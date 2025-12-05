ºÇ¿·¥¢¥êー¥Ê¤ÎÎ¢Â¦¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡ªARENA TOUR¼Â»Ü·èÄê¡ª¡ã2025Ç¯10·î³«¶È ¿·¥¢¥êー¥Ê¡ÖTOYOTA ARENA TOKYO¡×¡ä
¥È¥è¥¿¥¢¥ë¥Ð¥ë¥¯Åìµþ³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÎÓ Ë®É§¡¢°Ê²¼¡¢¥¢¥ë¥Ð¥ë¥¯Åìµþ¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯10·î¤Ë³«¶È¤·¤¿¿·¥¢¥êー¥Ê¡ÖTOYOTA ARENA TOKYO¡×¤Î¡¢ÉáÃÊÆþ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¥¨¥ê¥¢¤â´Þ¤à¡¢¥¢¥êー¥ÊÆâ»ÜÀß¤ò¤á¤°¤ë¡ÖARENA TOUR¡×¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥¢¥êー¥Ê¤ò¥Ûー¥à¥¢¥êー¥Ê¤È¤¹¤ë¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ëÁª¼ê¤Î»ëÅÀ¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¡Ø¥×¥ìー¥äー¥º¥³ー¥¹¡Ù¤«¤é¡¢ÃÄÂÎ¸þ¤±¤Î¡Ø»ë»¡¥³ー¥¹¡Ù¤Þ¤Ç¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÌÜÅª¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£ÉáÃÊ¤ÏÆþ¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤TOYOTA ARENA TOKYO¤ÎÉñÂæÎ¢¤ò¡¢¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤´ÂÎ¸³¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£TOYOTA ARENA TOKYO¡ÖARENA TOUR¡×³µÍ×
¥Ä¥¢ー¤ÏÁ´Éô¤Ç3¤Ä¤Î¥³ー¥¹¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡Ö¥×¥ìー¥äー¥º¥³ー¥¹¡×¡Ö»ë»¡¥³ー¥¹¡×¤Î¤ß¼õÉÕ¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÄÉ²Ã³«ºÅÆüÄø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢³ÎÄê¼¡Âè¡¢TOYOTA ARENA TOKYO¸ø¼°HPÅù¤Ç¿ï»þÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¼õÉÕ¥³ー¥¹¡¿¼Â»ÜÆüÄø¡¡¢¨12/5¸½ºß
¥×¥ìー¥äー¥º¥³ー¥¹¡§2025Ç¯12·î21Æü(Æü)¡¢2026Ç¯1·î4Æü(Æü)¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³ÆÆü10»þ～¡¢10»þ15Ê¬～ ¤Î2²ó¼Â»Ü
¥Ùー¥·¥Ã¥¯¥³ー¥¹¡¡¡§ÆüÄøÄ´À°Ãæ¡¡
»ë»¡¥³ー¥¹¡¡¡¡¡¡ ¡§¤ªÌä¹ç¤»¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¸å¤Ë¡¢¼Â»ÜÆüÄø¤òÄ´À°¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨¾åµ¤ÎÆüÄø°Ê¹ß¤Î¥Ä¥¢ー¼Â»ÜÆüÄø¤Ï¡¢·èÄê¼¡Âè¿ï»þ¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹
¡¦ÈÎÇä¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
¥×¥ìー¥äー¥º¥³ー¥¹¡§2025Ç¯12·î8Æü(·î)19:00ÈÎÇä³«»Ï
¡¡ ¡¡ ¢¨ÈÎÇä¤ÏÀèÃå½ç¤Ç¤¹¡£Äê°÷¤ËÃ£¤·¼¡ÂèÈÎÇä¤ò½ªÎ»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹
