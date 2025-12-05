º´²ì¤Î¡È¤ª¤¤¤·¤¤¡¦¤¿¤Î¤·¤¤¡É¤òÂÎ¸³¡ªº´²ì»Ô¡ß¾®¾ë»Ô¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇÁêÃÌ²ñ in ¥¬ー¥Ç¥ó¥ºÀéÁá¡ÊÂè£³²ó¡Ë
º´²ì»Ô¤ª¤è¤Ó¾®¾ë»Ô¤ÎÆÃ»ºÉÊ¤òÊ¡²¬»Ô¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ëµ¡²ñ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
º´²ì¤¬¸Ø¤ëÌ¾»º¤Î³¤ÂÝ¡¢º´²ìµí¥Ï¥ó¥Ðー¥°¡¢¾®¾ëÍÓæ½¤Ë²Ã¤¨¡¢¼Â¤Ïº´²ì»Ô¤Î¹©¾ì¤ÇÀ¸»º¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÈÆüËÜ°ì¤ÎÈÎÇä¿ô¡Ê2024Ç¯¡Ë¤ò¸Ø¤ë¡É¡ÖAJINOMOTO¥®¥çー¥¶¡×¤â¤´»î¿©¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¾ì¤Ë¤Æ¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Î¿½¤·¹þ¤ß¤ä¤´ÁêÃÌ¤â¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£³§ÍÍ¤Î¤´Íè¾ì¤ò¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
º´²ì³¤ÂÝ
AJINOMOTO¥®¥çー¥¶
¾®¾ëÍÓæ½
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
Æü¡¡¡¡Äø¡§ÎáÏÂ£·Ç¯£±£²·î£·Æü¡ÊÆü¡Ë
»þ¡¡¡¡´Ö¡§£±£°¡§£°£°～£±£¶¡§£°£°
¾ì¡¡¡¡½ê¡§¥¬ー¥Ç¥ó¥ºÀéÁá¡ÊÊ¡²¬»ÔÅì¶èÀéÁá3ÃúÌÜ6-37¡Ë
Æâ¡¡¡¡ÍÆ¡§ÆÃ»ºÉÊ¤Î»î¿©¡¦¤Õ¤ë¤Þ¤¤
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡º´²ì»Ô¡§º´²ì³¤ÂÝ3¼ï¡¢AJINOMOTO¥®¥çー¥¶
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¾®¾ë»Ô¡§º´²ìµí¥Ï¥ó¥Ðー¥°¡¢¾®¾ëÍÓæ½¡¢Îä¤ä¤·¾Æ¤°ò
¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡´Ñ¸÷PR¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇÁêÃÌ¥Öー¥¹
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¥¬¥Á¥ãÃêÁª²ñ¡Ê¤½¤Î¾ì¤Ç¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ´óÉí¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÊýÂÐ¾Ý¡Ë
¢£³«ºÅ¤Ë¸þ¤±¤Æ
º´²ì»Ô¤Ç¤Ï¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ÎÊÖÎéÉÊ¤äÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤è¤ê¹¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¡¢³Æ¼ï¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¤äWeb¹¹ð¡¢SNS¤òÄÌ¤¸¤¿¾ðÊóÈ¯¿®¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿ÎÙÀÜ¤¹¤ë¾®¾ë»Ô¤È¤Ï¡¢Î¾»Ô¤ÎÆÃ»ºÉÊ¤ä´Ñ¸÷»ñ¸»¤ÎÇ§ÃÎ¸þ¾å¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢£²Ç¯Á°¤è¤ê¹çÆ±¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤òÅ¸³«¡£Ê¡²¬»ÔÆâ¤Ç£²²ó³«ºÅ¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÍè¾ì¼Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¼«¼£ÂÎ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÄ¾ÀÜÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó£³²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¡Ö¥¬ー¥Ç¥ó¥ºÀéÁá¡×¤Ç¤Î¹çÆ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢º´²ì»Ô¡¦¾®¾ë»Ô¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎPR¥Öー¥¹¤òÀßÃÖ¤·¡¢ÆÃ»ºÉÊ¤Î»î¿©¤ä´Ñ¸÷¾ðÊó¤Î¾Ò²ð¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Î¼õÉÕ¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÅöÆü¤½¤Î¾ì¤Ç¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢Î¾»Ô¤Î¼«Ëý¤ÎÆÃ»ºÉÊ¤¬Åö¤¿¤ëÃêÁª²ñ¤â¼Â»Ü¡£¤è¤êµ¤·Ú¤Ëº´²ì¤Î¡È¤ª¤¤¤·¤¤¡¦¤¿¤Î¤·¤¤¡É¤òÂÎ´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£