwa1/
Peace Creation¤Ï¡¢°ú¤Â³¤¡ÖNAGISA¡×¤µ¤ó¤ÎTikTok Shop¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿³èÆ°³ÈÂç¤ËÈ¼Áö¤¹¤ë¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¡¢È¾Ç¯°ÊÆâ¤Ë1²ó¤ÎÇÛ¿®¤Ç¤ÎÇä¾å100Ëü±ß¤òÃ£À®¤Ç¤¤ë·×²è¤Ç¥µ¥Ýー¥È¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖNAGISA¡×¤µ¤ó ¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¥é¥¤¥ÐーÌ¾¡§NAGISA
¥¸¥ã¥ó¥ë¡§¥¢¥Ñ¥ì¥ë¡¢¸ÅÃå¡¢¥³¥¹¥á¤Ê¤É
·ÐÎò¡§¼«¿È¤Ç¸ÅÃå²°¤Î·Ð±Ä¡¢¥é¥¤¥Ö¥³¥Þー¥µーÎò2Ç¯ÌÜ
TikTok¡§https://www.tiktok.com/@7agisa18
Instagram¡§https://www.instagram.com/7agi18
Åê¹Æ¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡§ËèÆüÇÛ¿®
¢£NAGISA¤µ¤ó¥³¥á¥ó¥È¡§Peace Creation¤Ë½êÂ°¤·¤¿ÍýÍ³¤È¥µ¥Ýー¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¼«Ê¬¤Î¥·¥ç¥Ã¥×¤ò¹¤á¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¼ã¤¤¥æー¥¶ー¤ÎÂ¿¤¤TikTok¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤½êÂ°¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£¸µ¡¹Peace you LIVE¤Ç¥é¥¤¥Ö¥³¥Þー¥¹¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î»þ¤«¤é¿Æ¿È¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇPeace Creation¤Ø¤Î½êÂ°¤Î¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ºÝ¤Ë¤âÌÂ¤ï¤º½êÂ°¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
Peace you LIVE¤Ç¤ÎÇÛ¿®·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¤Æ¡¢TikTok Shop¤Ç¤Ï¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤òÃæ¿´¤ËÇÛ¿®¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ°²èÀ©ºî¤Ï¤Þ¤À»Ï¤á¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤ÇÃ´Åö¤ÎÊý¤Ë¤â¥µ¥Ýー¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤é»î¹Ôºø¸í¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤À»Ï¤á¤Æ2¤«·î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ê¥Ôー¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤ªµÒÍÍ¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¼ê¤´¤¿¤¨¤ò´¶¤¸¤Ï¤¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Peace Creation¤«¤é¸½ºß¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¥µ¥Ýー¥È¤Ë¤ÏÂçÊÑËþÂ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤â°ú¤Â³¤¿®Íê¤·¤Æ¤´°ì½ï¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Peace Creation¤È¤Ï
¥Ôー¥¹¥¯¥ê¥¨¥¤¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¿Æ²ñ¼Ò¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¤¤¤Ä¤â¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ºäËÜ¼é¡Ë¤¬13,000·ï°Ê¾å¤ÎEC¡¦D2C¤ÎÁí¹ç»Ù±ç¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¥Î¥¦¥Ï¥¦¤È¡¢¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥Ôー¥¹¥æー¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Æ£À¥¸øÍÔ¡Ë¤¬Äó¶¡¤¹¤ëÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥é¥¤¥Ö¥³¥Þー¥¹¥¢¥×¥ê¡ÖPeace you LIVE¡×¤Î±¿±Ä¼ÂÀÓ¤ä¡¢¥é¥¤¥Ðー¤È¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò³è¤«¤·¤¿¡¢¥½ー¥·¥ã¥ë¥³¥Þー¥¹ÀìÌç¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡¦¥é¥¤¥Ðー»öÌ³½ê¤Ç¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ôー¥¹¥¯¥ê¥¨¥¤¥·¥ç¥ó
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§¢©100-0006 ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÍ³ÚÄ®1-13-2 Âè°ìÀ¸Ì¿ÆüÈæÃ«¥Õ¥¡ー¥¹¥È
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ Æ£À¥ ¸øÍÔ
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥½ー¥·¥ã¥ë¥³¥Þー¥¹ÀìÌç¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡¦¥é¥¤¥Ðー»öÌ³½ê±¿±Ä