»ë»¡¥³ー¥¹¡¡¡¡¡¡¡¡¡§2025Ç¯12·î5Æü(¶â)¼õÉÕ³«»Ï
¢£¥³ー¥¹¾Ò²ð
¢¨¥³ー¥¹ÆâÍÆ¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¡ã¥×¥ìー¥äー¥º¥³ー¥¹¡ÊÄê°÷20Ì¾¡ÃÌó60Ê¬¡Ë¡ä
TOYOTA ARENA TOKYO¤ò¥Ûー¥à¥¢¥êー¥Ê¤È¤¹¤ë¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ëÁª¼ê¤ÎÌÜÀþ¤òÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¥Ä¥¢ー¤Ç¤¹¡£Áª¼ê¤¬Æþ¾ì¤¹¤ëÆ³Àþ¤òÄÉÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¡ÖÁª¼êÆþ¾ìÂÎ¸³¡×¤Î¤Û¤«¡¢»î¹ç¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë¥³ー¥È¤Ç¥·¥åー¥È¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡ª¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¥Ä¥¢ー¤Ç¤¹¡£
¡¦¼ç¤ÊÂÎ¸³ÆâÍÆ
―PLAYERS LOUNGE¤ÇÁª¼êÆþ¾ìÂÎ¸³
―»î¹çÅöÆü¤Î¥³ー¥È¤Ç¤Î¥·¥åー¥ÈÂÎ¸³
―»î¹ç¸å¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë µ¼Ô²ñ¸«¼¼¤ÇµÇ°»£±Æ
―¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢¤Î¸«³Ø¡Ê3F SUITE/2F JAPAN AIRLINES TERRACE SUITE/1F TOYOTA PREMIUM¡¡LOUNGE/1F PLAYERS LOUNGE¤Ê¤É ¡Ë
¤Û¤«
¡ã¥Ùー¥·¥Ã¥¯¥³ー¥¹¡ÊÄê°÷20Ì¾¡ÃÌó60Ê¬¡Ë¡ä
TOYOTA ARENA TOKYO¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ë¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢¤Î¸«³Ø¤Ë²Ã¤¨¡¢ÉáÃÊ¤ªµÒÍÍ¤¬Æþ¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤²°¾å¤Ê¤É¤ò¸«³Ø¤Ç¤¤ë¤Ê¤É¡¢¥¢¥êー¥Ê¤òÌÖÍåÅª¤ËÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¥Ùー¥·¥Ã¥¯¤Ê¥³ー¥¹¤Ç¤¹¡£
¡¦¼ç¤ÊÂÎ¸³ÆâÍÆ
―¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢¤Î¸«³Ø¡Ê3F SUITE/2F JAPAN AIRLINES TERRACE SUITE/1F TOYOTA PREMIUM LOUNGE/1F PLAYERS LOUNGE¡¡¤Ê¤É ¡Ë
―²°¾å¤Ë¤¢¤¬¤ê¡¢ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¥Ñ¥Í¥ë¤ä²°¾åÎÐ²½¡¢¤ªÂæ¾ì¤Î·Ê¿§¤ò¸«³Ø
―¥¢¥êー¥Ê¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ä¾ÈÌÀ¤òÁàºî¤¹¤ëµ¡ºà¤¬¤¢¤ëÄ´À°¼¼¤Î¸«³Ø
―¥¢¥êー¥ÊÌÌ¤Ë¤ª¤ê¡¢¥ªー¥Ð¥ë·¿¤Î¥¢¥êー¥Ê¤òÂÎ´¶
―¥×¥í¤Î»î¹ç¤ò»Ù¤¨¤ë¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥³ー¥È¤ÎÀìÍÑÁÒ¸Ë¤Î¸«³Ø
¤Û¤«
¡ã»ë»¡¥³ー¥¹¡Ê10Ì¾°Ê¾å¡ÃÌó60Ê¬～90Ê¬¡Ë¡ä
¥¢¥êー¥Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ä·úÀß¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿¼Ò°÷¤¬¡¢¸«³ØÌÜÅª¤Ë±þ¤¸¤Æ¥³ー¥¹¤ò¥¢¥ì¥ó¥¸¡£Åö»þ¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÍÍ»ÒÅù¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¸½ÃÏ¤ò¤´°ÆÆâ¤·¤Þ¤¹¡£¤ªÌä¹ç¤»¤ÎºÝ¤Ë¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÌÜÅª¤«¤ò¤´ÁêÃÌ¤¯¤À¤µ¤¤¡ÊÆüÄø¤ÎÅÔ¹çÅù¤Ë¤è¤ê¡¢¤´Í×Ë¾¤ËÅº¤¨¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ë¡£
