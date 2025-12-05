¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥·¥§¥¢¥Õ¥¡¥ó¥É¡Ù32¹æ¥Õ¥¡¥ó¥É¡¡¡¡2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë18»þ¤è¤êÀèÃå½ç¤Ë¤ÆÊç½¸³«»Ï
¥³ー¥·¥ó¥Ûー¥à³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜºæ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Æî¡¡ÁêÂÀ¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÉÔÆ°»º¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥·¥§¥¢¥Õ¥¡¥ó¥É¡Ù¤Ï¡¢2025Ç¯12·î5Æü(¶â)18»þ¤è¤êÀèÃå½ç¤Ë¤Æ¡¢¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥·¥§¥¢¥Õ¥¡¥ó¥É32¹æ¡Ù¤ÎÊç½¸¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥·¥§¥¢¥Õ¥¡¥ó¥É32¹æ¡ÙÊç½¸³µÍ×
ËÜ¥Õ¥¡¥ó¥É¤ÎÅê»ñÂÐ¾ÝÊª·ï¤Ï¡¢ÂçºåÉÜºæ»ÔÅì¶è¤Ë½êºß¤¹¤ë¸Í·úÄÂÂß¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥·¥§¥¢¥Õ¥¡¥ó¥É21¹æ¤ÎºÆÁÈÀ®¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ç¡¢°ÂÄê¤·¤¿²ÈÄÂ¼ýÆþ¤òÌÜ»Ø¤¹¥¤¥ó¥«¥à¥²¥¤¥ó·¿¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÄÂÂß¿ÍÍÍ¤Ï¡¢2006Ç¯10·î¤ÎÆþµï°ÊÍèÄ¹´ü´ÖÄÂÂß¼Ú·ÀÌó¤ò·ÑÂ³¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢·ÑÂ³Æþµï°Õ¸þ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜÊª·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÇäµÑ¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÎÉ¤¤¾ò·ï¤Ç¤Î¹ØÆþ¸¡Æ¤¼Ô¤¬¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢º£¸å¤âºÆÁÈÀ®¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë±¿ÍÑÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£
SDGs¤Ë¼è¤êÁÈ¤à
ÊÀ¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¶õ¤²ÈÌäÂê¤ä´ûÂ¸½»Âð¤ÎÎ®ÄÌ¤Î³èÀ²½¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢ÃÏ°è¤ÎÉÔÆ°»º¼è°ú¤ò³èÀ²½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤ò¼Â¸½¤·SDGs¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¼Ò²ñÌäÂê¤ò¹Í¤¨¤ë
¹âÎð²½¤¬¿Ê¤àÆüËÜ¤Ç¤¹¤¬¡¢µÜºê¸©¤Ç¤ÏÎáÏÂ5Ç¯¤Î¹âÎð²½Î¨¤Ï33.7%¤Ç¡¢3¿Í¤Ë1¿Í¤¬65ºÐ°Ê¾å¤Î¹âÎð¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¿Í¸ý¸º¾¯¡¢¾¯»Ò¹âÎð²½¤Î¿Ê¹Ô¤ËÈ¼¤¤¡¢À¸»ºÇ¯Îð¿Í¸ý¤Î¸º¾¯¤ä¼ãÇ¯ÁØ¤ÎÅ¾½Ð¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÀ¼Ò¤Ç¤Ï¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤òÄÌ¤·¤Æ¼ã¼Ô¤ä»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¤Ë¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ê½»µï¤òÁÏ½Ð¤·¡¢ ¼ãÇ¯ÁØ¤ÎÅ¾½ÐÍÞÀ©¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤òÄÌ¤·¤Æ¼Ò²ñ¹×¸¥
