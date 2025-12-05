ºÇ¿·¥¢¥êー¥Ê¤ÎÎ¢Â¦¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡ªARENA TOUR¼Â»Ü·èÄê¡ª¡ã2025Ç¯10·î³«¶È ¿·¥¢¥êー¥Ê¡ÖTOYOTA ARENA TOKYO¡×¡ä

¥È¥è¥¿¥¢¥ë¥Ð¥ë¥¯Åìµþ³ô¼°²ñ¼Ò

¥È¥è¥¿¥¢¥ë¥Ð¥ë¥¯Åìµþ³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÎÓ Ë®É§¡¢°Ê²¼¡¢¥¢¥ë¥Ð¥ë¥¯Åìµþ¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯10·î¤Ë³«¶È¤·¤¿¿·¥¢¥êー¥Ê¡ÖTOYOTA ARENA TOKYO¡×¤Î¡¢ÉáÃÊÆþ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Ê¤¤¥¨¥ê¥¢¤â´Þ¤à¡¢¥¢¥êー¥ÊÆâ»ÜÀß¤ò¤á¤°¤ë¡ÖARENA TOUR¡×¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£


¡¡¤³¤Î¥¢¥êー¥Ê¤ò¥Ûー¥à¥¢¥êー¥Ê¤È¤¹¤ë¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ëÁª¼ê¤Î»ëÅÀ¤òÂÎ´¶¤Ç¤­¤ë¡Ø¥×¥ìー¥äー¥º¥³ー¥¹¡Ù¤«¤é¡¢ÃÄÂÎ¸þ¤±¤Î¡Ø»ë»¡¥³ー¥¹¡Ù¤Þ¤Ç¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÌÜÅª¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£ÉáÃÊ¤ÏÆþ¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤­¤Ê¤¤TOYOTA ARENA TOKYO¤ÎÉñÂæÎ¢¤ò¡¢¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤´ÂÎ¸³¤¯¤À¤µ¤¤¡£





¢£TOYOTA ARENA TOKYO¡ÖARENA TOUR¡×³µÍ×

¥Ä¥¢ー¤ÏÁ´Éô¤Ç3¤Ä¤Î¥³ー¥¹¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡Ö¥×¥ìー¥äー¥º¥³ー¥¹¡×¡Ö»ë»¡¥³ー¥¹¡×¤Î¤ß¼õÉÕ¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÄÉ²Ã³«ºÅÆüÄø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢³ÎÄê¼¡Âè¡¢TOYOTA ARENA TOKYO¸ø¼°HPÅù¤Ç¿ï»þÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£




¡¦¼õÉÕ¥³ー¥¹¡¿¼Â»ÜÆüÄø¡¡¢¨12/5¸½ºß

¥×¥ìー¥äー¥º¥³ー¥¹¡§2025Ç¯12·î21Æü(Æü)¡¢2026Ç¯1·î4Æü(Æü)¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³ÆÆü10»þ～¡¢10»þ15Ê¬～ ¤Î2²ó¼Â»Ü


¥Ùー¥·¥Ã¥¯¥³ー¥¹¡¡¡§ÆüÄøÄ´À°Ãæ¡¡


»ë»¡¥³ー¥¹¡¡¡¡¡¡ ¡§¤ªÌä¹ç¤»¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¸å¤Ë¡¢¼Â»ÜÆüÄø¤òÄ´À°¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨¾åµ­¤ÎÆüÄø°Ê¹ß¤Î¥Ä¥¢ー¼Â»ÜÆüÄø¤Ï¡¢·èÄê¼¡Âè¿ï»þ¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹


¡¦ÈÎÇä¥¹¥±¥¸¥åー¥ë

¥×¥ìー¥äー¥º¥³ー¥¹¡§2025Ç¯12·î8Æü(·î)19:00ÈÎÇä³«»Ï


¡¡ ¡¡ ¢¨ÈÎÇä¤ÏÀèÃå½ç¤Ç¤¹¡£Äê°÷¤ËÃ£¤·¼¡ÂèÈÎÇä¤ò½ªÎ»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹


