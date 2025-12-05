viviON¤¬¥¹¥Ý¥ó¥µー¤¹¤ë¡Ö¥Þ¥ó¥¬¤Î¥é¥¸¥ª¡×¡¢¡Ø¥¥ã¥×¥Æ¥óÍã¡Ù¤Î¹â¶¶ÍÛ°ìÀèÀ¸¤ò¥²¥¹¥È¤Ë¸ø³«¼ýÏ¿·èÄê¡ª 100Ì¾ÍÍ¤òÌµÎÁ¾·ÂÔ¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒviviON¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÌÀÀÐ¹Ìºî¡Ë¤¬ÈÖÁÈ¥¹¥Ý¥ó¥µー¤òÌ³¤á¤ë¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤Î¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¡Ö¥Þ¥ó¥¬¤Î¥é¥¸¥ª¡×¡Ê¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§µÈÅÄ¾°µ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯12·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¡Ø¥¥ã¥×¥Æ¥óÍã¡Ù¤Î¹â¶¶ÍÛ°ìÀèÀ¸¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¤¿¸ø³«¼ýÏ¿¤ò³«ºÅ¤·¡¢¥ê¥¹¥Êー100Ì¾ÍÍ¤òÌµÎÁ¤Ç¤´¾·ÂÔ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£´ë²è¤ÎÇØ·Ê¡§¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー»Ù±ç¤ÈIP¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È
viviON¤Ï¡¢¥Ñー¥Ñ¥¹¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥æー¥¶ー¤È¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¬³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¹¬¤»¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤ë¼Ò²ñ¤Ë¤¹¤ë¡×¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¬ºîÉÊ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹ÅÚ¾í¤È¡¢IP¡ÊÃÎÅªºâ»º¡Ë¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¡¢Á´¤Æ¤Î¥Þ¥ó¥¬¤ò°¦¤¹¤ëÁ´¤Æ¤ÎÊý¡¹¤Ø¡¢¤â¤Ã¤ÈºîÉÊ¤ò³Ú¤·¤ß¡¢¿¼¤¯¿¨¤ì¤Æ¤â¤é¤¦µ¡²ñ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÈÖÁÈ¥¹¥Ý¥ó¥µー¤È¤·¤Æ¡Ö¥Þ¥ó¥¬¤Î¥é¥¸¥ª¡×¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ì¡²è²È¡¦¹â¶¶ÍÛ°ìÀèÀ¸¤ÎºîÉÊ¡Ø¥¥ã¥×¥Æ¥óÍã¡Ù¤Ë¶¯¤¤·É°Õ¤òÉ½¤·¡¢¹â¶¶ÀèÀ¸¤¬¥ªー¥Êー¤òÌ³¤á¤ë¥µ¥Ã¥«ー¥¯¥é¥Ö¡ÖÆî³ëSC¡×¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ñー¥È¥Êー¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢Â¿³ÑÅª¤Ê»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¤Î¸ø³«¼ýÏ¿¤Ï¡¢¹â¶¶ÀèÀ¸¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦µ®½Å¤Êµ¡²ñ¤Ç¤¢¤ê¡¢ºîÉÊ¤È¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î¾ðÇ®¤ò´Ö¶á¤Ç´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Î¡Ö³Ú¤·¤ß¡×¤ò¿¼¤á¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(C)¹â¶¶ÍÛ°ì
¢£¡Ö¥Þ¥ó¥¬¤Î¥é¥¸¥ª¡×¸ø³«¼ýÏ¿ ¼Â»Ü³µÍ×
¼Â»ÜÆü¡§ 2025Ç¯12·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë
²ñ¾ì¡§ ¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷ÃÏ²¼2³¬ ¥¤¥Þ¥¸¥ó¥¹¥¿¥¸¥ª
³«¾ì¡¿³«±é»þ´Ö¡§ 13»þ30Ê¬³«¾ì ¡¿ 14»þ00Ê¬³«±é～16»þ00Ê¬½ª±é¡ÊÍ½Äê¡Ë
½Ð±é¼Ô¡§ µÈÅÄ¾°µ¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë¡¢¹â¶¶ÍÛ°ì¡ÊÌ¡²è²È¡Ë
¢¨Íè¾ì½ç¤Ç¤Î¼«Í³ÀÊ´ÑÍ÷¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨Äê°÷¿ô¤ËÃ£¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¤´Æþ¾ì¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾ÜºÙ¥Úー¥¸¡§
https://ssl.1242.com/aplform/form/aplform.php?fcode=mr_event
¢£¡Ö¥Þ¥ó¥¬¤Î¥é¥¸¥ªsupported by viviON¡×ÈÖÁÈ³µÍ×
¡þÈÖÁÈ¥¿¥¤¥È¥ë¡¡¡¡¡¡¡Ø¥Þ¥ó¥¬¤Î¥é¥¸¥ª supported by viviON¡Ù
¡þÇÛ¿®Æü ¡¡ Ëè½µÆüÍËÆü¡¡18»þº¢ÇÛ¿®
¡þ¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¡ µÈÅÄ¾°µ¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
¡þ¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡¡ manga@1242.com
¡þ¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È @MANGARADIO1242
¡þ¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡¡¡¡¡¡#¥Þ¥ó¥¬¤Î¥é¥¸¥ª
¡þÈÖÁÈHP¡¡ https://manga-no-radio.com/
¢£³ô¼°²ñ¼ÒviviON
¥æー¥¶ー¤È¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¬³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¹¬¤»¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤ë¼Ò²ñ¤Ë¤¹¤ë°Ù¤Ë¡¢Áí¹çÆó¼¡¸µ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£