ÃÏÊý¤Ë¤ª¤±¤ë¿Í¸ý¸º¾¯¤È¹âÎð²½¤¬¿Ê¤ß2045Ç¯¤Ë¤Ï¡¢65ºÐ°Ê¾å¿Í¸ý¤Î³ä¹ç¤Ï¡¢¼óÅÔ·÷¤Ç30¡óÂæ¤Ç¤¢¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢ÃÏÊý¤Ç¤Ï40%¤òÄ¶¤¨¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÃÏÊý¤Ë¤ª¤±¤ë¿Í¸ý¸º¾¯¤È¹âÎð²½¤Î¿ÊÅ¸¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢ÃÏ°è·ÐºÑ¡¦»º¶È¤ÎÃ´¤¤¼êÉÔÂ¤Ê¤É¤Î²ÝÂê¤Î¿¼¹ï²½¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ËÜ¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ç¤Ï¡¢Åê»ñ²È¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë·ÐºÑÅª¤Ê¥ê¥¿ー¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î²ò·èºö¤È¤·¤Æ¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤òÄÌ¤·¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤ä»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¤Ø¤Î²÷Å¬¤Ê½»¤Þ¤¤Äó¶¡¤òÌÜÉ¸¤È¤·¡¢ÃÏ°è¤Î³èÀ²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥·¥§¥¢¥Õ¥¡¥ó¥É32¹æ¡ÙÊª·ï³µÍ×
¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥·¥§¥¢¥Õ¥¡¥ó¥É32¹æÊç½¸³µÍ×
Åê»ñÂÐ¾Ý¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¼þÊÕ´Ä¶
Êª·ï½êºß¥¨¥ê¥¢¤Ï¡¢Ê£¿ô¤Î¼çÍ×¤ÊÆ»Ï©¤¬¤¢¤ê¡¢À¸³è´Ä¶¤ä¥¢¥¯¥»¥¹¤¬ÎÉ¤¤´×ÀÅ¤Ê½»Âð³¹¤Ç¥Õ¥¡¥ß¥êーÁØ¤¬Â¿¤¤¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¹¡£¶á¤¯¤Ë¤Ï²Ö¾Ô³÷¤ÇÍÌ¾¤ÊÇòºí¸ø±à¤â¤¢¤ê¡¢¥¸¥ç¥®¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤àÊý¤ä¤ª»ÒÍÍÏ¢¤ì¤Î¤´²ÈÂ²¡¢¤´É×ÉØ¤Î·Æ¤¤¤Î¾ì¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½Ð±ÀÂç¼ÒÂçºåÊ¬ã«
¡Ö½é¼Ç¤µ¤ó¡×¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¡¢±ï·ë¤Ó¡¢°±ïÃÇ¤ÁÀÚ¤ê¤Î¤´Íø±×¤¬¤¢¤ë¿À¼Ò¤È¤·¤Æ¤âÍÌ¾¤Ê½Ð±ÀÂç¼ÒÂçºåÊ¬ã«¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Âç¹õÅ·¤ÈÇòÅÆ¤ÎÁü
¸Å»öµ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ø°øÈ¨¤ÎÇòÅÆ¡Ù¤Ï¡¢¤È¤Æ¤âÍÌ¾¤Ê¤ªÏÃ¤Ç¤¹¡£½Ð±ÀÂç¼Ò¤Ë¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÂç¹ñ¼çÌ¿¤ÈÇòÅÆ¤ÎÁü¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥·¥§¥¢¥Õ¥¡¥ó¥É¡Ù¤Î»ÅÁÈ¤ß
¡ØÉÔÆ°»ºÆÃÄê¶¦Æ±»ö¶ÈË¡¡Ù¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿ÉÔÆ°»º¾®¸ý²½¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤Ò¤È¤Ä¤Î»ñ»º±¿ÍÑ¤ò¹Í¤¨¤ë¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥·¥§¥¢¥Õ¥¡¥ó¥É¡Ù¤Ï¡¢¤³¤ÎÉÔ°ÂÄê¤Ê»þÂå¤òÀ¸¤È´¤¯1¤Ä¤Î²ò·èºö¤È¤·¤ÆÄã¥ê¥¹¥¯¡¢Äã¥³¥¹¥È¤Ç´ÊÃ±¤ËÉÔÆ°»ºÅê»ñ¤Ë¼è¤êÁÈ¤á¤ë¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£ÉÔ°ÂÄê¤Ê»þÂå¤ÎÃæ¤Ç³Î¤«¤Ë¤¯¤ë¼«Ê¬¤Î¾Íè¤Î°Ù¤Ë¡¢°ÂÄê¤·¤¿¼ýÆþ¤Ë·Ò¤²¾Íè¤ÎÉÔ°Â¤ò¾¯¤·¤Ç¤â¼è¤ê½ü¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥·¥§¥¢¥Õ¥¡¥ó¥É¡Ù¤ÎÆÃÄ§
£±.¥ß¥É¥ë¥ê¥¹¥¯¥ß¥É¥ë¥ê¥¿ー¥ó
¡¡¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥·¥§¥¢¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ï¡¢¼Ú¼ç¤ÎÊý¤Î²ÈÄÂ¤ò¸¶»ñ¤Ë³§ÍÍ¤Ø¤ÎÊ¬ÇÛ¶â¤ò¤ª»ÙÊ§¤¤¤·¤Þ¤¹¡£ ³ô¼°Åê»ñ¡¦Åê»ñ¿®Â÷¡¦FX¤Ê¤É¤È°Û¤Ê¤êÍ½ÁÛÊ¬ÇÛ¶â¤ò²¼²ó¤ë²ÄÇ½À¤¬Äã¤¯¡¢Í½ÁÛÊ¬ÇÛ¶â¤òÄ¶¤¨¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¤¡¢¥ß¥É¥ë¥ê¥¹¥¯¥ß¥É¥ë¥ê¥¿ー¥ó·¿¤ÎÅê»ñ¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
