ÉÞ·¬¼Ò¤Î¿··ÐºÑ¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖFuture Leaders Hub¡×¡¢¥á¥¤¥ó¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ö¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥Êー¤Î»×¹Í¡×Âè2ÃÆ¤ò¸ø³«¡£³ô¼°²ñ¼ÒLuupÂåÉ½¼èÄùÌòCEO²¬°æ Âçµ±»á¤Î³Ð¸ç¤ËËþ¤Á¤¿¥é¥¤¥Õ¥¹¥Èー¥êー¤ËÇ÷¤ë
¡Ö´ë¶È¤Î¾ðÊó¤È°õ¾Ý¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¹¤ë¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë·Ç¤²¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤ÈWEB¤È¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀïÎ¬¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥Ê¥í¥°PR(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¾¾±º·¼²ð)¤Ï¡¢ÊÀ¼Ò¤¬´ë²è±¿±Ä¤Ë·È¤ï¤ë¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÉÞ·¬¼Ò(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§½©Èø¹°»Ë)¤ÎZÀ¤Âå¸þ¤±¿··ÐºÑ¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖFuture Leaders Hub¡×¤¬¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö#¥·¥´¥È¥º¥¡×À©ºî¤Î¤â¤È¡¢¡Ö¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥Êー¤Î»×¹Í¡×Âè2ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢³ô¼°²ñ¼ÒLuupÂåÉ½¼èÄùÌòCEO²¬°æ Âçµ±»á¤Ø¤Î¼èºà±ÇÁü¤ò¸ø³«¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ´ë²è¤Ï¡¢·Ð±Ä¼Ô¤ÎÀïÎ¬Åª»×¹Í¤ä·Ð±ÄÅ¯³Ø¤ò±ÇÁü¤ÇZÀ¤Âå¤ËÆÏ¤±¡¢¼¡À¤Âå¥êー¥Àー¤Î³Ø¤Ó¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥Êー¤Î»×¹Í¤Ï¡¢³Æ¶È³¦¤ÎºÇÁ°Àþ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥Êー¤Î¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤¤Æ¯¤Êý¡×¤ä¡Ö¥¥ã¥ê¥¢¤Î¸¶ÅÀ¡×¤ò¿¼·¡¤ê¤·¡¢ZÀ¤Âå¤Ë¸þ¤±¤Æ·Ð±Ä¤ÎËÜ¼Á¤ä¥¥ã¥ê¥¢¹½ÃÛ¤Î¥Ò¥ó¥È¤È¤Ê¤ëÆ¶»¡¤òÄó¶¡¤¹¤ëFuture Leaders Hub¤Î¥á¥¤¥ó¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¤¹¡£
Âè2²ó¤Ï¡¢¡Ö³¹¤¸¤å¤¦¤ò¡Ø±ØÁ°²½¡Ù¤¹¤ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢ÅÅÆ°¥Þ¥¤¥¯¥í¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Î¥·¥§¥¢»ö¶È¤Ç¿·¤¿¤Ê¸òÄÌ¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î¹½ÃÛ¤ËÄ©¤à¡¢³ô¼°²ñ¼ÒLuupÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¤Î²¬°æÂçµ±»á¡£ÁÏ¶È¤«¤é¤ÎÁÔÀä¤Ê¶ìÆñ¤ä¡Ö¥¥ã¥ê¥¢¤Ï¶Ú¥È¥ì¡×¤È¸ì¤ëÆÈ¼«¤Î»Å»ö´Ñ¡¢¤½¤·¤ÆÀ®Ä¹¤ò»Ö¤¹¼¡À¤Âå¤Ø¤ÎÄó¸À¤Þ¤Ç¡¢³Ð¸ç¤ËËþ¤Á¤¿¥é¥¤¥Õ¥¹¥Èー¥êー¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¸ø¼° YouTube ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¡ô¥·¥´¥È¥º¥¡× ³µÍ×
¡Ö#¥·¥´¥È¥º¥¡×¤Ï¡¢À¶¿å½Ó¹¨»á¤¬¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æー¥¿ー¤òÌ³¤á¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤¹¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¤ä¡¢¤³¤ì¤«¤é¼Ò²ñ¤Ë½Ð¤ë¼ã¼Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢»Å»ö¤Î»×¹ÍË¡¤ä¥¹¥¥ë¤òÅÁ¤¨¤ë·ÐºÑÈÖÁÈ¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³Æ¶È³¦¤ÎÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤¹¤ë·Ð±Ä¼Ô¤ä¥êー¥Àー¤ò¡Ö¥·¥´¥È¥º¥¥Þ¥¤¥¹¥¿ー¡×¤È¤·¤Æ¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー·Á¼°¤ÇÀ®¸ùÂÎ¸³¡¢¼ºÇÔÃÌ¡¢»Å»ö¤Ø¤ÎÅ¯³Ø¤ò¿¼·¡¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ Future Leaders Hub ÇÞÂÎÆâÍÆ
ÇÞÂÎÌ¾¡§Future Leaders Hub¡Ê¥Õ¥åー¥Á¥ãー¥êー¥Àー¥º¥Ï¥Ö¡Ë
¥¿ー¥²¥Ã¥ÈÆÉ¼ÔÁØ¡§20 Âå¡¢ÆÃ¤Ë³ØÀ¸¤¬¥á¥¤¥ó¥¿ー¥²¥Ã¥È
Å¸³«¡§WEB ¥Þ¥¬¥¸¥ó¡õ¥Ó¥¸¥Í¥¹»ï¤ÎÁÏ´©
¸ø³«Æü¡§2025 Ç¯ 10 ·î 31 Æü¡Ê¶â¡Ë
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥Ê¥í¥° PR ²ñ¼Ò³µÍ×
¡Ö´ë¶È¤Î¾ðÊó¤È°õ¾Ý¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¹¤ë¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë·Ç¤²¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤È WEB ¤È¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀïÎ¬¤òÄó¶¡¤¹¤ë PR ²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»ëÅÀ¤Ç¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤ä¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Î´ë²èÀ©ºî¤Ê¤É¤â¼ê³Ý¤±¤ëÅù¡¢Â¿³ÑÅª¤Ë¥á¥Ç¥£¥¢¤È´ë¶È¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ë¥·¥Ê¥¸ー¤ÎÁÏ½Ð¤òÆÀ°Õ¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£²ñ¼Ò¾ðÊó
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥Ê¥í¥° PR
ÀßÎ©¡§2011 Ç¯ 3 ·î 10 Æü
ÂåÉ½¼Ô¡§¾¾±º·¼²ð
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§PR »ö¶È¡¢¹¹ðÂåÍý»ö¶È¡¢¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¡¢ÈÖÁÈÀ©ºî(TV¡¦¥é¥¸¥ª)¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢³¤³°¿Ê½Ð»Ù±ç¡¢ÍÎÁ¿¦¶È¾Ò²ð(¸üÀ¸Ï«Æ¯Âç¿Ãµö²ÄÈÖ¹æ¡§13-¥æ-318199)
ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÆîËãÉÛ 2-8-21 SNUG MINAMI-AZABU 6F
