¹âÄÐ»Ô¤Î°ÂËþ°äÀ×¸ø±à¥Ñー¥¯¥»¥ó¥¿ー¤Ë365¥»¥ó¥Á¥áー¥È¥ë¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥êー¤¬Å¸¼¨Ãæ

¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤òÁ°¤Ë¡¢¹âÄÐ»Ô¤Î°ÂËþ°äÀ×¸ø±à¥Ñー¥¯¥»¥ó¥¿ーÆâ¤Ç¤Ï¡¢¹â¤µ365¥»¥ó¥Á¥áー¥È¥ë¤ÎÂç·¿¥Ä¥êー¤¬ÅÐ¾ì¡£Æ±¸ø±à¤Î±àÏ©±è¤¤¤Ë¤Ï¡¢¿¢¼ù¤Ë»Ü¤µ¤ì¤¿Ìó3Ëüµå¤ÎLED¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¤â¤¤é¤á¤¡¢Ë¬¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤ò²Ú¤ä¤«¤Ë·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥êー¤Ï¡¢Æ±¸ø±à¤ò´ÉÍý¤¹¤ë°ÂËþ°äÀ×¸ø±à¥Ñー¥Èー¥Êー¥º¤¬Íè±à¼Ô¤Ëµ¨Àá¤Î²Ú¤ä¤®¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢ËèÇ¯ÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡£Æ±¥»¥ó¥¿ー¤Î¹â¤¤Å·°æ¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¾þ¤é¤ì¤¿¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥êー¤Ï¡¢Íè±à¤·¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¾þ¤êÉÕ¤±¤¿ÀÖ¤äÇò¤Î¥ªー¥Ê¥á¥ó¥È¤¬¤¤é¤á¤¡¢¶á¤¯¤Ç¸«¤ë¤È¤è¤êÇ÷ÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Å·¸õ¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤º¡¢²¹¤«¤¤¼¼Æâ¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È´Õ¾Þ¤¬²ÄÇ½¡£»¶Êâ¤äÇã¤¤Êª¤Ä¤¤¤Ç¤Ë¤âÎ©¤Á´ó¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¼ê·Ú¤Ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹µ¤Ê¬Ì£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Å¸¼¨¤ÏÎáÏÂ7Ç¯12·î25Æü¤Þ¤Ç¡£Æ±±à¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥êー¤ÎÅ¸¼¨¤Î¤Û¤«¡¢²°³°¤Ç¤ÏÌó150¥áー¥È¥ë¤Î±àÏ©¤Ç3Ëüµå¤òÄ¶¤¨¤ëLED¤Î¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¤â¼Â»ÜÃæ¡£¹ç¤ï¤»¤Æ³Ú¤·¤á¤ëÅß¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ë¤¼¤Ò¤ªÎ©¤Á´ó¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú³µÍ×¡Û
Å¸¼¨´ü´Ö¡§ÎáÏÂ7Ç¯12·î25Æü¡ÊÌÚÍËÆü¡Ë¤Þ¤Ç
¾ì½ê¡§°ÂËþ°äÀ×¸ø±à¥Ñー¥¯¥»¥ó¥¿ーÆâ
¥¢¥¯¥»¥¹¡§ºåµÞµþÅÔÀþ¡Ö¹âÄÐ»Ô±Ø¡×¤«¤éÅÌÊâÌó10Ê¬¡¡JRµþÅÔÀþ¡Ö¹âÄÐ±Ø¡×¤«¤éÅÌÊâ13Ê¬
¡Ú¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¤â³«ºÅÃæ¡Û
Æ±±à¤Ç¤Ï¡¢¥á¥¤¥ó¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤«¤é¸ø±àÃæ±û¤Þ¤ÇÌó150¥áー¥È¥ë°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢±àÏ©±è¤¤¤Î¿¢¼ùÅù¤òÌó3Ëüµå¤ÎLED¤ÇºÌ¤ë¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¤¬ÎáÏÂ8Ç¯2·î1Æü¡ÊÆüÍËÆü¡Ë¤Þ¤Ç³«ºÅÃæ¤Ç¤¹¡£
¡Ú´ØÏ¢¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡Û