£².Åê»ñ¥ê¥¹¥¯¤ÎÄã¸º
¡¡¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥·¥§¥¢¥Õ¥¡¥ó¥É¤ÏÍ¥ÀèÎô¸å¥·¥¹¥Æ¥à¤òºÎÍÑ¤·¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î½Ð»ñ¸µËÜ¤Î°ÂÁ´À¤òÍ¥ÀèÅª¤Ë¼é¤ê¤Þ¤¹¡£¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë½Ð»ñ¤¤¤¿¤À¤¯Í¥Àè½Ð»ñÏÈ¤Ï¡¢ÄÂÂßÍø±×¤Î¼õ¤±¼è¤ê¡¦½þ´Ô»þ¤Î½Ð»ñ¶âÊÖ´Ô¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Îô¸å½Ð»ñ¼Ô¤è¤êÍ¥Àè¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
£³.¼ê·Ú¤ËÅê»ñ²ÄÇ½
¡¡¤ªµÒÍÍ¤Î¥Þ¥¤¥Úー¥¸Æâ¤Ë¤¢¤ëÀìÍÑ¤ÎÅê»ñ¸ýºÂ¤ËÍ½¤áÆþ¶â¤µ¤ì¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ø¤Î½Ð»ñ¤¬¥¹¥àー¥º¤Ë¹Ô¤Ê¤¨¤Þ¤¹¡£ ¤Þ¤¿¡¢½Ð»ñÇÛÅö¶â¤äÌ¤Åê»ñ¶â¡ÊÍÂÆþ¶â¡Ë¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤âÅê»ñ¸ýºÂ¤«¤é¤ªµÒÍÍ¤ÎÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿Ê§½Ð¸ýºÂ¤Ë°ú¤½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
「みんなでシェアファンド」公式HP: https://share-owner.com
¥³ー¥·¥ó¥Ûー¥à³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
»ä¤¿¤Á¡¢¥³ー¥·¥ó¥Ûー¥à³ô¼°²ñ¼Ò¤¬ºÇ¤âÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë»ö¡£¤½¤ì¤Ï¡Ö£±¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ò¹¬¤»¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦»ö¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Î°·¤¦¾¦ÉÊ¤ÏÅÚÃÏ¤È·úÊª¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÅÚÃÏ¤È·úÊª¤ÎÃæ¿´¤Ë¤ÏÉ¬¤º¿Í¤¬µï¤Þ¤¹¡£¿Í¤Ï²¿¸Î¡¢½»¤Þ¤¤¤òÁÏ¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¤½¤ì¤Ï¿Í¤¬ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Î¹¬¤»¤ò´ê¤¦¤«¤é¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Î¾Ð´é¤¬¸«¤¿¤¤¡¦ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Î´î¤Ö´é¤¬¸«¤¿¤¤¡£¤³¤Î¿Í¤òÁÛ¤¦µ¤»ý¤Á¤Î¤ª¼êÅÁ¤¤¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬»ä¤¿¤Á¤Î»Å»ö¤Ç¤¹¡£¡Ö£±¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ò¹¬¤»¤Ë¤¹¤ë¡×»ö¤òÌÜÅª¤Ë»ä¤¿¤Á¤ÏÁ´ÎÏ¤ÇÉÔÆ°»º¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¥êー¥É¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¼ÒÌ¾¡§¥³ー¥·¥ó¥Ûー¥à³ô¼°²ñ¼Ò
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÂçºåÉÜºæ»ÔÅì¶èÇòºíÄ®°ìÃú5ÈÖ£±-£²
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Æî¡¡ÁêÂÀ
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ ·úÃÛ¡¦ÅÚÌÚ¹©»ö¶È¡¢ÉÔÆ°»ºÄÂÂß´ÉÍý¶È¡¢ÉÔÆ°»ºÆÃÄê¶¦Æ±»ö¶È¤Ë´ð¤Å¤¯ÉÔÆ°»º¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Î±¿±Ä
ÀßÎ©¡§ 2001Ç¯2·î5Æü
ÂðÃÏ·úÊª¼è°ú¶È¡§ÂçºåÉÜÃÎ»ö¡Ê£³¡ËÂè56355¹æ
·úÀß¹©»ö¶È¡§ÂçºåÉÜÃÎ»ö¡ÊÈÌ―28¡ËÂè117125¹æ
ÄÂÂß½»Âð´ÉÍý¶È¡§¹ñÅÚ¸òÄÌÂç¿Ã¡Ê02¡ËÂè007194¹æ
ÉÔÆ°»ºÆÃÄê¶¦Æ±»ö¶È¡§ÂçºåÉÜÃÎ»öÂè21¹æ
´ØÏ¢²ñ¼Ò¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¤·úÀß
コーシンホーム株式会社HP: https://cohshin-home.com/