»ë»¡¥³ー¥¹¡¡¡¡¡¡¡¡¡§2025Ç¯12·î5Æü(¶â)¼õÉÕ³«»Ï


¢£¥³ー¥¹¾Ò²ð

¢¨¥³ー¥¹ÆâÍÆ¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹


¡ã¥×¥ìー¥äー¥º¥³ー¥¹¡ÊÄê°÷20Ì¾¡ÃÌó60Ê¬¡Ë¡ä

TOYOTA ARENA TOKYO¤ò¥Ûー¥à¥¢¥êー¥Ê¤È¤¹¤ë¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ëÁª¼ê¤ÎÌÜÀþ¤òÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤Î¤Ç¤­¤ë¥Ä¥¢ー¤Ç¤¹¡£Áª¼ê¤¬Æþ¾ì¤¹¤ëÆ³Àþ¤òÄÉÂÎ¸³¤Ç¤­¤ë¡ÖÁª¼êÆþ¾ìÂÎ¸³¡×¤Î¤Û¤«¡¢»î¹ç¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë¥³ー¥È¤Ç¥·¥åー¥È¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡ª¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¥Ä¥¢ー¤Ç¤¹¡£




¡¦¼ç¤ÊÂÎ¸³ÆâÍÆ


―PLAYERS LOUNGE¤ÇÁª¼êÆþ¾ìÂÎ¸³
―»î¹çÅöÆü¤Î¥³ー¥È¤Ç¤Î¥·¥åー¥ÈÂÎ¸³
―»î¹ç¸å¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë µ­¼Ô²ñ¸«¼¼¤Çµ­Ç°»£±Æ
―¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢¤Î¸«³Ø¡Ê3F SUITE/2F JAPAN AIRLINES TERRACE SUITE/1F TOYOTA PREMIUM¡¡LOUNGE/1F PLAYERS LOUNGE¤Ê¤É ¡Ë


¤Û¤«




¡ã¥Ùー¥·¥Ã¥¯¥³ー¥¹¡ÊÄê°÷20Ì¾¡ÃÌó60Ê¬¡Ë¡ä

TOYOTA ARENA TOKYO¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ë¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢¤Î¸«³Ø¤Ë²Ã¤¨¡¢ÉáÃÊ¤ªµÒÍÍ¤¬Æþ¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤­¤Ê¤¤²°¾å¤Ê¤É¤ò¸«³Ø¤Ç¤­¤ë¤Ê¤É¡¢¥¢¥êー¥Ê¤òÌÖÍåÅª¤ËÂÎ´¶¤Ç¤­¤ë¥Ùー¥·¥Ã¥¯¤Ê¥³ー¥¹¤Ç¤¹¡£



¡¦¼ç¤ÊÂÎ¸³ÆâÍÆ
―¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢¤Î¸«³Ø¡Ê3F SUITE/2F JAPAN AIRLINES TERRACE SUITE/1F TOYOTA PREMIUM LOUNGE/1F PLAYERS LOUNGE¡¡¤Ê¤É ¡Ë


―²°¾å¤Ë¤¢¤¬¤ê¡¢ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¥Ñ¥Í¥ë¤ä²°¾åÎÐ²½¡¢¤ªÂæ¾ì¤Î·Ê¿§¤ò¸«³Ø


―¥¢¥êー¥Ê¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ä¾ÈÌÀ¤òÁàºî¤¹¤ëµ¡ºà¤¬¤¢¤ëÄ´À°¼¼¤Î¸«³Ø


―¥¢¥êー¥ÊÌÌ¤Ë¤ª¤ê¡¢¥ªー¥Ð¥ë·¿¤Î¥¢¥êー¥Ê¤òÂÎ´¶


―¥×¥í¤Î»î¹ç¤ò»Ù¤¨¤ë¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥³ー¥È¤ÎÀìÍÑÁÒ¸Ë¤Î¸«³Ø


¤Û¤«




¡ã»ë»¡¥³ー¥¹¡Ê10Ì¾°Ê¾å¡ÃÌó60Ê¬～90Ê¬¡Ë¡ä

¥¢¥êー¥Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ä·úÀß¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿¼Ò°÷¤¬¡¢¸«³ØÌÜÅª¤Ë±þ¤¸¤Æ¥³ー¥¹¤ò¥¢¥ì¥ó¥¸¡£Åö»þ¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÍÍ»ÒÅù¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¸½ÃÏ¤ò¤´°ÆÆâ¤·¤Þ¤¹¡£¤ªÌä¹ç¤»¤ÎºÝ¤Ë¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÌÜÅª¤«¤ò¤´ÁêÃÌ¤¯¤À¤µ¤¤¡ÊÆüÄø¤ÎÅÔ¹çÅù¤Ë¤è¤ê¡¢¤´Í×Ë¾¤ËÅº¤¨¤Ê¤¤²ÄÇ½À­¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ë¡£