¡¦¼ç¤ÊÂÎ¸³Îã
―¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢¤Î¸«³Ø¡Ê3F SUITE/2F JAPAN AIRLINES TERRACE SUITE/1F TOYOTA PREMIUM
LOUNGE/1F PLAYERS LOUNGE¡¡¤Ê¤É ¡Ë
―²°¾å¤Ë¤¢¤¬¤ê¡¢ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¥Ñ¥Í¥ë¤ä²°¾åÎÐ²½¡¢¤ªÂæ¾ì¤Î·Ê¿§¤ò¸«³Ø
―¥¢¥êー¥Ê¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ä¾ÈÌÀ¤òÁàºî¤¹¤ëµ¡ºà¤¬¤¢¤ëÄ´À°¼¼¤Î¸«³Ø
―¥×¥í¤Î»î¹ç¤ò»Ù¤¨¤ë¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥³ー¥È¤ÎÀìÍÑÁÒ¸Ë¤Î¸«³Ø
―±é¼Ô¤¬ÄÌ¤ëÎ¢Æ±Àþ¤Î¸«³Ø
―±é¼Ô¤â»ÈÍÑ¤¹¤ë¹µ¼¼¤Î¸«³Ø
¢£¤ª¿½¹þ¤ß¡¦¤ªÌä¹ç¤»¡ã¥×¥ìー¥äー¥º¥³ー¥¹¤ª¿½¹þ¤ß¡ä
https://widgets.bokun.io/online-sales/a4683837-97ec-4192-b2f1-267a3fd8a697/experience/1117651
¡ã¥Ùー¥·¥Ã¥¯¥³ー¥¹¤ª¿½¹þ¤ß¡ä ¢¨¸½»þÅÀ¤Ç¤ÎÊç½¸¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó
https://widgets.bokun.io/online-sales/a4683837-97ec-4192-b2f1-267a3fd8a697/experience/1122608
¡ãÃÄÂÎ¡¦»ë»¡¤Î¤ª¿½¹þ¤ß¡ä
https://www.toyota-arena-tokyo.jp/organizer/contact/
¢¨¤½¤Î¤Û¤«ÍøÍÑµ¬Ìó¤äÃí°Õ»ö¹à¤Ï°Ê²¼¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
https://www.toyota-arena-tokyo.jp/news/nfu2831_bb/
¢£ÅìµþÅÔ¤ªÂæ¾ì¥¨¥ê¥¢ÀÄ³¤¤ËÃÂÀ¸¤¹¤ëÂ¿ÌÜÅª¥¢¥êー¥Ê¡ÖTOYOTA ARENA TOKYO¡×
Åìµþ¡¦¤ªÂæ¾ì¥¨¥ê¥¢¤ÎÀÄ³¤¤Ë2025Ç¯10·î¤Ë³«¶È¤·¤¿¡¢¼¡À¤Âå·¿¥¹¥Ýー¥Ä¥¢¥êー¥Ê¤Ç¤¹¡£¥¢¥ë¥Ð¥ë¥¯Åìµþ¤Î¥Ûー¥à¥¢¥êー¥Ê¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¹¥Ýー¥Ä´ÑÀï¤ä¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¶½¹Ô¤ËÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£¥é¥¤¥Ö¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤Î¶½Ê³¤ä´¶Æ°¤òÁýÉý¤µ¤»¤ë¡Ø°µÅÝÅª¤ÊÌÌÀÑ¤ò¸Ø¤ëLED¥Ó¥¸¥ç¥ó¡Ù¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤´ÑÀïÂÎ¸³¤È¤Ê¤ë¡Ø¾å¼Á¤Ê¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£»ÜÀß¡¦¥µー¥Ó¥¹¡Ù¤Ê¤É¤¬ÆÃÄ§¡£Åìµþ¤«¤é¡¢À¤³¦¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¿·¤·¤¤¥¢¥êー¥ÊÊ¸²½¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
TOYOTA ARENA TOKYO¸ø¼°WEB¥µ¥¤¥È¡§https://www.toyota-arena-tokyo.jp/
TOYOTA ARENA TOKYO¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡¡ ¡§https://x.com/tat_official_jp