¡¦¼ç¤ÊÂÎ¸³Îã


―¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢¤Î¸«³Ø¡Ê3F SUITE/2F JAPAN AIRLINES TERRACE SUITE/1F TOYOTA PREMIUM


LOUNGE/1F PLAYERS LOUNGE¡¡¤Ê¤É ¡Ë


―²°¾å¤Ë¤¢¤¬¤ê¡¢ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¥Ñ¥Í¥ë¤ä²°¾åÎÐ²½¡¢¤ªÂæ¾ì¤Î·Ê¿§¤ò¸«³Ø


―¥¢¥êー¥Ê¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ä¾ÈÌÀ¤òÁàºî¤¹¤ëµ¡ºà¤¬¤¢¤ëÄ´À°¼¼¤Î¸«³Ø


―¥×¥í¤Î»î¹ç¤ò»Ù¤¨¤ë¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥³ー¥È¤ÎÀìÍÑÁÒ¸Ë¤Î¸«³Ø


―±é¼Ô¤¬ÄÌ¤ëÎ¢Æ±Àþ¤Î¸«³Ø


―±é¼Ô¤â»ÈÍÑ¤¹¤ë¹µ¼¼¤Î¸«³Ø


¢£¤ª¿½¹þ¤ß¡¦¤ªÌä¹ç¤»

¡ã¥×¥ìー¥äー¥º¥³ー¥¹¤ª¿½¹þ¤ß¡ä

https://widgets.bokun.io/online-sales/a4683837-97ec-4192-b2f1-267a3fd8a697/experience/1117651


¡ã¥Ùー¥·¥Ã¥¯¥³ー¥¹¤ª¿½¹þ¤ß¡ä ¢¨¸½»þÅÀ¤Ç¤ÎÊç½¸¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó

https://widgets.bokun.io/online-sales/a4683837-97ec-4192-b2f1-267a3fd8a697/experience/1122608


¡ãÃÄÂÎ¡¦»ë»¡¤Î¤ª¿½¹þ¤ß¡ä

https://www.toyota-arena-tokyo.jp/organizer/contact/



¢¨¤½¤Î¤Û¤«ÍøÍÑµ¬Ìó¤äÃí°Õ»ö¹à¤Ï°Ê²¼¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
https://www.toyota-arena-tokyo.jp/news/nfu2831_bb/



¢£ÅìµþÅÔ¤ªÂæ¾ì¥¨¥ê¥¢ÀÄ³¤¤ËÃÂÀ¸¤¹¤ëÂ¿ÌÜÅª¥¢¥êー¥Ê¡ÖTOYOTA ARENA TOKYO¡×


Åìµþ¡¦¤ªÂæ¾ì¥¨¥ê¥¢¤ÎÀÄ³¤¤Ë2025Ç¯10·î¤Ë³«¶È¤·¤¿¡¢¼¡À¤Âå·¿¥¹¥Ýー¥Ä¥¢¥êー¥Ê¤Ç¤¹¡£¥¢¥ë¥Ð¥ë¥¯Åìµþ¤Î¥Ûー¥à¥¢¥êー¥Ê¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¹¥Ýー¥Ä´ÑÀï¤ä¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¶½¹Ô¤ËÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£¥é¥¤¥Ö¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤Î¶½Ê³¤ä´¶Æ°¤òÁýÉý¤µ¤»¤ë¡Ø°µÅÝÅª¤ÊÌÌÀÑ¤ò¸Ø¤ëLED¥Ó¥¸¥ç¥ó¡Ù¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤´ÑÀïÂÎ¸³¤È¤Ê¤ë¡Ø¾å¼Á¤Ê¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£»ÜÀß¡¦¥µー¥Ó¥¹¡Ù¤Ê¤É¤¬ÆÃÄ§¡£Åìµþ¤«¤é¡¢À¤³¦¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¿·¤·¤¤¥¢¥êー¥ÊÊ¸²½¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡£



TOYOTA ARENA TOKYO¸ø¼°WEB¥µ¥¤¥È¡§https://www.toyota-arena-tokyo.jp/


TOYOTA ARENA TOKYO¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡¡ ¡§https://x.com/tat_official_jp